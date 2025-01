“La guerra è finita perché Gaza ha resistito”

Il problema con l’analisi politica è che spesso manca di prospettiva storica ed è per lo più limitata agli eventi recenti.

L’attuale analisi della guerra israeliana a Gaza cade vittima di questo pensiero ristretto. L’accordo di cessate il fuoco, firmato tra gruppi palestinesi e Israele con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti a Doha il 15 gennaio, ne è un esempio.

Alcuni analisti, tra cui molti della regione, insistono nell’inquadrare l’esito della guerra come un risultato diretto delle dinamiche politiche di Israele. Sostengono che la crisi politica di Israele è la ragione principale per cui il paese non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi di guerra dichiarati e non dichiarati, vale a dire, ottenere il totale “controllo della sicurezza” su Gaza e la pulizia etnica della sua popolazione.

Tuttavia, questa analisi presuppone che la decisione di entrare o meno in guerra sia interamente nelle mani di Israele. Continua ad elevare il ruolo di Israele come l’unica entità in grado di plasmare i risultati politici nella regione, anche quando tali risultati non favoriscono Israele.

Un altro gruppo di analisti si concentra interamente sul fattore americano, sostenendo che la decisione di porre fine alla guerra spettava in ultima analisi alla Casa Bianca. Poco dopo che il cessate il fuoco è stato ufficialmente dichiarato a Gaza, un canale televisivo panarabo ha chiesto a un gruppo di esperti se fosse l’amministrazione Biden o Trump a meritare il merito di aver presumibilmente “fatto pressione su Israele” per accettare un cessate il fuoco.

Alcuni sostengono che sia stato l’inviato di Trump in Israele, Steve Witkoff, a negare al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu qualsiasi spazio di manovra, costringendolo così, seppur con riluttanza, ad accettare i termini del cessate il fuoco.

Altri ribattono dicendo che l’accordo è stato inizialmente presentato dall’amministrazione Biden. Sostengono che la presunta diplomazia attiva di Biden alla fine ha portato al cessate il fuoco.

Quest’ultimo gruppo non riconosce che è stato il sostegno incondizionato di Biden a Israele a sostenere la guerra. Il costante rifiuto del suo inviato all’ONU di chiedere il cessate il fuoco al Consiglio di Sicurezza ha reso irrilevanti gli sforzi internazionali per fermare la guerra.

Il primo gruppo, tuttavia, ignora il fatto che la società israeliana era già a un punto di rottura. La guerra a Gaza si era dimostrata impossibile da vincere. Ciò significa che Trump abbia fatto o meno pressione su Netanyahu, l’esito della guerra era già segnato. Continuare la guerra avrebbe significato l’implosione della società israeliana.

Da parte palestinese, alcuni analisti – affiliati a una fazione o all’altra – sfruttano l’esito della guerra per ottenere vantaggi politici. Questo tipo di pensiero è estremamente insensibile e deve essere completamente respinto.

Ci sono anche coloro che sperano di svolgere un ruolo nella ricostruzione di Gaza per ottenere influenza politica e finanziaria e aumentare la loro influenza. Si tratta di una presa di posizione vergognosa, data la distruzione totale di Gaza e l’urgente necessità di recuperare le migliaia di corpi intrappolati sotto le macerie, nonché di guarire i feriti e la popolazione nel suo complesso.

Una cosa che tutte queste analisi trascurano è che Israele ha fallito a Gaza perché la popolazione di Gaza si è dimostrata indistruttibile. Tali nozioni sono spesso trascurate nelle discussioni politiche tradizionali, che tendono a impegnarsi in una linea elitaria. Questa linea è completamente lontana dalle lotte quotidiane e dalle scelte collettive della gente comune, anche quando compie imprese straordinarie.

La storia di Gaza è una storia di dolore e orgoglio. Risale alle antiche civiltà e include una grande resistenza contro le invasioni, come l’assedio di tre mesi di Alessandro Magno e del suo esercito macedone nel 332 a.C. Allora, gli abitanti di Gaza resistettero e resistettero per mesi prima che il loro leader, Batis, fosse catturato, torturato a morte e la città fosse saccheggiata.

Questa leggendaria resilienza e sumoud (fermezza) si sono rivelate cruciali in numerose altre lotte contro gli invasori stranieri, tra cui la resistenza contro l’esercito di Napoleone Bonaparte nel 1799.

Anche se una parte dell’attuale popolazione di Gaza non è a conoscenza di quella storia, ne è un prodotto diretto. Da questo punto di vista, né le dinamiche politiche israeliane, né il cambiamento dell’amministrazione statunitense, né qualsiasi altro fattore sono rilevanti.

Questo è noto come “lunga storia” o longue durée. Lungi dall’essere un concetto meramente accademico, la lunga eredità di resistenza contro l’ingiustizia ha plasmato la mentalità collettiva della popolazione palestinese a Gaza nel corso degli anni. In quale altro modo possiamo spiegare come una popolazione piccola, isolata e impoverita, che viveva in un pezzo di terra così piccolo, sia riuscita a resistere a una potenza di fuoco equivalente a molte bombe nucleari?

La guerra è finita perché Gaza ha resistito, non grazie alla gentilezza di un presidente americano. E’ fondamentale sottolineare questo punto ripetutamente, piuttosto che cercare risposte inconcludenti e irrazionali.

Poco importa come definiamo la vittoria e la sconfitta per una nazione che ancora soffre le conseguenze di una guerra di annientamento. Tuttavia, è importante riconoscere che i palestinesi di Gaza hanno resistito, nonostante le immense perdite, e hanno prevalso. Questo può essere attribuito solo a loro, una nazione che storicamente si è dimostrata indistruttibile. Questa verità, radicata in una “lunga storia”, rimane valida oggi.

