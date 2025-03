Germania e l’UE abbracciano il keynesismo militare

Pochi giorni prima del suo scioglimento, il parlamento uscente della Germania ha approvato in fretta una revisione della costituzione e un massiccio pacchetto di spesa per facilitare prestiti illimitati destinati alla militarizzazione.

Mezzo trilione di euro sono stati destinati alla vaga categoria di “infrastrutture e neutralità climatica”, mentre l’aumento della spesa militare è ora esentato dalla Schuldenbremse, la rigorosa legge anti-debito introdotta nel 2009. Il voto ha inaugurato il più grande programma di armamenti in Germania dalla fondazione della Repubblica Federale nel 1949.

L’Unione Cristiano-Democratica (CDU) e il Partito Socialdemocratico (SPD) – che formeranno un governo di coalizione quando il nuovo Bundestag si riunirà il 25 marzo – hanno ottenuto il sostegno dei Verdi per assicurarsi la maggioranza dei due terzi necessaria per modificare la “Legge Fondamentale” tedesca.

I tre partiti centristi si sono affrettati a far passare questi emendamenti nell’ultima settimana del parlamento uscente perché, altrimenti, avrebbero dovuto contare sul sostegno del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), che ha ottenuto 69 seggi in più nel nuovo parlamento. Sebbene l’AfD non sia contraria all’aumento della spesa militare, collaborare con il partito di estrema destra rimane un tabù per molti tedeschi e avrebbe rischiato di prolungare i negoziati sulla militarizzazione e di provocare un maggiore malcontento nella popolazione.

Spinti dal trio CDU-SPD-Verdi, gli emendamenti hanno generato poca resistenza popolare e godono del sostegno dei leader aziendali, della lobby climatica e dei sindacati.

Dopo aver imposto ampie sanzioni alla Russia nel 2022 e aver perso terreno rispetto alla produttività cinese in settori chiave come le auto elettriche, l’economia tedesca è rimasta bloccata in una recessione biennale.

Con l’arrivo dei dazi statunitensi, la crescita prevista dello 0,2% per il 2025 sembra ora un’illusione. Sotto l’ombra di un terzo anno consecutivo di recessione, imprenditori, commentatori dei media e persino leader sindacali stanno ora sostenendo una strategia di “crescita attraverso gli armamenti” basata sul debito per rilanciare l’economia. È in questo contesto che devono essere compresi i nuovi emendamenti alla “Legge Fondamentale” tedesca.

Le modifiche alla “Legge Fondamentale” significano che il budget militare non ha più un limite superiore. I partiti centristi si rifiutano di indicare una cifra concreta per l’aumento previsto della spesa militare. Invece, tutto ciò che supera l’1% del PIL destinato alla spesa militare è stato semplicemente dichiarato, nelle parole della legge, “esentato dal freno al debito in futuro“.

Questo voto riecheggia il famigerato voto del 1914, in cui i socialdemocratici si unirono ai centristi per approvare all’unanimità i fondi per la guerra della Germania contro Francia e Russia. Tuttavia, a differenza del 1914, il governo tedesco oggi ha il potere di indebitarsi senza limiti.

Il “pacchetto di finanziamento speciale per le infrastrutture e la neutralità climatica” che accompagna l’aumento della militarizzazione sarà finanziato da 500 miliardi di euro di prestiti aggiuntivi. Questi fondi saranno distribuiti nell’arco di 12 anni. Tuttavia, la loro destinazione non è stata ancora specificata. I portavoce dei partiti hanno evidenziato reti ferroviarie e stradali, ponti, vie navigabili e porti, approvvigionamento energetico, istruzione e ospedali.

Tuttavia, con praticamente nessun obiettivo concreto stabilito, il prossimo governo CDU-SPD è libero di definire cosa rientri nella categoria di “infrastrutture“. Il “pacchetto di finanziamento speciale” serve in ultima analisi a due scopi: è una foglia di fico per placare infermieri, macchinisti e operai dell’auto in sciopero e amplierà le infrastrutture necessarie per la logistica militare.

La transizione verso un’economia di guerra è accolta come una vittoria a Berlino e Bruxelles. Da un lato, eserciti nazionali più forti in Europa possono aumentare ulteriormente la pressione sul principale nemico dell’Unione Europea (UE): la Russia.

Come ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk il 6 marzo 2025: “L’Europa deve unirsi a questa corsa agli armamenti e vincerla… Sono convinto che la Russia perderà questa corsa agli armamenti, proprio come l’Unione Sovietica perse una corsa simile 40 anni fa“.

Allo stesso tempo, l’aumento della spesa militare ha il potenziale di rilanciare le più grandi economie dell’UE. Mentre gli stati dell’UE attualmente dipendono fortemente dalle importazioni di equipaggiamenti militari statunitensi, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha ripetutamente sottolineato la necessità di “comprare più europeo“.

Per facilitare ciò, von der Leyen ha annunciato una nuova “Clausola di fuga nazionale” che permetterà agli stati membri di piegare regole fiscali altrimenti inflessibili se lo scopo è esclusivamente per la spesa militare. I prezzi delle azioni delle aziende europee di armamenti come Rheinmetall e Leonardo sono saliti alle stelle dopo l’annuncio dell’UE del piano “ReArm Europe” del valore di 800 miliardi di euro.

Il numero di persone impiegate nelle industrie degli armamenti dell’UE è cresciuto costantemente e, nel 2023, si attestava a circa 581.000 persone in tutta l’UE, circa il 15% in più rispetto al 2021.

Per quelle aziende dell’UE che lottano contro la superiorità cinese e il protezionismo statunitense, la militarizzazione offre anche un’ancora di salvezza tanto necessaria. Volkswagen, ad esempio, ha recentemente annunciato che è aperta a tornare a produrre veicoli militari, una delle principali linee di produzione dell’azienda durante il Terzo Reich.

Le élite tedesche hanno quindi avviato una transizione completa dall’austerità neoliberale al keynesismo di guerra. La loro strategia può essere riassunta dalle parole dell’ammiraglio olandese Rob Bauer: “L’esercito può vincere le battaglie, ma è l’economia a vincere le guerre“.

La missione di “rovinare la Russia” richiede la mobilitazione totale del fronte interno. Il ministro della difesa tedesco, che dovrebbe tornare nel nuovo governo, ha fissato il 2029 come l’anno entro il quale il paese deve essere “pronto per la guerra“. La CDU sta quindi spingendo per una rapida reintroduzione della leva obbligatoria.

“Se l’Europa vuole evitare la guerra, l’Europa deve prepararsi alla guerra“, sono state le parole usate da von der Leyen lo stesso giorno in cui il parlamento tedesco ha votato per modificare la costituzione.

Queste parole riecheggiano i sentimenti del cancelliere Theobald von Bethmann Hollweg, che presiedette la sessione del Reichstag del 1914 che concesse i crediti di guerra al Kaiser alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: “Solo in difesa di una causa giusta la nostra spada volerà dal fodero. Il giorno è arrivato in cui dobbiamo estrarla – contro la nostra volontà, contro i nostri onesti sforzi. La Russia ha dato fuoco alla casa. Siamo in una guerra forzata con la Russia e la Francia“.

* da GlobeTrotter

