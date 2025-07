Ungheria. Ricoverata in ospedale l’attivista tedesca in sciopero della fame in carcere

E’ arrivata al ventisettesimo giorno di sciopero della fame ed è stata trasferita in ospedale l’attivista tedesca Maja T. a causa delle sue condizioni di salute ormai critiche.

A renderlo noto è l’europarlamentare Ilaria Salis, coimputata di Maja e anche lei rinchiusa nelle carceri ungheresi fino allo scorso anno.

“Fino a poco tempo fa, le autorità ungheresi negavano che Maja stesse male, arrivando persino a insinuare che lo sciopero fosse una messinscena. Ora sono costrette a riconoscere l’evidenza”, fa sapere Ilaria Salis.

“Maja ha coraggiosamente scelto lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni disumane della sua detenzione e contro un processo ingiusto e politico in corso in Ungheria”.

L’ospedale in cui verrà trasferita si trova a 200 km da Budapest, rendendo ancora più difficile l’accesso per familiari e avvocati.

“Infine, è davvero giunto il momento che le autorità tedesche intervengano con decisione, senza ulteriori indugi” afferma Ilaria Salis. “Hanno il dovere morale e politico di farlo, soprattutto dopo aver portato a termine l’estradizione senza attendere né rispettare il parere dell’Alta Corte, esponendo una cittadinə a questa situazione intollerabile”.

Maja deve essere immediatamente riportata in Germania. Il processo deve svolgersi in un paese dove i diritti fondamentali e lo Stato di diritto siano pienamente garantiti. Non c’è più tempo da perdere.

