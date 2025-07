Trump, Epstein e il Deep State

Il rifiuto da parte dell’amministrazione Trump di rendere pubblici i documenti e i video raccolti durante le indagini sulle attività del pedofilo Jeffrey Epstein dovrebbe mettere fine all’idea assurda, abbracciata dai sostenitori di Trump e dai liberali creduloni, che Trump smantellerà il Deep State.

Trump fa parte, e da tempo, della ripugnante cricca di politici – democratici e repubblicani –, miliardari e celebrità che guardano a noi, e spesso a ragazze e ragazzi minorenni, come merce da sfruttare per profitto o piacere.

L’elenco di coloro che gravitavano nell’orbita di Epstein è un vero e proprio Who’s Who dei ricchi e famosi. Tra questi figurano non solo Trump, ma anche Bill Clinton, che avrebbe fatto un viaggio in Thailandia con Epstein, il principe Andrea, Bill Gates, il miliardario degli hedge fund Glenn Dubin, l’ex governatore del New Mexico Bill Richardson, l’ex segretario al Tesoro ed ex presidente dell’Università di Harvard Larry Summers, lo psicologo cognitivo e autore Stephen Pinker, Alan Dershowitz, il miliardario e amministratore delegato di Victoria’s Secret Leslie Wexner, l’ex banchiere di Barclays Jes Staley, l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, il mago David Copperfield, l’attore Kevin Spacey, l’ex direttore della CIA Bill Burns, il magnate immobiliare Mort Zuckerman, l’ex senatore del Maine George Mitchell e il produttore hollywoodiano caduto in disgrazia Harvey Weinstein, che si divertiva nei perpetui baccanali di Epstein.

Tra questi figurano anche studi legali e avvocati di alto livello, procuratori federali e statali, investigatori privati, assistenti personali, addetti stampa, domestici e autisti. Tra questi figurano anche numerosi procacciatori e protettori, tra cui la fidanzata di Epstein e figlia di Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell.

Tra questi figurano anche i media e i politici che hanno spietatamente screditato e messo a tacere le vittime, e hanno usato la forza contro chiunque, compresi alcuni giornalisti coraggiosi, cercasse di smascherare i crimini di Epstein e la sua cerchia di complici.

Molte cose rimangono nascoste. Ma alcune cose le sappiamo. Epstein ha installato telecamere nascoste nelle sue lussuose residenze e sulla sua isola privata dei Caraibi, Little St. James, per riprendere i suoi amici potenti mentre si dedicavano a giochi sessuali e abusi su ragazze e ragazzi adolescenti e minorenni.

Le registrazioni erano oro colato per il ricatto. Facevano parte di un’operazione di intelligence per conto del Mossad israeliano? Oppure sono state utilizzate per garantire a Epstein una fonte costante di investitori che gli hanno versato milioni di dollari per evitare di essere smascherati? O sono state utilizzate per entrambi gli scopi?

Epstein trasportava ragazze minorenni tra New York e Palm Beach sul suo jet privato, il Lolita Express, che secondo quanto riferito era attrezzato con un letto per il sesso di gruppo. La sua cerchia di amici famosi, tra cui Clinton e Trump, risulta aver viaggiato numerose volte sul jet secondo i registri di volo resi pubblici, anche se molti altri registri di volo sono scomparsi.

I video di Epstein sono conservati nei caveau dell’FBI, insieme a prove dettagliate che svelerebbero le inclinazioni sessuali e l’insensibilità dei potenti. Dubito che esista una lista di clienti, come sostiene il procuratore generale Pam Bondi. Non esiste nemmeno un unico fascicolo su Epstein. Il materiale investigativo raccolto su Epstein riempie molte, molte scatole, che seppellirebbero la scrivania della Bondi e probabilmente, se raccolte in una stanza, occuperebbero la maggior parte dello spazio nel suo ufficio.

Epstein si è suicidato, come sostiene il rapporto ufficiale dell’autopsia, impiccandosi nella sua cella il 10 agosto 2019 al Metropolitan Correctional Center di New York City? O è stato assassinato?

Poiché le telecamere che registravano l’attività nella sua cella quella notte non funzionavano, non lo sappiamo. Michael Baden, un patologo forense assunto dal fratello di Epstein, che ha ricoperto il ruolo di medico legale capo della città di New York ed era presente all’autopsia, ha affermato di ritenere che l’autopsia di Epstein suggerisca un omicidio.

Il caso Epstein è importante perché smonta la finzione di profonde divisioni tra i Democratici, che non avevano più interesse di Trump a rendere pubblici i documenti su Epstein, e i Repubblicani. Appartengono allo stesso club. Svela come i tribunali e le forze dell’ordine complottino per proteggere personaggi potenti che commettono crimini. Mette a nudo la depravazione della nostra classe dirigente esibizionista, che non deve rendere conto a nessuno, libera di violare, saccheggiare, depredare e predare i deboli e i vulnerabili.

È la squallida storia dei nostri padroni oligarchici, coloro che non provano vergogna o senso di colpa, che si chiamino Donald Trump o Joe Biden.

Questa classe di parassiti al potere è stata parodiata nel romanzo satirico del I secolo “Satyricon” di Gaio Petronio Arbitro, scritto durante i regni di Caligola, Claudio e Nerone. Come nel Satyricon, la cerchia di Epstein era dominata da pseudo-intellettuali, buffoni pretenziosi, truffatori, artisti della truffa, piccoli criminali, ricchi insaziabili e sessualmente depravati. Epstein e la sua cerchia ristretta si dedicavano abitualmente a perversioni sessuali di proporzioni petroniane, come documenta nel suo libro “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story” la giornalista investigativa del Miami Herald Julie Brown, la cui tenace attività giornalistica è stata in gran parte responsabile della riapertura dell’indagine federale su Epstein e Maxwell.

Come scrive Brown, nel 2016 una donna anonima, che utilizzava lo pseudonimo di “Kate Johnson”, ha presentato una denuncia civile presso un tribunale federale della California sostenendo di essere stata violentata da Trump ed Epstein quando aveva tredici anni, per un periodo di quattro mesi, dal giugno al settembre 1994.

“Ho supplicato Trump a gran voce di smetterla”, ha dichiarato nella causa legale in cui ha denunciato lo stupro. “Trump ha risposto alle mie suppliche colpendo violentemente il mio viso con il palmo della mano e urlando che poteva fare tutto ciò che voleva”.

Brown continua:

Johnson ha affermato che Epstein l’ha invitata a una serie di “feste sessuali con minorenni” nella sua villa di New York, dove ha incontrato Trump. Attirata dalle promesse di denaro e opportunità di lavoro come modella, Johnson ha dichiarato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con Trump diverse volte, inclusa una volta con un’altra ragazza di dodici anni, che lei ha chiamato “Marie Doe”.

Trump ha chiesto sesso orale, secondo la denuncia, e in seguito ha “spinto via entrambe le minorenni rimproverandole con rabbia per la ‘scarsa’ qualità della prestazione sessuale”, secondo la denuncia, presentata il 26 aprile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti nella California centrale.

In seguito, quando Epstein ha saputo che Trump aveva violato la verginità di Johnson, avrebbe “cercato di colpirla alla testa con i pugni chiusi”, arrabbiato per non essere stato lui a prenderle la verginità. Johnson ha affermato che entrambi gli uomini hanno minacciato di fare del male a lei e alla sua famiglia se avesse rivelato ciò che era successo.

La citazione rivela che Trump non ha partecipato alle orge di Epstein, ma che gli piaceva guardare, spesso mentre la tredicenne “Kate Johnson” gli praticava una masturbazione.

Sembra che Trump sia riuscito a insabbiare la causa comprando il suo silenzio. Da allora lei è scomparsa.

Nel 2008, Alex Acosta, che all’epoca era il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, ha negoziato un patteggiamento per Epstein. L’accordo garantiva l’immunità da tutte le accuse penali federali a Epstein, a quattro complici nominati e a qualsiasi “potenziale complice” non nominato.

L’accordo ha chiuso l’indagine dell’FBI volta ad accertare se ci fossero altre vittime e altre figure potenti che avevano preso parte ai crimini sessuali di Epstein. Ha interrotto le indagini e sigillato l’atto di accusa. Trump, in quello che molti considerano un atto di gratitudine, ha nominato Acosta Segretario del Lavoro durante il suo primo mandato.

Trump ha contemplato la possibilità di graziare Ghislaine Maxwell dopo il suo arresto nel luglio 2020, temendo che potesse rivelare i dettagli della sua amicizia decennale con Epstein, secondo il biografo di Trump Michael Wolff. Nel luglio 2022, Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere.

“La relazione più stretta di Jeffrey Epstein nella vita era con Donald Trump… questi due erano inseparabili da ben 15 anni. Facevano tutto insieme“, ha detto Wolff alla conduttrice Joanna Coles nel podcast The Daily Beast. ”E questo andava dal condividere, corteggiare donne, andare a caccia di donne, condividere almeno una ragazza per almeno un anno in questo tipo di relazione da ricconi con gli aerei dell’altro, fino a Epstein che consigliava Trump su come evadere le tasse”.

Le anomalie legali, tra cui la scomparsa di enormi quantità di prove incriminanti per Epstein, hanno permesso a quest’ultimo di evitare le accuse federali di traffico sessuale nel 2007, quando i suoi avvocati hanno negoziato un accordo segreto con Acosta. È stato in grado di dichiararsi colpevole di accuse statali minori di adescamento di minori a fini di prostituzione.

Gli uomini di spicco accusati di aver partecipato al carnevale di pedofilia di Epstein, tra cui l’avvocato di Epstein, Dershowitz, minacciano ferocemente chiunque cerchi di smascherarli. Dershowitz, ad esempio, sostiene che un’indagine che si è rifiutato di rendere pubblica, condotta dall’ex direttore dell’FBI Louis Freeh, dimostra che non ha mai avuto rapporti sessuali con la vittima di Epstein, Virginia Giuffre, che a 17 anni è stata venduta al principe Andrea.

Giuffre, una delle poche vittime ad aver denunciato pubblicamente i suoi aguzzini, ha raccontato di essere stata “passata di mano in mano come un vassoio di frutta” tra gli amici di Epstein e Maxwell, fino all’età di 19 anni, quando è riuscita a fuggire. Si è “suicidata” nell’aprile 2025. Dershowitz ha inviato ripetute minacce alla Brown e ai suoi redattori del Miami Herald.

La Brown continua:

[Dershowitz] continuava a fare riferimento a informazioni contenute in documenti secretati. Ha accusato il giornale di non riportare i “fatti” che, secondo lui, erano contenuti in quei documenti secretati. La verità è che, ho cercato di spiegare, i giornali non possono scrivere di cose solo perché Alan Dershowitz dice che esistono. Abbiamo bisogno di vederle. Dobbiamo verificarle. Poi, poiché ho detto “mostrami il materiale”, mi ha pubblicamente accusato di aver commesso un reato chiedendogli di produrre documenti che erano sotto sigillo del tribunale.

Questo è il modo di operare di Dershowitz.

Ciò che mi disturba di più di Dershowitz è il modo in cui i media, con poche eccezioni, non riescono a metterlo in discussione in modo critico. I giornalisti hanno verificato i fatti su Donald Trump e altri membri della sua amministrazione quasi ogni giorno, eppure, per la maggior parte, i media sembrano dare a Dershowitz carta bianca sulla vicenda Epstein.

Nel 2015, quando le accuse di Giuffre sono state rese pubbliche per la prima volta, Dershowitz è apparso in tutti i programmi televisivi immaginabili giurando, tra le altre cose, che i registri di volo di Epstein lo avrebbero scagionato. “Come fai a saperlo?”, gli è stato chiesto.

Ha risposto che non era mai stato sull’aereo di Epstein durante il periodo in cui Virginia aveva una relazione con Epstein.

Ma se i media avessero verificato, avrebbero potuto scoprire che, secondo i registri, in quel periodo era effettivamente un passeggero dell’aereo.

Poi ha testimoniato, in una deposizione giurata, di non aver mai fatto viaggi in aereo senza sua moglie. Ma era elencato su quei manifesti di viaggio come passeggero in diversi viaggi senza sua moglie. Durante almeno un viaggio, era sull’aereo con una modella di nome Tatiana.

Epstein ha donato denaro all’Università di Harvard ed è stato nominato ricercatore esterno temporaneo presso il Dipartimento di Psicologia dell’ateneo, nonostante non avesse alcuna qualifica accademica in questo campo. Gli furono forniti una chiave magnetica e un codice di accesso, oltre a un ufficio nell’edificio che ospitava il Programma di Dinamica Evolutiva di Harvard.

Nei suoi comunicati stampa si definiva “il filantropo della scienza Jeffrey Epstein”, “l’attivista dell’istruzione Jeffrey Epstein”, “l’evoluzionista Jeffrey Epstein”, “il mecenate della scienza Jeffrey Epstein” e “il ribelle finanziere Jeffrey Epstein”.

Epstein, replicando le pretese e la vacuità dei personaggi parodiati nel capitolo “La cena di Trimalcione” del Satyricon, organizzava elaborate cene per i suoi amici miliardari, tra cui Elon Musk, Salar Kamangar e Jeff Bezos. Ideava bizzarri progetti di ingegneria sociale, tra cui un piano per disseminare la specie umana con il proprio DNA creando un complesso per bambini nel suo vasto ranch nel New Mexico.

“Epstein era anche ossessionato dalla crionica, la filosofia transumanista i cui seguaci credono che le persone possano essere replicate o riportate in vita dopo essere state congelate”, scrive Brown. “Epstein avrebbe detto ad alcuni membri della sua cerchia scientifica che voleva inseminare delle donne con il suo sperma affinché dessero alla luce i suoi bambini e che voleva che la sua testa e il suo pene fossero congelati”.

La storia di Epstein è una finestra sulla bancarotta morale, l’edonismo e l’avidità della classe dirigente. Questo va oltre le divisioni politiche. È il denominatore comune tra i politici democratici, come Bill Clinton, i filantropi, come Bill Gates, la classe dei miliardari e Trump. Sono tutti predatori e truffatori. Non sfruttano solo le ragazze e le donne, ma tutti noi.

* da ScheerPost – Traduzione de l’AntiDiplomatico

