Taglia su Maduro, una provocazione terroristica Usa

Il Capitolo italiano dell’Internazionale antifascista respinge le dichiarazioni della Procuratrice generale degli Stati Uniti, Pamela Bondi, che ha annunciato una taglia di cinquanta milioni di dollari sul presidente del Venezuela Nicolas Maduro colle consuete false accuse di narcotraffico.

Si tratta di ina gravissima violazione del diritto internazionale, dell’autodeterminazione del popolo venezolano e del principio di sovrana eguaglianza tra gli Stati.

A tale grottesca montatura si accompagna la ripresa delle attività di organizzazione di una rete terroristica direttamente imputabile alla leader dell’opposizione eversiva Maria Corinna Machado. Gli Stati Uniti continuano a tramare contro il pacifico popolo venezolano.

Maduro, presidente eletto dalla maggioranza del popolo venezolano, ha diritto a svolgere il suo lavoro per la pace e la prosperità del suo Paese senza intromissioni e minacce da parte della Potenza imperiale.

Chiediamo la fine delle sanzioni contro il Venezuela adottate da Stati Uniti e Unione europea. Chiediamo l’immediato riconoscimento del legittimo governo Maduro da parte dell’Italia.

Capitolo italiano dell’Internazionale antifascista

El Capítulo italiano de la Internacional Antifascista rechaza las declaraciones de la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, quien ha anunciado una recompensa de cincuenta millones de dólares por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con las habituales falsas acusaciones de narcotráfico. Se trata de una gravísima violación del derecho internacional, del derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y del principio de igualdad soberana entre los Estados. A este grotesco montaje se suma la reanudación de actividades para organizar una red terrorista directamente atribuible a la líder de la oposición golpista, María Corina Machado. Los Estados Unidos continúan conspirando contra el pacífico pueblo venezolano. Maduro, presidente elegido por la mayoría del pueblo venezolano, tiene derecho a desempeñar su labor por la paz y la prosperidad de su país sin injerencias ni amenazas por parte de la Potencia imperial. Exigimos el fin de las sanciones contra Venezuela adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Exigimos el reconocimiento inmediato del legítimo gobierno de Maduro por parte de Italia.

Capítulo italiano de la Internacional Antifascista

