RIA Novosti. Oltre 1,7 milioni di militari delle Forze armate ucraine sono morti o sono scomparsi dall’inizio dell’operazione militare speciale, ha riferito il canale Telegram Mash, citando il database dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine che era stato violato da hacker russi.



“L’Ucraina ha perso 1,7 milioni di militari nel corso della SVO“, si legge nella pubblicazione.

Secondo il canale, gli hacker sono entrati in possesso di file contenenti i nomi completi dei militari, informazioni sul luogo della loro morte o scomparsa, dati personali, contatti dei parenti più prossimi e fotografie.



In tre anni, l’Ucraina ha perso 1 milione 721 mila soldati:

118,5 mila — nel 2022;

405,4 mila — nel 2023;

595 mila — nel 2024;

621 mila — nel 2025.

Il gruppo KillNet ha confermato a RIA Novosti di aver violato il database tramite il computer di lavoro del capo del dipartimento logistico, di cognome Chernykh. Le informazioni erano memorizzate sulle risorse cloud di OneDrive. Si tratta di fotografie di militari deceduti, dei loro passaporti e libretti militari, certificati di morte e piastrine di riconoscimento.

Inoltre, gli hacker hanno avuto accesso ai dati del comando delle Forze per operazioni speciali delle AFU e della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, nonché agli elenchi dei paesi fornitori di aiuti militari e delle armi trasferite durante il conflitto.

Un esperto militare ha commentato i dati degli hacker sulle perdite delle Forze armate ucraine (AFU)

Le informazioni rivelate dagli hacker secondo cui le AFU avrebbero perso 1,7 milioni di soldati nel corso dell’operazione speciale appaiono plausibili; se a questa cifra si aggiungono feriti e prigionieri, si può concludere che la riserva di mobilitazione dell’Ucraina si sta esaurendo. Lo ha dichiarato all’agenzia RIA Novosti l’esperto militare russo Alexey Leonkov.

In precedenza, il gruppo hacker KillNet aveva confermato a RIA Novosti di aver violato il database dello Stato maggiore delle AFU contenente informazioni su 1,7 milioni di militari ucraini morti e dispersi.

“In linea di principio, la cifra è plausibile, se si segue la dinamica dei comunicati ufficiali“, ha detto Leonkov.

Ha ricordato che a dicembre 2024 il capo del Ministero della Difesa russo, Andrey Belousov, aveva stimato le perdite delle AFU dall’inizio dell’operazione speciale in quasi un milione di persone.

“Da allora, i militanti ucraini hanno perso da 50 a 60 mila uomini al mese, proprio in termini di morti. Sono passati 8 mesi, quindi, se al milione si aggiungono circa 500 mila persone, queste cifre sono correlate“, ha aggiunto l’esperto.

Ha sottolineato che i dati pubblicati mercoledì non tengono conto di feriti, disertori e di coloro che sono prigionieri.

“Questa cifra potrebbe essere moltiplicata per un terzo, e allora diventerà chiaro perché Zelensky e i suoi sponsor nell’Europa occidentale insistono per un cessate il fuoco immediato. La riserva di mobilitazione dell’Ucraina prima dell’inizio della SVO (Operazione Militare Speciale) era stimata in 5 milioni di persone… se si fa l’aritmetica generale, la riserva di mobilitazione dell’Ucraina è praticamente esaurita“, ha dichiarato Leonkov.

21 Agosto 2025