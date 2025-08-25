Israele bombarda l’ospedale Nasser e fa strage di giornalisti e soccorritori

Questi mattina, alcuni attacchi aerei israeliani hanno nuovamente preso di mira l’ospedale “Nasser” a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, uccidendo 20 palestinesi, tra cui diversi giornalisti, un soccorritore e alcuni pazienti.

Il primo attacco, che secondo alcuni testimoni sarebbe stato realizzato con un drone esplosivo, ha colpito il piano superiore del complesso medico, che prima della guerra era una delle più grandi strutture mediche di Gaza e rappresenta ormai uno dei pochi presidi sanitari operativi nell’enclave palestinese.

Un secondo attacco, con un missile, ha poi preso di mira la squadra di soccorso che era impegnata ad assistere le vittime del primo bombardamento e i giornalisti accorsi a documentare quanto era accaduto.

Nell’attacco sono rimasti uccisi sul colpo quattro giornalisti. Secondo l’ufficio stampa governativo di Gaza, sono stati identificati come Hossam al-Masri, che lavorava come fotoreporter per Reuters; Mohammad Salama, che lavorava per Al Jazeera; Mariam Abu Daqa, che collaborava con Independent Arabia e AP; e Moath Abu Taha, che lavorava per l’emittente statunitense NBC. Un altro reporter è morto in tarda mattinata a causa delle ferite riportate.

Un medico dell’ospedale Nasser, Saber al-Asmar, ha affermato che i pazienti stanno scappando dalla struttura per paura di un altro attacco israeliano, riporta Al Jazeera. “Eravamo come tutti gli altri all’interno dell’ospedale, facevamo semplicemente il nostro lavoro con una grave carenza di attrezzature, strumenti e farmaci. E mentre tutti stavano facendo il proprio lavoro, è arrivato questo massiccio attacco”, ha detto al-Asmar, aggiungendo che il raid è avvenuto mentre nell’ospedale c’erano studenti, medici e giornalisti.

“La sala operatoria, soprattutto al mattino, è piena di studenti di medicina, pazienti, medici e infermieri… stavano seguendo le lezioni, mentre i giornalisti si preparavano a riferire su ciò che sta accadendo negli ospedali di Gaza”, ha sottolineato il sanitario.

Già all’inizio di agosto, quattro dipendenti di Al Jazeera e due freelance sono stati uccisi in un attacco mirato israeliano fuori dall’ospedale Al-Shifa a Gaza City.

La Difesa civile palestinese ha riferito che il pompiere Emad Abdel Hakim al-Shaer è stato ucciso nel secondo attacco mentre tentava di soccorrere i feriti. Altri sette operatori della protezione civile sono rimasti feriti.

Quelle dell’ospedale Nasser di Khan Younis non sono le uniche vittime degli attacchi israeliani di stamattina. Tre palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti quando un attacco israeliano ha preso di mira una squadra che forniva aiuti a Deir el-Balah, nella parte centrale di Gaza.

Altri due palestinesi sono stati uccisi in un attacco nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City, mentre una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un attacco a una tenda dove si trovavano alcuni sfollati nella zona di al-Mawasi di Khan Younis.

* da Pagine Esteri

25 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO