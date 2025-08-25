Come i ‘diritti umani’ sono diventati un’arma occidentale

Kit Klarenberg denuncia come l’Occidente abbia trasformato i ‘diritti umani’ in un’arma dopo gli accordi di Helsinki, trasformando un’idea nobile in uno strumento per regime change, sanzioni e guerre imperialiste.

Il 1° agosto ha segnato il 50° anniversario della firma degli Accordi di Helsinki. Il giubileo d’oro dell’evento è trascorso senza grandi commenti o riconoscimenti da parte del grande pubblico. Eppure, la data è assolutamente ‘sismica’, le cui conseguenze distruttive si ripercuotono ancora oggi in tutta Europa e oltre. Gli Accordi non solo hanno sancito la condanna a morte dell’Unione Sovietica, del Patto di Varsavia e della Jugoslavia anni dopo, ma hanno anche creato un mondo nuovo, in cui i ‘diritti umani’ – in particolare, una concezione occidentale e imposta – sono diventati un’arma formidabile nell’arsenale dell’Impero.

Gli Accordi miravano formalmente a concretizzare la distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. In base ai loro termini, in cambio del riconoscimento dell’influenza politica di quest’ultima sull’Europa centrale e orientale, Mosca e i suoi satelliti del Patto di Varsavia accettarono di sostenere una definizione di ‘diritti umani’ che riguardasse esclusivamente le libertà politiche, come la libertà di riunione, espressione, informazione e movimento. Le tutele di cui godevano universalmente gli abitanti del blocco orientale – come la garanzia di istruzione gratuita, lavoro, alloggio e altro – erano del tutto assenti da questa tassonomia.

C’era un altro inconveniente. Gli Accordi portarono alla creazione di diverse organizzazioni occidentali incaricate di monitorare il rispetto dei termini da parte del Blocco Orientale, tra cui Helsinki Watch, precursore di Human Rights Watch. Successivamente, queste entità visitarono frequentemente la regione e strinsero stretti legami con le fazioni politiche dissidenti locali, supportandole nelle loro attività di agitazione antigovernativa. Non si parlava nemmeno di invitare rappresentanti dell’Unione Sovietica, del Patto di Varsavia o della Jugoslavia a valutare il rispetto dei ‘diritti umani’ in patria o all’estero da parte degli Stati Uniti o dei loro vassalli.

Come ha ampiamente documentato il giurista Samuel Moyn, gli Accordi hanno svolto un ruolo fondamentale nello spostare in modo decisivo il discorso dominante sui diritti umani da qualsiasi considerazione economica o sociale. Ancora più gravemente , secondo Moyn, “l’idea di diritti umani” è stata trasformata “in un mandato per umiliare gli oppressori statali“. Di conseguenza, la brutalità imperialista occidentale contro i presunti violatori dei diritti umani stranieri – tra cui sanzioni, campagne di destabilizzazione, colpi di stato e veri e propri interventi militari – potrebbe essere giustificata, spesso supportata dalle conclusioni apparentemente neutrali di organizzazioni come Amnesty International e HRW.

Quasi immediatamente dopo la firma degli Accordi di Helsinki, un’ondata di organizzazioni si diffuse in tutto il blocco orientale per documentare le presunte violazioni da parte delle autorità. Le loro scoperte venivano poi fornite – spesso clandestinamente – ad ambasciate e gruppi per i diritti umani all’estero, per essere amplificate a livello internazionale. Ciò contribuì in modo significativo alla pressione interna ed esterna sull’Unione Sovietica, sul Patto di Varsavia e sulla Jugoslavia. I resoconti mainstream affermano che la nascita di questi gruppi dissidenti fu del tutto spontanea e organica, il che a sua volta convinse l’Occidente a sostenere i loro sforzi pionieristici.

Il parlamentare statunitense Dante Fascell ha affermato che le “richieste” degli “intrepidi” cittadini sovietici “ci hanno fatto reagire“. Tuttavia, ci sono indicazioni inequivocabili che l’ingerenza nel blocco orientale fosse insita a Helsinki prima ancora della sua nascita. Alla fine di giugno del 1975, alla vigilia della firma degli Accordi da parte del presidente statunitense Gerald Ford, il dissidente sovietico in esilio Aleksandr Solženicyn si rivolse ad alti esponenti politici a Washington, DC. Apparve su invito esplicito dell’anticomunista George Meany, capo dell’American Federation of Labor e del Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), un’organizzazione legata alla CIA. Solženicyn dichiarò:

“Noi, dissidenti dell’URSS, non abbiamo carri armati, non abbiamo armi, non abbiamo organizzazione. Non abbiamo niente… Voi siete gli alleati del nostro movimento di liberazione nei paesi comunisti… I leader comunisti dicono: ‘Non interferite nei nostri affari interni’… Ma io vi dico: interferite sempre di più. Interferite il più possibile. Vi imploriamo di venire e di intervenire“.

Nel 1980, gli scioperi di massa a Danzica, in Polonia, si diffusero in tutto il paese, portando alla fondazione di Solidarność, un sindacato e movimento sociale indipendente. Tra le sue richieste principali c’era la richiesta che il governo polacco, sostenuto dai sovietici, distribuisse al grande pubblico 50.000 copie dei protocolli di Helsinki sui ‘diritti umani’. Il fondatore e leader di Solidarność, Lech Walesa, definì in seguito gli Accordi un “punto di svolta“, consentendo e incoraggiando la diffusione nazionale del sindacato e la sua crescita in una seria forza politica. Nel giro di un solo anno, gli iscritti a Solidarność superarono i 10 milioni.

L’inesorabile ascesa del movimento sconvolse l’intero Patto di Varsavia. Era la prima volta che un’organizzazione di massa indipendente si formava in uno stato allineato all’Unione Sovietica, e altre ne avrebbero presto seguito l’esempio. All’epoca non rese note, e oggi in gran parte sconosciute, le attività di Solidarność furono finanziate con milioni di dollari dal governo statunitense. Lo stesso valeva per la maggior parte dei principali gruppi dissidenti del blocco orientale, come Charta 77 in Cecoslovacchia. In molti casi, queste fazioni non solo detronizzarono i loro governanti entro la fine del decennio, ma formarono anche governi in seguito.

Il finanziamento di Washington per questi sforzi fu codificato in una Direttiva sulla Sicurezza Nazionale segreta del settembre 1982. Essa affermava che “l’obiettivo primario a lungo termine degli Stati Uniti nell’Europa orientale” era “allentare la presa sovietica sulla regione e quindi facilitarne l’eventuale reintegrazione nella comunità europea delle nazioni“. Questo obiettivo doveva essere raggiunto “incoraggiando tendenze più liberali nella regione… rafforzando l’orientamento filo-occidentale dei loro popoli… riducendo la loro dipendenza economica e politica dall’URSS… facilitando la loro associazione con le nazioni libere dell’Europa occidentale“.

Nell’agosto del 1989, pochi giorni dopo che Solidarność prese il potere in Polonia, segnando la prima formazione di un governo non comunista nel blocco orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale, sul Washington Post apparve un notevole editoriale. Adrian Karatnycky, figura di spicco dell’AFL-CIO, scrisse della sua “gioia e ammirazione senza freni” per lo “straordinario” successo di Solidarność nell’eliminare l’influenza sovietica nel paese per tutti gli anni ’80. Il movimento era il “fulcro” di una più ampia “strategia” statunitense, ed era stato finanziato e sostenuto da Washington con la massima “discrezione e segretezza“.

Ingenti somme di denaro convogliate a Solidarność tramite l’AFL-CIO e la CIA, tramite il National Endowment for Democracy, “finanziarono spedizioni di decine di macchine da stampa, decine di computer, centinaia di ciclostili, migliaia di galloni di inchiostro da stampa, centinaia di migliaia di stencil, videocamere e apparecchiature per la radiodiffusione“. Questa fonte di finanziamento promosse le attività di Solidarność a livello locale e internazionale. Nella stessa Polonia, furono pubblicati 400 “periodici clandestini” – tra cui fumetti che presentavano “il comunismo come il drago rosso” e Lech Walesa “come l’eroico cavaliere” – letti da decine di migliaia di persone.

Karatnycky si vantava di come l’Impero fosse stato intimamente “coinvolto nel dramma quotidiano della lotta polacca” nell’ultimo decennio, e “gran parte della storia di quella lotta e del nostro ruolo in essa dovrà essere raccontata un altro giorno“. Eppure, i risultati furono straordinari. I giornalisti della “stampa clandestina” di Varsavia, finanziata dal NED, erano stati improvvisamente trasformati in “redattori e reporter per i nuovi giornali indipendenti polacchi“. Ex “pirati della radio” e attivisti di Solidarność, precedentemente “braccati” dalle autorità comuniste, erano ora legislatori eletti.

Nel concludere, Karatnycky ha elogiato il fatto che la Polonia si sia dimostrata un “laboratorio di successo nella costruzione della democrazia“, ​​avvertendo che il “cambiamento democratico” a Varsavia non poteva essere una “aberrazione politica” o un “esempio isolato” nella regione. Karatnycky ha guardato avanti a ulteriori insurrezioni di quartiere, osservando che l’AFL-CIO era impegnata in attività di sensibilizzazione con i sindacati in altre parti del blocco orientale, inclusa la stessa Unione Sovietica. Così, uno dopo l’altro, tutti i governi del Patto di Varsavia crollarono negli ultimi mesi del 1989, spesso in circostanze enigmatiche.

‘Terapia d’urto’

Le ‘rivoluzioni’ del 1989 rimangono ancora oggi venerate nell’opinione pubblica, acclamate come esempi di transizioni pacifiche dalla dittatura alla democrazia. Da allora, hanno anche servito da modello e giustificazione per l’imperialismo statunitense di ogni tipo in nome dei ‘diritti umani’ in ogni angolo del globo. Eppure, per molti in prima linea nei gruppi dissidenti del Patto di Varsavia, finanziati dall’Occidente e ispirati dagli Accordi di Helsinki, la storia del rovesciamento del comunismo nell’Europa centrale e orientale ha avuto un risvolto estremamente amaro.

Nel 1981, la drammaturga cecoslovacca e portavoce di Charta 77 Zdena Tominová condusse un tour in Occidente. In un discorso a Dublino, in Irlanda, raccontò di aver visto in prima persona gli enormi benefici che la popolazione del suo Paese aveva tratto dalle politiche comuniste dello Stato. Tominová chiarì di voler mantenere pienamente tutti i benefici economici e sociali a livello pubblico, adottando solo le libertà politiche di stampo occidentale. Fu una dichiarazione scioccante da parte di una donna che aveva rischiato la prigione per opporsi così pubblicamente al suo governo con aiuti stranieri:

“All’improvviso, non ero più una persona svantaggiata e potevo fare tutto… Penso che, se questo mondo ha un futuro, sia quello di una società socialista, che per me significa una società in cui nessuno ha priorità solo perché proviene da una famiglia ricca“, ha dichiarato Tominová. Ha inoltre chiarito che la sua visione era di natura globale: “un mondo di giustizia sociale per tutti deve realizzarsi“. Ma non è stato così.

Al contrario, i paesi del blocco orientale subirono transizioni al capitalismo profondamente devastanti attraverso una ‘terapia d’urto’, sradicando gran parte di ciò che i cittadini avevano a cuore dei sistemi in cui avevano vissuto in precedenza. Furono catapultati in un mondo completamente nuovo, dove la mancanza di una casa, la fame, la disuguaglianza, la disoccupazione e altri mali sociali, fino ad allora sconosciuti, divennero all’ordine del giorno, anziché essere prevenuti da una garanzia statale di base. Dopotutto, come decretato dagli Accordi di Helsinki, tali fenomeni non costituivano gravi violazioni dei ‘diritti umani’, ma erano piuttosto il prodotto inevitabile della stessa ‘libertà’ politica per cui avevano combattuto.

*Kit Klarenberg è un giornalista britannico, autore di varie inchieste di spessore sull’Ucraina e sul complesso quadro mediorientale. Questo articolo è apparso il 23 agosto 2025 su Al Mayadeen English.

25 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO