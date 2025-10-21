Come FMI e USA hanno intrappolato l’Argentina con il debito

L’Argentina è tornata alla ribalta della cronaca con un’ennesima turbolenza finanziaria innescata dalla scarsa posizione politica del Presidente Milei. Questa posizione precaria è il prodotto della rabbia per le disastrose performance economiche dell’Argentina e della massiccia corruzione all’interno dell’amministrazione Milei, e non fa presagire nulla di buono per la performance del suo partito nelle imminenti elezioni dell’ottobre 2025.



In risposta, il FMI e gli USA si sono messi in moto per salvare il governo Milei. Il FMI aveva già fornito un salvataggio da 20 miliardi di dollari nell’aprile 2025. Ora, il governo USA ne ha fornito un altro da 20 miliardi (sotto forma di una linea di swap valutario tra banche centrali). Inoltre, gli USA hanno espresso la disponibilità a fornire credito stand-by aggiuntivo e persino ad acquistare il debito governativo argentino.

I media si sono concentrati sulla lunga e travagliata storia finanziaria dell’Argentina, sulla difficile situazione inflazionistica ereditata dal presidente Milei e sull’affinità politica del Presidente Trump con Milei. Tuttavia, questo non spiega perché il FMI e gli USA abbiano fornito un’assistenza così ingente all’Argentina, data la sua mancanza di merito creditizio.

Il sostegno a Milei dovrebbe essere inteso come una continuazione dei prestiti passati ai Presidenti Macri (2015-2019) e Menem (1989-1999). Lo scopo è consolidare il Neoliberismo in Argentina e intrappolarla con il debito in dollari. È appoggiato dalle élite locali perché sono le beneficiarie del Neoliberismo, e inoltre hanno la possibilità di saccheggiare lo stato argentino attraverso il processo di intrappolamento del debito.

1. La complicata verità in Argentina



Arrivare alla verità in Argentina è come “pelare una cipolla”. Per prima cosa bisogna scoprire la reale situazione economica, fondamentalmente diversa da quella descritta dai media mainstream. Poi bisogna introdurre la politica e portare in superficie le agende reali che guidano gli eventi. Quindi, bisogna spiegare come funzionano quegli eventi e le loro conseguenze.

Una volta pelata la cipolla, il quadro che emerge è che l’assistenza finanziaria del FMI e degli USA è un’interferenza elettorale finalizzata a salvare il Presidente Milei e il suo estremo programma Neoliberista; a diminuire l’influenza economica della Cina; e ad ammanettare finanziariamente l’Argentina attraverso l’intrappolamento con il debito in dollari.

noltre, l’assistenza permette il saccheggio tacito dello stato argentino da parte delle élite argentine e delle multinazionali statunitensi. Questo è un quadro enormemente diverso da quello presentato dai media mainstream e dagli economisti mainstream.

2. Il mito del miracolo economico di Milei



Il punto di partenza è la performance economica dell’Argentina, che è stata descritta con entusiasmo dai media mainstream come un “miracolo economico”. Ad esempio, il New York Times dichiara che Milei era “sull’orlo di realizzare un miracolo economico“ prima delle recenti turbolenze finanziarie. Questa cornice è fondamentale perché distorce la percezione pubblica, dando legittimità economica ai prestiti del FMI e degli USA.

La verità è che non c’è stato alcun miracolo.

Le politiche di Milei sono state una catastrofe sia per gli argentini comuni che per il futuro dell’Argentina. Questa realtà spiega l’impopolarità politica di Milei che ha innescato le paure dei mercati finanziari.

Milei ha assunto l’incarico nel dicembre 2023, e da allora l’Argentina è in profonda recessione. La recessione è stata causata da un’estrema austerità fiscale che ha tagliato servizi pubblici e investimenti; un tasso di cambio enormemente sopravvalutato che ha indebolito la bilancia commerciale; e una deregolamentazione che ha aumentato i profitti a scapito dei salari.

La recessione è visibile nel crollo della produzione industriale e della crescita del PIL. La produzione industriale rimane in calo, ma finalmente è tornata un po’ di crescita del PIL (come era inevitabile che accadesse perché le economie non si contraggono per sempre). Tuttavia, la ripresa è stata debole e l’economia si è di nuovo contratta.

Inoltre, il quadro è ancora peggiore perché il PIL non cattura la miseria, la fame e l’insicurezza. L’insicurezza alimentare e la fame inizialmente sono aumentate, con un aumento dello scorbuto tra i poveri. Il tasso di povertà ufficiale ora è ridisceso, ma sottostima la situazione poiché non riconosce i prezzi enormemente più alti di acqua, gas ed elettricità. Gli assegni dei pensionati sono stati decimati, i prezzi dei farmaci da prescrizione sono lievitati, e il governo Milei ha anche represso brutalmente le proteste dei pensionati.

Non solo le politiche di Milei hanno causato una recessione economica, ma hanno anche sabotato il futuro dell’Argentina. Il crollo degli investimenti pubblici e privati significa uno stock di capitale inferiore. Il taglio della spesa per istruzione e sanità significa una popolazione meno istruita e più malata. E il taglio dei sostegni a università e arti è un attacco alle industrie ad alto valore del futuro (come la tecnologia dell’informazione, le scienze mediche e la produzione cinematografica), e ha contribuito all’ulteriore fuga di cervelli dall’Argentina.

L’indebitamento estero di Milei significa anche maggiori pagamenti di interessi futuri che graveranno sul bilancio governativo, limiteranno le possibilità di politica economica e minacceranno perennemente una crisi finanziaria.

L’unico risultato economico positivo è il tasso di inflazione che è sceso significativamente, ma anche qui la storia è complicata. L’inflazione inizialmente è aumentata significativamente con Milei. Sebbene sia ridiscesa, viaggia ancora al 35% annuo.

Il precedente governo Fernández aveva perso il controllo dell’inflazione, ma aveva anche ereditato un tasso di inflazione del 50% dal precedente governo Macri. Inoltre, l’inflazione è accelerata solo nel 2022 quando hanno fatto effetto le conseguenze della pandemia di Covid.

Il tasso di inflazione argentino è quintuplicato, come è accaduto anche in altri paesi. Tuttavia, dato l’alto tasso di inflazione iniziale dell’Argentina e la sua vulnerabilità strutturale all’inflazione, l’aumento assoluto è stato molto più grande.

In sintesi, non c’è stato alcun “miracolo economico”. Il programma di Milei non poteva né intendeva produrre prosperità condivisa in Argentina. Invece, è un programma ultra-Neoliberista mirato ad abbassare l’inflazione attraverso una profonda recessione e un tasso di cambio sopravvalutato; ad aumentare i profitti a scapito dei salari attraverso la deregolamentazione e l’indebolimento del lavoro; a permettere al capitale di sfruttare le risorse naturali dell’Argentina; e a usare l’austerità fiscale per svuotare le istituzioni sociali che promuovono il benessere e il progresso della società.

3. Il FMI e gli USA: la politica del saccheggio e dell’intrappolamento del debito



Il carattere disastroso del programma economico di Milei solleva la questione del perché FMI e USA si siano affrettati a fornire un salvataggio. Qui entra in gioco la politica. Per Milei, un salvataggio è essenziale per il suo futuro politico. Anche le élite argentine sono favorevoli in quanto beneficiarie del programma. Ma per quanto riguarda il FMI e gli USA?

3.a Il FMI come strumento utile per gli USA



Il FMI è il più facile da capire. È dominato dagli USA ed è da tempo una roccaforte Neoliberista, che ha aiutato a diffondere e imporre il Neoliberismo globale negli ultimi quarant’anni. Questo lo rende facilmente incline a sostenere Milei, che è sia sottomesso agli USA che allineato con l’estremo Neoliberismo.

L’aspetto insolito del momento attuale è la scoperta complicità del FMI, che lo ha portato a violare i propri protocolli in modi che lo mettono in futuro a rischio legale. Le impronte della corruzione politica sul prestito da 20 miliardi del FMI sono ovunque.

In primo luogo, nonostante una significativa opposizione al prestito all’interno del Consiglio Esecutivo del FMI sulla base del fatto che il prestito non soddisfaceva gli standard creditizi, è stato comunque spinto da USA e suoi alleati.

Se aggiunto ai prestiti preesistenti, oltre il 40 percento del totale dei prestiti del FMI sarà destinato all’Argentina, il che potenzialmente mette a rischio la solvibilità finanziaria del FMI.

In secondo luogo, il nuovo prestito è stato concesso senza le dure condizionalità economiche che sono una parte standard dei pacchetti di prestito del FMI. Questa assenza non dipende dal fatto che il FMI abbia cambiato la sua disposizione Neoliberista. È perché tale condizionalità avrebbe minato l’economia argentina, sminuendo così lo scopo politico del prestito, che è aiutare Milei a vincere le elezioni dell’ottobre 2025.

Lo scopo del prestito del FMI, scopertamente politico, è evidente nei commenti dell’aprile 2025 della Direttrice Generale del FMI Kristalina Georgieva, che ha pubblicamente dichiarato all’incontro di primavera annuale del FMI: “Il paese andrà alle elezioni in ottobre ed è molto importante che non deraglino la volontà di cambiamento. Finora, non vediamo il rischio materializzarsi, ma esorterei l’Argentina: restate sulla rotta.“

Le sue dichiarazioni violano i protocolli fondamentali del FMI che proibiscono l’interferenza politica.

3.b Gli USA e l’interferenza elettorale in Argentina



La fornitura di assistenza finanziaria da parte degli USA non supera i test economici convenzionali, e il suo scopo è politico. L’obiettivo è salvare il governo Milei, escludere la Cina e intrappolare l’Argentina con il debito in dollari.

Gli USA sono intervenuti in favore di Milei perché è ideologicamente filo-USA e filo-affari USA, mentre i suoi rivali sono nazionalisti argentini pragmatici. Essi credono che le imprese (incluse le multinazionali USA) debbano rispondere allo Stato argentino, e sono disposti a trattare con la Cina se è a beneficio dell’Argentina. Ma questo è un anatema agli occhi di Washington.

Per gli USA, Milei è “il nostro uomo” che sta dalla parte degli USA e tratta favorevolmente le corporazioni multinazionali statunitensi. Prestare all’Argentina è interferenza elettorale. La speranza è che un prestito massiccio possa scongiurare una crisi finanziaria fino dopo le elezioni congressuali di ottobre, salvando così il governo di Milei.

Inizialmente, gli USA pensavano di poter far superare la linea del traguardo a Milei con prestiti da FMI, Banca Mondiale e Banca Interamericana di Sviluppo (BID). Tuttavia, ciò si è rivelato insufficiente, costringendo il Tesoro USA a intervenire direttamente.

Per inciso, questo processo di prestiti del FMI (e di Banca Mondiale e BID) per scopi di interferenza elettorale non è nuovo. Le stesse tattiche furono usate nel 2019 per sostenere il Presidente Macri, che allora era il candidato favorito dagli USA. Il FMI prestò 40 miliardi di dollari al governo Macri, che fu il prestito più grande nella storia del FMI. Macri perse le elezioni, i 40 miliardi di dollari svanirono, e l’amministrazione successiva fu appesantita dall’onere che ne derivò.

L’astio anti-cinese che motiva la politica USA è evidente nella condizione che l’assistenza USA è condizionata alla sostituzione dell’accordo di swap valutario esistente dell’Argentina con la Cina con un accordo sostenuto dagli USA.

L’accordo di swap Cina–Argentina fu stabilito nel 2009. È radicato nella logica commerciale poiché i paesi hanno un enorme scambio reciprocamente vantaggioso che coinvolge manufatti e prodotti agricoli argentini. Gli USA vogliono sabotare quella relazione in quanto protegge l’Argentina dagli USA, riducendo così il potere USA.

Infine, ci sono suggerimenti di trattative private improprie da parte del Segretario al Tesoro USA Bessent. Si riporta che Bessent abbia spinto sia per il prestito del FMI di aprile che per la proposta USA di settembre per salvare il suo associato d’affari a Wall Street, Robert Citrone, e altri fondi di Wall Street che avevano scommesso speculativamente sui bond argentini.

Quelle scommesse erano andate in fallimento con le crescenti difficoltà politiche di Milei. Il salvataggio di Bessent ha alimentato un rimbalzo dei prezzi dei bond argentini che ha salvato e avvantaggiato Wall Street.

4. La meccanica del saccheggio e dell’intrappolamento del debito dell’Argentina



La parte evidente di questi affari è l’interferenza elettorale e l’intrappolamento del debito in dollari. La parte meno evidente è la meccanica del saccheggio.

Il processo di saccheggio si concentra sul tasso di cambio sopravvalutato che rende artificialmente più prezioso il peso. Ciò significa che quelli con pesos in eccesso (cioè l’élite argentina) possono trarre profitto dalla sopravvalutazione comprando dollari a un prezzo sussidiato. Il conto è pagato dallo Stato argentino che vende i dollari che ha preso in prestito e si indebita in dollari.

Questo processo è stato usato ripetutamente da passati governi argentini pro-affari e filo-USA. Spiega come il precedente prestito del FMI del 2019 di 40 miliardi di dollari al Presidente Macri sia svanito senza lasciare traccia.

Il processo è stato in mostra dopo il nuovo prestito del FMI. L’Argentina ha immediatamente sospeso la maggior parte dei suoi controlli sui capitali, permettendo ad affari e individui facoltosi di acquistare dollari sussidiati.

Il processo è stato anche in mostra dopo la dichiarazione di sostegno degli USA. L’Argentina ha temporaneamente sospeso la tassa sull’esportazione di grano e soia, e c’è stata un’istantanea massiccia ondata di esportazioni. Quelle esportazioni sono uscite esentasse, avvantaggiando i grandi esportatori agricoli che sostengono Milei.

Lo Stato argentino ha perso un’enorme quantità di entrate fiscali sulle esportazioni che sono centrali per le finanze pubbliche argentine. Dati i controlli sui capitali più deboli, quelle vendite record di esportazioni potevano poi essere convertite in dollari, con un doppio colpo. Gli esportatori agricoli hanno evitato le tasse e hanno comprato dollari sussidiati. Lo Stato argentino ha perso entrate fiscali e si è indebitato in dollari.

Il dollaro sopravvalutato è stato anche usato per saccheggiare la classe media argentina. Quelle famiglie accumulano dollari come una forma di fondo “per i giorni di pioggia”. La recessione economica causata dalle politiche di Milei li ha costretti a vendere dollari per arrivare a fine mese. Il tasso di cambio sopravvalutato significa che hanno ricevuto di meno, e i loro dollari sono stati aspirati da quelli con pesos in eccesso. Ha così contribuito a un’ulteriore redistribuzione avversa della ricchezza all’interno dell’Argentina.

5. I prestiti del FMI e degli USA sono “Debito Odioso”



Il debito odioso, anche noto come debito illegittimo, è una dottrina nel diritto internazionale in base alla quale il debito contratto illegittimamente non deve essere ripagato. Di solito, è visto attraverso la lente del carattere del mutuatario, ma la frode può anche essere commessa da finanziatori e mutuatari che collaborano. In effetti, è più facile quando lo fanno.

Per garantire un uso corretto del credito, i finanziatori hanno una responsabilità legale e un dovere di assicurare che i fondi siano usati correttamente e che i mutuatari siano in grado di ripagare. I prestiti del FMI e degli USA falliscono questo test fondamentale, rendendoli “debito odioso”. I prestiti sono stati esplicitamente fatti per scopi politici piuttosto che commerciali, e non superano gli appropriati test di merito creditizio.

Inoltre, il prestito del FMI dell’aprile 2025 ha aggirato una legge argentina del 2021 che richiedeva l’approvazione congressuale per i prestiti del FMI. Quella legge fu esplicitamente approvata per prevenire una ripetizione del saccheggio avvenuto con il prestito del FMI del 2019 di 40 miliardi di dollari al Presidente Macri.

Tuttavia, Milei ha autorizzato i negoziati per decreto esecutivo che può essere annullato solo da una maggioranza di due terzi in entrambe le camere del Congresso. Il FMI e gli USA sono entrambi a conoscenza di quella manovra politica, il che li accusa ulteriormente.

A questo punto, per fermare l’ulteriore saccheggio e l’intrappolamento del debito in dollari dell’Argentina, l’opposizione politica dovrebbe dichiarare che i nuovi debiti con FMI e USA saranno trattati come odiosi e non rimborsati. Anche se la dichiarazione manca di forza legale immediata, dovrebbe scoraggiare prestiti aggiuntivi e delegittimare ulteriormente qualsiasi prestito aggiuntivo che avvenga.

6. Colonizzazione tramite debito: quo vadis Argentina?



La storia di Milei è la storia dei presidenti Macri e Menem, solo più crudele. Ognuno ha perseguito politiche Neoliberiste estreme fondate su un tasso di cambio sopravvalutato, indebitamento estero, spremitura della classe lavoratrice, e privatizzazione e deregolamentazione.

Ognuno di quei periodi è stato presentato come un “miracolo economico”, ma non è mai stato così. Ogni volta lo Stato argentino è stato dipinto come il problema fondamentale, e ogni volta lo stato è stato saccheggiato e ulteriormente intrappolato con il debito in dollari, mentre la sua ricchezza veniva trasferita alle élite economiche. E ogni volta, il FMI e gli USA sono stati facilitatori chiave della manovra.

I Presidenti Milei, Macri e Menem fanno tutti parte di una storia comune. Quella storia è il saccheggio Neoliberista e l’intrappolamento del debito dell’Argentina. L’interferenza elettorale di FMI e USA potrebbe ancora assicurare la vittoria a Milei.

Se ciò accadrà, l’Argentina diventerà una colonia debitrice degli USA. Diventerà anche più disuguale con un Neoliberismo estremo radicato. I media mainstream e gli economisti lo descriveranno come un miracolo, ma sarà miseria per quelli che vivranno “il miracolo”.

* da CounterPunch – Thomas Palley è un economista indipendente che vive a Washington DC. Ha fondato Economics for Democratic & Open Societies. È co-editore della Review of Keynesian Economics.

