In Germania è isteria di guerra nelle scuole

Ventiquattr’ore su ventiquattro, politici, funzionari, militari e giornalisti aziendali bombardano la popolazione tedesca con notizie dell’orrore e scenari dell’orrore per giustificare i miliardi di euro che vengono investiti in armi e preparativi generali per la guerra.

Sabato, ad esempio, l’ex ispettore generale della Bundeswehr, Eberhard Zorn, ha lanciato da solo il “piano d’attacco russo” regolarmente evocato dai propagandisti della NATO e dagli ufficiali dell’intelligence per il 2029: “Potrebbe essere il 2026. Potrebbe essere stasera“, ha dichiarato a Springer’s World. E il giornale non si chiede se il generale in pensione faccia sul serio, ma se sia davvero sufficiente iniziare a registrare i giovani nell’esercito fino al 2027.

Ma la propaganda non vuole davvero prendere piede. L’entusiasmo del popolo di questo paese per la guerra è ancora limitato, così come la volontà dei giovani di alzare la testa nella Bundeswehr per la “difesa” di uno Stato che non ha più nulla da offrire loro. Secondo vari sondaggi degli ultimi giorni, ad esempio dell’Università di Bielefeld o di Greenpeace, fino a due terzi dei giovani rifiutano ancora la reintroduzione del servizio militare obbligatorio, nonostante il costante fuoco propagandistico dei media.

È qui che entra in gioco Alexander Dobrindt. Il ministro dell’Interno della Repubblica Federale Tedesca vuole rivolgersi direttamente ai giovani, lì dove non possono fuggire: a scuola. In un’intervista all’Handelsblatt (edizione domenicale), l’uomo della CSU ha annunciato di voler lavorare alla prossima conferenza dei ministri dell’Interno per “integrare il tema della prevenzione delle crisi nella vita scolastica di tutti i giorni“.

Il suo suggerimento è “che in un anno scolastico, in una doppia lezione, gli studenti più grandi discutano quali scenari di minaccia possono esserci e come prepararsi ad affrontarli“. Dopotutto, i bambini sono “importanti portatori di conoscenza” nelle famiglie.

A quanto pare, il ministro federale dell’Interno spera che gli scolari – spaventati da alcuni “scenari di minaccia” – portino con sé la paura della Russia per infettare i loro genitori e fratelli.

* da Junge Welt

