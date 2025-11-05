Quel vecchio mostro di Dick Cheney

Dick Cheney è morto troppo vecchio e troppo libero. Il fatto che tali mostri possano morire a ottant’anni circondati da persone care anziché da soli in gabbia è un atto d’accusa di tutta la nostra civiltà.

In una società sana di mente, Richard Bruce Cheney avrebbe vissuto la sua vita nell’oscurità relativa, lavorando come giardiniere o qualcosa del genere. In una società abbastanza sana, la gente avrebbe capito che mostro fosse Cheney prima che potesse fare del male, e sarebbe stato cacciato da qualsiasi città in cui avesse cercato di entrare. In una società un po’ sana di mente, sarebbe stato punito per lo stupro dell’Iraq e avrebbe vissuto il resto della sua vita in una cella all’Aja.

Ma noi non viviamo in una società sana di mente, o in una società abbastanza sana, e nemmeno in una società leggermente sana. Viviamo in quel tipo di società che permette a un uomo di scatenare una catena di eventi che uccide milioni e disloca decine di milioni causando più sofferenze umane di quante la mente possa comprendere, per poi vivere il resto della sua vita in comodità e privilegio, con zero conseguenze di qualsiasi tipo.

Dick Cheney è morto ora, ma la sua eredità continua a vivere. Il danno che ha fatto si sta ancora sviluppando. L’ideologia egemonica, ipermilitaristica che ha promosso è diventata la norma di base. Nuovi mostri della palude sono intervenuti per prendere il suo posto e portare avanti gli stessi piani omicidi e tirannici che ha avanzato, fiduciosi che anche loro non subiranno conseguenze e vivranno lunghe e confortevoli vite in ricompensa per il loro fedele servizio all’impero degli Stati Uniti.

Dick Cheney ha lasciato una macchia sulla nostra specie che passeremo il resto della nostra vita cercando di cancellare. Tutte le persone perbene vogliono che il nostro mondo vada nella direzione opposta in cui ha trascorso tutta la sua carriera schizzata di sangue lavorando per indirizzarci verso l’orrore.

Tutte le persone perbene vogliono cancellare tutto quello che era Dick Cheney.

* dal suo Substack

5 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO