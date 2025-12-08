Proteste ad Oslo per il “Nobel” alla Machado

Diverse organizzazioni pacifiste norvegesi hanno annunciato una manifestazione a Oslo per oggi, 9 dicembre, poche ore prima che la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado riceva il Premio Nobel per la Pace.

L’appello alla protesta è stato diffuso in una dichiarazione che esorta la popolazione a rifiutare il premio conferito a Machado, accusandola di non rappresentare i valori di pace sociale richiesti dal premio.

Le organizzazioni sostengono che il Premio Nobel abbia ignorato, a loro avviso, il principio di autodeterminazione dei popoli latinoamericani e affermano che la decisione è motivata da interessi politici esterni.

Le organizzazioni denunciano che il premio contraddice lo spirito della volontà di Alfred Nobel e legittima un possibile intervento militare degli Stati Uniti in America Latina, in violazione del diritto internazionale. La protesta è prevista per le 17:00, davanti all’Istituto Norvegese Nobel, e rappresenta la prima volta in molti anni che così tanti gruppi norvegesi si sono uniti per mettere apertamente in discussione una decisione del Comitato.

Gro Standnes, presidente della Women’s International League for Peace and Freedom e membro del Consiglio Norvegese per la Pace, ha sottolineato che un premio volto a promuovere la convivenza e il dialogo non può essere assegnato a figure politiche che sostengono azioni militari o iniziative che violano le norme internazionali.

“Mi preoccupa che tu non abbia dedicato il Nobel al tuo popolo, ma all’aggressore del Venezuela” ha scritto il Premio Nobel per la Pace Perez D’Esquivel in una lettera aperta inviata il 13 ottobre scorso alla Machado. “Penso, Corina, che tu debba analizzare e capire dove ti trovi, se sei solo un altro pedina del colonialismo degli Stati Uniti, sottomessa ai suoi interessi di dominio, il che non potrà mai essere per il bene del tuo popolo. Come oppositrice del governo di Maduro, le tue posizioni e scelte generano molta incertezza; ricorri al peggio quando chiedi che gli Stati Uniti invadano il Venezuela” afferma Perez D’Esquivel.

