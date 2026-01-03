Ignacio Ramonet intervista Nicolàs Maduro

Molti media occidentali ieri hanno ripreso questa intervista di Ignacio Ramonet a Nicolas Maduro, presidente del Venezuela.

Non stranamente, di questa lunga chiacchierata gli ignobili “giornalisti” mainstream hanno ripreso soltanto un paio di frasi, completamente decontestualizzate — “Noi abbiamo detto al governo degli Stati Uniti — ai suoi rappresentanti — che se vogliono parlare seriamente di un accordo di lotta al narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Paese è pronto per investimenti statunitensi (come con Chevron) quando vogliono, dove vogliono e come vogliono.” per dare l’impressione che “Maduro sta cedendo”.

Troppo noioso sentir parlare delle conquiste economiche, della partecipazione sociale, del consenso interno, della costruzione di un modello sociale decisamente diverso… Troppo straniante per un redattore-tipo di un giornale più o meno grande ma con un padrone euro-atlantico occhiuto…

Crediamo che non solo i nostri lettori, ma chiunque non abbia portato il cervello all’ammasso, sia in grado di leggere e capire l’esatto contrario.

Giudicate da soli…

*****

Per la decima volta consecutiva, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha accettato di concederci una “intervista di fine anno”. L’abbiamo registrata a Caracas nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, quando la notte cominciava a calare sulla splendida capitale del Paese e il 2025 volgeva al termine.

Questa volta, il presidente Maduro ha proposto di realizzare una “intervista itinerante”. Vale a dire, di mantenere la nostra conversazione a bordo del suo veicolo privato, che egli stesso guidava, mentre percorrevamo le animate strade della città. Ci accompagnavano, sui sedili posteriori, Cilia Flores, moglie del presidente e Prima Combattente, e Freddy Ñáñez, giovane e brillante vicepresidente settoriale della Cultura e della Comunicazione. Né scorte visibili, né uomini armati.

Questa volta le dichiarazioni del presidente Maduro rivestono un interesse particolarmente grande perché, da oltre cinque mesi, il suo Paese è sotto pressione a causa di una potente flotta statunitense schierata davanti alle sue coste. Anche perché il presidente degli Stati Uniti non ha smesso di lanciare minacce contro la sovranità del Venezuela. E perché questa situazione di tensione colloca il presidente Nicolás Maduro nel cuore stesso dell’attualità internazionale.

Ignacio Ramonet. Prima di tutto, signor Presidente, la ringrazio moltissimo per avermi concesso, per la decima volta consecutiva, questa “intervista di fine anno”. So che ha un’agenda molto fitta, soprattutto nelle circostanze attuali… Vorrei cominciare affrontando un tema economico: è stato appena pubblicato un rapporto della Cepal — la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi — secondo il quale il maggior tasso di crescita economica dell’America Latina nel 2025 è quello del Venezuela, stimato al 9%.

La mia domanda è: come, nelle circostanze di un Paese bloccato, sottoposto a tante misure coercitive unilaterali e illegali, un Paese oggi fortemente minacciato militarmente dagli Stati Uniti, come riesce a ottenere questo “miracolo economico”?

Presidente Nicolás Maduro: È una buona domanda, capito? Prima voglio salutare i nostri invitati: Cilia Flores, mia moglie, invitata speciale; e qui con noi il filosofo e poeta Alfred Nazaret Ñáñez, attento a tutto. Guarda, questo è il secondo anno consecutivo in cui il Venezuela guida la crescita dell’economia reale dell’America Latina e dei Caraibi. Abbiamo venti trimestri consecutivi di crescita da quando, nel 2021, siamo decollati.

Ricordo che, quando ti esposi il piano economico per l’intervista che pubblicasti il 1º gennaio 2022 — che si può rileggere —, dicevamo di aver progettato un piano di motori economici, affinché ciascun motore cominciasse a funzionare con la propria forza. Motori economici davvero radicati nella realtà venezuelana, pertinenti alla nostra situazione, non invenzioni astratte. E lo sviluppo di ciascun motore, nella sua capacità di crescita reale e nell’articolazione di tutti i motori, cominciava già a dare risultati.

Già nel 2021 abbiamo avuto i primi due trimestri di crescita miracolosa, eravamo in piena pandemia di Covid-19. Io ideai il metodo conosciuto come Metodo 7×7 che ci permise di avviare quella crescita.

Dal punto di vista spirituale si dice che sia un “miracolo”, ma dal punto di vista dell’identità venezuelana, ti direi che la crescita di questa nuova economia — oggi composta da 14 motori — è il risultato dello spirito imprenditoriale e del modo in cui tutta la società si è ricostruita, si è reinventata. La famiglia venezuelana, l’uomo, la donna, l’imprenditore, l’imprenditrice, il lavoratore, si sono reinventati. Dai mestieri più semplici: vendere caffè, vendere arepas…

La gente ha ricominciato da capo, il campo si è rigenerato e ha ricominciato a produrre… quando si era sempre detto che fosse impossibile. Produrre alimenti in Venezuela — carne, latte, pollo, mais, riso, e via dicendo. Tutto ciò che prima si comprava con il denaro del petrolio. Il gettito petrolifero aveva deformato tutto.

Noi non abbiamo scelto di avere un modello rentier dipendente dal petrolio. Quando sono nato, nel 1962, il modello di capitalismo petrolifero-dipendente era già stato imposto. Eravamo una colonia petrolifera statunitense. Quello che invece abbiamo scelto è stato cominciare a costruire le basi per rompere con la rendita petrolifera, per edificare il nostro modello. Il Comandante Chávez ci ha lasciato le linee guida nel “Piano della Patria”, e noi abbiamo messo alla prova quel progetto nel momento peggiore, in pieno blocco, quando ci tolsero il 99% delle entrate petrolifere…

In quel momento in Venezuela non si produceva nulla. E senza risorse non potevamo importare più niente… È allora che abbiamo detto: andiamo avanti, cresceremo anche in queste condizioni. E questo è ciò che è accaduto: il Venezuela è cresciuto, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista della teoria sulla politica economica. Abbiamo elaborato una politica assolutamente corretta, quella di un’economia reale, con valori reali, che si è trasformata in una nuova forza produttiva. E cosa cresce?

Nel 2024 abbiamo avuto una crescita del 9% e nel 2025 sarà più o meno ancora del 9%, forse di più. Cosa cresce? Cresce l’economia reale, l’economia che produce beni, servizi, ricchezza in una fase avanzata — e questo davvero sorprende. Perché cresce, ripeto, l’economia reale, cresce ciascun settore dei 14 motori. E la grande sfida ora — come vado dicendo — è che questi 14 motori applichino una linea che faccia diminuire, fino quasi ad azzerare, tutto ciò che è importato. Dobbiamo produrre tutto in Venezuela.

Secondo: dobbiamo avere una linea di esportazioni non petrolifere. Nuove fonti di valuta estera. E in terzo luogo: rifornire il mercato interno. Ma direi che la formula migliore è sostituire radicalmente tutte le importazioni, tutte. Fino ad arrivare a zero importazioni. E produrre tutto per continuare ad approvvigionare il 100% del mercato nazionale.

IR …Nel settore alimentare.

Nicolás Maduro. No, in tutto, in tutto. Parliamo di servizi pubblici, beni, tutte le necessità del Paese: vestiti, scarpe, tutto, tutto, produrre tutto.

IR Veicoli?

Nicolás Maduro Sì, i veicoli, certo. E in terzo luogo continuare a crescere nel grande motore delle esportazioni non petrolifere: esportare alimenti provenienti dal mare; prodotti organici della terra… Continuare a esportare il nostro caffè, il migliore del mondo; il cioccolato, il cacao, eccetera.

Abbiamo già aperto la strada, esportiamo sempre di più. Dunque la nostra economia ha grandi sfide per continuare ad articolarsi. Perché nessuno può cantare vittoria: tutto questo è ancora in costruzione. E i 14 motori hanno dimostrato grande vitalità. La buona notizia è che, per il secondo anno consecutivo, dal Venezuela assediato e minacciato, guidiamo la crescita economica in tutta l’America Latina e i Caraibi. È una grande notizia.

Ignacio Ramonet Presidente, questo successo economico non impedisce tuttavia un nuovo aumento dell’inflazione. Le chiedo, in questo contesto geopolitico così difficile, quali strategie ha il suo governo per controllare l’inflazione, stabilizzare la moneta e migliorare il potere d’acquisto dei pensionati, dei lavoratori, dei salariati?

Nicolás Maduro. Per prima cosa abbiamo adottato una strategia assolutamente corretta: l’indicizzazione. Di questo nel mondo non si parla… È una formula che abbiamo sperimentato… L’indicizzazione, insieme all’imprenditoria familiare e cooperativistica dei lavoratori, ha permesso al Venezuela di avere uno dei mercati interni più forti, e di avere ciò che io chiamo, da settembre 2024, un “surriscaldamento interno del commercio”.

Ora, a dicembre 2025, il commercio nelle vendite e nei consumi è cresciuto del 34%, cioè un surriscaldamento molto significativo. Ma ormai i prodotti nazionali coprono il 90% di tutta la domanda del mercato interno. E di nuovo quest’anno abbiamo una crescita del commercio del 34%… Il che significa che esiste una reale capacità di acquisto; una reale capacità di consumo nelle famiglie venezuelane. E le famiglie venezuelane lo sanno. Ma bisogna consolidare questo come modello.

L’altro tema riguarda l’attacco speculativo permanente contro la nostra moneta, il bolívar. È una questione che abbiamo superato per fasi. Perché è diventata l’obiettivo centrale dell’estrema destra nonché delle campagne di minaccia e blocco economico dell’impero.

Uno dei loro obiettivi oggi, con tutta questa questione degli attacchi alle navi petrolifere e alla vendita di petrolio venezuelano, è tornare a perturbare la vita monetaria e gli equilibri che avevamo già raggiunto e consolidato in fasi precedenti. È una perturbazione che sappiamo come affrontare, che affronteremo, e quando faremo la nostra intervista fra un anno, vedrai che l’avremo superata.

Ignacio Ramonet. Presidente, vorrei affrontare un altro tema di cui non si parla molto. Ed è l’originalità del modello politico venezuelano. Quest’anno 2025 lei ha promosso molto lo Stato Comunale e le chiedo, in questo contesto attuale di tante minacce contro il Venezuela, perché ha deciso di approfondire l’autogestione popolare invece di centralizzare il controllo? La Comune è la risposta politica bolivariana di fronte al modello di democrazia liberale dominante in Occidente? Esiste un nuovo modello specifico di democrazia venezuelana al quale sta pensando?

Nicolás Maduro. Io credo che questo modello sia nato con Il Libro Azzurro, del 1990, del Comandante Chávez, quando già parlava della “democrazia bolivariana”, della democrazia popolare. Senza dubbio la democrazia occidentale, la democrazia classica che chiamano liberale, è entrata in un esaurimento terminale. Non rappresenta più i popoli; sono democrazie senza popolo; democrazie manipolate, manipolabili; democrazie per minoranze; e sempre di più sono democrazie che funzionano a partire dai multimilionari, dai grandi consorzi…

Sono democrazie sottomesse alla manipolazione delle reti sociali, alla manipolazione emotiva delle reti sociali. Allora le comunità, il cittadino, non hanno potere in quelle democrazie. Nella sostanza. Non vuol dire che non esistano esperienze positive in quella che chiamano “democrazia occidentale”. Certo che esistono. Ma fin dall’inizio qui c’è stato un nostro progetto originale, ispirato a Bolívar, Simón Rodríguez ed Ezequiel Zamora.

Il Comandante Chávez, ne Il Libro Azzurro, propone di ricostruire la democrazia attraverso un processo popolare costituente. E ricostruire la formula della democrazia per costruire una democrazia di tutti i giorni. Una democrazia permanente. Una democrazia con il popolo. Dove si dia il potere completo alla gente.

E cos’è il potere? In primo luogo, il potere è politica. Decidere. Decidere le politiche pubbliche. In secondo luogo, il potere è economico. Decidere i bilanci. Decidere i bilanci della nazione. E in terzo luogo, il potere è cultura. Il potere dell’educazione. È questo quello che stiamo costruendo.

Il Comandante Chávez fondò i Consigli Comunali, fondò il Consiglio delle Comuni. E tu senza dubbio ricordi come Chávez me lo affidò personalmente, ma lo affidò a tutti noi. Mi disse: “Nicolás” —appoggiandomi la mano sulla spalla — “ti affido le comuni come ti affiderei la mia vita.”

Quando disse questo, sentii qui sulla spalla, accanto a lui, il peso dei secoli… Ma fortunatamente il nostro popolo ha preso su di sé quel peso, e ora non mi pesa più. Guarda, ho le spalle leggere, perché ora il nostro popolo sta esercitando la democrazia diretta.

Quest’anno abbiamo avuto quattro consultazioni nazionali. Ah, certo, per AP, EFE, CNN, UPI, AFP, per i media occidentali non esiste la democrazia diretta. Per loro esiste solo l’attacco permanente contro il Venezuela bolivariano. Ma qui io sfido chiunque voglia discutere — chiunque, con qualsiasi nome o carica — lo sfido a venire a dibattere in qualunque quartiere di Caracas, con il nostro popolo. Non con me: che dibatta con il popolo. Così vedrà come si sta costruendo una nuova democrazia. Non pretendiamo di essere un modello per nessuno, ma sì, ci sentiamo orgogliosi di quello che stiamo costruendo.

Così il popolo si sta rafforzando, formando, emancipando. Ci sono state quattro consultazioni, una per trimestre, e inoltre quest’anno abbiamo approvato — la cifra è 33.000 — progetti popolari finanziati e costruiti: opere, ambulatori di salute, cliniche popolari chiamate CDI, scuole, licei, viabilità, strade, infrastrutture, case per anziani, case per i giovani e così via. Soluzioni concrete ai problemi.

Da dove nascono i progetti? Dall’assemblea di vicinato. E come si approvano? Non li approva un sindaco, un ministro, un presidente. Io non dico a quella comunità “fate questo o quello”, no. Li approva con il suo voto il popolo. 33.000 progetti… Si sono investiti più di 330 milioni di dollari. Da dove sono usciti? Dal loro equivalente in bolívares, provenienti dai 14 motori produttivi, dalle imposte riscosse, dalle vendite all’estero, dal petrolio, da quelle navi che partono… Tutto questo poi si trasforma in opere comunitarie, in soluzioni ai bisogni.

Credo quindi che stiamo costruendo una democrazia vigorosa, ciclica, permanente, di partecipazione diretta, dove il popolo ha il potere e solo il popolo decide. Per questo faccio mia l’espressione di Chávez: “Non è un uomo, è un popolo.” Non è Maduro, è una Repubblica, è un popolo. Maduro è solo l’interprete di un potere che è il potere popolare.

I.R. Quante comuni ci sono attualmente nel Paese?



Nicolás Maduro. Ci sono 49.000 consigli comunali. E 4.100 comuni. Ma noi siamo organizzati per le consultazioni trimestrali in 5.336 circuiti comunali. Dove ci sono comuni, la comune articola i consigli comunali ed è un circuito comunale. Dove ancora non ce ne sono, si organizzano circuiti perché la gente possa votare e decidere. È un nostro modello. Non lo abbiamo copiato da nessuno.

I.R. E questo sia in città che in campagna?



Nicolás Maduro. Sì. Da nord a sud, da est a ovest. Ti inoltri nella montagna più lontana, nel villaggio, nel campo, nel quartiere che vuoi, e lì c’è un consiglio comunale, una comune, una leadership. Il 70% dei dirigenti sono donne. Così, il 2025 è stato il big bang del potere democratico del Venezuela.

Ignacio Ramonet. Signor Presidente, lei ha criticato e denunciato —lo ha appena fatto— l’esistenza di una guerra mediatica e cognitiva contro il Venezuela, contro il processo bolivariano. In che modo il suo governo sta lottando perché la verità di ciò che accade qui arrivi all’opinione pubblica internazionale? Soprattutto in un momento come questo, in cui la comunicazione è dominata dai social network…

Nicolás Maduro. Noi abbiamo creato un sistema nazionale che comincia ormai ad avere un impatto anche internazionale, e che io chiamo —in un libro che ho pubblicato, una sorta di manuale— “Dalle strade alle reti, dalle reti ai media, dai media ai muri”. E la Radio Bemba, che in altri luoghi chiamano “passaparola”. Così abbiamo costruito questo sistema. Mancano ancora molte cose da fare, ma mi sento davvero molto felice di come milioni di uomini e donne, qui in Venezuela e nel mondo, difendano la verità del Venezuela.

La guerra è cognitiva perché la guerra è per il cervello: il cervello governa emozioni e concetti. E per contrastare una guerra cognitiva bisogna creare forza di coscienza, forza di valori, forza spirituale, e dare battaglia con la verità. La nostra arma più grande non è un missile nucleare; la nostra arma più grande è la verità del Venezuela, che è inconfutabile, travolgente, e quando ci aprono uno spazio per raccontarla, si accendono le luci a beneficio del nostro Paese.

Noi difendiamo il nostro diritto alla pace, il nostro diritto alla sovranità nazionale, al diritto internazionale che garantisce l’autodeterminazione dei popoli. Difendiamo il diritto al futuro e allo sviluppo. Sono diritti fondamentali garantiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e da tutti i trattati internazionali: il diritto allo sviluppo dei popoli, il diritto al futuro, il diritto alla pace. Difendiamo anche una storia gloriosa, la storia dei liberatori e delle liberatrici dell’America.

Per questo credo che questo sistema di strade, reti, media e muri acquisirà sempre più forza, più corpo, e ci permetterà, nel 2026 e negli anni a venire, che il Venezuela sia conosciuto per le sue verità, e non per tanta manipolazione e tanto attacco sporco che viene portato avanti.

Ignacio Ramonet. Signor Presidente, proprio in questo senso, sondaggi recenti e indipendenti mostrano che in questo momento, in Venezuela, esiste un grande consenso della popolazione nel respingere le attuali minacce militari degli Stati Uniti. Come interpreta questo sostegno popolare e quali strategie sta attuando per mantenere unito il popolo venezuelano?

Nicolás Maduro. Io credo che la gente — soprattutto nel mondo, direi — debba capire questo. E te lo dico dal cuore di un uomo cresciuto come una persona semplice. Io non sono un magnate, non voglio esserlo; voglio continuare a essere un uomo semplice del popolo, che governa dal popolo e con il popolo.

Ora, nel mondo devono capire — e in particolare l’opinione pubblica statunitense deve capire — che i nostri popoli del Sud hanno diritto a esistere, a vivere… Non si può cercare di imporre, con la Dottrina Monroe o con qualsiasi altra dottrina, un nuovo modello coloniale, un nuovo modello egemonico, un nuovo modello interventista, un modello in cui i Paesi dovrebbero rassegnarsi a essere colonie di una potenza e noi popoli schiavi di nuovi padroni. Questo è invivibile. Nel XXI secolo è totalmente invivibile.

E loro devono capire questi numeri che emergono dai sondaggi. Immagino che nei più alti livelli decisionali dello Stato negli Stati Uniti — in tutte le istituzioni — dispongano di dati affidabili sul comportamento della cittadinanza, perché oggi esiste ciò che chiamano Big Data, lo fanno con intelligenza artificiale e puoi conoscere l’opinione pubblica di tutti i Paesi… Ti confesserò un segreto — posso confessartelo?

Ignacio Ramonet. Siamo qui per questo, questo è un confessionale…

Nicolás Maduro (ride). Noi disponiamo di un’intelligenza artificiale avanzata, di Big Data e di intelligenza artificiale su molti Paesi. Non è complicato capirlo. Abbiamo la tecnologia. Non è solo uno dei nostri strumenti per misurare i fatti pubblici nel nostro Paese, ma anche in altri… Quindi anche quei poteri mondiali li hanno, e devono sapere che la reazione immunologica della società venezuelana di fronte all’assalto e al furto del suo petrolio è stata per il 95% di rifiuto.

Il governo attuale degli Stati Uniti deve sapere che in Venezuela e in America Latina — ma parlo soprattutto del Venezuela — il 95% dei cittadini respinge ciò che sta facendo il governo degli Stati Uniti quando ci minaccia militarmente. È la reazione immunologica di tutta la società venezuelana.

Devono sapere che quella persona che hanno posto come capo della destra è molto isolata e respinta in Venezuela. Oggi possiamo dire che gli Stati Uniti non dispongono di nessuna forza politica alleata in Venezuela, perché questa signora, Corina María Machado —che qui chiamano “La Sayona”— ha l’85% di rifiuto, di totale ripudio nella società venezuelana. Mai —né lei né ciò che rappresenta— avrebbe la capacità di governare questo Paese.

E devono sapere che noi, le forze patriottiche del Paese — il presidente Maduro, e tutto il PSUV, e tutto il Gran Polo Patriótico — in questo momento abbiamo oltre il 70% di sostegno nella lotta che stiamo conducendo per la difesa della sovranità nazionale e per la pace. Oltre il 70%. Numeri che non avevamo mai avuto prima.

Sono numeri molto contundenti che indicano lo stato dell’opinione pubblica nazionale e come il Venezuela abbia raggiunto un livello di consenso, di unione nazionale mai visto prima. Mai visto prima! Io la chiamo l’unione perfetta popolare, militare, delle forze di polizia, e potremmo persino chiamarla l’unione più ampia di tutti i settori, la più grande unione nazionale che abbiamo mai avuto. Questa è la risposta immunologica naturale della società venezuelana all’aggressione illegale, sproporzionata, minacciosa e guerrafondaia che abbiamo subito per 28 settimane consecutive.

Ignacio Ramonet. Parliamo allora della minaccia militare statunitense. Il Venezuela vive ormai da più di cinque mesi sotto questa minaccia navale e militare davanti alle sue coste. E la domanda che molte persone si pongono è: come interpreta lei l’intenzione degli Stati Uniti? Cosa sta cercando Washington? Vogliono esercitare pressione per rompere quella coesione nazionale di cui abbiamo appena parlato — l’unità della rivoluzione bolivariana, l’unità della Forza Armata Nazionale Bolivariana? O stanno cercando di lanciare un vero attacco per procedere a quello che si chiama un “cambio di regime”? Come interpreta questa minaccia?

Nicolás Maduro. Io penso che ci sia un dibattito aperto nella società degli Stati Uniti — e anche qui in Venezuela — su cosa stia cercando il governo attuale degli Stati Uniti con tutte queste minacce insolite, illegali e persino stravaganti. Qual è il suo obiettivo? Cosa vuole ottenere?

È evidente che cercano di imporsi attraverso la minaccia, l’intimidazione e la forza. Tutto questo viola il diritto internazionale della pace stabilito nel dopoguerra con la fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945, proprio recentemente si sono compiuti 80 anni dalla sua fondazione. E il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite — che è la colonna vertebrale di tutto il diritto internazionale dal dopoguerra — proibisce e condanna espressamente che un Paese minacci un altro con l’uso della forza. Lo proibisce, lo condanna, e lo definisce come crimine internazionale. E proibisce e condanna anche l’uso della forza di uno Stato contro un altro.

Questo ha un grande contenuto legale e giuridico, ma ha anche una grande dimensione etica e morale. Perché il popolo degli Stati Uniti deve chiedersi se ha eletto il proprio governo per avviare nuovamente interventi militari in America Latina.

All’opinione pubblica statunitense — ai comunicatori sociali, ma soprattutto alla gente comune, alla gioventù degli Stati Uniti, al popolo cristiano, ai miei fratelli delle chiese cristiane (io stesso sono membro di una chiesa) — chiedo: è etico, è morale, è cristiano ciò che sta facendo il loro governo? Lo hanno eletto perché tornasse a promuovere interventi militari in America Latina e nei Caraibi? Perché cercasse cambi di regime con la forza? Perché promuovesse colpi di Stato? Perché iniziasse i preparativi per una grande guerra, una di quelle “guerre infinite”?

Io l’ho detto nei miei discorsi — e anche in una canzone: “Not war, not crazy war… Not crazy war. Yes, peace.” — Io ho detto: no a un’altra guerra del Vietnam. O forse negli Stati Uniti sono orgogliosi di ciò che è accaduto in Vietnam? Io credo di no. Se fai un sondaggio, l’80% della popolazione non vuole una nuova guerra del Vietnam. Non vuole una nuova guerra in Afghanistan. O sono forse orgogliosi dell’Afghanistan?

E allora, vogliono portare una guerra di tipo Vietnam, Afghanistan, Iraq o Libia qui nei Caraibi, in Sudamerica? Sono riflessioni da fare… Riflettiamoci.

La politica dell’attuale governo degli Stati Uniti va contro ciò a cui aspira la società statunitense e contro ciò a cui aspira l’umanità. Perché l’umanità aspira al dialogo, alla diplomazia, alla pace, al rispetto tra gli Stati e tra i popoli.

Noi siamo nella nostra legge. Io, come presidente, mi muovo nell’ambito della nostra legge. Siamo nel diritto internazionale, nella Costituzione. Stiamo difendendo ciò che abbiamo di più sacro: la nostra terra, le nostre risorse naturali. Perché: qual è l’obiettivo? Qual è la meta del governo degli Stati Uniti? Lo hanno già detto: impossessarsi di tutto il petrolio del Venezuela. Lo hanno detto. Dell’oro. Delle terre rare. Delle nostre ricchezze.

Per questo diciamo: “Così no! Così no!” Vogliamo pace. Vogliamo rispetto del diritto internazionale. E speriamo che, nelle settimane e nei mesi a venire, la società statunitense e la società mondiale possano generare risposte per dissipare e porre fine a questa minaccia.

Ignacio Ramonet. I media statunitensi più seri hanno già affermato che alcuni degli argomenti avanzati dall’amministrazione USA in questa pressione contro il Venezuela — per esempio dire che il Venezuela è un “Paese produttore di cocaina” — non sono veri. Non lo dice il governo venezuelano: lo affermano gli stessi media statunitensi. Non ha senso. Non corrisponde alla realtà. E sulla questione del petrolio, la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti secondo cui è contrario alla “nazionalizzazione del petrolio” avvenuta nel 1976 — molto prima del chavismo — non ha nemmeno senso. Dunque non appare chiara la giustificazione concreta di questa pressione militare.

Nicolás Maduro. Guarda, sulla questione della droga posso dirti questo: il Venezuela ha un modello — direi quasi perfetto — di lotta contro il narcotraffico. Oggi abbiamo neutralizzato il quarantesimo aereo straniero del narcotraffico colombiano. Chi? I nostri Sukhoi venezuelani. Ai piloti va il mio riconoscimento.

Oggi è stato neutralizzato, in un’operazione nei Llanos venezuelani, l’ultimo capo operativo del “Tren del Llano”, nella regione del Guárico, insieme a quattro dei suoi complici criminali. Era l’ultimo che restava. Abbiamo un modello efficace di lotta contro il narcotraffico e le bande criminali.

Tutta la cocaina che circola in questa regione viene prodotta in Colombia. Tutta. Noi siamo vittime del narcotraffico colombiano — non da oggi, ma da decenni — e abbiamo ridotto il suo impatto in Venezuela grazie al nostro modello.

Abbiamo un’enorme attività di controllo alla frontiera. Investiamo miliardi di risorse in polizia, soldati, operazioni, perché la frontiera colombiana è totalmente priva di protezione militare e di polizia. Abbiamo creato tre zone di pace lungo i 2.200 km di frontiera. Ma non c’è alcuna collaborazione dalla parte colombiana. Quindi tutto il lavoro dobbiamo farlo noi.

I quaranta velivoli abbattuti provenivano tutti dalla Colombia. Con la legge in mano, con la legge di interdizione, sono state avvisate, si è fatto tutto ciò che doveva essere fatto, e poi — pim, pum, pam — i missili dei Sukhoi. Oggi arriviamo a 431 velivoli del narcotraffico straniero e colombiano neutralizzati. Con la legge in mano. È un modello esemplare ed efficace.

Tutto il resto fa parte di una narrativa cui, negli stessi Stati Uniti, nessuno crede. Siccome non possono accusarci di avere armi di distruzione di massa, né di sviluppare armi nucleari o chimiche, hanno inventato una falsa accusa — tanto falsa quanto quella delle armi di distruzione di massa in Iraq.

Noi abbiamo detto al governo degli Stati Uniti — ai suoi rappresentanti — che se vogliono parlare seriamente di un accordo di lotta al narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Paese è pronto per investimenti statunitensi — come con Chevron — quando vogliono, dove vogliono e come vogliono.

E se un giorno prevalessero razionalità e diplomazia, potremmo parlare seriamente, con maturità e serietà — con questo governo o con quello che verrà.

Ignacio Ramonet. Una domanda importante: negli Stati Uniti è stata diffusa la versione di un presunto “attacco terrestre” in Venezuela contro una supposta fabbrica di droga. Il suo governo non ha ancora confermato né smentito. Cosa può dirci a riguardo?

Nicolás Maduro. Questo è un tema che forse potremo affrontare tra qualche giorno, in una seconda parte di questo podcast. Quello che posso dirti è che il nostro sistema difensivo nazionale — che combina forza popolare, militare e di polizia — ha garantito e garantisce l’integrità territoriale, la pace del Paese, e l’uso e il godimento di tutto il nostro territorio. E il nostro popolo è sicuro e in pace.

Ignacio Ramonet. Lei ha avuto una conversazione diretta con il presidente Donald Trump, giusto? E recentemente si è parlato di una seconda conversazione. Può confermare se ci sia stata?

Nicolás Maduro. Ho visto che ci sono state speculazioni a proposito di una seconda conversazione. Noi abbiamo avuto una sola conversazione. Lui mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca, e io ero al Palazzo di Miraflores. Abbiamo parlato per dieci minuti. È stata — come ho detto — una conversazione rispettosa, molto rispettosa e cordiale.

Ignacio Ramonet. Cosa le ha detto il presidente Trump?

Nicolás Maduro. La prima cosa che mi ha detto è stata: “Mr. President Maduro.” E io gli ho risposto: “Mr. President Donald Trump.” Ed è stata persino una conversazione piacevole. Ma da lì in poi le evoluzioni post-conversazione non sono state piacevoli.

Io affido tutto a Dio. Dio Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Soprattutto in un giorno come oggi, 31 dicembre, con questo cielo meraviglioso su Caracas. Affido tutto a Dio. Agiamo con etica, con moralità, con patriottismo, con amore per la nostra patria.

Per il 2026 — che ho chiamato “l’anno della Sfida Ammirabile” — supereremo perturbazioni e problemi e continueremo a consolidare un Paese in pace.

E al popolo degli Stati Uniti dico: qui avete un popolo fratello. Qui avete anche un governo amico. Io conosco bene gli Stati Uniti — ho guidato molto per New York, Boston, Baltimora, Philadelphia, New Jersey, Queens, Manhattan, Washington… Conosco bene la Constitution Avenue, la Pennsylvania Avenue, il monumento a Lincoln… E il popolo degli Stati Uniti deve sapere che qui ha un popolo amico, pacifico, e anche un governo amico. La nostra parola d’ordine è chiarissima: Not war, yes peace.

Ignacio Ramonet. Ultima domanda, Presidente. In queste settimane di pressione evidente, l’abbiamo vista molto attivo in pubblico e circondato dalle masse popolari — non sta in un bunker. Come vive personalmente, psicologicamente e spiritualmente questa situazione di minaccia da parte della maggiore potenza militare del mondo?

Nicolás Maduro. Io ho un bunker infallibile: Dio Onnipotente. Ho affidato il Venezuela a nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il Re dei re — il re della nostra patria. Mi affido a Lui ogni giorno. Affido a Lui la nostra patria — sempre.

E inoltre, il popolo è il nostro più grande scudo, la nostra maggiore ispirazione, la nostra maggiore energia. Per quel popolo abbiamo ricevuto tutto ciò che siamo — e per quel popolo diamo tutto ciò che siamo.

Io non sono solo me stesso: rappresento un progetto storico di 500 anni di lotta. Potrei dire: io sono Guaicaipuro, sono Zamora, sono Chávez… perché sono il popolo. E abbracciare il popolo, consegnargli il potere, è l’essenza del nostro progetto storico. E seguendo questo cammino, ci andrà sempre bene.

La nostra decisione è essere leali al giuramento di portare la patria alla grandezza. Ma perché il Venezuela sia grande, non dobbiamo fare del male a nessuno. Come gli Stati Uniti — se vogliono essere grandi — che lo siano con il lavoro, con la pace, e non con la minaccia e la guerra. Basta guerra. Mai più guerra.

Sono convinzioni profonde. Ci muovono convinzioni, impegni, giuramenti e una forza divina, sacra. Perché, come dice il nostro popolo: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?”. E quindi la vittoria, in qualsiasi circostanza, ci apparterrà. La vittoria della pace ci appartiene.

Ignacio Ramonet. Grazie Presidente e felice anno.

* Questa intervista è stata registrata in video per la televisione. La sua durata totale è di 1 ora e 4 minuti. Questa versione scritta è ridotta: l’ho editata personalmente sopprimendo gli aspetti meno centrali e conservando le parti più essenziali e legate all’attualità internazionale. — I.R.) – Caracas, Venezuela, giovedì 1° gennaio 2026. da Le Monde Diplomatique

