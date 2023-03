Il fiore del Nicaragua, nonostante i feroci tentativi statunitensi di distruggerlo

Brian Wilson è un veterano del Vietnam, avvocato qualificato e attivista di lunga data che si confronta con l’imperialismo storico degli Stati Uniti. Si è recato per la prima volta in Nicaragua nel 1986 e l’ha visitato più volte nel corso degli anni. Per diversi anni è stato orgogliosamente cittadino del Nicaragua.

La politica egemonica e imperiale degli Stati Uniti contro il Nicaragua fu definita con chiarezza nel 1853-54 quando il presidente degli Stati Uniti schiavista Franklin Pierce inviò i marines statunitensi a Greytown (San Juan del Norte) per distruggere la piccola città sulla costa atlantica – meno di 100 case – perché la sua popolazione si rifiutava di collaborare con le società di baroni e rapinatori statunitensi che costruivano linee ferroviarie e di transito che attraversano il Nicaragua da est a ovest utilizzando il corridoio del Rio San Juan.

Greytown fu completamente distrutta.

Così venne stabilito il carattere della politica estera americana degli Stati Uniti in America centrale, incluso il Nicaragua, fino ad oggi: disprezzo per l’autonomia locale, distruzione arbitraria e omicidio quando i locali osano resistere.

Ci sono state quarantanove amministrazioni presidenziali in Nicaragua dal 1854 al 1979, prima che la rivoluzione sandinista estromettesse trionfalmente Anastasio Somoza, il dittatore sostenuto dagli Stati Uniti da lungo tempo.

Tutte le amministrazioni tranne una – quella del presidente José Santos Zelaya, 1893-1909 – avevano agito come agenti degli interessi commerciali e finanziari degli Stati Uniti. A causa del progressivo interesse di Zelaya nell’espandere il benessere di tutti i nicaraguensi, fu rimosso con la forza dagli Stati Uniti nel 1909.

Dopo che i sandinisti rivoluzionari furono deposti dal potere in un’elezione del 1990 condotta sotto la minaccia di una guerra dagli Stati Uniti se il candidato da loro selezionato avesse perso, tutte le conquiste rivoluzionarie del 1979-1990 furono annullate dalle tre amministrazioni nicaraguensi successive, 1990-2006.

La mia prima visita in Nicaragua è stata nel gennaio 1986 nel bel mezzo della guerra terroristica di Ronald Reagan contro il popolo nicaraguense. Stavo cercando di studiare lo spagnolo in una scuola di montagna a Estelí. Ero lì solo da sei giorni quando i Contras di Reagan attaccarono tre cooperative agricole vicine, uccidendo undici contadini. Inoltre, i Contras fecero saltare in aria le torri elettriche vicino a Estelí, facendo precipitare la città nell’oscurità.

Quella sera due membri adolescenti della famiglia con cui alloggiavo stavano studiando le loro lezioni come parte della campagna di alfabetizzazione del paese. Si stavano esercitando usando una rozza lavagna col gesso. Senza esitazione, accesero le candele e continuarono le loro lezioni come prima. La mattina dopo, ho visto molti dei contadini assassinati portati su carri trainati da cavalli al cimitero di Estelí in bare aperte perché tutti potessero vederli. Ho pianto. Per me è stato come tornare in Vietnam.

La settimana successiva la nostra classe di venti studenti ha fatto un viaggio in una delle tante spiagge della costa del Pacifico del Nicaragua: Pochomil. Mentre mi divertivo a saltare tra le onde ho sentito un forte dolore alla caviglia destra e la parte inferiore della gamba destra si è paralizzata fino al ginocchio. Strisciai freneticamente appena fuori dalla portata delle onde e notai del sangue che usciva da un piccolo taglio sulla mia caviglia. Compagni di studio e un bagnino mi hanno aiutato a salire sul nostro autobus e mi hanno portato di corsa per quarantacinque miglia fino al Lenin Fonseca, uno dei numerosi ospedali pubblici di Managua.

Ero su un letto al pronto soccorso con altri due nicaraguensi gravemente feriti che stavano avendo un’abbondante emorragia. Il dottore ha lavorato freneticamente su questi due pazienti; qui venivano applicate le regole del triage. Ovviamente ho dovuto aspettare perché ero il meno ferito dei tre. Uno dei pazienti è morto mentre aspettavo aiuto. Ma ben presto un medico nero, discendente di schiavi britannici dei Caraibi, che parlava un inglese eccellente, mi assistette e cominciò a succhiare con la bocca il veleno dalla mia gamba.

La diagnosi fu che ero stato punto da una razza Sting. Gli effetti del veleno rimanente richiesero diversi giorni prima che il dolore nel sito del taglio e la paralisi della gamba si attenuassero. Mi hanno dato medicine e stampelle mentre uscivo dall’ospedale. Quando ho chiesto il conto, il dottore ha detto: “Oh, nel Nicaragua rivoluzionario l’assistenza sanitaria è gratuita“.

Dopo due mesi alla scuola di lingue, sono tornato negli Stati Uniti, ma successivamente ho iniziato a viaggiare in Nicaragua un paio di volte all’anno. Ho continuato a documentare le atrocità dei Contra: omicidi, incendi dolosi, rapimenti, imboscate e distruzione di infrastrutture civili come fattorie, cliniche, scuole e la rete elettrica.

Nel 1990, ho prestato servizio come osservatore elettorale internazionale per le critiche elezioni del 25 febbraio 1990, monitorando il conteggio dei voti in tre piccole comunità indigene a nord-ovest di Puerto Cabezas, sulla costa nord caraibica. Ho viaggiato su un carro bestiame da Matagalpa a Puerto Cabezas per arrivarci. Seduto in cabina ho potuto documentare che tutti i cinquantasette ponti sui fiumi di quel lungo tratto di strada erano stati distrutti dai Contras.

I villaggi in cui ho monitorato le elezioni non avevano elettricità e, insieme ad altri, ho esaminato il conteggio manuale delle schede elettorali a lume di candela fino alle prime ore del mattino del 26 febbraio. Nel corso della giornata i risultati nazionali hanno rivelato che circa il 55% della popolazione aveva votato per la candidatura UNO/Chamorro selezionata dagli Stati Uniti e il 41% per FSLN/Ortega.

Sebbene terribilmente deluso dai risultati, ho capito che la gente votava con una pistola puntata alla testa da quando il presidente degli Stati Uniti George H.W. Bush li aveva avvertiti che un voto per Ortega si sarebbe tradotto in una guerra continua e privazioni economiche. Il processo meccanico sembrava giusto, ma il contesto politico nazionale controllato dagli Stati Uniti ha reso impossibile per il Nicaragua facilitare un processo che avrebbe rivelato i veri sentimenti degli elettori.

Tornando negli Stati Uniti dal Nicaragua dopo le elezioni, il signore seduto accanto a me sull’aereo stava percorrendo il suo ultimo viaggio come rappresentante del governo sandinista in Europa per le vendite di caffè nicaraguense. In buon inglese, ha tristemente condiviso con me qualcosa che non ho mai dimenticato: “È un peccato che gli Stati Uniti non lascino sbocciare il nostro fiore“. Mentre l’aereo accelerava lungo la pista sollevandosi in aria, mi ritrovai a singhiozzare, chiedendomi se avrei mai più rivisto il Nicaragua.

I risultati hanno portato un momento di sollievo e celebrazioni per la ricca destra nicaraguense e gli investitori statunitensi agiati. Potevano riavere il loro ricco parco giochi. La privatizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture a scopo di lucro è iniziata a spese della stragrande maggioranza delle persone. La maggior parte delle conquiste della rivoluzione, nell’istruzione, nella sanità, nella parità di genere, ecc., sono state annullate.

Nelle successive elezioni del 1996 e del 2001, i candidati del Partito liberale costituzionalista (Arnoldo Aleman, 1996-2001, Enrique Bolaños, 2002-2007), grazie all’aiuto finanziario e mediatico degli Stati Uniti, hanno vanificato gli sforzi dell’FSLN per riconquistare la presidenza, mentre smantellavano le precedenti conquiste sandiniste.

I cablogrammi di Wikileaks rivelano che gli Stati Uniti hanno compiuto sforzi continui con milioni di dollari per bloccare qualsiasi ricomparsa dei sandinisti e hanno chiarito che se l’FSLN dovesse vincere, gli Stati Uniti tenteranno di ridurre gli investimenti, rinnovare le sanzioni economiche e bloccare le rimesse dagli Stati Uniti.

L’ex leader sandinista Dora Maria Tellez si è staccata dall’FSLN e da Ortega negli anni ’90 e ha formato il piccolo partito di opposizione MRS (Movimento di rinnovamento sandinista). Tellez ha fatto sapere che “credeva” che l’FSLN avrebbe commesso una frode elettorale nelle elezioni del 2006, sostenendo che se l’FSLN “avesse rubato” le elezioni, l’MRS sarebbe “sceso in piazza”.

Tellez ha elogiato con orgoglio suo nipote che stava combattendo per l’esercito americano in Iraq, dichiarando di non avere problemi politici con gli Stati Uniti, solo con il Nicaragua. Tuttavia, le è stato rifiutato il visto per gli Stati Uniti perché sostenevano che avesse una storia di terrorismo.

Prima che Bolaños lasciasse il potere, la sua amministrazione approvò una legge anti-aborto draconiana che vietava la pratica in ogni circostanza. Questa orribile politica è spesso attribuita all’FSLN, ma era figlia di una minoranza nell’Assemblea nazionale.

Con grande dispiacere degli Stati Uniti, l’FSLN vinse le elezioni del 2006, assumendo la presidenza nel gennaio 2007 e ha vinto successivamente nel 2011, 2016 e 2021, ogni volta con un maggiore sostegno popolare – l’ultima volta 75%. Con l’elezione dei sandinisti nel 2007 a governare il Nicaragua, il fiore che era stato così brutalmente spento dal 1990 al 2006 è riapparso con bellissimi boccioli e profumi nonostante i costanti sforzi degli Stati Uniti per sconfiggerlo o rovesciarlo.

“È un peccato che gli Stati Uniti non lascino sbocciare il nostro fiore”. Naturalmente, come ci si aspetterebbe, gli Stati Uniti continuarono a spendere centinaia di milioni di dollari in vari modi nefandi in inutili sforzi per sconfiggere i sandinisti in quattro elezioni democratiche. Poiché ciò non bastava, gli Stati Uniti hanno orchestrato anche un violento colpo di stato nel 2018 che ha causato centinaia di morti.

Tuttavia, il Nicaragua è stato in grado di sconfiggere il tentativo di colpo di stato e il fiore nicaraguense ora brilla più luminoso e orgoglioso che mai, servendo il popolo. La cabala statunitense di oligarchi imperialisti e avidi rimane furiosa, totalmente all’oscuro del comprensibile disprezzo che la maggior parte dei nicaraguensi prova per loro.

Erving Vega, giornalista capo e conduttore del programma di attualità di Channel TN8, ha preparato un riassunto “16 anni di governo sandinista” [NicaNotes, 26 gennaio 2023] che racconta chiaramente la storia. Non posso garantire personalmente le statistiche, ma le riassumo come presentate da Erving Vega.

Il Nicaragua è passato da uno dei peggiori governi a uno dei migliori di tutta l’America Latina. La povertà in generale è scesa dal 48,3% nel 2005 al 24,9% nel 2016 e la povertà estrema è scesa dal 17,2% al 6,9% nello stesso periodo. La malnutrizione cronica è stata ridotta dal 27% all’11,6%. Le tasse per l’assistenza sanitaria e l’istruzione pubblica sono state abolite.

Il servizio di acqua potabile nelle aree urbane è al 91,5% e nelle aree rurali al 55,4%. La copertura della rete fognaria in area urbana del 54% e in area rurale del 50,9%. Dopo le interruzioni dalle 12 alle 14 ore giornaliere del 2006, la copertura elettrica è al 99,3% con il 75% da fonti rinnovabili.

Il Nicaragua è il paese più sicuro dell’America centrale con un tasso di omicidi che è passato da 13,4 per 100.000 abitanti nel 2006 a 7 nel 2020. La sua polizia di comunità è considerata un modello per gli altri paesi. Il Nicaragua possiede le migliori strade e ponti dell’America centrale secondo la Central America Bank for Economic Integration. Nel 2006 c’erano 2.439 chilometri di strade asfaltate, di cui solo il 30% in condizioni percorribili. Oggi la rete stradale asfaltata supera i 5.000 chilometri.

Secondo “Sustainability Magazine”, il Nicaragua è all’ottavo posto a livello mondiale nella promozione di politiche per la generazione di energia rinnovabile, tra cui geotermica, idroelettrica e solare. Oggi ha la migliore e più ampia rete di assistenza sanitaria pubblica e ospedaliera dell’America centrale con 1.596 unità sanitarie.

Ha il tasso di mortalità per coronavirus di gran lunga più basso di qualsiasi altro paese delle Americhe, grazie a programmi di educazione e vaccinazione della comunità diffusi, senza imporre lockdown, vaccinazioni o indossare mascherine. Alcuni semplicemente hanno scelto di non fare le vaccinazioni per motivi personali.

Tuttavia, praticamente tutti i dipendenti pubblici e la maggior parte dei privati indossano volontariamente mascherine e la maggior parte è stata vaccinata almeno due volte. Ha il più alto tasso di vaccinazione in America centrale con oltre il 92% di popolazione che ha ricevuto due vaccini.

Il paese è autosufficiente a livello alimentare per il 90%!

La riduzione della mortalità dei nascituri è notevole. Nel 2006 il tasso era di 93 decessi ogni 100.000 nati vivi, attualmente è di 31,4. La mortalità infantile è scesa da 29 per 1.000 nati vivi nel 2006 a 12,6 per 1.000 nati vivi nel 2021. Dal 2007, quando i sandinisti sono tornati al governo, hanno costruito 24 ospedali all’avanguardia; ne sono previste altri dodici entro il 2026. L’assistenza sanitaria pubblica universale è garantita e in tutto il Paese sono presenti quasi 1.600 unità sanitarie, che comprendono molte cliniche locali, strutture per bisogni speciali e maternità.

Nonostante queste caratteristiche progressiste della società del Nicaragua, gli Stati Uniti considerano ancora il paese, insieme Venezuela e Cuba, la troika della tirannia. Questo rivela la stupidità e l’ignoranza dei politici statunitensi. Il fiore sbocciato del Nicaragua è sopravvissuto alla crisi economica mondiale nel 2008, al tentativo di colpo di stato orchestrato dagli Stati Uniti nel 2018, a una pandemia globale, a due uragani di categoria 4 a due settimane di distanza l’uno dall’altro nel novembre 2020 e alle severe sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Nel 2017, all’età di 76 anni, ho deciso di trasferirmi in Nicaragua per godere delle sue offerte culturali e di servizio. Volevo vivere in un paese apertamente impegnato per la pace e che descrive regolarmente e accuratamente gli Stati Uniti come una potenza imperiale e prepotente. Il fiore del Nicaragua è una fioritura speciale. Ho acquistato una casa nella storica città di Granada e godo dell’assistenza sanitaria gratuita. Ho avuto quattro operazioni chirurgiche di successo e mi godo un medico personale ed esperto. Ho assunto il mio personal trainer nel tentativo di evitare che il mio corpo che invecchia si deteriori ulteriormente.

Guardo programmi sportivi e documentari in televisione. Mangio bene e vivo comodamente con la mia invalidità VA e la previdenza sociale. Come alcuni forse sapranno, pubblico regolarmente contenuti politici e personali sulla mia pagina Facebook (sì, lo so che è il peggior capitalismo della sorveglianza).

Essendo pienamente presente in Nicaragua, e un membro attivo dei Combattenti storici del Nicaragua per la pace e dell’Organizzazione dei disabili rivoluzionari, ho viaggiato per il paese visitando diverse comunità. Come avevo sperimentato in Vietnam, il modo in cui i mass media e i social media della Silicon Valley riportano eventi e politica è generalmente l’esatto opposto della verità sul campo. Come può essere? Goditi il mondo post-verità, post-fatto, che è un buon motivo per vivere fuori dagli Stati Uniti, almeno per una parte della tua vita.

S. Brian Wilson

I Nicaraguensi credono di avere libertà di espressione

La scorsa settimana la società di sondaggi M&R Consultants ha presentato i risultati del suo recente sondaggio nazionale “Sistema di monitoraggio dell’opinione pubblica”, corrispondente al quarto trimestre dello scorso anno. Il sondaggio indica che il 68,2% dei Nicaraguensi ritiene che l’aspetto fondamentale di una democrazia sia che le persone abbiano reali opportunità. Il 71% si dichiara soddisfatto del funzionamento della democrazia nel Paese. Il 79,3% afferma che i diritti fondamentali dei Nicaraguensi sono rispettati nel Paese e il 92,5% ritiene che in Nicaragua vi sia completa libertà di espressione.

(Nicaragua News, 19 gennaio 2023)

Il Nicaragua ha una copertura di acqua potabile del 92%.

Il 19 gennaio Erving Barreda, capo della Compagnia nicaraguense degli acquedotti e delle fognature (ENACAL) ha dichiarato che il 92% della popolazione dispone di un servizio di acqua potabile, mentre nel 2006 solo il 65% delle abitazioni disponeva di acqua potabile. Ha detto che ci sono ancora quartieri con copertura solo poche ore al giorno, ma il governo vuole che le case abbiano acqua almeno 20 ore al giorno.

Ha aggiunto che entro il 2027 la copertura della rete fognaria sanitaria con impianti di trattamento delle acque reflue dovrebbe essere dell’80%. Tra le sfide per il periodo 2023-2027, Barreda ha affermato che ENACAL continua l’espansione dell’acqua potabile e delle fognature sanitarie e anche la sua sostenibilità. Quest’anno saranno inaugurati 40 progetti idrici.

Barreda ha affermato che “il 2022 è stato un anno record nel completamento di progetti finanziati dal budget di investimento pubblico che hanno portato a nove progetti fognari, tra cui Masaya, Bilwi, Condega, Niquinohomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola, Totogalpa e Juigalpa”. Sono stati completati progetti idrici emblematici come quello di Bilwi, per circa 16.000 famiglie. Oltre al centro urbano, sono state servite anche altre sei comunità.

Il sistema di San Juan del Sur è stato ampliato per raggiungere più persone. Un grande progetto è in corso a Leon con la costruzione di 12 serbatoi, 18 nuovi pozzi e più di 100 chilometri di tubazioni per un costo di 40 milioni di dollari. Nel 2023, 17 città avranno migliorato e ampliato il servizio idrico aiutando 108.000 famiglie e 20 città avranno migliorato le opere igienico-sanitarie.

Barreda ha spiegato che ENACAL inizierà a generare energia solare e biogas per avere una propria fonte di energia. “Quando viene effettuato il processo di depurazione delle acque reflue, viene prodotto gas metano. Questi gas possono muovere turbine e generare 1 MW di energia”, ha spiegato. Un impianto solare dovrebbe anche fornire il 15% dell’energia utilizzata da ENACAL la sua prima tappa.

(Radio La Primerisima, 19 gennaio 2023)

La solida crescita consente un aumento dello stipendio del 5%

Il 20 gennaio, il vicepresidente Rosario Murillo ha annunciato un adeguamento salariale del 5% per tutti i dipendenti pubblici a partire dal 1° febbraio. Il ministro delle finanze Iván Acosta ha osservato che “l’aumento salariale, con un grande effetto sui settori dell’istruzione e della sanità, rappresenta 43,8 milioni di dollari del bilancio nazionale per il 2023 e si basa sulla solida crescita economica del paese nel 2022”. Della misura beneficiano circa 160.000 dipendenti pubblici, di cui 40.000 impiegati presso il Ministero della Salute e 64.000 presso il Ministero dell’Istruzione.

(Informe Pastran, 20 gennaio 2023)

Circa 37.000 iscritti all’istruzione tecnica nel 2023

Il Nicaragua Technological Institute (INATEC) ha annunciato che la campagna di iscrizione all’istruzione tecnica 2023 ha riportato l’iscrizione di 36.821 studenti, che rappresentano l’80% di conformità con l’obiettivo previsto per l’anno accademico 2023 che inizia il 13 febbraio. Il direttore dell’INATEC, Loyda Barreda, ha affermato che “la campagna di iscrizione iniziata il 9 gennaio ha generato risultati positivi, che consideriamo la prima vittoria accademica del 2023, perché riflette la fiducia che le famiglie ripongono nel sistema di istruzione tecnica pubblica“.

Ha anche spiegato che INATEC offre l’iscrizione a 66 aree tecniche nei 53 centri in tutto il paese e, per il sesto anno consecutivo, cinque aree tecniche saranno insegnate online in amministrazione, contabilità, informatica, gestione doganale e gestione delle risorse umane.

(Nicaragua News, 23 gennaio 2023)

Giornale britannico promuove il turismo nicaraguense

Il 20 gennaio, il quotidiano britannico Daily Mail ha pubblicato un articolo intitolato “Eruzione di tesori: avifauna, spiagge, vulcani: Il Nicaragua offre una moltitudine di ricchezze per i viaggiatori intrepidi”.

L’articolo afferma che “Sebbene pochi turisti britannici visitino o conoscano il paese, il Nicaragua è una rivelazione, con le sue spiagge e l’habitat naturale che sono più che all’altezza di qualsiasi paese, e le città coloniali, ricche di cultura e bellezza; ma forse la cosa più affascinante di tutto il Nicaragua è la sua anima poetica e il fatto che sia un paese che sembra sconosciuto ma offre una buona infrastruttura e molti ottimi resort e hotel.

Il Nicaragua si sente ancora esoticamente ‘altro’ senza gli sterili punti di riferimento del turismo globale, dove la sensazione di avere un paese in gran parte inesplorato tutto per sé è un lusso sempre più sfuggente“.

(https://www.dailymail.co.uk/travel/escape/article-11633253/Birdlife-beaches-volcanoes-Nicaragua-offers-wealth-riches-intrepid-travellers.html;

(Nicaragua News, 23 gennaio 2023)

La delegazione degli Stati Uniti e del Canada chiede la fine delle sanzioni

Ventiquattro cittadini statunitensi e canadesi hanno esortato i governi degli Stati Uniti e del Canada a revocare tutte le misure aggressive imposte al Nicaragua. Durante una visita in Nicaragua dal 7 al 23 gennaio, la delegazione è venuta a conoscenza dei diversi programmi attuati dal governo sandinista e ha ascoltato i cittadini in molte parti del Paese.

I partecipanti hanno notato che i diversi programmi danno la priorità ai bisogni della popolazione. Inoltre, promuovono l’imprenditorialità delle famiglie nicaraguensi, in particolare delle donne. La delegazione ha incontrato funzionari di molti ministeri del governo, tra cui il Ministero degli affari femminili e il Ministero della salute nonché l’Assemblea nazionale e le stazioni di polizia femminile.

Inoltre, hanno avuto scambi con donne dei quartieri e delle comunità di tutto il paese. La visita è stata organizzata dalla Benjamin Linder House – Jubilee House Community e dall’Alliance for Global Justice. Vedi foto: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/generales/comite-de-solidaridad-pide-levantar-agresiones-contra-nicaragua/

(Radio La Primerisima, 23 gennaio 2023)

Il Nicaragua è al primo posto nel sondaggio su pace, sicurezza ed economia

Il governo sandinista continua ad essere tra i meglio valutati nei Paesi delle Americhe, con il 76,9% di consensi, secondo un sondaggio diffuso il 24 gennaio dalla società M&R Consultores. La soluzione del problema, la gestione della pandemia, la pace, la sicurezza e la prospettiva di migliorare la situazione economica sono stati alcuni degli indicatori che hanno fatto sì che il governo sandinista si classificasse tra i migliori della regione.

I paesi che seguono nella classifica sono il governo di Rodrigo Chaves in Costa Rica con il 68,4%, il governo di Luis Abinader nella Repubblica Dominicana con il 61% e quello di Andrés Manuel López Obrador in Messico con il 56%. Più in basso nella lista c’è Joe Biden degli Stati Uniti con il 38%, Alberto Fernández dell’Argentina con il 33,2%, Gabriel Boric del Cile con il 30% e in fondo alla lista c’è Guillermo Lasso dell’Ecuador con il 12,6%. Vedi tabelle e grafici:

https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/daniel-se-mantiene-entre-mejores-mandatarios-de-america/

(Radio La Primerisima, 24 gennaio 2023)

Messaggio del Nicaragua al VII Vertice del CELAC

Il 24 gennaio, al VII Summit della Comunità dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC) svoltosi in Argentina, il Ministro degli Esteri del Nicaragua Denis Moncada ha affermato che tra le priorità della regione ci sono la lotta alla povertà, al terrorismo, ai colpi di stato, alla criminalità organizzata e tutte le altre piaghe che giungono nella regione da altri mondi.

Nel messaggio dal Nicaragua ai Capi di Stato e ai Presidenti presenti al Vertice CELAC, Moncada ha affermato che “l’unità, che ci rende forti, ci trasforma in guerrieri della luce, della vita e della verità”. Ha rifiutato qualsiasi forma di intervento straniero, comprese aggressioni, invasioni, interferenze, blocchi, guerre economiche, offese, minacce, umiliazioni, occupazioni e sanzioni, che non sono altro che aggressioni, tutte illegali, arbitrarie e unilaterali“.

Il suo messaggio ha anche invitato i paesi della CELAC a resistere e rifiutare tutto ciò che mette in pericolo il futuro: “l’orizzonte luminoso dei nostri popoli, dove non permettiamo più il saccheggio delle nostre risorse naturali e culturali, e dove il genocidio che ci è stato imposto per secoli dalle potenze colonialiste non solo viene denunciato, ma – la nostra resistenza – diventa un inno di battaglia contro le guerre criminali in canti che chiedono la pace”.

È intervenuto per dire: “Il mondo ha urgente bisogno di giustizia e pace, cooperazione rispettosa e solidarietà. Il mondo ha bisogno di comprensione e affetto. Il mondo migliore che tutti vogliamo creare ha urgente bisogno di solidarietà e capacità di vivere insieme, condividendo lo sviluppo scientifico e tecnologico”.

(Radio La Primerisima, 24 gennaio 2023)

24 scuole ristrutturate e ampliate

Il Ministero dell’Istruzione ha inaugurato 24 scuole ristrutturate all’inizio del 2023, che miglioreranno gli ambienti di apprendimento per studenti e insegnanti. Le scuole riabilitate e ampliate si trovano a Nueva Segovia, Madriz, Río San Juan, Chinandega, Estelí, Zelaya Central, Las Minas, Boaco, León, Carazo e Chontales.

L’investimento di 2,85 milioni di dollari ha incluso la costruzione e la riabilitazione di aule, unità di stoccaggio per il cibo per i pasti scolastici, uffici amministrativi e biblioteche, nonché lavori idrici e sanitari, installazione di attrezzature per parchi giochi, scrivanie, lavagne acriliche e altro. Guarda le foto qui: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/generales/inauguran-24-escuelas-en-inicio-del-2023/

(Radio La Primerisima, 28 gennaio 2023)

Oltre 221.000 libri consegnati alle scuole

Questa settimana il Ministero dell’Istruzione continuerà a consegnare libri agli studenti, valigette per gli insegnanti e zaini con materiale scolastico per gli studenti. Salvador Vanegas, consigliere presidenziale per le questioni educative, ha dichiarato il 29 gennaio che la consegna di 156.591 libri è stata completata a livello nazionale per gli studenti di prima e seconda elementare. E si sta completando la consegna di circa 65.000 libri di inglese agli studenti dalla prima alla prima media.

Vanegas ha affermato che i materiali educativi hanno già raggiunto tutte le comunità di Río San Juan, Jinotega, Las Minas, Matagalpa, Chontales e la costa caraibica. L’anno scolastico 2023 è iniziato alla fine di gennaio. Vedi foto: https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/mined-entrega-mas-de-221-mil-libros-en-centros-educativos/

(Radio La Primerisima, 30 gennaio 2023)

Più di 63 milioni di dollari prestati alle donne nel 2022 per le loro imprese

La direttrice del programma di microprestito Usura Zero del governo, Leonor Corea, ha riferito che nel 2022 sono stati forniti 63,15 milioni di dollari a 155.000 donne per avviare o espandere piccole imprese nei 153 comuni del paese, promuovendo l’imprenditoria femminile e contribuendo alla rivitalizzazione dell’economia. ” Il programma Usura Zero rientra nel piano di rafforzamento delle capacità produttive e organizzative del modello di economia creativa che il governo sta attuando a sostegno dell’imprenditoria femminile.

(Nicaragua News, 31 gennaio 2023)

Il presidente promette il rinnovo dei trasporti

Il 31 gennaio il presidente Daniel Ortega ha annunciato che il governo sandinista continuerà ad acquisire altri autobus fino al rinnovo dell’intera flotta di trasporto urbano e interurbano. Durante la cerimonia di consegna dei 150 autobus inviati dalla Federazione Russa a 150 operatori del trasporto, il leader ha esortato i vettori a garantire la manutenzione delle nuove unità e a soddisfare le richieste di adulti, giovani, bambini, studenti e lavoratori.

“Salutiamo l’ambasciatore della Federazione Russa, così come tutto il personale dell’ambasciata russa, che sono sempre pienamente coinvolti quando lavoriamo a questi progetti per portare i trasporti, rinnovare la flotta di veicoli, migliorare la qualità dei trasporti“, ha dichiarato. Ortega ha ricordato che, in questa nuova fase della Rivoluzione, il governo ha portato 380 autobus dalla Federazione Russa, che sono arrivati a Managua nel 2009 e altri 170 nel 2012. Inoltre, nel 2012, sono stati acquistati 350 autobus dal Messico. Nel 2021 il Nicaragua ha acquistato 250 autobus dalla Russia.

Ortega ha aggiunto che, nel 2023, questi 150 nuovi autobus sono stati appena acquistati e altre 150 unità sono in arrivo dalla Russia. Vedi foto: QUI

(Radio La Primerisima, 31 gennaio 2023)

Il presidente Ortega condanna il golpe in Perù

Il presidente Daniel Ortega ha dichiarato il 31 gennaio che in Perù sono stati seminati terrore e morte, semplicemente perché il popolo ha deciso di eleggere un presidente di origine contadina. “Hanno eletto un maestro di origine contadina, un uomo umile. Poi al Congresso hanno cominciato a capire come rovesciarlo e lui ha cercato di trovare un accordo, licenziando anche i compagni del movimento che lo avevano portato alla presidenza, perché il Congresso gli chiedeva di licenziarli. In poche parole, c’è odio di classe“, ha detto.

“Non vogliono vedere un umile insegnante come presidente. Cominciarono a fare la guerra, la guerra e ancora la guerra, finché fecero un colpo di stato e il presidente Pedro Castillo, insegnante di campagna, persona semplice, umile, fu incarcerato. Lo tengono in galera, ma il popolo si è ribellato e ha lottato ogni giorno, i contadini, gli operai, i maestri, tutti lottano.

[Il governo golpista] ha già ucciso 60 persone nelle strade, e cosa dicono gli americani, cosa dicono gli europei? Non c’è alcuna condanna dei crimini che vengono commessi contro queste persone, non ci sono [organizzazioni] per i diritti umani che parlano a favore di queste persone che vengono assassinate – che nonostante le pallottole che piovono su di loro, continuano a combattere e stanno chiedendo lo scioglimento del Congresso. Perché è stato il Congresso a compiere il colpo di stato insieme ai militari contro il presidente Pedro Castillo, presidente legittimo della sorella Repubblica del Perù».

(Radio La Primerisima, 31 gennaio 2023)

Rapporto CABEI sul sostegno all’istruzione

La Banca centroamericana per l’integrazione economica (CABEI) ha riferito sui progressi della componente educativa del Programma multisettoriale per la riattivazione economica e la protezione sociale (NIC-Solidaria). Ha affermato che il settore educativo del programma da 15,4 milioni di dollari sta riabilitando, ampliando e attrezzando 14 scuole a beneficio di 5.860 studenti e sostiene anche il programma di pasti scolastici garantendo 1,2 milioni di razioni giornaliere di cibo agli studenti. Il Presidente del CABEI, Dante Mossi, ha affermato che “Consapevole dell’importanza dell’educazione integrale dei bambini e degli adolescenti per lo sviluppo delle società, il CABEI sta privilegiando iniziative che, oltre a fornire condizioni migliori per accogliere le classi, possono anche rafforzare la loro conoscenza, aumentare la sicurezza alimentare e migliorare il loro sviluppo cognitivo e fisico, incentivandoli a completare la loro istruzione di base”.

(Nicaragua News, 27 febbraio 2023)

16 anni di governo Sandinista

Erving Vega è il reporter principale e l’anchor man per la corrente di Channel TN8 programmi di affari [Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Tortilla con Sal in spagnolo e da Chicago ALBA Solidarity in inglese.]

È abbastanza recente in modo che la memoria non possa deluderci.

Esattamente 16 anni fa, il Nicaragua era in picchiata. Basterà come prova ricordare i black out fino a 12 ore al giorno e la paralisi nazionale che questo ha comportato, oltre al disagio e alla frustrazione dell’intero Paese. L’eredità di 17 anni (1990-2006) di tre governi neoliberisti può essere riassunta nei dati, anche se il crollo, frutto di di tanta negligenza, corruzione e apatia richiederebbe molto più di un articolo di 1.200 parole.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 è un buon metro con cui valutare progressi, ristagni o battute d’arresto nello sviluppo di un Paese in un dato momento della sua storia. Ci sono 17 obiettivi. Preferisco i primi otto perché i progressi su questi condizionano eventuali progressi sui nove successivi.

Allora, la domanda è: com’era il Nicaragua nel 2006, alla fine del terzo e ultimo dei governi neoliberisti che si sono succeduti dal 1990 alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e dei loro principali indicatori? E, per avere una prospettiva sul salto che ha fatto il Paese nei 16 anni che sono seguiti con un governo sandinista, la domanda è anche come stiamo oggi?

Condivido con voi una raccolta di dati che spero riassuma la risposta a entrambe le domande utilizzando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

AGENDA 2030 / OBIETTIVO 1990-2006 GOVERNI NEOLIBERISTI 2007-2023 GOVERNO SANDINISTA 1. Fine della povertà Secondo le Living Standard Measurement Surveys, tra il 2001 e il 2005 la povertà in generale è aumentata dal 45,8% al 48,3% e la povertà estrema è passata dal 15,1% al 17,2%. La povertà in generale è scesa dal 48.3% nel 2005 al 24.9% nel 2016 e la povertà estrema è scesa dal 17.2% al 6.9% nello stesso periodo. 2. Zero fame Carestia nelle zone rurali che ha portato a sit-in nelle strade, soprattutto nel nord del Paese. Malnutrizione cronica al 27%. Politica di sicurezza alimentare che include credito, pacchetti di produzione, pacchi alimentari, programma di nutrizione scolastica, ecc. Abbassamento della malnutrizione cronica dal 27% all’11,6%. 3. Salute e benessere Privatizzazione attraverso lo smantellamento del sistema sanitario pubblico. I pazienti dovevano portare alcol, garze, filo di sutura e lenzuola se era necessario il ricovero. Ripristino del diritto all’assistenza sanitaria gratuita che include test di laboratorio e ad alta tecnologia, medicinali e forniture per la cura. 4. Istruzione di qualità Mancanza di copertura e di qualità determinato da: privatizzazioni mascherate da autotomia, riscossione delle rette, scuole abbandonate e mobilio insufficiente. 27.000 aule distrutte. Migliaia di bambini, soprattutto nelle zone rurali, hanno dovuto portare i propri banchi o sedersi per terra. Il tasso di analfabetismo, che era stato ridotto al 12,96% con la Crociata Nazionale di Alfabetizzazione nel 1980, è aumentato tra il 1990 e il 2006 al 22,0%. Politica di accesso universale determinata da: Ripristino dell’istruzione pubblica gratuita. Divieto di riscossione delle rette scolastiche. 35.393 ambienti scolastici costruiti, riparati e/o ampliati. Il governo riprende il compito di ridurre l’analfabetismo. Attualmente il tasso è compreso tra il 4% e il 6% 5. Parità di genere Posizione 90 a livello mondiale per l’uguaglianza di genere. Posizione 5 a livello mondiale per l’uguaglianza di genere e primo posto in America Latina. 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari Copertura di acqua potabile nell’area urbana del 65% e nell’area rurale del 26,7%. Copertura fognaria in area urbana del 36% e in area rurale del 33%. Copertura di acqua potabile nell’area urbana del 91,5% e nelle aree rurali del 55,4%. Copertura fognaria in area urbana del 54% e in area rurale del 50,9%. 7. Energia pulita e accessibile Copertura del 54% con black out tra le 12 e le 14 ore giornaliere. La matrice di generazione è stata per l’80% da fonti derivate dal petrolio e per il 20% da fonti rinnovabili. Copertura del 99,3%. I blackout sono stati superati nei primi mesi del 2007 dopo l’insediamento del governo sandinista. La matrice di generazione è per il 75% da fonti rinnovabili e per il 25% da petrolio. 8.Lavoro dignitoso e crescita economica Tasso di occupazione netto – formale e informale – 94,8%. Tasso di disoccupazione 5,2%. Conflitto permanente tra lavoratori e datori di lavoro. Collusione tra governo e imprese per violare la legge sul salario minimo. Tasso di occupazione netto nazionale – formale e informale – 95,1%. Tasso di disoccupazione 4,9%. Contratti tra sindacati e datori di lavoro. Accordo tripartito e rispetto della legge sul salario minimo.

I numeri parlano chiaro. Confermano che siamo passati dall’essere i peggiori in tutto all’essere i migliori, o tra i migliori, in tutto.

Ad esempio, nessuno contesta che abbiamo:

Il paese più sicuro dell’America centrale. Il tasso di omicidi è passato da 13,4 per 100.000 abitanti nel 2006 a 7 nel 2020.

Le migliori strade del Centro America. Nel 2006 i chilometri di strade asfaltate erano 2.439, di cui solo il 30% in buone condizioni. Attualmente la rete stradale supera i cinquemila chilometri. Secondo il World Economic Forum, il Nicaragua è tra i primi cinque paesi con le migliori strade in America Latina e nei Caraibi, ed è il numero uno in America Centrale.

Leader nelle energie rinnovabili. Secondo Sustainability Magazine, il Nicaragua è all’ottavo posto a livello mondiale nella promozione della politica per la generazione di energia rinnovabile.

La migliore e più grande rete ospedaliera del Centro America. Nel 2006 c’erano 1.092 unità sanitarie – ospedali e cliniche -, la maggior parte delle quali in uno stato deplorevole. Attualmente il Paese conta 1.596 unità sanitarie.

Notevole anche la riduzione delle morti materne. Nel 2006 il tasso era di 93 morti ogni 100.000 nati vivi; attualmente è 31.4. La mortalità infantile è scesa da 29 per 1.000 nati vivi nel 2006 a 12,6 per 1.000 nati vivi nel 2021. E anche se non conosco una classifica, sicuramente se ci fosse, il Nicaragua rientrerebbe nel piccolo gruppo di paesi in cui le tecnologie più avanzate sono disponibili gratuitamente alla popolazione comprese le radioterapie con acceleratori lineari, gli interventi chirurgici fetali estremamente costosi e altri, con accesso gratuito per chi ne ha bisogno.

Il salto è quantitativo e qualitativo ed è avvenuto nello stesso momento in cui il mondo ci ha colpito con una crisi economica nel 2008, un tentativo di golpe nel 2018, una pandemia che merita ancora attenzione, due uragani di fila nel 2020 e sanzioni estere – aggressioni che, lungi dal facilitare, silurano gli sforzi nazionali. Il merito è innegabile. Concludo con un vecchio luogo comune della Bibbia, opportuno per l’occasione: Chi ha orecchie per intendere, intenda.

Erving Vega

