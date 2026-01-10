“Il femminismo liberale serve il regime di guerra”. Intervista con Irene Zugasti Hervàs

Sulle risposte sbagliate alla domanda delle donne e sul ruolo manipolatore dei media. Una conversazione con Irene Zugasti Hervás*

Insieme a Isabel Serra, deputata del Parlamento Europeo per Podemos, avete appena pubblicato un libro intitolato “Esto no es una guerra”. Che ruolo hanno i media in tutto questo?

Ci interessa meno l’analisi concreta dei titoli individuali, ma piuttosto analizzare i doppi standard prevalenti usando molti esempi, ad esempio sulle rappresentazioni di genere nella guerra in Ucraina o sul genocidio in Palestina. Quindi non è un’analisi classica della scienza dei media. Smontiamo i regimi di guerra nel loro insieme e mostriamo che questi regimi non funzionerebbero senza uno strumento centrale: è il clima di paura e minaccia che viene deliberatamente creato. Ciò include la costruzione di un nemico esterno così come la determinazione di schemi di interpretazione su chi è condannato e chi no, cosa può essere criticato e cosa no, cosa deve essere sostenuto e cosa deve essere rifiutato. Senza questi standard di comunicazione, non saremmo in grado di cogliere adeguatamente il tempo presente.

La Palestina ci ha mostrato uno specchio ed ha smascherato la natura autoritaria dell’Unione Europea, mettendo alla luce la sua presunta neutralità come una semplice apparenza. Nell’UE, nessuno penserebbe di sanzionare i leader d’opinione filo-Israele, di congelare i loro conti bancari o di limitare la libertà di movimento di tutti coloro che sostengono questo Stato. È diventato normale che le forze israeliane siano presenti nei media europei e che si stipulino contratti con Israele, mentre i rappresentanti della resistenza palestinese non hanno nemmeno il diritto di parlare pubblicamente.

Come si può giustificare che Benjamin Netanyahu sia stato recentemente in grado di attraversare metà Europa in aereo senza essere fermato nonostante gli ordini della giustizia internazionale, mentre cittadini come Hüseyin Doğru o Jacques Baud non riescono nemmeno ad aprire un conto bancario? Chiunque creda ancora a questo punto che le sanzioni contro la Russia, l’esplosione del gasdotto Nord Stream o il riarmo dell’Europa siano mirati a difendere i diritti umani è o ingenuo o un collaboratore del complesso militare-industriale.

Tali posizioni vengono spesso liquidate come teorie del complotto. Inoltre, si ribatte che Putin ha invaso l’Ucraina dopotutto. A cosa rispondi a questo?

Questa strategia viene spesso usata per liquidare qualsiasi dissenso che metta in discussione la narrazione ufficiale di Washington e Bruxelles come indegna di seria considerazione. Si percepisce un atteggiamento evidente di rifiuto quando si dice che tutto sia iniziato con l’attacco di Putin. No, non è iniziato lì. Gli eventi hanno radici molto più profonde, e devi conoscere e saper spiegarne il contesto. E contestualizzazione non significa assumere o giustificare una certa posizione, né aderire a una teoria paranoica.

La contestualizzazione è il dovere centrale di ogni analista, giornalista e politico. Se contestualizziamo la guerra in Ucraina, dobbiamo tornare indietro almeno due decenni fa, alle proteste dell’Euromaidan e all’espansione della NATO. E se cerchiamo di contestualizzare il conflitto tra Israele e Palestina, allora dobbiamo tornare quasi al Mandato britannico all’inizio del XX secolo, o addirittura all’emergere del sionismo.

Cosa c’entra il femminismo con la guerra in Ucraina? Critichi il “femminismo liberale.” Cosa si intende con questo?

Crediamo che questi femminismi liberali o social-liberali non siano solo completamente inadeguati a difendere la pace e combattere il regime di guerra che abbiamo descritto, ma che abbiano servito in gran parte questo regime di guerra e quindi anche il capitale europeo. Tuttavia, partiamo dalla tesi che il ciclo femminista che si sviluppò tra circa il 2000 e il 2010 fu profondamente rivoluzionario e emancipatorio.

Il movimento, guidato da donne, ha sollevato numerose questioni rilevanti e divenne così sempre più diffuso politicamente. Alla fine, è stato un femminismo che ha cercato di analizzare e cambiare tutto, e all’improvviso abbiamo iniziato a parlare di cose che sarebbero state impensabili solo pochi anni prima. E non solo in termini di genere, ma anche di classe, razza, relazioni internazionali.

Questo include l’importanza centrale del lavoro di cura e del lavoro riproduttivo in qualsiasi analisi delle condizioni materiali di vita. O la questione di chi è particolarmente vulnerabile e chi soffre maggiormente delle crisi: migranti, genitori single e altri. All’epoca abbiamo parlato di come violenza e potere siano indissolubilmente legati e di come la violenza sessuale sia in ultima analisi insito nella relazione patriarcale di potere.

Ricordo movimenti come “Ni Una Menos”, “Ni Tú” o “Cuéntalo”. Questi erano movimenti molto di base, trasversali, che emersero simultaneamente in America Latina, negli USA, in Europa e in alcune parti del Nord Africa.

Questi erano in gran parte movimenti orizzontali. Ma molto rapidamente si arrivò a un’appropriazione, e tutti quegli aspetti emancipatori volti alla giustizia sociale furono rapidamente livellati: l’obiettivo dell’uguaglianza, il miglioramento delle condizioni materiali di vita delle donne e quindi, in ultima analisi, della società nel suo complesso.

Nel corso di questa appropriazione, emerse il femminismo social-liberale, sostenuto da figure come Kamala Harris o Alexandria Ocasio-Cortez. Questi attori hanno anche assicurato che molti degli strumenti che un tempo erano effettivamente adatti a cambiare le relazioni di genere – empowerment e solidarietà – siano stati abusati. L’empowerment era originariamente un’idea potente: prendere il potere insieme, lottare per esso collettivamente e costruire qualcos’altro.

Ricordo molto bene il periodo in cui si parlava di “guerre femministe”. Queste cosiddette guerre femministe furono orribili. Ad esempio, Laura Bush, moglie del presidente USA George W. Bush, viaggiò per il mondo e dichiarò che Afghanistan e Iraq dovevano essere bombardati per liberare le donne dal giogo dei talebani.

Questo schema potrebbe essere poi osservato anche in Ucraina. Molti media – soprattutto la stampa britannica e statunitense – hanno celebrato la donna combattente, la donna che si è sacrificata e che combatte al fronte. Allo stesso tempo, esiste – soprattutto nelle correnti fortemente etno-nazionaliste, tradizionaliste e in alcuni casi apertamente neonaziste – l’immagine opposta della donna come guardiana della nazione, che dovrebbe rimanere nell’entroterra, che protegge i bambini, sostiene i soldati, assicura il “resto del guerriero”.

Tutte queste narrazioni servono il regime di guerra. Al contrario, la guerra disciplina uomini e donne e assegna loro il loro “posto”. Una guerra posiziona le persone esattamente dove la logica militare vuole che siano. Quando gli ospedali vengono bombardati, sono le donne a doversi prenderne cura. Le donne rappresentano uno dei comandamenti sociali più profondi di questo sistema. E oggi vediamo il miglior esempio di questo in Ucraina.

Tu stessa eri nel Donbass e recentemente in Cisgiordania. In che misura questo influenza la tua analisi?

Il mio soggiorno nel Donbass mi ha aiutato a comprendere le dinamiche del mondo dei media: sul nascondersi qui, sulla propaganda là. Se sei andata nel Donbass nel 2014 o 2015 e sei tornata in Spagna, quasi nessun giornale si interessava ai tuoi resoconti o analisi. Nessuno pensava fosse degno di nota. All’epoca, si trattava di una guerra civile che avrebbe dovuto determinare cosa sarebbe accaduto in Europa negli anni a venire. Ricordo che tutti i giornalisti che incontrai erano altrettanto frustrati: la sensazione di non essere ascoltati, soprattutto quando si riportava dal Donbass – venivi subito considerato un “nemico”.

Recentemente ero in Cisgiordania. Solo sette giorni, non sono molti. Ma sono tornata frustrata. In tutti i principali media europei, la questione della Palestina è praticamente risolta dopo che Trump ha fatto approvare questo falso “accordo di pace”. Si può parlare di un silenzio orchestrato e sincronizzato sulla Palestina, anche se la Cisgiordania è colpita quotidianamente da violenze e gravi violazioni dei diritti umani – condizioni che dovrebbero effettivamente essere riportate da tutti i canali di notizie. Invece, la violenza viene nascosta e coloro che commettono genocidio vengono legittimati.

Salgo indietro di nuovo. Intorno al 2014, era impossibile ottenere informazioni affidabili dalla parte ucraina. Tutto era strettamente controllato e ai media veniva data solo una prospettiva predeterminata. Consiglio alle persone di mettere in discussione i relativi servizi televisivi: “Perché questa strada in particolare? Perché questa prospettiva della telecamera?” Perché nei media non ci sono casualità. Vorrei sentire più persone del Donbass – la regione dove tutto è iniziato – persone che hanno vissuto la guerra per oltre un decennio. Perché hanno pochissimo ruolo nei social media?

In generale, l’alfabetizzazione mediatica e il lavoro critico sono indispensabili. Molte descrizioni della guerra sono quasi profezie che si autoavverano: il giornalista sa cosa vuole dire e cerca solo le immagini e le affermazioni giuste.

*Irene Zugasti Hervás è una politologa e giornalista. Ha lavorato come consulente per il Ministero degli Affari della Donna del governo spagnolo, guidato da Podemos, e co-conduttrice del programma televisivo quotidiano La Base sul canale di sinistra Canal Red insieme a Pablo Iglesias. Zugasti parlerà alla 31ª Conferenza Internazionale Rosa Luxemburg il 10 gennaio a Berlino del legame tra media, guerra e il ruolo delle donne.

Da Junge Welt

