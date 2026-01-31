La battaglia dell’Iran per la sopravvivenza è anche quella del mondo arabo

È passata appena una settimana da quando il presidente USA Donald Trump a Davos ha mostrato la sua firma davanti alle telecamere su un documento per il suo cosiddetto Board of Peace, e il Medio Oriente è sul filo del rasoio per la possibilità molto reale di una terza guerra del Golfo.

È una sensazione familiare. Il gruppo d’attacco della portaerei USS Abraham Lincoln è arrivato a portata di tiro dell’Iran domenica. F-15E Strike Eagle e bombardieri B-52 sono stati inviati rispettivamente in Giordania e Qatar.

Il Canale 13 israeliano ha riferito che anche l’esercito statunitense si stava preparando a rinforzare le difese a terra, con l’arrivo di una batteria di difesa aerea Thaad prevista nei prossimi giorni.

Anche i media israeliani hanno lavorato duramente. Israel Hayom, il quotidiano più vicino al governo israeliano, ha riferito che Giordania, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito fornirebbero supporto logistico e di intelligence all’esercito statunitense in caso di attacco.

Questo ha spinto gli Emirati a dichiarare pubblicamente di essere impegnati “a non permettere che il proprio spazio aereo, territorio o acque venissero utilizzati in azioni militari ostili contro l’Iran… Ribadiamo il nostro impegno a non fornire alcun supporto logistico a qualsiasi azione militare ostile contro l’Iran.”

Questo sarà ignorato dall’Iran, i cui alti funzionari hanno avvertito che gli Emirati Arabi Uniti sono già andati troppo oltre. In caso di un altro attacco, la Repubblica Islamica non limiterebbe la sua rappresaglia solo a Israele e alle basi militari statunitensi.

Un alto funzionario iraniano mi ha detto lo scorso anno che Israele stava usando Azerbaigian ed Emirati Arabi Uniti nella sua guerra sporca contro l’Iran. “Ci aspettiamo sicuramente un altro ciclo di questa guerra, e questa volta l’Iran non sarà colto di sorpresa né sarà sulla difensiva. Passerà all’offensiva,” ha affermato. “Gli Emirati Arabi Uniti pagheranno un prezzo enorme. La prossima volta che verremo attaccati, si riverseranno nel Golfo e nella regione.”

Prendere di mira Khamenei

Quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran lo scorso giugno, in una guerra durata 12 giorni, Teheran è stata ingannata da un un ciclo di colloqui in Oman facendogli credere che Israele non avrebbe colpito prima di allora.

All’epoca, la Casa Bianca respinse l’idea che il cambio di regime fosse un obiettivo degli attacchi, che prendevano di mira comandanti militari di alto livello, scienziati nucleari e i bunker profondi che ospitavano le centrifughe iraniane per l’arricchimento dell’uranio.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, tuttavia, voleva un cambio di regime, affermando che l’assassinio della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, “non avrebbe fatto escalare il conflitto, ma avrebbe posto fine al conflitto”.

Ma la Casa Bianca si dissociò. Axios ha riferito che Trump era più riluttante di Netanyahu a prendere di mira Khamenei. Un alto funzionario dell’amministrazione USA ha commentato: “È l’ayatollah che conoscete contro l’ayatollah che non conoscete.”

Questa volta, però, quella riservatezza è sparita. Il leader supremo sarà il bersaglio principale.

Migliaia di persone sono state uccise durante la recente repressione delle proteste in Iran. Quanti siano è una questione di accesa discussione. La scorsa settimana, il governo iraniano ha stimato il bilancio delle vittime a poco più di 3.100, mentre il Wall Street Journal ha citato stime di gruppi per i diritti umani che collocano il numero più vicino ai 10mila.

La rivolta è iniziata a dicembre come protesta dei commercianti di Teheran che denunciavano il crollo del rial e l’aumento vertiginoso dei costi della vita. Il movimento si è diffuso rapidamente in altre città e nei quartieri operai più poveri, in un chiaro segno di furia e disperazione a livello nazionale dopo decenni di sanzioni, corruzione e cattiva gestione statunitensi.

Lo stesso è accaduto diversi anni fa, dopo la morte in custodia di Mahsa Amin, una donna curda iraniana di 22 anni arrestata dalla “polizia della moralità” iraniana per non aver rispettato il codice di abbigliamento islamico.

Ma il fatto che questa rabbia contro la stagnazione economica, vissuta sia dalla classe media che dalla classe operaia, sia stata e sia genuina, non esclude il coinvolgimento delle agenzie di intelligence occidentali e israeliane nell’alimentare il fuoco. Le due cose non si escludono a vicenda.

Pressione massima contro l’Iran

La profonda crisi economica dell’Iran è il risultato sia della cattiva gestione interna dello Stato, sia delle sanzioni paralizzanti imposte da Trump, che nel suo primo mandato ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran e ha imposto una politica di “massima pressione” che è stata proseguita dall’amministrazione democratica di Biden.

Come il genocidio di Gaza, tentare di mettere in ginocchio l’economia iraniana è una politica bipartisan. Le principali vittime di questa politica sono il popolo iraniano, per il quale l’Occidente sostiene di essere così preoccupato.

Creare le condizioni per la loro disperazione, e poi usarla come casus belli contro il paese nel suo complesso, non è una novità per il Mossad, la CIA o l’MI6 – né cercare attivamente di trasformare una protesta economica in un’insurrezione armata. Ciò che cambia questa volta è che poco o nessun tentativo è stato fatto di nascondere le loro impronte digitali.

Il Mossad non nascondeva il suo coinvolgimento. In un post in lingua farsi su X (ex Twitter) il 29 dicembre, ha incoraggiato gli iraniani a protestare, arrivando persino a dire che era fisicamente con loro durante le manifestazioni. “Uscite insieme per le strade. È arrivato il momento,” scrisse il Mossad. “Siamo con te. Non solo a distanza e verbalmente. Siamo con te sul campo.”

Questo da solo potrebbe spiegare l’alto numero di morti tra i poliziotti. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato reti affiliate a Israele di aver infiltrato le proteste, di aver compiuto sabotaggi e di attacchi mirati per intensificare gli scontri e aumentare le vittime.

La strategia israeliana è fallita quando decine di migliaia di persone tennero un raduno filogovernativo, internet fu chiuso e migliaia di persone sono state arrestate ma non prima che fosse stata impiantata nei media occidentali l’idea che la caduta del regime fosse ormai una causa internazionale per i diritti umani, e che le fazioni anti-regime avessero un potenziale leader in Reza Pahlavi, il 65enne figlio dell’ultimo scià iraniano.

Trump si è rifiutato esplicitamente di incontrare Pahlavi. Alla domanda del conduttore del podcast Hugh Hewitt se volesse incontrare Pahlavi, con base negli Stati Uniti, Trump ha risposto: “L’ho osservato, e sembra una brava persona. Ma non sono sicuro che sia appropriato a questo punto farlo come presidente.”

Questo è stato interpretato come un messaggio in stile venezuelano secondo cui, se Trump avesse eliminato Khamenei, sarebbe stato disposto a fare un accordo con l’amministrazione sopravvissuta.

Cambiamento di idea

Abbiamo già percorso questa strada molte volte. Ma questa volta, c’è una differenza significativa rispetto ai precedenti tentativi di abbattere la Repubblica Islamica.

Il mondo arabo sunnita – che per così tanto tempo si è sentito bersaglio dell’espansione della rete di gruppi armati iraniani che, a volte, ha combattuto aspre guerre per procura in Iraq, Libano, Yemen e Siria – si sta voltando invece verso l’Iran.

Questo non avviene per una nozione romantica di sostegno alla causa palestinese, né per un improvviso attacco di tolleranza religiosa. Non si tratta nemmeno principalmente di preservare asset petroliferi, che sono estremamente vulnerabili a droni e missili di rappresaglia.

Questo cambiamento di idea riguarda la percezione degli interessi nazionali arabi di sovranità e indipendenza. L’Iran è sempre più visto come se setsse combattendo la stessa battaglia che gli stati arabi stanno conducendo contro la dominazione e l’occupazione. Anche loro temono che Israele sia sulla strada per diventare l’egemone militare della regione, e che frammentare gli stati vicini sia la via più rapida per raggiungere questo obiettivo.

Il cambiamento più drammatico contro Israele si può vedere in Arabia Saudita, che nell’ultimo decennio è stata la roccaforte degli intrighi anti-Iran. Il 6 ottobre 2023, il giorno prima dell’attacco guidato da Hamas contro il sud di Israele, l’Arabia Saudita era sull’orlo della firma degli Accordi di Abramo, con i quali il regno avrebbe normalizzato i rapporti con Israele. Oggi, al contrario, non solo questa mossa è completamente fuori discussione, ma è stata lanciata una campagna virulenta nei media contro Israele.

Un articolo in particolare avrebbe potuto essere pubblicato e ripubblicato solo con l’approvazione dei vertici. In ogni caso, la comparsa dell’accademico saudita Ahmed bin Othman al-Tuwaijiri nella sezione delle colonne del giornale Al Jazeera avrebbe dovuto suscitare sospetti, dato che il media è un portavoce del governo qatariota, e Tuwaijri stesso è stato più che comprensivo verso i Fratelli Musulmani banditi in Arabia Saudita.

Per un governo che ha condotto diverse purghe di accademici e giornalisti sauditi legati all’Islam politico, la presenza di Tuwaijri è di per sé degna di nota.

Il giornale ha pubblicato un articolo pungente in cui Tuwaijri accusa gli Emirati Arabi Uniti di gettarsi “tra le braccia del sionismo” e di funzionare come “cavallo di di Israele nel mondo arabo nella speranza di essere usato contro il Regno e i principali paesi arabi – nel tradimento di Dio, del Suo Messaggero e dell’intera nazione”.

Tuwaijri ha giustamente accusato gli Emirati Arabi Uniti di frammentare la Libia, di “diffondere il caos in Sudan” finanziando e armando le Forze di Supporto Rapido, e di “infiltrarsi in Tunisia come parassiti”.

Ha inoltre affermato che gli Emirati Arabi Uniti sostenevano deliberatamente il progetto della Grande Diga del Rinascimento dell’Etiopia, nonostante i danni che ciò avrebbe potuto infliggere ai livelli dell’acqua del Nilo a valle e agli interessi strategici dell’Egitto.

Tutto questo è vero, ma venendo dall’Arabia Saudita, complice degli Emirati in gran parte della controrivoluzione che ha schiacciato le Primavere Arabe, questa è una cosa forte.

Abu Dhabi ha risposto attivando le sue reti a Washington. Barak Ravid di Axios ha scritto che l’articolo non era solo anti-Israele, ma anche antisemita.

La Anti-Defamation League (ADL) si è poi espressa, affermando di essere allarmata dalla “crescente frequenza e volume di voci saudite di spicco – analisti, giornalisti e predicatori – che usano apertamente discorsi antisemiti e promuovono aggressivamente la retorica anti-Accordi di Abramo, spesso mentre diffondono teorie del complotto su ‘complotti sionisti'”.

Non appena il clamore su questo articolo ha raggiunto tale intensità, l’articolo stesso è scomparso da internet. L’ADL si è attribuita il merito di questa cancellazione sottolineando che è avvenuta poco dopo la pubblicazione del post del gruppo.

Ma questa non sarebbe stata l’ultima parola sull’articolo, che quasi improvvisamente è riapparso sul sito di Al Jazeera.

Colui che si presume sia la voce di Saud al-Qahtan, zar dei media del principe ereditario Mohammed bin Salman, ha scritto su X: “Alcune persone degli Emirati riconciliati – che Dio li riformi – stanno diffondendo una menzogna secondo cui l’articolo saudita su al-Tuwaijri è stato cancellato da Al Jazirah! Per paura delle relazioni internazionali! Questo non è vero. L’articolo è ancora lì, ed ecco il link all’articolo.”

L’unica conclusione da trarre da questa vicenda è che ciò che Tuwaijri ha detto rappresenta la linea ufficiale stessa del regno.

Politica di frammentazione in Medio Oriente

L’effetto Gaza si sta facendo sentire in tutta la regione. Gaza stessa è stata una sconfitta militare per Hamas, Hezbollah e Iran. L’effetto Gaza, tuttavia, è tutt’altro che diverso.

Nello schiacciare Gaza, Netanyahu ha ripetutamente promesso di rimodellare il Medio Oriente. Ha affermato più volte da allora che sta “cambiando il volto del Medio Oriente” e che questo conflitto è una “guerra di rinascita”.

Una parte integrante della politica di frammentazione portata avanti da Israele era assicurarsi che, dopo la caduta dell’ex presidente Bashar al-Assad, la Siria non riemergesse mai come stato nazione sovrano.

Questa era l’intenzione di Netanyahu quando ha lanciato il più grande bombardamento della storia della Siria poche ore dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. L’aeronautica e la marina siriana furono distrutte in 24 ore.

I carri armati israeliani sono poi entrati nel sud della Siria con il pretesto di istituire un protettorato per i Drusi, un’offerta inizialmente respinta dalla leadership drusa.

Israele ha anche offerto di “proteggere” i curdi nel nord della Siria. Questa offerta si è rivelata spettacolarmente vuota la scorsa settimana, dopo che gli scontri iniziati nelle aree curde di Aleppo hanno portato al drammatico crollo delle Forze Democratiche Siriane (SDF) e alla presa del controllo da parte della Siria da parte di Damasco.

L’ex sostenitore delle SDF, gli Stati Uniti, non hanno mosso un dito per fermare la rotta, e Israele non ha risposto alle richieste di aiuto dei curdi.

Prima che fosse firmato un cessate il fuoco, Tom Barrack, inviato speciale statunitense per la Siria, ha accusato il comandante delle SDF Mazloum Abdi di tentare di coinvolgere Israele negli affari interni siriani.

La regione sta effettivamente cambiando, ma non come Netanyahu aveva immaginato un tempo. La Siria era esausta dopo un decennio di guerra civile quando il regime di Assad è crollato come un castello di carte. Il suo nuovo leader, il presidente Ahmed al-Sharaa, si è fatto in quattro per segnalare che non voleva una guerra con Israele.

Un anno dopo, l’atmosfera in Siria è stata trasformata dall’aggressione e dall’arroganza dei suoi occupanti israeliani, che non solo non hanno intenzione di cedere le Alture del Golan occupate, ma le cui forze ora si trovano a meno di 25 chilometri da Damasco stessa.

La lezione imparata

Combattere Israele è ormai motivo di orgoglio nazionale in Siria, come lo è in gran parte della regione. Sharaa stesso continua con la stessa cautela e astuzia che ha mostrato quando ha rovesciato Assad.

Sull’orlo della vittoria nel nord della Siria, Sharaa ha emesso un decreto riconoscendo il curdo come lingua nazionale e ristabilendo la cittadinanza a tutti i siriani curdi.

Nuovi patti militari sono in arrivo. Israele ne definisce uno di questi come una Nato musulmana, ma non è affatto così.

Si sta formando una crescente consapevolezza tra le potenze medie musulmane della regione secondo cui l’unico modo per contenere Israele è difendersi a vicenda. Questa è la lezione appresa vedendo Israele eliminare un nemico alla volta.

Il più grande esercito regionale, la Turchia, è attualmente in trattativa per aderire a un patto di difesa reciproca esistente tra Arabia Saudita e Pakistan. Turchia, Arabia Saudita ed Egitto ora sostengono apertamente il capo dell’esercito sudanese Abdel Fattah al-Burhan.

E per approfondire ulteriormente la spaccatura con gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita sta per acquistare oro sudanese, una mossa che limiterebbe ma non porrebbe fine al commercio africano dell’oro di Abu Dhabi.

Il fallimento dei piani di Netanyahu

Questi sono tutti segnali che la regione sta effettivamente cambiando, ma non proprio come Netanyahu immaginava.

Sta affrontando la sconfitta su più di un fronte. Non è riuscito a innescare un trasferimento di massa della popolazione né da Gaza né dalla Cisgiordania occupata, come tutte le sue politiche, dal bombardamento alla fame, erano state progettate per ottenere.

Non è riuscito a frammentare la Siria. Anzi, il contrario: Israele è riuscito a unificarla come mai prima d’ora. Non è riuscito a stabilire una presenza militare nella Somaliland separatista e ora si trova ad affrontare l’opposizione aperta del governo somalo.

Ha perso il sostegno dell’Egitto su Gaza e della Giordania sulla Cisgiordania – entrambi considererebbero un afflusso di rifugiati palestinesi una minaccia esistenziale.

L’ultimo tentativo di Netanyahu sarebbe attaccare di nuovo l’Iran. Il suo principale alleato, gli Emirati Arabi Uniti, ha perso molta influenza dopo essere stati cacciati dallo Yemen.

Ci sono tre opzioni in caso di attacco all’Iran

La prima sarebbe quella di decapitare la leadership iraniana e intimidire i membri sopravvissuti dell’élite affinché collaborino. È improbabile che questo funzioni in Iran. L’ayatollah che sostituirà Khamenei sarebbe sicuramente più determinato a mettere le mani dell’Iran sull’unico deterrente contro un ulteriore attacco: la bomba nucleare.

La seconda opzione, in caso di crollo dello Stato, sarebbe quella di istituire un protettorato israeliano sotto Pahlavi. Anche questo è improbabile, dato che non dispone di quasi nessun sostegno in Iran e, se fosse posto al potere, sarebbe ancora più un burattino di Israele rispetto a suo padre.

Ma la terza e più probabile opzione in caso di crollo dello stato sarebbe una guerra civile e la frammentazione dell’Iran. Questo provocherebbe un enorme afflusso di iraniani verso nord e ovest verso Arabia Saudita e Turchia, destabilizzando massicciamente la regione nel suo complesso.

Il governo iraniano ha ragione a considerare questi eventi come una minaccia esistenziale – e tutti nella regione, qualunque sia la loro storia con la Repubblica Islamica, dovrebbero fare del loro meglio per difendere l’Iran e garantirne la sovranità.

Netanyahu sta tramando piani per attaccare l’Iran perché ogni altra mossa che ha compiuto è fallita. La battaglia dell’Iran per la sopravvivenza è la lotta della regione per la sopravvivenza – e assolutamente nessun sovrano arabo dovrebbe dimenticarlo.

* ex corrispondente internazionale del The Guardian, attualmente direttore di Middle East Eye

Da Middle East Eye

31 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO