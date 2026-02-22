La follia suicida di una guerra con l’Iran

La squadra di negoziatori di Stanlio e Ollio, formata da Steve Witkoff e Jared Kushner, unita alla spaventosa ignoranza di Trump in materia di affari mondiali e alla sua megalomania, sembra destinata a spingere gli Stati Uniti verso un altro disastro in Medio Oriente, un disastro che il Congresso non ha approvato e che l’opinione pubblica non vuole.

Le richieste imposte all’Iran dalla Casa Bianca di Trump non sono più accettabili per il regime di Teheran di quelle imposte ad Hamas a Gaza nell’ambito del finto piano di pace di Trump.

La richiesta di Trump che l’Iran interrompa il suo programma nucleare e rinunci alle sue capacità missilistiche in cambio di nessuna nuova sanzione è tanto sorda quanto l’appello ad Hamas al disarmo a Gaza. Ma poiché da tempo abbiamo rinunciato ai diplomatici, che sono alfabetizzati linguisticamente, politicamente e culturalmente, e che possono mettersi nei panni dei loro avversari, siamo condotti a un’altra guerra in Medio Oriente dalla nostra nuova cricca di buffoni. Gli Stati Uniti e Israele credono scioccamente di poter bombardare il governo iraniano e insediare un regime cliente. Che questo sistema di credenze irrealistico abbia fallito in Afghanistan, Iraq e Libia sfugge loro.

La promessa di non imporre nuove sanzioni non incentiverà l’Iran a mediare un accordo. L’Iran è già paralizzato da sanzioni onerose che hanno devastato la sua economia. Questo non farà nulla per spezzare la morsa economica.

L’Iran non rinuncerà al suo programma nucleare, che ha il potenziale per essere trasformato in un’arma, né al suo programma missilistico balistico, che Israele ha dichiarato di voler colpire con un attacco aereo. Il presunto arsenale nucleare israeliano di circa 300 testate è un potente incentivo per l’Iran a mantenere la capacità di costruire un proprio arsenale nucleare. L’Iran, come Hamas, non si renderà mai indifeso contro coloro che cercano di annientarlo.

Un attacco aereo contro l’Iran non sarà come l’assalto durato 12 giorni dello scorso giugno contro gli impianti nucleari e le strutture statali e di sicurezza dell’Iran. Allora l’Iran calibrava la sua risposta con attacchi simbolici alla base aerea di Al Udeid in Qatar, nella speranza che non portassero a un conflitto più ampio e prolungato. Se venisse lanciato un attacco aereo, l’Iran non avrebbe nulla da perdere. Capirebbe che placare i suoi avversari è impossibile.

L’Iran non è l’Iraq. L’Iran non è l’Afghanistan. L’Iran non è il Libano. L’Iran non è la Libia. L’Iran non è la Siria. L’Iran non è lo Yemen. L’Iran è il diciassettesimo paese più grande del mondo, con una superficie equivalente alle dimensioni dell’Europa occidentale. Ha una popolazione di quasi 90 milioni di abitanti, 10 volte più di Israele, e le sue risorse militari, così come le alleanze con Cina e Russia, lo rendono un avversario formidabile.

Nonostante la relativa debolezza militare dell’Iran, se confrontato con le forze combinate di Stati Uniti e Israele, può infliggere danni ingenti. Lo farà il più rapidamente possibile. Centinaia di soldati americani saranno probabilmente uccisi. L’Iran chiuderà sicuramente lo Stretto di Hormuz, il più importante punto di passaggio petrolifero al mondo, che facilita il passaggio del 20% delle forniture mondiali di petrolio.

Questo raddoppierà o triplicherà il prezzo del petrolio e devasterà l’economia globale. Prenderà di mira gli impianti petroliferi, insieme alle navi e alle basi militari statunitensi nella regione.

Le crescenti perdite e l’impennata dei prezzi del petrolio forniranno a Trump e alla sua spregevole controparte in Israele l’occasione per scatenare una guerra regionale prolungata.

Questo è il prezzo da pagare per essere governati da imbecilli. Che Dio ci aiuti.

