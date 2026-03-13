L’Iran ha ucciso leader israeliani? Vero, falso, dannoso

L’Iran ha ucciso leader israeliani?

“Il giornalismo di guerra deve muoversi in un panorama dominato da propaganda, censura e guerra psicologica. Ciò è particolarmente vero quando si coprono conflitti che coinvolgono Israele, dove la censura militare limita le informazioni e le narrazioni dei media occidentali spesso si allineano con le posizioni del governo israeliano.”

In guerra, anche le informazioni diventano un campo di battaglia.

Il 9 marzo una voce diventata virale ha sostenuto che attacchi iraniani avessero colpito leader israeliani di alto livello. La storia si è diffusa rapidamente sui social e in alcuni media, ma non esiste alcuna prova credibile che la confermi.

Al Palestine Chronicle abbiamo analizzato questo episodio come esempio di quanto la guerra dell’informazione sia diventata centrale nei conflitti contemporanei – e perché il giornalismo responsabile richiede sempre verifica.

La voce che rivela la vera battaglia di questa guerra

Gli attacchi iraniani hanno ucciso leader israeliani? La voce diventata virale rivela il potere – e i rischi – dell’informazione in tempo di guerra.

Punti Chiave

Le voci prosperano durante le guerre perché i governi censurano le informazioni e la realtà del campo di battaglia rimane opaca.

La censura militare israeliana limita severamente la diffusione di notizie su vittime e danni all’interno di Israele.

Le narrazioni iraniane e filo-iraniane talvolta si basano su affermazioni che non possono essere verificate in modo indipendente.

Quando voci specifiche si rivelano false, finiscono per danneggiare la credibilità delle narrazioni anti-guerra.

Un giornalismo responsabile richiede verifica, soprattutto in conflitti dominati da propaganda e guerra dell’informazione.

La strumentalizzazione delle voci

In guerra, l’informazione diventa importante quanto i missili. Gli eserciti combattono non solo per il territorio, ma anche per il controllo della narrazione. Pochi episodi recenti lo dimostrano meglio di una voce circolata ampiamente il 9 marzo, secondo cui diversi alti funzionari israeliani sarebbero stati uccisi o feriti da attacchi iraniani.

Il 9 marzo, Scott Ritter, ex ufficiale dell’intelligence dei Marines statunitensi ed ex ispettore ONU per le armi, è apparso nel programma The Sanchez Effect di RT. Alcune clip di quell’intervento, diffusisi rapidamente online, lo presentavano come se avesse avallato affermazioni secondo cui attacchi iraniani avrebbero colpito luoghi collegati a leader israeliani di alto livello, tra cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e membri della famiglia del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Le affermazioni si sono diffuse rapidamente sulle reti sociali. Alcuni media iraniani e commentatori filo-iraniani hanno ripreso la storia, attribuendola alle dichiarazioni di Ritter. Anche i media israeliani hanno affrontato la voce, per lo più per smentirla.

Nel giro di poche ore, tuttavia, è diventato chiaro che non esisteva alcuna prova credibile a sostegno di queste affermazioni. Né funzionari israeliani né fonti indipendenti le hanno confermate. L’episodio si è rapidamente trasformato in un caso esemplare del ruolo volatile che le voci possono assumere in tempo di guerra.

Ma la questione più profonda non è se quella voce fosse vera. Il punto è capire perché queste voci prosperano — e come possano finire per danneggiare le stesse narrazioni che intendono sostenere.

Perché la guerra produce voci incontrollate

Le guerre creano condizioni ideali perché le voci si diffondano. I governi limitano le informazioni, l’accesso ai campi di battaglia è ristretto e la propaganda diventa uno strumento centrale della strategia.

La censura militare israeliana è uno dei fattori chiave alla base dell’attuale vuoto informativo. La legge israeliana consente alle autorità militari di bloccare o modificare la pubblicazione di informazioni sensibili relative alla sicurezza nazionale, comprese le perdite militari, i danni e le vulnerabilità strategiche.

Questa pratica non è nuova. Israele ha storicamente limitato la copertura delle perdite militari per evitare il panico, mantenere il morale interno e impedire che informazioni sensibili offrano vantaggi di intelligence ai suoi avversari.

Il risultato è una situazione in cui gran parte di ciò che accade all’interno di Israele durante la guerra rimane opaco. Per questo motivo analisti e osservatori si affidano spesso a indicatori indiretti: immagini satellitari, video trapelati, testimonianze oculari, post sui social media e dichiarazioni dei governi avversari.

Un simile ambiente crea inevitabilmente terreno fertile per la speculazione. Come sostennero i sociologi americani Gordon Allport e Leo Postman nel loro studio del 1947 The Psychology of Rumor, le voci si diffondono quando sono presenti due condizioni: importanza e ambiguità. La guerra offre entrambe.

Quando gli eventi sono altamente consequenziali e le informazioni scarseggiano, le voci finiscono inevitabilmente per colmare il vuoto.

L’incentivo strategico dell’esagerazione

Anche l’Iran opera all’interno di questo ambiente informativo. A differenza degli Stati Uniti, di Israele o dei paesi della NATO, l’Iran non dispone dello stesso livello di accesso pubblico a immagini satellitari che consenta di documentare regolarmente i danni inflitti sul territorio israeliano.

Ciò significa che funzionari e media iraniani spesso si basano su affermazioni riguardanti attacchi riusciti che non possono essere facilmente verificate da osservatori esterni. Queste affermazioni possono essere accurate oppure no, ma la mancanza di conferme indipendenti rende difficile valutarle con certezza.

Dietro queste narrazioni esistono incentivi comprensibili. Per i governi sotto attacco, la comunicazione in tempo di guerra svolge diverse funzioni strategiche: mantenere il morale interno, segnalare deterrenza agli avversari, proiettare forza verso gli alleati e influenzare l’opinione pubblica globale.

Esagerare i successi sul campo di battaglia è dunque da sempre una caratteristica della guerra. Il teorico militare prussiano Carl von Clausewitz osservò quasi due secoli fa che “la guerra è il regno dell’incertezza”, dove le informazioni sono spesso incomplete, contraddittorie o manipolate.

Nei conflitti moderni, questa incertezza si è trasformata in ciò che gli analisti definiscono information warfare, la guerra dell’informazione, in cui percezione e narrazione diventano strumenti strategici tanto quanto la forza militare.

Un’arma a doppio taglio

Le voci, tuttavia, possono diventare rapidamente controproducenti. Quando un’affermazione diventa troppo specifica – come la presunta morte di un leader politico – diventa anche molto più facile da smentire.

Una volta smentita, la narrazione può ritorcersi contro chi l’ha diffusa.

Nel caso della voce del 9 marzo, commentatori e funzionari israeliani hanno utilizzato l’episodio per sostenere che le narrazioni iraniane o filo-iraniane fossero inaffidabili. Questo crea una potente opportunità propagandistica per la parte avversaria.

Le voci false non scompaiono semplicemente. Spesso diventano strumenti che rafforzano la credibilità dell’avversario, permettendogli di presentarsi come la fonte più affidabile di informazioni.

Inoltre, voci ripetute che non si concretizzano possono produrre effetti psicologici inattesi. Invece di generare paura, possono addirittura rassicurare la società presa di mira.

Quando circolano ripetutamente voci secondo cui leader sarebbero stati uccisi o gravemente feriti — e queste vengono poi smentite — ciò può rafforzare la percezione che quei leader restino protetti e intoccabili.

Il contrasto con la guerra a Gaza

Le dinamiche informative del confronto tra Iran e Israele differiscono profondamente da quelle della guerra a Gaza.

Durante il conflitto, i gruppi della resistenza palestinese a Gaza hanno adottato una strategia comunicativa piuttosto insolita. Attraverso video documentati con cura, immagini e filmati dal campo di battaglia, hanno fornito resoconti dettagliati degli scontri militari quotidiani.

Questa documentazione ha gradualmente accresciuto la loro credibilità tra gli osservatori. Con il tempo, molti analisti e giornalisti hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alle dichiarazioni militari palestinesi proprio perché accompagnate da prove visive.

Il caso iraniano è strutturalmente diverso. Le forze iraniane non possono filmare eventi all’interno del campo di battaglia israeliano nello stesso modo in cui i combattenti palestinesi a Gaza documentavano i combattimenti sul proprio territorio.

Di conseguenza, le narrazioni iraniane si basano spesso su prove indirette o su dichiarazioni ufficiali piuttosto che su documentazione visiva. Questa limitazione strutturale aumenta la probabilità che le voci finiscano per riempire i vuoti informativi.

Realtà Strategica e Narrazioni Tattiche

Paradossalmente, la diffusione di voci esagerate può oscurare una realtà importante.

Da una prospettiva strategica, la guerra attuale non ha raggiunto gli obiettivi originariamente perseguiti da Israele e dagli Stati Uniti. Uno degli obiettivi più discussi dell’escalation militare era indebolire l’Iran fino al punto di provocare instabilità interna o addirittura un cambio di regime.

Questo risultato appare ancora lontano.

Nel frattempo, l’aggressione contro l’Iran ha già prodotto diverse conseguenze strategiche, tra cui instabilità regionale nel Golfo, aumento dei prezzi dell’energia e crescente pressione economica globale.

In questo senso, l’Iran ha dimostrato di poter assorbire e rispondere alla pressione militare senza collassare politicamente. Tuttavia, voci su spettacolari vittorie tattiche – come la presunta morte di alti funzionari israeliani – possono paradossalmente indebolire questa realtà strategica più ampia.

Quando tali affermazioni si rivelano false, finiscono per distrarre dagli sviluppi più sostanziali che stanno avvenendo nel corso della guerra.

La responsabilità del giornalismo

Per i giornalisti, la lezione è chiara. Il giornalismo di guerra deve muoversi in un panorama dominato da propaganda, censura e guerra psicologica. Ciò è particolarmente vero quando si coprono conflitti che coinvolgono Israele, dove la censura militare limita le informazioni e le narrazioni dei media occidentali spesso si allineano con le posizioni del governo israeliano.

Ma l’esistenza della censura e della disinformazione non giustifica la ripetizione di affermazioni non verificate. Un giornalismo responsabile richiede verifica.

Al Palestine Chronicle, questo principio rimane centrale. Il nostro ruolo è riportare le narrazioni concorrenti della guerra, analizzarne le implicazioni ed esaminare con attenzione le prove disponibili. Ma non possiamo confermare affermazioni prive di fonti credibili.

Questo non significa che le voci siano sempre false. Alcune potrebbero essere vere. In tempo di guerra, le persone hanno pieno diritto di porsi domande, di speculare e di cercare di comprendere eventi che i governi deliberatamente tengono nascosti all’opinione pubblica.

Se un leader come Benjamin Netanyahu scompare dalla scena pubblica per giorni, è inevitabile che la gente inizi a porsi domande. Alcuni potrebbero suggerire che abbia lasciato il paese. Altri potrebbero ipotizzare che sia stato preso di mira da un attacco. In un conflitto in cui l’informazione è strettamente controllata, queste speculazioni sono inevitabili. La questione che solleviamo qui è diversa.

Come giornalisti operiamo secondo un diverso insieme di responsabilità. Il nostro compito non è amplificare ogni voce che circola nella nebbia della guerra, ma verificare le informazioni prima di presentarle come fatti.

È proprio per questo che il giornalismo – almeno in teoria – dovrebbe rappresentare la forma di informazione più credibile nei tempi di guerra.

Purtroppo, i media occidentali mainstream hanno ripetutamente violato questo principio, diffondendo disinformazione e ripetendo acriticamente le narrazioni ufficiali.

Ma i media indipendenti non possono rispondere abbandonando gli standard giornalistici. Se possibile, la nostra responsabilità verso l’accuratezza e la verifica deve essere ancora maggiore.

Nelle guerre dell’informazione che accompagnano i conflitti moderni, la credibilità rimane una delle armi più potenti di tutte.

13 Marzo 2026