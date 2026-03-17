La guerra all’Iran: alleati immorali, falsi e inutili massacri

Il leader assassinato era a capo di un sistema di oppressione e spietatezza che ha causato la morte di molti iraniani nell’ultimo anno circa. Questi sistemi, purtroppo, prevalgono ancora, siano essi teocratici o laici, in molte altre parti del mondo. Chiunque abbia un minimo di decenza mostrerà solidarietà a coloro che chiedono giustizia e libertà sotto questi sistemi.

L’attuale campagna, mascherata da lotta per la democrazia, la giustizia economica e sociale, è portata avanti da un’amministrazione americana e da un governo israeliano che violano quotidianamente questi principi e hanno apertamente dimostrato la loro mancanza di rispetto e la loro palese ostilità nei confronti del diritto internazionale e dei principi di sovranità e del diritto all’autodeterminazione degli altri popoli del mondo.

Indossare una bandiera israeliana mentre si manifesta per la libertà in Iran è una farsa: questa bandiera oggi rappresenta uno stato genocida guidato da criminali di guerra. Allo stesso modo, sventolare la bandiera americana dimostra identificazione con un’amministrazione che attua politiche violente ispirate da avidità economica, islamofobia, razzismo e imperialismo palese.

Posso capire le alleanze pragmatiche. Non è sempre possibile essere puristi quando si costruisce un’alleanza contro l’ingiustizia, ma devono esserci delle linee rosse che non possono essere oltrepassate nemmeno di fronte alla calamità. Scegliere alleati poco raccomandabili in una lotta per la giustizia è già abbastanza grave, glorificarli nel processo è incomprensibile.

La credibilità di questa alleanza dovrebbe essere ulteriormente messa in discussione quando sappiamo che il suo principale sostenitore è il figlio dell’ex Scià, rampollo di una monarchia oppressiva quanto il regime che l’ha sostituita.

Perché è stato scelto? Potrebbe trattarsi di una questione di amnesia storica. Il regime di Reza Shah Pahlavi era autoritario e repressivo, sostenuto da una crudele polizia segreta che terrorizzava, torturava e giustiziava i dissidenti. Era afflitto da corruzione e politiche di discriminazione economica e sociale. I suoi migliori alleati erano gli Stati Uniti e Israele. Difficilmente un’eredità di cui essere orgogliosi, a meno che non si accompagni bene all’affidamento di Netanyahu in Israele e Trump in America per la salvezza.

La sua scelta può anche indicare l’assenza di un’opposizione organizzata. Dopotutto, la Repubblica islamica non sarebbe nata senza l’aiuto di una coalizione organizzata che includeva intellettuali di sinistra, sindacalisti e studiosi islamici riformisti che collaboravano con estremisti come l’Ayatollah Khomeini.

L’Iran è una società eterogenea – ideologicamente, socio-economicamente ed etnicamente – che non desidera necessariamente riportare in auge la monarchia né condividere le stesse visioni per il futuro. Può solo costruire una coalizione dall’interno del Paese, piuttosto che affidarsi all’intervento americano, motivato dall’avido desiderio di Trump di estrarre maggiori dividendi dalla quota iraniana delle riserve petrolifere mondiali, tanto quanto dal suo desiderio di una tregua dalle sue fortune politiche in declino. Ha un alleato perfetto in Netanyahu, che cerca una distrazione dalle sue prove e dal disagio derivante dal trauma in corso in Israele dopo l’attacco del 7 ottobre.

Ecco uno scenario probabile: poiché questi sono gli individui coinvolti nella gestione dell’operazione di “salvataggio” degli iraniani e che affrontano la presunta minaccia esistenziale per Israele, gli Stati Uniti e l’Occidente, è molto probabile che, una volta cessati i bombardamenti reciproci che si stanno diffondendo in tutta la regione, tutti i soggetti coinvolti dovranno affrontare le stesse sfide di prima dell’attacco americano-israeliano all’Iran.

La Palestina e i palestinesi continueranno a essere la questione più importante che Israele e i suoi alleati dovranno affrontare nella regione e nel mondo. Gli americani si ritroveranno con un presidente che distruggerà la loro economia, la loro reputazione internazionale e la loro coesione sociale, ed è molto probabile che l’Iran sarà ancora governato dallo stesso regime, sia esso indebolito o più in difficoltà. La mappa politica della regione non

cambierà molto, né le sue difficoltà sociali ed economiche.

Questo scenario non è quello offerto dalla narrazione ufficiale diffusa dai media pro-Shah in esilio o da coloro che hanno intonato inni di lode sia per Bibi che per Donald. Sembrano credere che la scellerata alleanza che stanno coltivando tra un massiccio movimento per il cambiamento interno, Israele e l’amministrazione Trump avrà successo.

Non meno preoccupanti sono alcuni degli esperti che compaiono sui media mainstream britannici. Condividono il disagio generale dei Democratici americani e della maggior parte dei governi dell’UE per una simile violazione del diritto internazionale. Ciononostante, allo stesso tempo, loro e parecchi esponenti della destra britannica ed europea appoggiano acriticamente due false affermazioni avanzate da Israele e dall’amministrazione Trump.

La prima affermazione è che gli Stati Uniti e Israele fossero intervenuti per favorire un cambio di regime nell’interesse del popolo e delle sue libertà. La seconda è che Israele abbia lanciato un attacco preventivo per impedire un imminente attacco iraniano contro Israele, nell’ambito del desiderio della Repubblica di distruggere lo Stato ebraico.

Quindi, in primo luogo, dobbiamo accettare che la tempistica dell’attacco israeliano-americano sia stata una risposta a una richiesta urgente di aiuto da parte dei manifestanti iraniani. Le richieste precedenti non sono state ascoltate; né da coloro che hanno manifestato nel 1999, nel 2009 né nel 2019. Solo coloro che hanno manifestato ora meritavano il coinvolgimento degli israeliani americani.

Sembra più ragionevole sostenere che la tempistica fosse legata ai problemi interni affrontati sia da Trump che da Netanyahu. Trump ha programmato questo attacco nel giorno in cui avrebbe potuto essere politicamente devastato dalle rivelazioni pubblicate nei file di Epstein e Netanyahu aveva bisogno di una guerra di qualsiasi tipo, dato che stava perdendo significativamente popolarità a causa dei suoi precedenti penali e della sua responsabilità agli occhi della società per il traumatico attacco di Hamas del 2023.

Anche al di là del ristretto mondo di Trump e Netanyahu, sia Israele che gli Stati Uniti (e a volte anche la Gran Bretagna) si preoccupano molto di più della lealtà di un regime alleato che della sua situazione in materia di diritti umani. Ci siamo già trovati in quella situazione quando i politici americani e britannici ci hanno spiegato perché fosse necessario invadere e distruggere l’Iraq.

Tuttavia, almeno questa volta possiamo trarre un po’ di ottimismo in mezzo a questo brutto episodio dal fatto che l’opinione pubblica americana bipartisan non sostiene questa impresa, pur rimanendo di umore meno ottimista quando ci rendiamo conto che la società israeliana sostiene pienamente Netanyahu, compresa la cosiddetta opposizione, il che non fa ben sperare per le elezioni del 2026 in Israele, indipendentemente da chi ne uscirà vincitore.

Quanto alla seconda affermazione, secondo cui l’attacco è avvenuto all’ultimo momento, prima che l’Iran stesse per distruggere Israele e l’Occidente, è bene non lasciarsi ingannare dai fatti. Tutti gli scontri a fuoco tra Iran e Israele sono stati avviati da Israele. Non sottovaluto la gravità della paura esistenziale che le presunte armi nucleari dell’Iran potrebbero suscitare tra gli israeliani, soprattutto se accompagnata da un discorso sulla necessità di distruggere Israele.

Allo stesso modo, non si può sottovalutare il pericolo per l’Iran e la regione rappresentato da un Israele che, a differenza dell’Iran, possiede già un numero enorme di armi nucleari. Un Israele che, al momento, è governato da un’élite ideologicamente messianica che non conosce confini morali nel suo tentativo di resuscitare un immaginario regno biblico sulla Palestina storica e ben oltre i suoi confini. Disposto, nel processo, a commettere un genocidio dei palestinesi nella Striscia di Gaza, a purificare eticamente coloro che vivono in Cisgiordania e a terrorizzare i cittadini israeliani. E nel farlo, non risparmia nemmeno la vita delle persone nel Libano meridionale.

Questo Israele, armato fino ai denti con armi convenzionali e non convenzionali, non è realmente preoccupato di un Iran nucleare quanto piuttosto di una minaccia esistenziale: le sue forze armate sono lì per sorvegliare i milioni di palestinesi sotto il suo controllo. Gli stati arabi confinanti sono entrati in guerra per la Palestina nel 1948, ma da allora non lo sono più stati.

Gli attacchi immotivati ​​all’ambasciata iraniana a Damasco e l’assassinio di leader e scienziati in Iran sono stati difficilmente ricambiati dall’Iran. Quando l’Iran ha reagito, lo ha fatto in modo simbolico, come segnale di avvertimento e deterrenza contro la continuazione di queste politiche. L’Iran si accontentava di guerre fasulle; Israele brama la guerra vera.

La guerra contro l’Iran è una battaglia israeliana per l’egemonia regionale, così come lo è il programma nucleare israeliano che produce centinaia di bombe atomiche. A differenza di Israele, l’Iran era disposto a partecipare ai tentativi di attenuare il pericolo di nuclearizzazione nella regione; uno sforzo promosso da Obama nel 2015, ma sventato da Netanyahu e Trump.

Israele sostiene che l’Iran minacci la sua sicurezza anche attraverso gruppi per procura come Hezbollah e Hamas. Questi due movimenti non sono stati storicamente impegnati in una lotta contro Israele a causa delle direttive iraniane. Hezbollah ha iniziato la sua attività in una campagna per porre fine all’occupazione israeliana del Libano, e Hamas è emerso come alternativa al fallimento del movimento laico di liberazione palestinese nel porre fine alla colonizzazione e all’occupazione israeliane.

Questi movimenti non godono dello stesso sostegno internazionale di cui Israele gode da parte degli Stati Uniti e dell’Occidente, né possiedono un’industria militare altamente sviluppata. Quindi, si sono affidati a chiunque potessero, prima la Siria, a volte la Turchia, ma soprattutto l’Iran. C’è un’affinità religiosa tra Hezbollah sciita e l’Iran, ma va ricordato che Hamas è un’organizzazione islamica sunnita; pertanto, l’idea che si tratti di un piano sciita per conquistare il Medio Oriente è inverosimile.

Israele non è affatto l’unica minaccia alla stabilità e alla pace della regione. Accanto a un Israele fanatico, ci sono altri destabilizzatori. L’Iran fondamentalista, le ali militanti dei legittimi movimenti di liberazione, un presidente americano megalomane, le ciniche multinazionali, le industrie militari e di sicurezza, i leader suprematisti islamofobi bianchi e i loro movimenti sono tutti esempi di come la decolonizzazione non si sia ancora pienamente sviluppata in Medio Oriente.

Al centro del problema c’è ancora la Palestina. Una soluzione giusta e duratura ai 120 anni di colonizzazione della Palestina e alla progressiva espropriazione e oppressione del suo popolo ridurrà significativamente qualsiasi impulso dell’Iran a usare la Palestina come pretesto per l’oppressione o l’aggressione, qualsiasi impulso degli americani a interferire in modo distruttivo negli affari del regime e qualsiasi impulso dei regimi autoritari a giustificare il loro governo autocratico.

Una simile svolta consentirà inoltre al Mashreq – il Levante in arabo – di costruire un nuovo assetto politico basato sulla giustizia economica e sociale, sostituendo il traballante sistema politico costruito dalle potenze coloniali dopo la prima guerra mondiale.

La natura di questa soluzione avrà un impatto sulle sue possibilità di influenzare l’intera regione. Solo una Palestina democratica, decolonizzata e de-sionizzata, promossa e costruita dal movimento nazionale palestinese e organicamente ricollegata al Mashreq , potrà raggiungere questo obiettivo. Gli alleati di questa visione non saranno contaminati dall’immoralità e dal cinismo di chi ora afferma di voler salvare il Medio Oriente.