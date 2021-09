Torturato dagli israeliani. Finisce in rianimazione uno dei 6 evasi palestinesi

Zakaria al-Zubaidi, uno dei sei palestinesi che lunedì 6 settembre hanno violato il sistema di sicurezza israeliano per evadere da un carcere di massima sicurezza è stato picchiato e torturato dalle forze di sicurezza israeliane dopo essere stato catturato e, di conseguenza, è stato ricoverato in un ospedale, dove ieri hanno riportato la sua morte cerebrale.

Secondo Jibril al-Zubaidi, fratello del prigioniero palestinese, Zakaria è finito in un reparto di rianimzione a causa delle torture praticate dall’esercito sionista dopo il suo nuovo arresto, come riportato dai media palestinesi e dai social network.

In precedenza, Jibril aveva avvertito che suo fratello era stato sottoposto alla “forma più dura di tortura” con l’elettricità in prigione e gli agenti dell’occupazione israeliana gli avevano rotto una gamba. Ha anche denunciati che le autorità carcerarie non lo avrebbero lasciato dormire.

“Le autorità di occupazione israeliane si rifiutano di fornire informazioni sullo stato di salute di Zakaria e degli altri tre fuggitivi dalla prigione di Gilboa e impediscono loro di incontrare i loro avvocati”, ha detto Yahia al-Zubaidi, un altro fratello di Zakaria., citato da Quds News Network.

