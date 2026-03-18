In Cisgiordania ormai è pulizia etnica. 36mila palestinesi sfollati. Aggressioni di coloni e militari israeliani

La famiglia palestinese Bani Awda si stava avvicinando alla cittadina di Tammun proprio mentre una unità speciale di polizia sotto copertura stava entrando in città per effettuare un’irruzione di arresto.

I militari hanno aperto il fuoco. Nel giro di pochi istanti, Bani Awda, 37 anni, sua moglie Wa’ad, 35 anni, e due figli Mohammed, 5 anni, e Othman, 7 anni, morirono per colpi di arma da fuoco alla testa. Gli altri due bambini in macchina, Mustafa, 8 anni, e Khaled, 11 anni, sono rimasti feriti.

Il palestinese Amir Moatasem Odeh, 28 anni, del villaggio di Qusra è morto per ferite da arma da fuoco, mentre altri due residenti locali sono rimasti feriti in un attacco dei coloni israeliani.

A sud di Hebron una bambina palestinese di 5 anni è stata investita da un’auto guidata da un colono israeliano che usciva dall’insediamento di Carmel in Cisgiordania venerdì pomeriggio. È stata ricoverata in ospedale con una lacerazione al volto.

La bambina, Siwar Salem Hthaleen, è stata investita da un’auto nel villaggio di um al-Khair nelle colline del sud di Hebron, un focolaio di attività di coloni estremisti. Il conducente inizialmente ha lasciato il luogo dell’incidente senza aspettare l’arrivo della polizia, ma è poi tornato, hanno riferito gli attivisti per i diritti civili che hanno assistito all’incidente, aggiungendo che il colono non è stato arrestato.

Secondo un rapporto dell’Onu reso pubblico martedi, il numero di palestinesi costretti da Israele a lasciare le loro case da nella Cisgiordania occupata è aumentato del 25 percento tra il 1° novembre 2024 e il 31 ottobre 2025.

Nel periodo preso in esame, più di 36.000 palestinesi sono stati sfollati. Il rapporto ha registrato 1.732 episodi di violenza da parte dei coloni che hanno causato vittime o distruzione di proprietà, in aumento rispetto ai 1.400 del periodo precedente – un aumento di quasi il 25 percento.

Gli attacchi includevano molestie costanti, intimidazioni e la distruzione di case, terreni agricoli e mezzi di sussistenza palestinesi.

“La violenza dei coloni è continuata in modo coordinato, strategico e in gran parte incontestato, con le autorità israeliane che hanno svolto un ruolo centrale nel dirigere, partecipare o abilitare questo comportamento,” si legge nel rapporto, rendendo difficile distinguere tra violenza statale e violenza dei coloni.

L’impunità di lunga data e pervasiva sta “facilitando e incoraggiando la violenza e le molestie contro i palestinesi”, è scritto nel rapporto.

Gran parte dello sfollamento avvenne nelle parti settentrionali del territorio. Circa 32.000 palestinesi furono costretti a lasciare i campi profughi di Jenin, Tulkarem, Nur Shams e Far’a durante i vasti assalti militari israeliani.

“Lo sfollamento di oltre 36.000 palestinesi nella Cisgiordania occupata ha rappresentato l’espulsione di massa dei palestinesi su una scala mai vista prima, equivalendo a un trasferimento illegale vietato dal diritto internazionale umanitario”, ha detto il rapporto.

La violenza ha raggiunto il picco intorno al raccolto delle olive di ottobre, una stagione economica cruciale per gli agricoltori palestinesi.

Il rapporto ha documentato 42 attacchi di coloni che hanno ferito 131 palestinesi, tra cui 14 donne e un ragazzo, segnando il bilancio mensile più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 2006.

Gli assalti quotidiani da parte di coloni armati, soldati israeliani e “soldati coloni”, molti armati e addestrati dallo Stato, hanno trasformato il raccolto del 2025 nel peggior degli ultimi decenni.

In diverse comunità, la violenza ha spinto le famiglie a fuggire. Alcuni attacchi hanno div iso famiglie, con donne e bambini costretti a lasciare le case mentre gli uomini sono rimasti indietro per cercare di proteggere terre e proprietà.

“Lo sfollamento nella Cisgiordania occupata, che coincide con il vasto sfollamento dei palestinesi a Gaza, da parte dell’esercito israeliano, sembra indicare una politica concertata di trasferimento forzato di massa in tutto il territorio occupato, volta a uno spostamento permanente, sollevando preoccupazioni per una pulizia etnica”, afferma il rapporto

Il rapporto avverte inoltre che le comunità beduine a nord-est di Gerusalemme Est occupata affrontano un rischio maggiore di espulsione mentre le autorità di occupazione israeliane avanzano con nuovi piani di insediamento. Ha sottolineato che il trasferimento illegale di popolazioni protette è un crimine di guerra ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra e può anche costituire un crimine contro l’umanità.

Anche l’espansione degli insediamenti si è accelerata notevolmente. Le autorità israeliane hanno anticipato o approvato 36.973 unità abitative negli insediamenti di Gerusalemme Est e circa altre 27.200 nel resto della Cisgiordania.

Il periodo di riferimento ha visto anche la creazione di 84 nuovi avamposti per insediamenti, insieme all’espansione nell’Area B, che rientra sotto la giurisdizione dell’Autorità Palestinese secondo gli accordi di Oslo.

Dall’inizio del genocidio a Gaza nell’ottobre 2023, soldati e coloni israeliani hanno ucciso almeno 1.071 palestinesi in tutta la Cisgiordania, secondo le ultime cifre ONU.

Fonte: Middle East Eye

18 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO