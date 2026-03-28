Torna la lunga guerra dell’Iraq contro l’occupazione Usa

Dopo più di due decenni e un milione di morti, i gruppi armati di resistenza in Iraq si stanno configurando come una delle caratteristiche distintive dell’attuale guerra regionale. Sebbene ampiamente trascurati dai media occidentali, rappresentano un caso storico di contraccolpo, che torna a mordere Washington.

Quando gli Stati Uniti e Israele hanno scelto di attaccare l’Iran il 28 febbraio, la loro decisione ha davvero scatenato una “furia epica” in tutta l’Asia Occidentale, ma non a loro favore. L’Iraq in particolare si sta profilando come uno dei fronti più difficili da affrontare, ed è quindi importante che venga raccontata la storia che i media mainstream non osano riferire.

Baghdad, la città dove le fazioni della resistenza irachena stanno ora prendendo di mira basi statunitensi, la loro ambasciata, il personale e le strutture giorno dopo giorno, è stata la prima città nella storia ad essere sottoposta a una campagna di bombardamenti aerei sostenuti.



Negli anni ’20, la Royal Air Force britannica fu la prima ad adottare la strategia di compiere bombardamenti aerei per ridurre la quantità di forze di terra necessarie a sottomettere la popolazione di una città. I britannici avrebbero poi passato il testimone agli Stati Uniti per quanto riguarda il loro progetto di dominio imperiale, in quella terra un tempo chiamata ‘culla della civiltà’.

La popolazione irachena ha per decenni sopravvissuto al terrorismo degli Stati Uniti, che si trattasse dell’uso di Saddam Hussein da parte di Washington per invadere l’Iran, della prima Guerra del Golfo, delle sanzioni che uccisero centinaia di migliaia di bambini, o dell’invasione del 2003. Sebbene coprire tutta la storia di questa nazione sia un compito troppo arduo per questo articolo, basti dire che lo stivale americano ha smesso di sollevarsi dalla gola irachena.

Si dice che oltre un milione di persone siano perite a causa dell’operazione statunitense di cambio di regime contro l’Iraq, con molti altri milioni sparsi in ogni angolo del globo. Eppure, il fallito esercizio di costruzione della nazione, i campi di occupazione in stile israeliano e lo smantellamento di una nazione sono gradualmente scomparsi dalle prime pagine dei giornali, specialmente con il definitivo ritiro della maggior parte dei soldati stranieri dal suo territorio.

Mentre le telecamere si allontanavano, gli Stati Uniti si sono insediati in Iraq, usando il loro controllo economico e di soft power per dettare gli esiti all’interno del paese, non permettendo mai una vera e totale indipendenza e rifiutandosi di ritirare i propri soldati e appaltatori dal paese. Gran parte della ragione di ciò era la loro necessità di assicurarsi di poter impostare le successive operazioni di cambio di regime, la più importante per loro era il rovesciamento del governo di Teheran.

Il contraccolpo, più di due decenni dopo



L’ascesa del cosiddetto “Stato Islamico” (IS), noto nella regione come Daesh, fornì agli Stati Uniti la scusa perfetta per entrare nuovamente nell’arena irachena nel 2014. Tuttavia, contrariamente alla narrazione divulgata in Occidente, il ruolo degli Stati Uniti nella lotta contro Daesh fu piuttosto limitato e condotto principalmente attraverso campagne aeree – evidentemente con eccezioni.

Così, laddove gli Stati Uniti videro l’opportunità per un ulteriore coinvolgimento in Asia Occidentale, in particolare il modo in cui Daesh aiutò la loro operazione clandestina per rovesciare il governo siriano, anche il loro acerrimo nemico, l’Iran, colse l’opportunità.



La lotta per sconfiggere il culto di morte takfiri necessitava di una forza di terra, ed è qui che gli stessi iracheni raccolsero la sfida. Con l’aiuto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran, furono formate le Hashd al-Shaabi, o Unità di Mobilitazione Popolare (PMU). Le PMU, insieme alle forze armate nazionali irachene, avrebbero poi condotto battaglie terrestri contro Daesh per sedare il loro progetto statale estremista in continua espansione.



Fu una lotta sanguinosa, su cui nessuno dovrebbe farsi illusioni, ma alla fine, le PMU furono le unità militari che ribaltarono la situazione e schiacciarono Daesh. L’uomo che fu principalmente responsabile di aver aiutato l’ascesa di questi gruppi fu il comandante della Forza Quds dell’IRGC, Qassem Soleimani. In altre parole, l’uomo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assassinò nel 2020 è l’uomo a cui è ampiamente riconosciuto il merito di aver svolto un ruolo decisivo nella sconfitta di Daesh.

Un punto importante da notare è che la maggioranza della popolazione irachena è musulmana sciita, il che equivaleva a un’affinità naturale tra molti iracheni e la leadership religiosa dell’Iran, in particolare l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Pertanto, quando gli Stati Uniti e Israele decisero di uccidere Khamenei, scatenarono immediatamente una reazione dall’Iraq.



Ma la lotta va più in profondità. Gli iracheni sono stati sotto lo stivale degli Stati Uniti per decenni, ormai, avendo perso la nazione che un tempo conoscevano, con tutti che comprendono collettivamente chi l’ha rubata loro, che amino o detestino l’Iran. Se si ascolta la retorica che proviene oggi dalle fazioni irachene, si sente questa rabbia che è andata accumulandosi per ciò che è stato fatto loro, insieme a evidenti temi religiosi sciiti e slogan anti-imperialisti.

Il ritorno dell’Iraq nella guerra regionale



Gruppi come le Saraya Awliya Ad-Dam (Brigate Guardiani del Sangue) e la Resistenza Islamica in Iraq sono emersi come attori importanti nelle recenti operazioni diffuse in tutto il paese e contro Israele.



La Resistenza Islamica in Iraq è stato il gruppo che ha offerto un fronte di sostegno alla resistenza palestinese durante il genocidio di Gaza, mentre Awliya Ad-Dam sembra essere stata fondata nel 2020 e solo recentemente ha iniziato a farsi conoscere.



Entrambi questi gruppi possiedono droni e missili di vario tipo, evidentemente forniti dall’Iran. Ma poi c’è l’intera potenza della stessa Hashd al-Shaabi, che, quando completamente mobilitata, ha a disposizione una forza di circa 250.000 combattenti. All’interno delle Hashd, ci sono vari gruppi, uno dei più noti è Kataeb Hezbollah, molti dei quali dispongono di armi più avanzate. Le PMU non sono “proxy iraniane”, ma costituiscono invece una parte cruciale dell’apparato di sicurezza iracheno.

Recentemente, la Resistenza Islamica in Iraq ha affermato di aver abbattuto l’aereo cisterna KC-135 degli Stati Uniti, uccidendo 6 militari americani, mentre altri gruppi hanno colpito duramente installazioni militari statunitensi. La narrazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) su come l’aereo sia stato abbattuto è apparsa insensata, ma hanno negato che fosse stato abbattuto dal fuoco nemico. L’importanza di ciò è che l’annuncio di per sé dimostra fin dove siano disposti a spingersi i gruppi iracheni.

Quello a cui stiamo attualmente assistendo è un Iraq che è tornato alla via della resistenza contro la dominazione imperialista statunitense. Similmente a come Hezbollah aveva atteso 15 mesi le giuste circostanze per combattere per la liberazione del Libano dall’occupazione israeliana, anche gli iracheni si erano a lungo trattenuti dall’intervenire.



Per coloro che seguono da tempo gli sviluppi in tutta la regione, era ovvio che la potenza di fuoco e l’esperienza di battaglia acquisite dai gruppi iracheni venivano tenute in riserva per il giorno in cui avrebbero dovuto essere eventualmente utilizzate. Quel momento è ora arrivato. Anche Teheran sapeva che sostenere l’ascesa di tali gruppi all’interno dell’Iraq avrebbe funzionato come un pilastro della loro difesa contro qualsiasi aggressione statunitense-israeliana.

Sembra che gli Stati Uniti e gli israeliani siano stati colti alla sprovvista dall’aggressività con cui le fazioni irachene stanno combattendo contro di loro. Allo stesso modo, i media israeliani in ebraico hanno espresso il loro shock per l’intensità del fuoco di Hezbollah durante la guerra. Tutto ciò dimostra che Tel Aviv e Washington sembrano aver dimenticato la storia di ciò a cui hanno sottoposto tutta la regione.

La coalizione statunitense-israeliana ha ucciso milioni di persone in tutta l’Asia Occidentale, distrutto l’Iraq e la Siria per porli sotto il loro controllo, fomentato un settarismo sterile, con l’aiuto dei loro alleati nel mondo arabo, tutto mentre causava un esodo di massa. Tutti coloro contro cui ora stanno combattendo sono un prodotto della loro stessa infinita aggressione, della loro arroganza e del loro rifiuto di permettere ai popoli della regione di semplicemente vivere.



Lo stesso comportamento è stato dimostrato con i palestinesi, nato da credenze razziste e orientaliste, secondo cui se opprimi abbastanza, non saranno più in grado di combatterti o si arrenderanno. Iraq, Libano, Yemen, Iran e Gaza formano quello che è noto come l'”Asse della Resistenza”, che sta combattendo con vendetta. Nel caso dell’Iraq, ci sono voluti oltre 22 anni perché si formasse una forza capace di reagire adeguatamente.

Il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno fornito loro le circostanze perfette per farlo.

* da The Palestine Chronicle

28 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO