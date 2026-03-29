La cooperazione sanitaria cubana continua anche sotto attacco

I medici cubani hanno trasformato i sistemi sanitari pubblici dall’Algeria al Brasile.

L’internazionalismo della medicina cubana è diventato un pilastro dei dibattiti globali sulla salute, in particolare nel Sud del mondo. Per oltre sessant’anni, l’isola ha inviato centinaia di migliaia di professionisti sanitari in quasi tutte le regioni del mondo. Questo articolo approfondito esplora le origini storiche, l’espansione e le attuali sfide geopolitiche di queste missioni mediche nel 2026.

La salute come diritto umano, non come merce

Il modello medico cubano si fonda sulla convinzione fondamentale che l’assistenza sanitaria sia un diritto umano, non una merce. Questo concetto è il principio guida dell’operato delle Brigate Mediche Cubane, formalmente denominate Contingente Internazionale di Medici Specializzati in Situazioni di Disastro ed Epidemie Gravi.

Nell’era contemporanea, caratterizzata da una forte polarizzazione ideologica, questi gruppi si sono evoluti fino a diventare parte integrante di una più ampia lotta ideologica. Le organizzazioni internazionali ne lodano spesso la portata e l’efficacia nelle comunità svantaggiate.

Tuttavia, il riemergere delle tensioni regionali, in particolare la rinascita di un approccio contemporaneo alla “Dottrina Monroe”, ha posto le loro missioni sotto la lente d’ingrandimento della politica e dei media. La creazione di una delle più grandi reti di cooperazione medica al mondo da parte di una piccola nazione caraibica offre un prezioso caso di studio sulle sfide legate alla commercializzazione dell’assistenza sanitaria.

Dalla Sierra Maestra all’Algeria: Origini (1960-1963)

L’internazionalismo medico cubano è emerso dalle trasformazioni sociali e morali successive alla Rivoluzione del 1959. Il concetto di “medico rivoluzionario”, radicato nella visione di Che Guevara, definiva la medicina come una vocazione al servizio, non alla ricchezza.

Dopo il 1959, Cuba dovette affrontare una grave “fuga di cervelli”. Quasi la metà dei suoi 6.000 medici emigrò negli Stati Uniti. Invece di ritirarsi, il nuovo governo accelerò i programmi di formazione per i giovani professionisti, dando priorità alla medicina rurale e alla solidarietà all’estero.

Nel 1963, Cuba avviò la sua prima missione medica di lunga durata nella neonata Algeria, una nazione rimasta priva di un sistema sanitario funzionante dopo la colonizzazione francese. Un gruppo di 54 operatori sanitari cubani, 28 medici, 25 infermieri e un tecnico, si è offerto volontario per prestare servizio. Non si è trattato di una transazione, ma di un atto di quello che L’Avana ha definito “vero internazionalismo”.

Il messaggio era chiaro: Cuba avrebbe condiviso ciò che aveva, non solo ciò che avanzava. Fu durante questo periodo che Fidel Castro coniò il termine “Esercito dei Camici Bianchi”. L’obiettivo era quello di creare una forza mobile e professionale in grado di rispondere alle crisi umanitarie senza i vincoli degli aiuti militari o aziendali.

Alla fine degli anni ’70, i medici cubani erano già attivi nell’Africa subsahariana e nei Caraibi, gettando le basi per i vasti programmi di cooperazione sanitaria del XXI secolo.

Programmi di punta che hanno sfidato il mercato sanitario globale

Nel XXI secolo, la cooperazione medica cubana si è evoluta dagli interventi di emergenza a iniziative sanitarie complete e a lungo termine. Questi programmi miravano a fornire cure specializzate a popolazioni escluse dai sistemi sanitari tradizionali.

L’Operazione Miracolo (Operación Milagro), lanciata nel 2004 in collaborazione con il Venezuela, è diventata uno dei più grandi programmi di oftalmologia al mondo. Ha restituito la vista a oltre 4 milioni di persone in 35 paesi, offrendo interventi chirurgici gratuiti per cataratta, pterigio e altre cause curabili di cecità. Al contempo umanitaria e politica, l’iniziativa ha rivoluzionato il modello di business delle cliniche oculistiche private in tutta l’America Latina, dimostrando che la vista può essere ripristinata senza fini di lucro.

Il Contingente Henry Reeve, creato nel 2005 e intitolato a un americano che combatté per l’indipendenza cubana, è specializzato nella risposta a disastri ed epidemie. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali durante l’epidemia di Ebola del 2014 in Africa occidentale e successivamente durante la pandemia di COVID-19, quando squadre cubane sono state inviate anche in Europa, tra cui Italia e Andorra. Oltre 50 brigate hanno operato in quasi 40 paesi, dimostrando un modello sanitario che funziona al di fuori del sistema assicurativo privato.

ELAM: La Scuola Latinoamericana di Medicina, situata all’Avana, è diventata il fulcro formativo della diplomazia sanitaria cubana. Con oltre 30.000 laureati provenienti da più di 100 paesi, la scuola forma giovani provenienti da comunità povere a condizione che, una volta tornati, prestino servizio in aree svantaggiate. Questo approccio trasforma il problema della “fuga dei cervelli” in un “apporto di cervelli” per il Sud del mondo.

La geografia della speranza: medicina per le fasce più emarginate della popolazione

La “Geografia della Solidarietà” cubana è definita dalla presenza dei suoi medici in regioni dove i medici locali e privati ​​spesso si rifiutano di lavorare. Le loro missioni si adattano alle condizioni sociali, politiche e ambientali di ciascun paese. In Guatemala, Haiti e altre nazioni povere, i medici cubani mantengono una presenza continuativa dalla fine degli anni ’90.

Dopo l’uragano Mitch nel 1998, Cuba ha lanciato il Programma Sanitario Integrato (PIS), che si è evoluto da intervento in caso di calamità a copertura sanitaria pubblica permanente nelle remote regioni montuose e forestali. Ad Haiti, le squadre sono rimaste sul posto nonostante gli sconvolgimenti politici, il terremoto del 2010 e l’epidemia di colera che ne è seguita.

In Sud America, la diplomazia sanitaria cubana si è estesa alle comunità urbane storicamente escluse dai servizi pubblici. In Venezuela, Barrio Adentro ha creato migliaia di piccole cliniche nei quartieri collinari e nei villaggi rurali, portando i medici direttamente alle popolazioni emarginate. In Brasile, Mais Médicos (2013-2018) ha inserito oltre 11.000 medici cubani in 3.600 comuni, molti dei quali non avevano mai avuto un medico residente prima.

Nei paesi più ricchi come Algeria, Sudafrica e Qatar, la cooperazione di Cuba assume una forma più tecnica. Queste nazioni pagano per i servizi medici cubani, permettendo all’Avana di finanziare sia il proprio sistema sanitario nazionale sia i programmi gratuiti nelle regioni più povere. Questa “economia solidale” sostiene la diplomazia medica cubana anche in un contesto di sanzioni economiche.

L’offensiva di destra: cambiamenti politici ed espulsioni (2018-2026)

Nel corso dell’ultimo decennio, la cooperazione medica cubana ha dovuto affrontare una serie di reazioni politiche negative. L’ascesa di governi conservatori in tutta l’America Latina, allineati con la “Dottrina Monroe 2.0” di Washington, ha invertito anni di espansione.

Questi governi hanno seguito uno schema ben noto nel rimuovere le brigate cubane. Accusano L’Avana di “schiavitù moderna”, concentrandosi sulla pratica da parte dello Stato cubano di trattenere parte degli stipendi dei medici, un meccanismo utilizzato per finanziare il sistema sanitario universale cubano. Altri ipotizzano spionaggio o interferenze politiche, sebbene senza prove pubbliche.

Questa campagna si è intensificata dal 2024. All’inizio del 2026, il presidente dell’Ecuador Daniel Noboa ha espulso tutto il personale medico e diplomatico cubano rimasto. Pressappoco nello stesso periodo, l’Honduras ha rescisso i suoi contratti in seguito alla fine del mandato di Xiomara Castro e all’elezione di Nasry Asfura. Queste decisioni riflettono un riallineamento ideologico piuttosto che pratico, e il loro impatto si è fatto sentire soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

In Brasile, il ritiro dei medici cubani nel 2018 ha lasciato oltre 700 comuni senza medici residenti. Secondo i rapporti del 2025, regioni come l’Amazzonia e le zone rurali dell’Honduras hanno registrato un aumento della mortalità infantile e delle malattie croniche non curate, poiché i fornitori di assistenza sanitaria privati ​​non sono riusciti a sostituire la capacità che Cuba un tempo garantiva.

L’eredità duratura dei camici bianchi

La storia delle brigate mediche cubane rimane uno degli esperimenti più influenti di cooperazione Sud-Sud. In un contesto di sanzioni e isolamento diplomatico, l'”Esercito dei Camici Bianchi” dell’Avana continua a sfidare la logica dell’assistenza sanitaria come mercato.

Inviando medici in luoghi in cui altri non andrebbero, dai villaggi di montagna alle zone di conflitto, Cuba ha dimostrato che l’assistenza medica può essere universale quando vi è la volontà politica di sostenerla. Grazie a ELAM, è stata formata una generazione di medici che si dedicano al servizio delle proprie comunità, anziché trarne profitto. Anche quando i governi di destra espellono le brigate, la richiesta dei loro servizi persiste tra la gente comune che ha assistito al loro impatto.

Con l’avvicinarsi del 2026, la diplomazia sanitaria cubana si trova a un bivio. Mentre le pressioni geopolitiche cercano di smantellarla, i risultati – milioni di vite salvate e innumerevoli pazienti curati gratuitamente – continuano a parlare da soli. In un’epoca di sanità privatizzata, il modello cubano rimane un potente monito a dimostrare che la medicina può essere guidata dalla solidarietà, non dal mercato.

29 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO