Il missile di Temu che cambia il gioco della guerra

L’articolo che vi proponiamo è stato scritto da un australiano solidale con la Palestina, neanche con l’Iran. E’ scritto in uno stile fumantino e divertente, ma le informazioni che contiene sui missili e il loro uso nella guerra contemporanea sono assolutamente corrette. La loro combinazione strategica, in *qualche misura, anche.

La proiezione mondiale di questa strategia è probabilmente frutto di spuculazione, ma non del tutto campata in aria. Quando gli schemi noti finiscono nel dimenticatoi, “tutto può essere”. Ed anche no. Però secondo noi è più importante sapere e capire come cambia il mondo.

Buona lettura.

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Questo è un tizio che pensava valesse la pena investigare l’iniezione di candeggina nei polmoni come trattamento medico. Un tizio che ha guardato direttamente un’eclissi solare. Un tizio che voleva bombardare un uragano con armi nucleari e non sa nemmeno chiudere un ombrello. Quel fulgido esempio di genialità impazzita.

Questo è il tizio che sta tra te e il cambiamento più significativo nella storia militare dall’invenzione della polvere da sparo.

Buona fortuna a tutti.

Ecco cosa è successo proprio mentre Trump postava commenti sugli ascolti e si definiva un genio su Truth Social.

Un’azienda privata cinese chiamata Lingkong Tianxing ha messo in produzione di massa un missile ipersonico. Lo . Mach 7. Sono 8.575 chilometri orari. Gittata di 1.300 chilometri. Costruito con componenti di qualità civile, parti stampate e uno scudo termico fatto in parte di cemento. Non è un errore di battitura. Cemento.

Costo per unità: 99.000 dollari USA.

Costa meno di una Tesla Model X.

Costa meno di un ripostiglio per barche nel Queensland rurale.

E il lanciatore? Il lanciatore è un normale container da trasporto. Bianco. Insignificante. Identico ai 25 milioni di container che si muovono in questo momento sul pianeta su navi, camion, scali ferroviari, aree industriali e strutture portuali in ogni paese della terra.

Non si può notare la differenza. Non c’è differenza. Sembra esattamente come quello dietro il tuo Home Depot o il tuo Bunnings Warehouse.

Ora, ecco il problema che dovrebbe far star male fisicamente ogni stratega militare del pianeta.

Gli Stati Uniti spendono tra i 2 e i 4 milioni di dollari per ogni tentativo di intercettazione con un sistema THAAD o un intercettore SM-6. Questo è il costo per cercare di abbattere uno di questi oggetti. Un tentativo. Non un abbattimento garantito. Un tentativo.

Il costo per lanciarne uno: 99.000 dollari.

Questo è un rapporto di costo tra 20 a 1 e 40 a 1 a favore dell’attaccante. E questo prima di considerare la saturazione. Lanciane 10 in una volta e hai appena costretto il difensore a bruciare tra i 20 e i 40 milioni di dollari in missili intercettori nel tentativo di fermare una salva da 1 milione di dollari.

Lanciane 50 e hai svuotato il caricatore.

Poi lancia quelli veri.

L’intera logica del predominio militare occidentale moderno si basa sul presupposto che proiettare potenza sia costoso, ma rispondere al fuoco sia economico. Le portaerei esistono perché nessuno può permettersi di costruire le scorte di missili necessarie per affondarne una. I gruppi d’attacco delle portaerei hanno operato come l’asso nella manica, se mi passate l’espressione, per 80 anni perché il costo per affondarne una è sempre stato proibitivo.

Quella logica è morta nel novembre 2025 e quasi nessuno se n’è accorto.

Ora torniamo al genio nello Studio Ovale.

Donald Trump ha appena impegnato gli Stati Uniti in una guerra contro l’Iran. Un paese di 90 milioni di persone con una storia di 2.500 anni di resistenza agli imperi. Un paese che si è preparato esattamente per questo scontro per 40 anni. Un paese che attualmente possiede una delle vie d’acqua strategicamente più critiche del pianeta, e che ora è sul mercato per esattamente il tipo di arma offensiva economica, devastante e impossibile da localizzare che la Cina ha appena messo in produzione di massa.

L’Iran ha bisogno di missili. La Cina ha bisogno di petrolio. Lo Stretto di Hormuz è chiuso per le petroliere cinesi in questo momento [in realtà è ora aperto solo per i “paesi amici”, tra cui la Cina ndr].

Tu dimmi come va quella telefonata.

Quanti missili ipersonici compra una superpetroliera carica di greggio iraniano? A 99.000 dollari l’uno? Un singolo carico di petroliera vale più di 100 milioni di dollari ai prezzi attuali di crisi.

Sono mille missili.

Mille container che sembrano esattamente come tutti gli altri container sulla terra. Mille lanciatori che possono essere posizionati ovunque entro 1.300 chilometri da qualsiasi bersaglio. 1.300 chilometri coprono la maggior parte della penisola arabica. Copre il Mar Rosso. Copre il Golfo Persico. Copre Cipro, che ospita operazioni militari statunitensi. Copre Diego Garcia. Copre tutte le basi USA nella regione.

Ecco la parte che dovrebbe farti posare la tazza di caffè.

Non è solo il Medio Oriente.

25 milioni di container sono in circolazione globalmente in questo momento. Sono nel porto di Los Angeles. Sono a Sydney Harbour. Sono a Rotterdam. Sono nel porto di Darwin, che è già per metà di proprietà di una società cinese, ma questa è un’altra storia disastrosa.

Ognuno di quei container potrebbe essere una piattaforma di lancio. Ognuno ha un raggio di distruzione di 1.300 km. Non c’è modo fisico di ispezionarli tutti. Non c’è firma radar finché il missile non è già in fase d’avvicinamento finale a Mach 7. Non esiste un sistema di difesa al mondo che intercetti in modo affidabile i veicoli ipersonici plananti su larga scala.

Non ci sono difese contro gli ipersonici. Nessuna. La tecnologia non esiste ancora.

E l’uomo incaricato di rispondere a questa realtà strategica è un conduttore televisivo di reality di 79 anni che crede sinceramente di capire la strategia militare perché ha visto molti generali in televisione e una volta ha pronunciato la parola “nucleare” con tono minaccioso in una conferenza stampa.

Questo è il tizio che ha smantellato la comunità dell’intelligence. Che ha licenziato le persone che capivano la minaccia. Che ha sostituito l’apparato di sicurezza nazionale con fedelissimi, yes-men e un conduttore di podcast che non riusciva a ottenere un nullaosta di sicurezza.

Pete Hegseth è il Segretario alla Difesa.

Pete Hegseth.

Il tizio che non è stato in grado di gestire un ente di beneficenza per veterani senza accuse di cattiva gestione finanziaria e cattiva condotta sessuale è ora responsabile della risposta al cambiamento più significativo nella capacità militare offensiva della storia moderna.

La dottrina militare cinese qui non è nemmeno sottile. Questo missile non è progettato per essere il colpo mortale. È progettato per essere il meccanismo di esaurimento. Inondi la zona con YKJ-1000 da 99.000 dollari. Costringi il nemico a bruciare le sue costose scorte di intercettori inseguendo esche economiche e sciami di missili a bassa precisione. Poi, quando il caricatore è vuoto, lanci i DF-17. Quelli veri. Quelli che contano davvero. A quel punto non c’è più nulla per fermarli.

Non è nemmeno un’idea nuova. È la dottrina di soppressione dell’artiglieria della Prima Guerra Mondiale applicata alla guerra ipersonica nel XXI secolo. Sopprimi, satura, poi colpisci.

E Trump ci si è infilato in mezzo perché voleva una distrazione dai suoi sondaggi interni e pensava che bombardare l’Iran avrebbe fatto buon gioco su Fox News.

Lui sta giocando a dama contro persone che hanno studiato questa scacchiera per 40 anni.

Lui non sa cosa non sa. E le persone che gli dicevano cosa non sapeva? Le ha licenziate.

Probabilmente ci sono container nei porti di tutto il Medio Oriente in questo momento. Alcuni sono pieni di parti di automobili. Alcuni sono pieni di tessuti. Alcuni sono pieni di materie prime per precursori del fentanyl destinati al Messico. E se l’accordo petrolio-in-missili, che ha un senso economico completamente e ovvio per tutti i coinvolti, è stato fatto, alcuni sono pieni di YKJ-1000 puntati su coordinate che sono state programmate prima che il container fosse mai caricato su una nave.

Non saprai quali sono finché non lanceranno.

E quando lanceranno, avrai circa 6 minuti.

Dormite bene, gente. Il tizio che ha fissato l’eclissi ci sta lavorando.

* da I Fucking Love Australia

31 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO