Il Pentagono insabbia le perdite, da anni. L’analisi da The Intercept

Secondo un’analisi di The Intercept, quasi 750 soldati statunitensi sono rimasti feriti o uccisi in Medio Oriente dall’ottobre 2023. Ma il Pentagono si rifiuta di ammetterlo.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, o CENTCOM, che sovrintende alle operazioni militari in Medio Oriente, sembra essere coinvolto in quello che un funzionario della difesa ha definito un “insabbiamento delle vittime“, fornendo a The Intercept cifre sottostimate e obsolete e omettendo di fornire chiarimenti su morti e feriti tra i militari.

Almeno 15 soldati statunitensi sono rimasti feriti venerdì in un attacco iraniano contro una base aerea saudita che ospita truppe americane, secondo quanto riferito da due funzionari governativi a The Intercept. Centinaia di militari statunitensi sono stati uccisi o feriti nella regione da quando gli Stati Uniti hanno lanciato la guerra contro l’Iran poco più di un mese fa.

Il presidente Donald Trump, che indossava un abito blu, una cravatta rossa e un berretto da baseball per la solenne cerimonia di trasferimento delle prime salme americane cadute in guerra, ha affermato che le vittime erano inevitabili. “Quando ci sono conflitti come questo, ci sono sempre morti“, ha detto in seguito.

“Ho incontrato i genitori ed erano persone incredibili. Persone incredibili, ma avevano tutti una cosa in comune. Mi hanno detto una sola cosa, ognuno di loro: ‘Porti a termine il lavoro, signore. La prego, porti a termine il lavoro’“.

Martedì, Trump ha lasciato intendere che avrebbe posto fine alla guerra con l’Iran in sole due settimane, nonostante non avesse raggiunto molti dei suoi obiettivi dichiarati, come la “libertà per il popolo” iraniano, “impadronirsi del petrolio iraniano” e costringere l’Iran alla “resa incondizionata“.

A un certo punto, il presidente ha persino dichiarato che la guerra sarebbe durata “finché necessario per raggiungere il nostro obiettivo di PACE IN TUTTO IL MEDIO ORIENTE E, IN REALTÀ, NEL MONDO!“.

Nel frattempo, il CENTCOM ha diffuso dichiarazioni obsolete sul numero delle vittime, con conseguenti sottostime, tra cui una dichiarazione inviata lunedì dal portavoce, il capitano Tim Hawkins, in cui si affermava che “Dall’inizio dell’Operazione Epic Fury, circa 303 militari statunitensi sono rimasti feriti“.

Il commento risaliva a tre giorni prima ed escludeva almeno 15 feriti nell’attacco di venerdì alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Il comando non ha risposto alle ripetute richieste di dati aggiornati. Il CENTCOM si è inoltre rifiutato di fornire un conteggio dei soldati morti nella regione dall’inizio della guerra.

Un’analisi di The Intercept stima che il numero non sia inferiore a 15. “Questo è, ovviamente, un argomento che [il Segretario alla Guerra Pete] Hegseth e la Casa Bianca vogliono tenere strettamente segreto“, ha affermato il funzionario della difesa che ha parlato a condizione di anonimato per poter esprimersi francamente.

Nel 2024, durante l’amministrazione Biden, il Pentagono ha fornito a The Intercept cronologie dettagliate degli attacchi alle basi statunitensi in Medio Oriente, che indicavano la specifica base attaccata, il tipo di attacco e se – e quante – vittime si fossero registrate, insieme a un conteggio complessivo degli attacchi per paese. I dati dell’amministrazione Trump, al contrario, mancano di dettagli e chiarezza.

Le attuali cifre del CENTCOM relative alle vittime non sembrano includere gli oltre 200 marinai curati per inalazione di fumo o feriti in altro modo a causa dell’incendio divampato a bordo della USS Gerald R. Ford prima che la nave si dirigesse a fatica verso la baia di Souda, in Grecia, per le riparazioni. Il CENTCOM non ha risposto a quasi una dozzina di richieste di chiarimenti sul numero delle vittime e sulle informazioni correlate, inviate questa settimana.

“Il CENTCOM e la Casa Bianca dovrebbero fornire informazioni accurate e tempestive sui costi e le vittime di questa guerra. Dopotutto, sono i contribuenti americani a finanziarla e la prosperità e il benessere economico degli Stati Uniti vengono compromessi da essa“, ha dichiarato a The Intercept Jennifer Kavanagh, direttrice dell’analisi militare presso Defense Priorities, un think tank che promuove una politica estera statunitense misurata.

Mentre gli Stati Uniti hanno bombardato incessantemente l’Iran, quest’ultimo ha risposto con attacchi contro le basi statunitensi in tutto il Medio Oriente, utilizzando missili balistici e droni. Il CENTCOM si rifiuta persino di fornire un semplice conteggio delle basi statunitensi attaccate durante la guerra. “Non abbiamo nulla da dirvi“, ha dichiarato un portavoce a The Intercept.

Un’analisi condotta da The Intercept, tuttavia, rivela che basi in Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti sono state prese di mira. Martedì, Hegseth ha affermato che l’Iran conserva la capacità di reagire agli attacchi statunitensi, ma che questi sarebbero inefficaci. “Sì, lanceranno ancora alcuni missili“, ha detto, “ma li abbatteremo“. Mercoledì mattina, funzionari del Bahrein, del Kuwait e del Qatar hanno segnalato attacchi missilistici o con droni provenienti dall’Iran.

Secondo due funzionari governativi, gli attacchi iraniani hanno costretto le truppe statunitensi a ritirarsi dalle loro basi in hotel e uffici in tutta la regione. Il funzionario della difesa era furioso per l’incapacità del Pentagono di rafforzare adeguatamente le basi e ha deriso la preghiera pronunciata martedì da Hegseth durante una conferenza stampa al Pentagono.

“Che Dio vegli su tutti loro, ogni giorno e ogni notte. Che le sue braccia onnipotenti ed eterne della provvidenza si estendano su di loro e li proteggano“, ha detto Hegseth. “Perché Hegseth non li ha protetti?” chiese il funzionario della difesa. “Chiunque avesse un minimo di buon senso sapeva che questi attacchi erano imminenti“. Il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, non ha risposto alle numerose richieste di commento.

Il generale in pensione Joseph Votel, ex capo del Comando Centrale, ha ricordato che le truppe statunitensi nella regione sono state oggetto di attacchi con droni per almeno un decennio.

“A quel tempo avevamo individuato la necessità di proteggerci da questa minaccia, e ci è voluto troppo tempo perché il Dipartimento della Difesa rispondesse e fornisse una protezione adeguata alle nostre truppe schierate“, ha dichiarato a The Intercept, riferendosi agli attacchi con droni durante la campagna contro l’ISIS nella primavera del 2016. “Era prevedibile che, in caso di attacco, l’Iran avrebbe reagito contro le nostre basi, installazioni e forze, e concordo sul fatto che avremmo dovuto prevedere e prepararci a questa inevitabilità“.

Kavanagh, che in precedenza aveva richiamato l’attenzione sulla vulnerabilità degli avamposti statunitensi in Medio Oriente, ha fatto eco alle parole di Votel. “È chiaro da anni che la rapida proliferazione di droni e missili a basso costo avrebbe messo a rischio le basi statunitensi e i radar di rilevamento precoce nella regione, eppure il Pentagono ha fatto ben poco per proteggerli“, ha affermato.

“La mancata volontà di investire in infrastrutture più sicure è stata una scelta. Il Congresso dovrebbe considerare questo fallimento come la prova che semplicemente dare più soldi al Pentagono non è la strada per la sicurezza nazionale“. “Sarebbe meglio se le basi militari in tutta la regione venissero chiuse definitivamente“, ha aggiunto.

In dichiarazioni pubbliche, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha criticato gli Stati Uniti per l’utilizzo di civili nelle vicine monarchie arabe del Consiglio di Cooperazione del Golfo come scudi umani . “I soldati statunitensi sono fuggiti dalle basi militari del GCC per nascondersi in hotel e uffici“, ha scritto su X la scorsa settimana. “Gli hotel negli Stati Uniti rifiutano le prenotazioni agli ufficiali che potrebbero mettere in pericolo i clienti. Gli hotel del GCC dovrebbero fare lo stesso“.

Votel ha inoltre espresso preoccupazione per l’utilizzo di hotel e uffici da parte delle truppe, osservando che ciò “potrebbe trasformare le normali infrastrutture civili in obiettivi militari per il regime“. Il mese scorso, un attacco di droni iraniani contro un hotel in Bahrein ha ferito due dipendenti del Dipartimento della Guerra, secondo un cablogramma del Dipartimento di Stato visionato dal Washington Post.

Il CENTCOM non ha risposto a una richiesta di conferma da parte di The Intercept sul fatto che tali ferite siano riconducibili all’attacco del 2 marzo contro l’hotel Crowne Plaza, una struttura di lusso a Manama, capitale del Bahrein, ma un funzionario ha indicato che questa è la probabilità.

Votel ha affermato che la mancata fornitura di un’adeguata protezione alle truppe potrebbe ostacolare le operazioni statunitensi. “Credo che ciò complichi notevolmente il comando e il controllo e potrebbe compromettere la coesione e l’efficacia delle unità“, ha dichiarato a The Intercept, riferendosi al trasferimento delle truppe in hotel e uffici. “Detto questo, potremmo non avere molte alternative se non saremo in grado di proteggere le basi militari in cui normalmente sarebbero alloggiate“.

Almeno 15 soldati statunitensi in Medio Oriente sono morti dall’inizio della guerra con l’Iran, tra cui sei militari uccisi in un attacco di droni a Port Shuaiba, in Kuwait, e un soldato deceduto a seguito di un “attacco nemico avvenuto il 1° marzo 2026 presso la base aerea Prince Sultan, in Arabia Saudita“. Oltre 520 militari statunitensi sono rimasti feriti, compresi coloro che hanno inalato fumo a bordo della Ford.

Prima dell’attuale guerra con l’Iran, le basi statunitensi in Medio Oriente sono state sempre più spesso prese di mira da una combinazione di droni d’attacco, razzi, mortai e missili balistici a corto raggio, dopo l’inizio della guerra di Israele a Gaza nell’ottobre 2023. La maggior parte degli attacchi si è verificata nell’anno successivo all’inizio del conflitto. Almeno 175 militari sono rimasti uccisi o feriti in questi attacchi, tra cui tre che hanno perso la vita in un attacco del gennaio 2024 contro la Torre 22, una struttura in Giordania.

Altri attacchi hanno preso di mira la base aerea di al-Asad, il Centro di supporto diplomatico di Baghdad, Camp Victory, Union III, la base aerea di Erbil e la base aerea di Bashur in Iraq, e la guarnigione di Al-Tanf, la base aerea di Deir ez-Zor, il sito di supporto alla missione Euphrates, il sito di supporto alla missione Green Village, la base di pattugliamento Shaddadi, la zona di atterraggio di Rumalyn, Tell Baydar e Tal Tamir in Siria.

Le statistiche sulle vittime non includono i contractor, la maggior parte dei quali stranieri, che hanno riportato ferite non dovute a combattimento. Le statistiche ufficiali statunitensi mostrano che ci sono stati quasi 12.900 casi di feriti tra i contractor nell’area operativa del CENTCOM solo nel 2024.

Oltre 3.700 erano le lesioni non mortali più gravi, tra cui lesioni cerebrali traumatiche, che hanno richiesto più di sette giorni di assenza dal lavoro. Diciotto contractor sono stati anche uccisi, tutti in Iraq. È probabile che le cifre siano significativamente sottostimate, ma se si aggiungesse anche solo la piccola percentuale di feriti tra i contractor, il numero di vittime tra gli americani e coloro che si trovano nelle basi statunitensi potrebbe superare le 13.600.

*Nick Turse è uno storico che ha scritto la sua tesi di dottorato sui crimini di guerra statunitensi durante la guerra in Vietnam. Come giornalista investigativo, ha pubblicato le sue inchieste su giornali quali The Guardian e The New York Times. Nel corso della sua carriera, ha seguito la guerra civile in Sudan e ha analizzato gli assassinii mirati tramite droni ordinati dall’amministrazione Obama in Afghanistan, Yemen e Somalia.

6 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO