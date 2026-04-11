Argentina. L’immagine di Javier Milei, in caduta libera a causa della crisi economica

Non meno del 65 percento, due cittadini su tre, disapprova la gestione di Javier Milei a capo del governo, mentre solo il 33 percento lo approva.

Dal punto di vista della sequenza storica, questo è il momento peggiore del presidente “libertario” (1), perché prima delle elezioni di ottobre 2025 aveva il 37,1 percento di approvazione ed è stato allora che Donald Trump ha scritto l’assegno per 20.000 milioni di dollari e ha salvato La Libertad Avanza (LLA) dalla sconfitta.

Ora, il calo è superiore di 4 punti rispetto a ottobre e la disapprovazione è cresciuta rispetto a quel periodo.

Ciò che sta dietro queste opinioni sfavorevoli è che il 55 percento dei cittadini afferma che la propria situazione economica personale è peggiorata negli ultimi 12 mesi e la preoccupazione più importante è che non riescono a far quadrare il mese e che la famiglia contrae debiti.

Una stragrande maggioranza non ha aspettative sul futuro perché considera che il paese, con Milei al timone, stia andando nella direzione sbagliata.

Le conclusioni provengono da un’indagine condotta dalla nota società di consulenza Zuban, Córdoba y Asociados, guidata da Gustavo Córdoba.

In totale, sono state intervistate 2.200 persone, il 70 percento dai siti più utilizzati e il 30 percento tramite email. Il campione, più grande del solito, è stato assemblato rispettando le proporzioni per età, sesso e livello socio-economico.

Nelle ultime settimane, è stato confermato in praticamente tutti i sondaggi che il governo di Milei sta raggiungendo il punto più basso da quando è arrivato alla Casa Rosada nel dicembre 2023.

Alcuni consulenti affermano che il governo non si era ancora deteriorato a settembre e ottobre 2025, prima delle elezioni legislative. In quel periodo, il salvataggio arrivò da Scott Bessent e Donald Trump e il fatto è che l’amministrazione Milei ottenne un buon risultato elettorale e scalò la collina. Tuttavia, da dicembre la tendenza al ribasso è tornata.

Non c’è dubbio che gli scandali colpiscano, ma se si guarda all’elenco delle principali preoccupazioni, quasi tutte puntano sull’economia: arrivare a fine mese, debiti, inflazione, aumento dei prezzi, deterioramento dei salari, disoccupazione. La corruzione è lontana e ancora più lontana è l’insicurezza o l’istruzione.

È noto che la stragrande maggioranza dei cittadini non crede nei dati di Indec e sostiene che i prezzi stiano salendo a un ritmo superiore o molto più alto rispetto a quello stabilito dall’agenzia ufficiale di statistica. I diversi studi mostrano anche livelli di indebitamento e morosità mai registrati nella storia.

Le cose sono in linea con ciò che accade all’interno della casa. Il 55 percento afferma che la loro economia è peggiorata negli ultimi dodici mesi e a questo si aggiunge un altro 19 percento che dice che è “pessima come un anno fa.” Cioè, il 74 percento, tre su quattro argentini, è economicamente in difficoltà nel paese, la maggior parte sta peggio di un anno fa.

D’altra parte, solo il 7 percento afferma che la propria situazione è migliorata e un altro 16 percento afferma di stare bene come un anno fa. Significa che solo un argentino su quattro guarda alle cose con un certo ottimismo.

Ciò che spiega perché una percentuale più alta – il 33 percento – approva la gestione di Milei, è che esiste un nucleo “libertario” duro che sostiene il presidente a prescindere da tutto.

C’è un fatto aggiuntivo verificato in altri sondaggi: il numero di persone che ragionano “Me la passo male, è un sacrificio, ma staremo meglio” si è notevolmente ridotto, si trattava delle persone che avevano aspettative economiche.

E quel punto, la perdita delle aspettative, è centrale per il declino dell’immagine di qualsiasi governo in qualsiasi parte del mondo.

Nell’indagine di Zuban Córdoba, questa domanda si manifesta in un’altra domanda: “Il paese sta andando nella direzione giusta o sbagliata? Il risultato è devastante. Solo il 28 percento dice che la rotta è giusta e non meno del 63,6 percento afferma che le cose stanno andando nella direzione sbagliata. Cioè, il 63 percento pensa che l’Argentina non migliorerà perché è sulla strada sbagliata.

Milei riuscirà a invertire la sua situazione attuale nei sondaggi? È vero che lo ha già fatto una volta, grazie al sostegno americano.

Ma dobbiamo pensare che oggi i suoi colleghi nel campo ideologico, Donald Trump e l’ungherese Victor Orban, si trovano ad affrontare situazioni simili: una maggioranza di opinioni contrarie e una forte disapprovazione.

Inoltre, questa domenica Orban si trova ad affrontare un’elezione in cui potrebbe essere sconfitto. Il potente apparato statunitense sta cercando in questi giorni di evitare la sconfitta in Ungheria e resta da vedere se riuscirà a ottenere nuovamente un salvataggio in Argentina. Da quanto si può vedere nei sondaggi, la situazione “libertaria” non sembra molto ottimista.

(1) Il termine “libertario” in Argentina ha assunto un connotato decisamente negativo perchè Milei si era presentato sullo scenario politico come libertario, nel senso del totale smantellamento dello Stato e del totale liberismo (Ndr)

*da Resumen Latinoamericano

11 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO