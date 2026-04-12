La “Sumud Flotilla” sfida di nuovo il blocco di Gaza

Salperà da Barcellona il 13 aprile (inizialmente era il 12), dipenderà dalle condizioni del mare, la nuova missione della Global Sumud Flotilla, iniziativa civile coordinata che riporta al centro della scena internazionale il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Oltre 70 imbarcazioni e circa 3.000 partecipanti provenienti da 100 paesi prenderanno parte alla traversata, tra loro un migliaio di operatori sanitari impegnati in una flotta medica incaricata di trasportare forniture essenziali verso un sistema sanitario ormai al collasso.

L’iniziativa nasce in un contesto segnato da una crisi umanitaria estrema. Secondo dati delle Nazioni Unite, più del 60 per cento dei bambini sotto i due anni vive in condizioni di povertà alimentare, mentre migliaia di donne incinte o in allattamento soffrono di malnutrizione.

A sei mesi dal cosiddetto cessate il fuoco dell’ottobre 2025, la riduzione dell’intensità degli attacchi non ha mutato la sostanza della situazione sul terreno: la popolazione civile continua a vivere sotto condizioni che organizzazioni internazionali e attivisti definiscono come deliberatamente imposte per compromettere la sopravvivenza stessa della società palestinese.

Israele mantiene severe restrizioni sull’ingresso di beni fondamentali nella Striscia. Alimenti, medicinali, attrezzature mediche e materiali per la ricostruzione entrano con il contagocce, mentre restano limitati anche strumenti indispensabili per la depurazione dell’acqua e la rimozione delle macerie e degli ordigni inesplosi. Non solo: Tel Aviv controlla anche la distribuzione degli aiuti, stabilendo quali organizzazioni possano operare sul terreno, riducendo ulteriormente la capacità di risposta umanitaria.

Nel frattempo, i dati sulle vittime continuano ad aggiornarsi. Dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno 723 palestinesi sono stati uccisi, in larga maggioranza civili. La quasi totalità della popolazione resta sfollata e le forze israeliane mantengono il controllo di circa il 60 per cento del territorio della Striscia, rendendo vaste aree di fatto inaccessibili.

In questo scenario, la Global Sumud Flotilla si propone come un atto di sfida e, al tempo stesso, come simbolo di solidarietà internazionale. Gli organizzatori chiedono alle autorità israeliane di garantire il passaggio sicuro delle imbarcazioni e di evitare il ripetersi di quanto accaduto nel 2025, quando diverse navi furono intercettate e sequestrate. Tra queste, la “Madleen”, il cui equipaggio fu sottoposto a detenzione e, secondo le testimonianze, a maltrattamenti.

La missione richiama anche obblighi giuridici precisi. In quanto potenza occupante, Israele è tenuto a garantire l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza. Tuttavia, secondo i promotori dell’iniziativa, tali obblighi continuano a essere disattesi, nonostante le misure provvisorie vincolanti adottate dalla Corte internazionale di giustizia.

La partenza della flottiglia rappresenta, in questo senso, anche un atto d’accusa nei confronti della comunità internazionale. Il protrarsi di missioni civili di questo tipo, sostengono gli organizzatori, evidenzia l’inerzia degli Stati di fronte a una crisi che richiede interventi politici e diplomatici ben più incisivi. La richiesta è chiara: esercitare pressioni concrete su Israele affinché ponga fine al blocco e garantire la protezione degli attivisti impegnati a sfidare quella che viene definita una situazione di impunità sistematica.

Il mare, ancora una volta, diventa così il teatro di una sfida asimmetrica: da una parte una mobilitazione civile globale, dall’altra un sistema di controllo militare su ogni aspetto della vita nella Striscia di Gaza. In mezzo, una popolazione stremata, per la quale anche l’arrivo di una nave carica di medicinali può rappresentare una fragile linea di sopravvivenza.

Gli obiettivi della Global Sumud Flotilla

Catalizzare l’azione globale dei cittadini: trasformare la flottiglia in un catalizzatore per mobilitazioni coordinate via terra e via mare, amplificando le voci palestinesi.

Contribuire a rompere l’assedio: contrastare direttamente il blocco illegale e affermare il diritto dei palestinesi ad accedere alle proprie coste e al mondo al di là di esse.

Sostenere la ricostruzione: squadre dedicate accompagnano i palestinesi nelle prime fasi della ricostruzione di case, scuole e ospedali.

Fornire aiuti salvavita: distribuire aiuti umanitari su larga scala, tra cui cibo, latte in polvere per neonati, materiale scolastico e medicinali.

Creare un corridoio marittimo popolare: realizzare una rotta marittima gestita da civili verso Gaza per garantire l’accesso senza ostacoli a cibo, medicinali e beni di prima necessità, e affermare la sovranità del popolo palestinese sulle proprie acque.

Contrastare la complicità: denunciare la complicità internazionale che rende possibile il blocco e mobilitare la società civile globale per chiedere giustizia.

* da Pagine Esteri

12 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO