Gran Bretagna. Ancora arresti di massa in piazza per chi sostiene Palestine Action

Nella giornata di sabato la polizia di Londra ha arrestato 523 persone durante una protesta a Trafalgar Square, nella capitale britannica. Gli attivisti sono stati arrestati per aver espresso solidarietà con il gruppo “Palestine Action” . Da quando questa organizzazione è stata dichiarata “terrorista” dal governo del Regno Unito lo scorso luglio, è stato vietato menzionare pubblicamente il nome del gruppo o comunque esprimere solidarietà con esso.

Eppure il 13 febbraio, l’Alta Corte di Londra aveva stabilito che la definizione di Palestine Action come terrorista era illegale.

Nei mesi precedenti a sabato scorso, la polizia aveva già arrestato più di 2.700 solidali e sostenitori dell’organizzazione fuorilegge e imprigionato decine di presunti membri durante proteste simili in Inghilterra e Scozia. L’appartenenza a un’organizzazione terroristica è punibile in Gran Bretagna con fino a 14 anni di carcere.

La manifestazione di sabato è stata la primo dalla sentenza del tribunale di febbraio. Nonostante la sentenza della Corte Suprema di due mesi fa, tuttavia, il divieto contro Palestine Action rimane in vigore, poiché il Ministro dell’Interno Shabana Mahmood ha fatto appello contro la sentenza. I processi contro coloro che erano stati arrestati durante precedenti proteste solidali sono stati sospesi per il momento fino alla fine della controversia legale.

Come nei raduni precedenti, il gruppo “Difendiamo le nostre giurie” aveva convocato la protesta di sabato. Ha affermato che l’obiettivo del raduno era difendere il diritto di riunione e mostrare una “instancabile resistenza al divieto di Palestine Action”. Diverse centinaia di persone si erano sedute in piazza con cartelli in segno di solidarietà con l’organizzazione Tra questi c’era un numero particolarmente elevato di attivisti anziani.

Sabato, i manifestanti si sono seduti a terra o su sedie da campeggio con dei manifesti in mano. Alcuni indossavano kufija bianche e nere e sventolavano bandiere palestinesi. Tenevano cartelli e striscioni che sottolineavano il diritto alla libertà di espressione ed esprimevano la loro opposizione al coinvolgimento britannico nelle guerre imperialiste in Medio Oriente. Molti indossavano magliette con l’iscrizione “Rifiuto il genocidio. Sostengo Palestine Action.” La polizia ha colto questa occasione per portare gradualmente via i manifestanti dalla piazza e arrestarli per aver sostenuto il terrorismo.

Uno degli arrestati è Robert Del Naja, membro della band Massive Attack. Immagini sui social media mostrano il musicista sessantunenne seduto in mezzo a centinaia di altri manifestanti con un cartello disegnato da lui stesso che esprime il suo sostegno a Palestine Action. Successivamente, è stato avvicinato da agenti di polizia che gli hanno detto che sarebbe stato arrestato, per poi essere condotto via dal raduno tra gli applausi degli altri manifestanti.

Prima del suo arresto, Del Naja aveva annunciato alla stampa di voler partecipare al raduno nonostante le possibili conseguenze di un arresto per la sua carriera musicale: “Come musicista, ovviamente, avevo grandi preoccupazioni sul fatto che potessimo viaggiare e ottenere visti”, ha detto. “Se verrò arrestato, sono certo che con il giusto supporto potrò dire in tribunale: ‘Questo arresto è stato illegale e quindi non lo accetto.'”

Lunedì scorso, la polizia ha anche arrestato sette membri del gruppo Lakenheath Alliance for Peace fuori dalla base aerea di Lakenheath per aver protestato contro l’uso della base come punto di lancio per aerei statunitensi nella guerra contro l’Iran. L’organizzazione ha dichiarato che i sette detenuti indossavano anche abiti con l’iscrizione “Rifiutiamo il genocidio, sosteniamo Palestine Action”

14 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO