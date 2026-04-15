Documenti declassificati: i contatti tra le milizie ebraiche e la Germania nazista

La scommessa nazista di Stern: documenti recentemente declassificati svelano la strategia del leader di Lehi, Avraham “Yair” Stern, per coinvolgere la Germania contro la Gran Bretagna e il successivo monitoraggio dei servizi segreti.

Nel maggio del 1941, Eliyahu Golomb, fondatore e comandante di fatto dell’Haganah, l’esercito ebraico pre-indipendenza nell’allora Mandato britannico della Palestina, parlò in un piccolo forum: “Ho informazioni… su sospetti riguardanti un gruppo di ebrei che hanno legami con il nemico“, disse.

All’epoca, durante la Seconda Guerra Mondiale, il nemico a cui si riferiva erano i tedeschi. “Secondo le informazioni, c’è un uomo che ha contattato i tedeschi. Quest’uomo è noto; il suo nome è S“, aggiunse.

“S” era Avraham “Yair” Stern , leader di Lehi, la milizia clandestina pre-statale nota anche come Banda Stern. Si era separato dall’Irgun perché credeva che la lotta contro gli inglesi dovesse continuare anche durante la guerra.

“La polizia parla già di una ‘quinta colonna’ ebraica“, ha aggiunto Golomb, riferendosi alla polizia britannica.

Le dichiarazioni di Golomb furono registrate in tempo reale in un documento dell’intelligence dell’Haganah, archiviato sotto la voce “Contatti con l’Asse”. Il documento fu conservato negli archivi delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e successivamente trasferito agli Archivi di Stato. Circa tre anni fa, Haaretz ne richiese la declassificazione. È stato recentemente scansionato e pubblicato online.

L’esame del fascicolo fornisce informazioni preziose sul materiale raccolto dall’Haganah, e successivamente dallo Shin Bet e dalle Forze di Difesa Israeliane, riguardo ai tentativi di Lehi di stabilire legami con le potenze dell’Asse, Italia e Germania.

L’idea di reclutare la Germania nazista per contribuire alla liberazione della Palestina dal dominio britannico fu concepita da Stern, che propugnava una resistenza violenta e intransigente contro gli inglesi. La sua posizione era in contrasto con quella della maggior parte della comunità ebraica, che aveva sospeso la lotta contro la Gran Bretagna per concentrarsi sulla lotta contro la Germania.

Un documento descrive l’ideologia di Stern come segue: “Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale … Stern sostenne che non c’era momento migliore per una guerra d’indipendenza che in tempo di guerra. Le forze britanniche erano impegnate… e sarebbe stato possibile sconfiggerle. La questione dell’orientamento gli sembrava semplice.“

“Gli ebrei sono parte in causa nella guerra e quindi non possono essere neutrali. La Gran Bretagna ha tradito il popolo ebraico e non permetterà mai la creazione di uno stato ebraico. D’altra parte, la Germania non ha alcun interesse particolare per la Palestina e, poiché i nazisti vogliono epurare l’Europa dagli ebrei, niente è più semplice che trasferirli nel loro stato.“

Il documento afferma inoltre che Stern riteneva “possibile raggiungere un accordo pratico con i tedeschi… si dovrebbero avviare negoziati e gli ebrei d’Europa dovrebbero essere reclutati in un esercito speciale che si farebbe strada fino alla Palestina e la conquisterebbe sottraendola agli inglesi. I tedeschi, sosteneva, sarebbero d’accordo perché ciò li libererebbe dagli ebrei e al contempo allontanerebbe gli inglesi dal Vicino Oriente“.

Un altro documento riporta che Stern riteneva che nella Germania nazista esistessero due scuole di pensiero riguardo alla comunità ebraica in Palestina. Una propugnava la vicinanza con gli arabi e sosteneva la leadership del Mufti di Gerusalemme, Hajj Amin al-Husseini, perché considerava la comunità ebraica locale “più pericolosa di qualsiasi altra comunità ebraica, in quanto dotata di qualità aggressive e di un desiderio di libertà“.

L’altra corrente di pensiero, secondo Stern, sosteneva il rafforzamento dell’insediamento ebraico attraverso l’arrivo di ebrei dall’Europa, nella convinzione che questi sarebbero stati grati e avrebbero aiutato la Germania.

Il fascicolo che traccia i contatti di Lehi con le potenze dell’Asse include anche un documento scritto nel 1949. Il suo autore anonimo afferma di aver chiarito con Stern, in tempo reale, il “fondamento ideologico” della sua posizione. Secondo l’autore, Stern avrebbe detto:

“In qualche modo riusciremo a gestire i tedeschi dopo la conquista del territorio, proprio come fecero i sovietici quando necessario.“

Ulteriori documenti affermano che Stern aspirava a “prendere il controllo di tutta Eretz Yisrael con la forza e con l’aiuto di una potenza straniera” e che “è chiaro che ha seriamente considerato di diventare un ‘traditore ebreo’, con l’aiuto di una potenza straniera“. Il riferimento è al primo ministro norvegese [Quisling, ndr] che collaborò con i nazisti e il cui nome divenne sinonimo di tradimento.

Questi piani non erano meramente teorici. La ricerca storica documenta diversi tentativi da parte degli emissari di Lehi di contattare funzionari tedeschi. Uno di questi portò alla stesura di un documento che proponeva una “partnership attiva” con la Germania nella guerra, basata su “interessi condivisi tra la politica tedesca e le aspirazioni nazionali ebraiche“. Suggeriva inoltre che uno stato ebraico avrebbe stretto un’alleanza con il Reich tedesco.

Questi contatti non ebbero successo, ma l’Haganah li monitorò attentamente.

Il fascicolo riporta anche ulteriori osservazioni di Golomb del 1941, rilasciate in due incontri a porte chiuse: “Non c’è dubbio che ci sia stato un tentativo di contattare i tedeschi, ed è possibile che abbiano promesso qualcosa, forse una forza di polizia ebraica interna“.

Aggiunse che il governo britannico aveva ottenuto materiale che poteva essere utilizzato politicamente contro la comunità ebraica. “Diversi ebrei furono arrestati, sospettati di avere legami o di aver tentato di entrare in contatto con italiani o tedeschi, molto probabilmente con i tedeschi“.

Golomb ha anche fatto riferimento a un opuscolo interno di Lehi che ne spiegava l’ideologia: “La Gran Bretagna è una traditrice. Chi ha deciso che la parte avversaria debba necessariamente essere contro gli ebrei? In ogni caso, gli ebrei devono condurre una politica indipendente e collaborare con chiunque ne valga la pena.”

Alla stessa riunione era presente anche Zalman Shazar, che in seguito sarebbe diventato Ministro dell’Istruzione e Presidente dello Stato.

“Ho parlato con una persona che ha letto quell’opuscolo e me ne ha riferito il contenuto“, ha dichiarato. “I nazisti sono effettivamente contro gli ebrei, ma il loro odio è diretto verso gli ebrei della diaspora. Nel programma nazista non c’è alcuna opposizione a uno Judenstaat (uno stato ebraico).”

Il dossier menziona anche Naftali Lubenchik, un membro di Lehi inviato a incontrare i rappresentanti tedeschi. Un documento del 1951 afferma che egli riteneva che “l’Asse non cerchi la distruzione fisica del popolo ebraico, bensì la sua espulsione dall’Europa e la sua concentrazione in un unico luogo…“.

Si afferma inoltre che egli cercò di “dimostrare ai responsabili politici dell’Asse che sarebbe stato opportuno designare Eretz Yisrael come luogo di concentramento, guadagnandosi così l’amicizia del popolo ebraico, che si sarebbe arruolato a tale scopo nella guerra contro l’Inghilterra“.

Lubenchik morì nel 1946 in Eritrea, dove era stato esiliato dagli inglesi. Viene commemorato nel memoriale di Yizkor come uno dei caduti israeliani. Il sito riporta che i suoi contatti con i tedeschi avevano lo scopo di “salvare gli ebrei d’Europa e concentrarli territorialmente nella Terra d’Israele“.

Il dossier include anche dichiarazioni di due leader di Lehi a sostegno dei tentativi di stabilire legami con i nazisti.

Natan Friedman, in seguito noto come Natan Yellin-Mor e futuro membro della Knesset, scrisse nel 1943: “La Germania non è ancora stata sconfitta e potrebbe ancora diventare nostra alleata“.

Israel Eldad, che secondo il sito web commemorativo di Lehi era “membro del comitato centrale di Lehi, suo principale ideologo e intellettuale pubblico“, nel 1949 affermò: “Yair agì correttamente, ed era giustificato nel cercare un alleato contro la Gran Bretagna, proprio come l’Unione Sovietica agì nel proprio interesse quando si alleò con la Germania nazista per non essere abbandonata dalla Gran Bretagna“.

I contatti di Lehi con i nazisti alla fine non portarono a nulla. Lo stesso Stern fu ucciso dagli inglesi nel 1942 e, come afferma uno dei documenti del fascicolo, “non se ne fece nulla“.

* da Haaretz, 14 aprile 2026

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