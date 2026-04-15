Marwan Barghouti aggredito tre volte in carcere

Marwan Barghouti, leader politico palestinese detenuto in carcere, è stato vittima di tre violente aggressioni nelle ultime settimane in una prigione israeliana, ha dichiarato oggi in un comunicato il suo avvocato israeliano, Ben Marmarelli.

Secondo la testimonianza, l’8 aprile 2026 Barghouti è stato picchiato brutalmente nel carcere di Ganot ed è stato lasciato a sanguinare per più di due ore senza ricevere cure mediche.

Barghouti è stato aggredito anche il 25 marzo durante il suo trasferimento dal carcere di Megiddo a quello di Ganot, e il 24 marzo nel carcere di Megiddo, quando le guardie hanno aizzato un cane contro di lui, che lo ha attaccato più volte.

“Non si tratta di episodi isolati“, ha affermato Marmarelli. “Costituiscono un chiaro schema di abusi in escalation: violenza, negligenza medica e trattamenti che lo espongono a un rischio immediato.“

Marmarelli ha affermato che la sua visita a Barghouti, detenuto in una prigione israeliana da oltre 23 anni, si è svolta in condizioni “assurde“.

“I telefoni non funzionavano, quindi dovevamo urlare attraverso il vetro per sentirci. Per cinque ore sono rimasto seduto lì senza cibo né acqua, cercando di capire se quella visita avesse un senso.”

“Eppure, nonostante tutto, la sua mente era acuta, concentrata e profondamente coinvolta in tutto ciò che accadeva fuori dalle mura di quella prigione“, ha affermato.

* da Al Jazeera

15 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO