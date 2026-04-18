Il cessate il fuoco in Libano segna una storica sconfitta strategica

Finalmente gli equilibri si stanno spostando. Per la prima volta in decenni, il corso della storia non è più a favore di Israele.

Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco in Libano, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Il cessate il fuoco non è frutto della diplomazia americana, né di calcoli strategici israeliani. È stato imposto, in gran parte a seguito delle continue pressioni iraniane.

Washington, Tel Aviv e i loro alleati, compresi alcuni all’interno dello stesso Libano, continueranno a negare questa realtà. Riconoscere il ruolo dell’Iran significherebbe ammettere che si è creato un precedente storico: per la prima volta, le forze che si oppongono agli Stati Uniti e a Israele sono riuscite a imporre delle condizioni a entrambi.

Non si tratta di uno sviluppo di poco conto. È una rottura strategica. Ma non è l’unico cambiamento fondamentale in atto: l’approccio stesso di Israele alla guerra e alla diplomazia sta cambiando.

Dopo aver fallito nel tentativo di ottenere la vittoria attraverso una violenza schiacciante, Israele si affida sempre più alla diplomazia coercitiva per imporre i propri risultati politici.

Negli ultimi due o tre decenni, la strategia israeliana si è fatta inequivocabilmente chiara: ottenere per via diplomatica ciò che non è riuscita a imporre sul campo di battaglia.

La “diplomazia” come guerra

La “diplomazia” israeliana non corrisponde al significato convenzionale del termine. Non si tratta di negoziati tra pari, né di un’autentica ricerca della pace. Piuttosto, è diplomazia fusa con la violenza: assassinii, assedi, blocchi, coercizione politica e manipolazione sistematica delle divisioni interne tra società contrapposte. È diplomazia intesa come estensione della guerra con altri mezzi.

Allo stesso modo, la concezione israeliana del “campo di battaglia” è fondamentalmente diversa. Il deliberato attacco ai civili e alle infrastrutture civili non è incidentale, né un semplice “danno collaterale”; è un elemento centrale della strategia stessa.

Questo è particolarmente evidente a Gaza. A seguito del genocidio in corso, vaste aree di Gaza sono state ridotte in macerie, con stime che indicano che circa il 90% dell’intero territorio è stato distrutto . Secondo il Ministero della Salute di Gaza, donne e bambini rappresentano costantemente circa il 70% di tutte le vittime a Gaza.

Non si tratta di danni collaterali. Si tratta della distruzione deliberata di una popolazione civile, un atto di genocidio concepito per provocare spostamenti di massa e rimodellare la realtà politica e demografica a favore di Israele.

La stessa logica si estende oltre Gaza. Essa plasma le guerre di Israele in Libano contro Hezbollah e il suo più ampio confronto con l’Iran.

Gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, hanno storicamente operato secondo un paradigma simile. Dal Vietnam all’Iraq, le popolazioni civili, le infrastrutture e persino l’ambiente stesso hanno subito le conseguenze più gravi della guerra americana.

Un modello vacillante

Si sostiene spesso che Israele si sia rivolto alla “diplomazia” in seguito al suo ritiro forzato dal Libano meridionale nel 2000, sotto la pressione della resistenza. Sebbene questo momento sia stato cruciale, non ne ha segnato l’inizio.

Esistono precedenti. La Prima Intifada (1987-1993) ha dimostrato che una rivolta popolare prolungata non può essere repressa con la sola forza bruta. Nonostante la repressione capillare da parte di Israele, la rivolta è perdurata.

È in questo contesto che sono nati gli Accordi di Oslo , non come un autentico processo di pace, ma come un’ancora di salvezza strategica. Attraverso Oslo, Israele ha ottenuto politicamente ciò che non poteva imporre militarmente: la pacificazione della rivolta, l’istituzionalizzazione della frammentazione politica palestinese e la trasformazione dell’Autorità Palestinese in un meccanismo di controllo interno.

Nel frattempo, l’espansione degli insediamenti accelerò e Israele ottenne la legittimità a livello globale derivante dall’apparire come uno stato “in cerca di pace”.

Tuttavia, gli ultimi due decenni hanno messo in luce i limiti di questo modello.

Dal Libano nel 2006 alle ripetute guerre su Gaza (2008-2009, 2012, 2014, 2021 e il genocidio in corso dal 2023), Israele non è riuscito a conseguire vittorie strategiche decisive. I continui scontri con Hezbollah e l’Iran sottolineano ulteriormente questo fallimento.

Israele non solo non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi militari dichiarati, ma non è nemmeno riuscito a tradurre una schiacciante potenza di fuoco – persino un genocidio – in vantaggi politici duraturi.

Alcuni interpretano questo come un passaggio verso una guerra perpetua sotto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Ma questa interpretazione è incompleta.

Guerra perpetua?

Netanyahu comprende che queste guerre non possono essere protratte all’infinito. Tuttavia, porvi fine senza vittoria avrebbe conseguenze ancora più gravi: il crollo della dottrina di deterrenza israeliana e, potenzialmente, lo sfaldamento del suo più ampio progetto di dominio regionale.

Questo dilemma colpisce al cuore l’ideologia sionista, in particolare il concetto di “Muro di Ferro” di Ze’ev Jabotinsky: la convinzione che una forza schiacciante e implacabile avrebbe alla fine costretto la resistenza indigena alla resa.

Oggi, tale premessa viene messa alla prova e si è rivelata inadeguata.

Netanyahu ha ripetutamente descritto le guerre attuali come eventi esistenziali, paragonabili per importanza a quella del 1948, la guerra che portò alla pulizia etnica dei palestinesi durante la Nakba e alla fondazione di Israele.

In effetti, i parallelismi sono innegabili: spostamenti di massa, terrore tra la popolazione civile, distruzione sistematica e incrollabile sostegno occidentale, un tempo dalla Gran Bretagna, ora dagli Stati Uniti.

Ma c’è una differenza fondamentale: la guerra del 1948 portò alla creazione di Israele; le guerre attuali riguardano la sua sopravvivenza come progetto coloniale di insediamento esclusivista.

Ed è qui che risiede il paradosso: più a lungo durano queste guerre, più mettono in luce l’incapacità di Israele di ottenere risultati decisivi. Eppure, porvi fine senza vittoria rischierebbe di rappresentare una sconfitta storica, non solo per Netanyahu, ma anche per i fondamenti ideologici dello stesso Stato israeliano.

La società israeliana sembra rendersi conto della posta in gioco. I sondaggi condotti tra il 2024 e il 2025 hanno mostrato un sostegno schiacciante tra gli ebrei israeliani per la continuazione delle campagne militari a Gaza e per gli scontri con l’Iran e il Libano.

Il discorso pubblico inquadra questo sostegno in termini di “sicurezza” e “deterrenza”. Ma la realtà sottostante è più profonda: il riconoscimento collettivo che il progetto di lunga data della supremazia militare sta vacillando.

Non essendo riuscito a sottomettere Gaza nonostante il genocidio, Israele sta ora tentando di ottenere, attraverso manovre diplomatiche, ciò che non è riuscito a conquistare con la guerra. Le proposte di supervisione internazionale, forze di stabilizzazione e strutture di governo imposte dall’esterno sono tutte varianti di questo approccio. Ma è improbabile che questi sforzi abbiano successo.

Gaza non è più isolata. La dimensione regionale del conflitto si è ampliata, collegando il Libano, l’Iran e altri attori in un fronte più ampio e interconnesso.

L’equilibrio si sta spostando

In Libano, Israele è stato ripetutamente costretto ad accordi di cessate il fuoco non per sua scelta, ma perché non è riuscito a sconfiggere Hezbollah o a piegare la volontà del popolo libanese.

Questa dinamica si estende all’Iran. In seguito all’aggressione congiunta contro l’Iran iniziata il 28 febbraio, sia gli Stati Uniti che Israele sono stati costretti ad accettare accordi di de-escalation dopo aver fallito nel raggiungere risultati rapidi o decisivi.

L’aspettativa di poter destabilizzare rapidamente l’Iran, replicando i modelli dell’Iraq o della Libia, si è rivelata illusoria. Al contrario, il confronto ha rivelato i limiti dell’escalation militare e ha imposto un ritorno ai negoziati.

Questa è l’essenza della difficile situazione in cui si trova attualmente Israele.

In questo modello, la diplomazia non è un’alternativa alla guerra, bensì una pausa al suo interno. Uno strumento temporaneo utilizzato per riorganizzarsi prima della successiva fase di confronto.

Ma nel caso di Israele, questa “diplomazia” aggressiva sta diventando sempre più l’unico strumento disponibile, proprio perché la sua strategia militare non è riuscita a portare alla vittoria.

Il Libano avrebbe dovuto rappresentare un’eccezione: un teatro di guerra in cui Israele avrebbe potuto isolare e sconfiggere Hezbollah. Invece, è diventato l’ennesima prova di un fallimento strategico.

I tentativi di separare i fronti – Gaza, Libano, Yemen, Iran – sono falliti. L’Iran ha esplicitamente collegato il suo impegno diplomatico agli sviluppi su altri fronti, costringendo Israele a un più ampio coinvolgimento strategico che non può controllare. Ciò segna un cambiamento profondo.

I pilastri fondamentali della strategia israeliana – la superiorità numerica, la frammentazione degli avversari, il controllo della narrazione e l’ingegneria politica – non funzionano più come un tempo.

Eppure Netanyahu continua a ostentare la vittoria, dichiarando successi a intervalli regolari, invocando la deterrenza e presentando le guerre in corso come conquiste strategiche. Ma queste narrazioni suonano vuote.

La realtà, sempre più evidente agli osservatori in tutta la regione e oltre, è che gli equilibri si stanno finalmente spostando. Per la prima volta da decenni, il corso della storia non è più a favore di Israele.

* giornalista e scrittore, direttore di The Palestine Chronicle

18 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO