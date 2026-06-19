La Bolivia ormai non si può più governare senza gli indios

È sempre l’esperienza di un torto subito a scatenare il malcontento collettivo più profondo in una società. E in Bolivia, ci sono stati tre atti di aggressione a scatenare nell’ultimo mese una ribellione indigena e contadina contro il governo di Rodrigo Paz.

Il primo è stato l’aumento dei prezzi dei carburanti, che erano stati sovvenzionati per 20 anni. Da un giorno all’altro, la benzina è aumentata dell’87%, mentre il diesel, utilizzato per i trasporti pesanti, è cresciuto del 163%. Se a questo aggiungiamo il fatto che la benzina importata dal governo era letteralmente immondizia, con percentuali di carbonio di gran lunga superiori alla norma, e ha danneggiato i motori di centinaia di migliaia di automobilisti. Una rabbia generalizzata ha travolto le classi popolari.

In mezzo a tutto questo, è emerso un senso di tradimento. Rodrigo Paz, un candidato insignificante, privo di una struttura politica o di un programma, ha vinto le elezioni con l’appoggio popolare all’ultimo minuto per impedire al candidato di estrema destra delle oligarchie, Quiroga, di salire al potere. Ma non era ancora entrato in carica che già hanno eliminato le tasse sui grandi patrimoni e cercato di promuovere la vendita delle piccole proprietà contadine. Le grandi imprese, con i loro piani di saccheggio delle risorse pubbliche, che avevano perso le elezioni, ora detenevano il potere; nel frattempo, il voto popolare, che aveva vinto le elezioni, era ora escluso dal processo decisionale.

In terzo luogo, il periodo storico in cui i popoli indigeni e i contadini avevano sperimentato, per la prima volta in secoli, il riconoscimento della loro cittadinanza (2006-2019), in cui avevano ottenuto un massiccio accesso alle cariche pubbliche ed erano uscite dalla miseria – il 30% della popolazione era uscita dalla povertà – fu liquidato dal governo e dal suo coro di scrivani come semplice periodo di “barbarie”, “privilegi” e “deistituzionalizzazione”.

Tutte queste offese sono sfociate in una rottura morale tra i settori popolari – in particolare i contadini e i poveri delle città nella parte occidentale del paese – e il governo.

In maniera espansiva, i blocchi stradali attuati dai contadini si sono diffusi in tutta la Bolivia occidentale. La COB, che rappresenta i lavoratori salariati regolari, ha costituito il fronte iniziale della mobilitazione. Operai di fabbriche e miniere sono usciti a manifestare, ma non sono riusciti a paralizzare le attività produttive.

La vera forza proveniva dalle comunità contadine Aymara e dai quartieri periurbani della città di El Alto. Non è nata da un comando centralizzato o da un leader visibile. I blocchi stradali sorgevano a livello regionale, frutto di assemblee provinciali, arrivando a paralizzare tutte le autostrade che collegano la sede del governo – La Paz – e le città degli altipiani – El Alto, Oruro e Potosí – con il resto del paese. Dopo settimane, anche la regione tropicale di Cochabamba, zona di influenza dell’ex presidente Morales, si è parzialmente unita al blocco degli altipiani Aymara.

Ed è proprio in questa natura indigena e contadina della mobilitazione che risiede la causa strutturale di fondo di tutto il malessere sociale, una causa che nessun progetto politico, di destra o di sinistra, può più ignorare. In Bolivia, non è più possibile governare senza i popoli indigeni. Non si tratta di una scelta ideologica, di una preferenza morale o di benevolenza. È un dato strutturale della realtà sociologica del Paese.

Dal 2000, i popoli indigeni hanno percorso la strada del potere: dalla costruzione discorsiva dell’emancipazione indigena – si pensi alla splendida frase del leader aymara Felipe Quispe rivolta all’ex presidente Sánchez de Lozada, che parlava “da presidente a presidente” – passando per il potere di veto su chi non sarà presidente – Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga – fino alla definizione di chi invece sarà presidente – Evo Morales. Pertanto, non è più possibile una Bolivia senza i cosiddetti “indios”.

A rigor di termini, questa presa di potere indigeno ha a che fare con il modo in cui è stata storicamente costruita la cittadinanza in Bolivia.

Ogni cittadinanza moderna al mondo ha un’architettura istituzionale basata su quattro pilastri: un sistema di diritti e responsabilità sanciti dalla legge; Un soggetto emblematico dell’accesso alla cittadinanza (ad esempio i sindacati); un’economia politica di conquiste e concessioni per i cittadini (accordi tripartiti); e una forma di redistribuzione delle risorse pubbliche che fornisce un sostegno materiale ai diritti (la spesa pubblica sociale). È attorno a questi pilastri che si è gradualmente costruita la cittadinanza giuridica, politica e sociale.

In Bolivia, l’uguaglianza davanti alla legge (XIX secolo) e l’uguaglianza politica (1952) esistevano solo sulla carta, a causa della persistenza delle discriminazioni razziali che regolavano l’accesso alla giustizia e alle cariche pubbliche. La cittadinanza sociale, con il riconoscimento dei sindacati, dei diritti dei lavoratori e l’accesso all’assistenza sanitaria, è stata raggiunta dopo diverse insurrezioni, ma solo per il 20% della popolazione con lavoro formalizzato.

E nelle società eterogenee con diverse nazionalità maggioritarie al loro interno, come la Bolivia, questi tre livelli di cittadinanza sono incompleti perché non coprono l’intera società e sanciscono meccanismi di esclusione razzializzati. Per questo, a partire dal 2006, si è andata costruendo una cittadinanza plurinazionale capace di mettere insieme la complessità sociale.

Questa cittadinanza plurinazionale ha significato: 1) Il riconoscimento costituzionale delle nazioni indigene, della loro lingua e storia come ufficiali. 2) Il riconoscimento dei sindacati, delle comunità, delle corporazioni, delle associazioni di quartiere come soggetti collettivi di diritto e di mediazione con lo Stato. Si tratta di un corporativismo democratico che articola la modernità con la tradizione. E 3) l’assegnazione delle risorse pubbliche nei territori indigeni e contadini – in media il 35% degli investimenti pubblici annuali – e la priorità dei trasferimenti monetari diretti ai settori popolari, riducendo i sussidi ai settori imprenditoriali.

Ciò ha consentito all’80% della popolazione che era priva di diritti sociali, e la cui “protezione” era responsabilità di azioni di beneficenza delle chiese, delle ONG o del governo, di ottenere ora una cittadinanza materialmente effettiva. E oggi si mobilitano per evitare di venirne espropriati.

Al momento in cui scrivo, i blocchi stradali sono ancora in corso. Se il governo commette l’errore di una repressione sanguinoso, la sollevazione potrebbe estendersi ulteriormente. Il malessere sociale è profondo. Se il governo opta per il logoramento, il movimento ha già raggiunto un livello di espansione sostenuto nella mobilitazione contadina che, per ora, non gli consente di vincere.

Per le dimissioni del governo mancherebbe l’adesione mobilitata di nuovi settori della città di El Alto e di alcuni quartieri popolari della città di La Paz. Ma, dopo quasi 40 giorni di paralisi dei trasporti, calo delle attività commerciali, carenze e prezzi alimentari esorbitanti, è molto difficile che avvenga questa mobilitazione urbana.

La verità è che questa lotta per difendere la cittadinanza indigena conquistata è appena iniziata. Si ripeterà a ondate, secondo i cicli agricoli, finché non si otterrà una sorta di inclusione o trionfo. L’estirpazione della cittadinanza plurinazionale richiederebbe la repressione delle nazioni indigene Aymara, Quechua, Guaraní, ecc.

Certamente non mancano coloro che lo sostengono gridando sulle reti: “fai patria, ammazza un indio”. Ma gli indigeni costituiscono la maggioranza demografica e politica del paese e il loro lavoro è ciò che sostiene la Bolivia. Pertanto, prima che queste minacce si realizzino, sarà più facile che si dissolvano le minoranze oligarchiche.

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19 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO