Tregua in Libano, conferme bilaterali ma combattimenti in corso

Reuters: l’accordo Israele-Hezbollah sul “cessate il fuoco” entra in vigore

Reuters ha citato un funzionario degli Stati Uniti dicendo che Israele e Hezbollah avevano accettato un “cessate il fuoco” dalle 4 del pomeriggio ora locale di oggi, 19 giugno.

Il funzionario americano ha detto che i negoziatori statunitensi e del Qatar hanno mediato l’accordo con l’aiuto dell’Iran, osservando che il “cessate il fuoco” era già entrato in vigore all’ora stabilita.

Queste dichiarazioni arrivano dopo continui massacri israeliani dall’alba di venerdì, prendendo di mira case abitate, che hanno colpito diverse città e villaggi nel sud del Libano, che hanno provocato l’ascesa di un certo numero di martiri e civili e bambini feriti.

Questi attacchi sono arrivati nonostante l’avvenuta firma del memorandum d’intesa tra Washington e Teheran, che ha stabilito la cessazione della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, e la garanzia dell’integrità territoriale e della sovranità del Libano.

D’altra parte, il Canale 13 israeliano ha citato un funzionario di Tel Aviv che ha confermato il suo ingresso nello stato di “cessate il fuoco“, commentando che “se Hezbollah non attacca, questo non è il momento per la guerra da parte di Israele“.

Ha aggiunto che però le forze dell’esercito israeliano rimarranno nel sud del Libano, mentre l’esercito di occupazione israeliano ha minacciato di continuare a compiere gli attacchi “fino a quando necessario“, il che significa ancora la mancata attenzione dell’accordo da parte dell’occupazione e la creazione di pretesti per proseguire l’aggressione in Libano.

Fonte: Al Mayadeen

L’esercito di occupazione ammette l’uccisione di 4 soldati, tra cui un comandante di battaglione nel sud del Libano

I media israeliani riferiscono che il comandante del 52esimo battaglione dell’esercito israeliano, il tenente colonnello Ghadlia bin Samhoun, e altri tre soldati sono stati uccisi dopo che un carro armato del battaglione è stato preso di mira durante un’operazione militare nel sud del Libano giovedì sera.

L’esercito di occupazione israeliano ha riconosciuto venerdì mattina l’uccisione del comandante del 52esimo battaglione.

Channel 14 ha riferito, citando un’indagine preliminare, che l’incidente è avvenuto intorno alle 00:20, dopo un che il sospetto bersaglio di un carro armato appartenente alle forze del 52° Battaglione stesse “lavorando” all’interno dell’area controllata dalla Brigata Givati, nella zona di Kafr Net, distretto di Nabati.

Secondo il Canale 7 di Israele, il bilancio dell’esercito israeliano nel sud del Libano da quando il cessate il fuoco è stato annunciato ad aprile è salito a 23 morti e oltre 700 feriti.

Secondo le indagini, la causa della lesione è ancora in fase di esame, e non è ancora stata confermata se sia stata causata da un drone suicida o da altri mezzi di attacco.

Bin Samhoun ha preso il comando del 52esimo battaglione qualche settimana fa, succedendo al suo ex comandante, che è stato gravemente ferito durante le battaglie nel sud del Libano circa due mesi fa.

Altri 5 soldati feriti a Kfartebnett

Oltre all’operazione in cui sono stati uccisi quattro soldati, tra cui un comandante di battaglione con il grado di colonnello, le piattaforme mediatiche israeliane hanno indicato che altri 5 soldati, tra cui un ufficiale, sono stati gravemente feriti, nell’esposizione della forza del commando a una rasata intrappolata nella zona di Käfretbnett.

In un contesto correlato, i media israeliani hanno riconosciuto che l’esercito israeliano non è riuscito a occupare le vette di Ali al-Taher a Nabatieh, nel sud del Libano.

Hanno sottolineato che “molti carri armati sono stati colpiti durante un attacco dell’Idf, e sono in corso evacuazioni dei feriti dell’Idf, in seguito al lancio di missili anticarro e all’uso di droni“.

Hanno aggiunto che ci sono scontri molto difficili e battaglie sulle vette di Ali al-Taher, sottolineando che un certo numero di soldati dell’esercito israeliano sono stati uccisi e un numero molto elevato di loro è rimasto ferito.

Ieri sera, il Libano meridionale aveva assistito a violenti scontri nelle vicinanze della città di Nabatieh tra le forze di occupazione israeliane e gli elementi della resistenza in Libano, come risultato della risposta di Hezbollah all’avanzata israeliana verso le vette di Ali al-Taher.

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Il corrispondente di Al-Mayadeen ha riferito che aerei israeliani hanno attaccato diverse aree nel sud del Libano, effettuando più di 16 raid, dopo l’entrata in vigore del presunto “cessate il fuoco”.

I raid israeliani hanno colpito le aree di Shawkin, Mevdon, Jabal al-Rafi e al-Raihan.

Un attacco israeliano è stato diretto contro la città di Nabatieh, che ha coinciso direttamente con i tempi della presunta entrata in vigore del “cessate il fuoco”.

Da parte sua, il ministero della Salute libanese ha annunciato che gli intensi attacchi lanciati dall’occupazione israeliana dalla mezzanotte fino a venerdì pomeriggio, hanno portato a un bilancio aggiornato di 47 morti e 97 feriti.

Il Ministero della Salute ha anche indicato che il bilancio cumulativo totale dell’aggressione israeliana dal 2 al 19 giugno ammontava a 3980 morti e 12.001 feriti.

* Fonte: Al Mayadeen

19 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO