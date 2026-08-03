Ucraina: la lunga guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia

Nel suo discorso di addio del gennaio 1961, Dwight Eisenhower mise in guardia gli americani contro “l’acquisizione di un’influenza ingiustificata, voluta o meno, da parte del Conglomerato Militare-Industriale” e contro il pericolo che “la politica pubblica stessa potesse diventare ostaggio di un’élite scientifico-tecnologica”.

A sessantacinque anni di distanza, gli avvertimenti di Eisenhower si sono rivelati ripetutamente e tragicamente fondati. La democrazia americana è appesa a un filo, mentre il Conglomerato Militare-Industriale, che ora include la Silicon Valley, detta la politica estera americana, ignorando le obiezioni del popolo americano.

L’obiettivo è la supremazia americana, ovvero la ricchezza, il potere e i privilegi incontrastati delle élite americane, senza alcun controllo da parte di altre nazioni o gruppi di nazioni.

In pratica, ciò significa che Wall Street, le aziende del settore militare, la Silicon Valley e le grandi compagnie petrolifere controllano la politica estera americana per massimizzare la ricchezza delle élite e l’accesso alle risorse globali, alle catene di approvvigionamento e ai punti strategici di strozzatura.

Il resto del mondo deve adeguarsi.

Il Conglomerato Militare-Industriale impiega una serie di strumenti che possiamo riassumere come “controllo di Regime”, finalizzati a subordinare i governi del resto del mondo agli Stati Uniti.

Gli strumenti utilizzati per il controllo di Regime includono:

L’imposizione o la rimozione di barriere commerciali; l’accesso o la negazione di tecnologie; I’introduzione o la revoca di sanzioni economiche; il controllo e la manipolazione dei media stranieri; l’interferenza elettorale di varia entità; gli assassinii politici, le rivoluzioni colorate, i Colpi di Stato appoggiati dalla CIA; l’istigazione di corse agli sportelli bancari all’estero e la concessione di prestiti di emergenza quando gli Stati si arrendono; il congelamento e lo scongelamento di beni esteri; il perseguimento di funzionari stranieri con accuse di corruzione, estradizione o sequestro di persona; e, quando nessuna di queste azioni è sufficiente per il controllo del Regime, la guerra vera e propria.

Le guerre di scelta degli Stati Uniti (in realtà, guerre per il controllo del Regime) sono perpetue e redditizie per le industrie belliche, sebbene lo “Stato Occulto” in genere preferisca che gli altri governi cedano senza combattere.

Perni geopolitici e primato americano

Il libro di Zbigniew Brzezinski, “La Grande Scacchiera” (1997), delineava con notevole franchezza l’obiettivo del controllo dei Regimi.

L’Eurasia è la scacchiera su cui deve essere assicurata la supremazia globale degli Stati Uniti. Per riuscirci, gli Stati Uniti dovrebbero dominare i “cardini geopolitici”, ovvero Stati che non sono importanti per gli Stati Uniti in sé, ma utili per indebolire un’altra grande potenza.

Brzezinski individuò i principali cardini geopolitici, il più importante dei quali era l’Ucraina. Proclamò ripetutamente che la Russia senza l’Ucraina cessa di essere una grande potenza.

Identificò l’Iran come un altro cardine. Il controllo sull’Iran garantisce agli Stati Uniti il ​​controllo del Golfo Persico, del petrolio mediorientale e della Regione del Mar Caspio.

Non sorprende che le guerre statunitensi infurino in entrambe le aree.

Questo è importante per comprendere le decisioni di cinque presidenti apparentemente diversi, che hanno tutti perseguito una politica coerente nei confronti dell’Ucraina.

Bill Clinton si propose di allargare la NATO all’Ucraina e ad altri Stati confinanti con la Russia, confidando nella debolezza della Russia e nella sua capacità di opporsi.

Lui e i presidenti successivi diedero per scontato che la Russia avrebbe alla fine accettato il suo ridimensionato status globale, la realtà della NATO ai suoi confini e si sarebbe accontentata di un ruolo subordinato di fornitore di materie prime all’Occidente all’interno di un’Eurasia controllata dagli Stati Uniti.

Clinton avviò l’allargamento della NATO negli anni ’90, nonostante l’avvertimento di George Kennan che lo definì “l’errore più fatale della politica americana in tutta l’era post-Guerra Fredda” e nonostante le garanzie giuridicamente vincolanti fornite dagli Stati Uniti a Mikhail Gorbaciov nel 1990, secondo cui la NATO non si sarebbe spostata “di un solo centimetro verso Est”.

George W. Bush si ritirò dal Trattato Anti Missili Balistici e, a Bucarest nel 2008, impegnò l’adesione della NATO all’Ucraina e alla Georgia, oltrepassando quella che William Burns, allora ambasciatore a Mosca e in seguito direttore della CIA, definì privatamente “la più chiara di tutte le linee rosse” per l’intera élite russa.

L’amministrazione di Barack Obama appoggiò il rovesciamento del governo ucraino eletto e neutrale nel 2014 a Maidan (lo sappiamo grazie all’intercettazione telefonica di Victoria Nuland in cui discuteva della scelta del prossimo Primo Ministro), e in seguito sostenne la candidatura del nuovo Regime all’adesione alla NATO.

Donald Trump, durante il suo primo mandato, inviò sistemi missilistici Javelin al Regime di Kiev, sostenuto dagli Stati Uniti, per combattere il Donbass, Regione separatista a maggioranza russofona.

Joe Biden respinse le bozze di trattati di sicurezza russe del dicembre 2021 senza negoziare e fece fallire il quasi accordo tra Russia e Ucraina a Istanbul nella primavera del 2022, che avrebbe posto fine alla guerra.

E così la guerra continua ancora oggi.

Le vuote promesse di trump durante la campagna contro la guerra

Trump si presentò alle elezioni del 2024 come l’uomo che avrebbe posto fine alle guerre infinite dell’America. Si è rivelato ben lontano dalla verità.

Il 2025 si aprì con una serie di eventi, tra cui l’umiliazione subita dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nello Studio Ovale a febbraio, la provocazione secondo cui l’Ucraina “non aveva carte da giocare” e, a marzo, la sospensione per una settimana della condivisione di informazioni di spionaggio tra Stati Uniti e Kiev.

Quella settimana dimostrò due cose.

Primo, questa è una guerra americana: privata dell’aiuto statunitense per pochi giorni, la capacità di attacco in profondità e la consapevolezza del campo di battaglia dell’Ucraina si sono visibilmente deteriorate.

Secondo, la pressione della Casa Bianca non era volta alla pace con Mosca, ma all’obbedienza di Kiev. Il rubinetto dell’esercito statunitense è stato riaperto e ciò che ne è seguito, dietro un susseguirsi di vertici e telefonate, è stata la più sistematica intensificazione del ruolo militare americano dal 2022.

Nel giugno 2025, Trump ha firmato l’Ordine Esecutivo 14307: “Liberare il dominio americano dei droni”, che prevedeva la ricostruzione della base industriale americana dei droni e imponeva al Pentagono di “essere in grado di acquistare, integrare e addestrare all’uso di droni a basso costo e ad alte prestazioni”.

A luglio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha organizzato una dimostrazione di droni al Pentagono e ha rimosso le restrizioni sugli appalti per “liberare” il dominio militare dei droni; nello stesso mese, durante una telefonata con Volodymyr Zelensky, Trump ha chiesto, secondo quanto riportato in seguito dal Financial Times, se l’Ucraina sarebbe stata in grado di colpire Mosca se dotata di armi a lungo raggio.

Dalla metà dell’estate del 2025, gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di spionaggio per la campagna di droni a lungo raggio dell’Ucraina contro raffinerie, oleodotti e centrali elettriche russe, influenzando la pianificazione delle rotte, l’altitudine, i tempi e le decisioni relative alle missioni; secondo alcune fonti ufficiali, stabilendo anche le priorità degli obiettivi.

Ad agosto si è tenuto il vertice in Alaska, che ha suggerito un’azione diplomatica, ma al tempo stesso ha sancito la vendita di munizioni a lungo raggio all’Ucraina, con gli alleati europei a pagarne il prezzo.

Entro ottobre, Trump aveva formalmente autorizzato il Pentagono e le agenzie di spionaggio a fornire all’Ucraina i dati per colpire le infrastrutture energetiche russe in profondità nel territorio russo, un passo che la stessa amministrazione Biden aveva rifiutato in quanto eccessivamente accelerazionista, mentre Washington premeva sugli alleati della NATO affinché facessero lo stesso e discuteva apertamente dei missili Tomahawk con una gittata tale da raggiungere Mosca.

Durante tutto questo periodo, il direttore della CIA, John Ratcliffe, mantenne la presenza dell’agenzia in Ucraina ai massimi livelli, aumentò i finanziamenti per i suoi programmi nel Paese, coordinò gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe condividendo informazioni sulle vulnerabilità delle infrastrutture e guidò pazientemente Trump verso l’approvazione della campagna.

Gli Stati Uniti, emerse, avevano speso miliardi per costruire il programma di droni ucraino fin dall’inizio, in un’operazione sostenuta dalla CIA in ogni sua fase.

Trump mente costantemente, e gran parte delle sue bugie sono frutto dell’improvvisazione di un uomo vanitoso e sconsiderato. Ma le sue menzogne, che hanno conseguenze significative, sono sistematiche e vanno in un’unica direzione: al servizio del Conglomerato Militare-Industriale.

Il laboratorio

L’avvertimento di Eisenhower secondo cui la politica statunitense sarebbe stata controllata da un’élite scientifico-tecnologica fornisce una ragione specifica per cui gli Stati Uniti continuano la guerra in Ucraina.

L’Ucraina è diventata un laboratorio unico, a fuoco vivo, per la guerra basata sull’Intelligenza Artificiale su larga scala: milioni di sortite di droni, una continua corsa all’adattamento contro la guerra elettronica di un avversario di pari livello e migliaia di ore di dati di combattimento che costituiscono la risorsa di Intelligenza Artificiale militare più preziosa al mondo.

Al centro di tutto ciò si trova Palantir, nata con finanziamenti iniziali della CIA, che gestisce il sistema di intercettazione Maven del Pentagono ed è infiltrata nell’apparato di sicurezza britannico attraverso un sistema di porte girevoli che include un ex capo dell’MI6 tra gli oltre 30 funzionari britannici assunti o incaricati dall’azienda. Il suo amministratore delegato si vanta apertamente del fatto che il programma Palantir esegue “la maggior parte delle operazioni di intercettazione” condotte dall’Ucraina.

Nel gennaio 2026, il Ministero della Difesa ucraino annunciò che Palantir stava costruendo la “Brave1 Dataroom” per alimentare i sistemi di Intelligenza Artificiale dei droni intercettori con dati reali provenienti dal campo di battaglia; a maggio, il ministro e l’amministratore delegato discutevano di una maggiore cooperazione nell’analisi del campo di battaglia e nella pianificazione militare, con il ministero che prometteva di “trasferire la guerra sul territorio russo”.

L’Iran non è una storia separata dalla saga ucraina.

Ricordiamo che nella geografia di Brzezinski, l’arco che va dal Golfo Persico al Mar Caspio rappresenta il secondo grande premio, con l’Iran come cardine centrale.

Le squadre di intercettori ucraine sono state schierate in Giordania contro i droni iraniani; i sistemi anti-drone, collaudati contro la Russia, vengono commercializzati nel Golfo.

Due cardini geopolitici, una scacchiera e un’unica fonte di queste due guerre di scelta: il Conglomerato Militare-Industriale.

L’ammonimento di Kissinger agli amici degli stati uniti

A Henry Kissinger viene attribuita la celebre frase che disse la verità alle nazioni che gli Stati Uniti avrebbero poi usato e poi abbandonato: “Essere nemici degli Stati Uniti può essere pericoloso, ma esserne amici è fatale”.

L’Ucraina sta morendo per mano degli americani.

A trent’anni da quando Brzezinski indicò l’Ucraina come il cardine geopolitico chiave per il primato americano, il Paese è stato demograficamente svuotato e territorialmente frammentato, con la sua rete energetica sotto attacco, le elezioni sospese e la politica ridotta a corrotti intrighi di palazzo.

La rottura di questo mese a Kiev dimostra che, nel bel mezzo di quella che i media occidentali definiscono la grande rinascita dell’Ucraina, Zelensky ha sciolto il suo governo per la quarta volta dall’inizio della guerra; ha inviato il suo Primo Ministro all’ambasciata di Washington per gestire “l’alleato chiave”; e ha licenziato senza indugio Mykhailo Fedorov, il popolare ministro celebrato come l’artefice dell’ecosistema dei droni.

Un Paese che sta davvero vincendo la guerra non si comporta in questo modo.

La crudeltà più profonda sta nel fatto che la Russia ha cercato, ripetutamente e per 30 anni, un accordo di sicurezza con gli Stati Uniti in cui entrambi i Paesi e le rispettive aree limitrofe potessero vivere in pace, nel rispetto reciproco e in una sicurezza indivisibile.

Eppure gli Stati Uniti non vogliono una sicurezza basata sul rispetto reciproco. Vogliono il primato, che è tutt’altra cosa. Così facendo, sacrificano l’Ucraina e l’Iran alla loro arroganza.

La pace in Ucraina richiede solo che gli Stati Uniti abbandonino l’arroganza, alimentata per decenni, di credere che la Russia possa essere costretta alla resa con la forza, e accettino invece l’Ucraina come ponte neutrale tra l’Europa e la Russia, piuttosto che come cardine geopolitico da usare contro la Russia.

Eisenhower aveva previsto perché l’accettazione della pace sarebbe stata così difficile: il Conglomerato Militare-Industriale non si limita a influenzare la politica, la definisce.

Finché il popolo americano non si riapproprierà della propria democrazia, sottraendola a Palantir, BlackRock, SpaceX, Chevron e simili, i “laboratori” sul campo di battaglia rimarranno aperti e l’Ucraina pagherà il prezzo più alto per “l’amicizia” americana.

– Sybil Fares è specialista e consulente in politica mediorientale e sviluppo sostenibile presso la Rete di Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile, un’organizzazione no-profit lanciata dalle Nazioni Unite nel 2012 per promuovere l’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a livello nazionale e internazionale.

– Jeffrey Sachs è professore universitario e direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università Columbia, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È anche presidente della Rete delle Nazioni Unite per le Soluzioni di Sviluppo Sostenibile e commissario della Commissione per lo sviluppo della banda larga delle Nazioni Unite.

È stato consulente di tre Segretari Generali delle Nazioni Unite e attualmente ricopre il ruolo di promotore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sotto la guida del Segretario Generale Antonio Guterres. Sachs è autore, di recente, di “A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism” (Una Nuova Politica Estera: Oltre l’Eccezionalismo Americano – 2020).

Altri libri includono: “Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable” (Costruire la Nuova Economia Americana: Intelligente, Equa e Sostenibile – 2017) e “The Age of Sustainable Development” (L‘era dello Sviluppo Sostenibile – 2015) con Ban Ki-moon.

Traduzione: La Zona Grigia

3 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO