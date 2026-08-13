La Bolivia del “vivir bien” prima della destra

Il Presidente Paz continua la sua campagna per screditare la gestione del Processo di Cambiamento sotto la mia presidenza. È necessario chiarire, per lui e per il popolo boliviano, che tra il 2006 e il 2019 la Bolivia ha registrato uno dei maggiori investimenti pubblici della sua storia:

Sanità: sono stati investiti oltre 2 miliardi di dollari, sono state costruite 1.061 strutture sanitarie, sono stati creati 18.550 posti di lavoro ed è stato lanciato il Piano Ospedali per la Bolivia, il più grande programma ospedaliero del Paese, con 49 ospedali previsti nei nove dipartimenti.

Istruzione: sono stati investiti 2,15 miliardi di dollari in 4.800 unità scolastiche nuove, ampliate o ristrutturate.

Edilizia abitativa: sono stati stanziati 1,15 miliardi di dollari e sono state consegnate 153.229 unità di edilizia sociale.

Strade: sono stati completati 5.983 chilometri e 3.500 chilometri sono ancora in costruzione.

Teleferica di La Paz: sono stati investiti 700 milioni di dollari e rese operative 10 linee.

Ferrovia metropolitana di Cochabamba: sono stati investiti 470 milioni di dollari in 12 treni elettrici.

Infrastrutture sportive: è stato investito circa 1 miliardo di dollari.

Le nostre politiche statali hanno trasformato le condizioni di vita della popolazione boliviana, sollevando 3 milioni di persone dalla povertà e rendendo la Bolivia il Paese con la crescita maggiore nella regione per sei anni consecutivi.

Inoltre, il processo costituente ha permesso l’inclusione di tutti i cittadini (popolazioni indigene, contadini, operai, donne e giovani), oltre a incorporare la dichiarazione dei diritti umani più completa in un testo costituzionale (diritti civili e politici; diritti economici, sociali e culturali; diritti collettivi delle popolazioni indigene; diritti ambientali; e diritti speciali per i gruppi vulnerabili).

Nella lotta al narcotraffico, l’eradicazione concertata, pacifica e con la salvaguardia dei diritti umani e la protezione dell’ambiente, hanno ridotto la coltivazione della coca a solo l’8% della Regione.

Analogamente, l’istituzione del Centro Regionale di Ricerca Antidroga (CERIAN) ha portato alla cattura di oltre venti pesci grossi del narcotraffico, tra cui sei dei dieci più ricercati dall’Interpol, con risultati eccezionali e riconosciuti dalle organizzazioni internazionali e dalla comunità internazionale.

Infine, sul piano internazionale, abbiamo assunto la Presidenza del G77+ Cina, la Presidenza pro tempore della CELAC e dell’UNASUR, e abbiamo ospitato e presieduto vertici internazionali come il Vertice per i Diritti di Madre Terra, tenutosi a Tiquipaya, nonché incontri binazionali con presidenti e governi di diversi paesi della regione, svoltisi in otto dei nove dipartimenti della Bolivia.

Le menzogne non potranno mai cambiare i fatti, né cancellarci dalla memoria del popolo boliviano. Durante il processo di cambiamento in Bolivia, si sentiva la stabilità e il “vivir bien”!

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13 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO