“Mai parlare di Palantir”: il problema  per l’Onu

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite sta finalizzando il rinnovo quinquennale del suo contratto con la società statunitense di programmi per l’analisi dati Palantir, nonostante le “importanti preoccupazioni sulla riservatezza” sollevate da un’analisi interno del 2025 trapelato.

L’analisi, visionata da PassBlue e FRANCE 24, rivela i timori dell’ONU riguardo al fatto di consentire a Palantir di elaborare i dati per la più grande catena di approvvigionamento umanitaria al mondo.

Il Programma Alimentare Mondiale gestisce uno delle più grandi banche dati biometriche al mondo. Il suo sistema SCOPE contiene informazioni su milioni di persone, molte delle quali beneficiarie di aiuti umanitari internazionali.

Per aiutare il Programma Alimentare Mondiale a tracciare gli aiuti umanitari e a gestire i dati della sua catena di approvvigionamento, Palantir ha sviluppato il Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale (DOTS).

Fondata nel 2003, Palantir, il cui nome si ispira all’occhio onniveggente del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, è stata in parte finanziata dalla comunità dei servizi segreti statunitensi. Da allora ha sviluppato un programma di integrazione dati basato sull’Intelligenza Artificiale in grado di raccogliere, elaborare e analizzare enormi quantità di dati su governi, organizzazioni o individui, un programma ormai profondamente integrato nel Complesso Militare e di Sorveglianza statunitense.

All’interno delle Nazioni Unite, esiste una spaccatura tra coloro che si oppongono al crescente coinvolgimento di Palantir nelle sue agenzie, coloro che vogliono garantire che qualsiasi adozione di programmi basati sull’Intelligenza Artificiale sia responsabile ed etica, e coloro che, invece, prediligono soluzioni rapide e innovative, inneggiando all'”efficienza“.

Un attacco informatico subito a maggio dall’agenzia con sede a Roma ha esposto dati sensibili su migliaia di beneficiari di aiuti a Gaza, evidenziando le preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Tuttavia, il Programma Alimentare Mondiale ha affermato che l’attacco si è limitato alla sua applicazione di auto-registrazione per la Palestina, tramite la quale gli sfollati possono registrarsi per ricevere aiuti, ma che non ha “alcun collegamento diretto” con il programma di Palantir.

Alcuni membri del personale del Programma Alimentare Mondiale hanno espresso preoccupazione per il fatto che i dati dell’agenzia ONU sui beneficiari possano essere utilizzati per addestrare i sistemi informatici di Palantir.

Alcuni sono titubanti riguardo alla collaborazione con un’azienda di programmi le cui tecnologie sarebbero state utilizzate dalle autorità statunitensi per il controllo dell’immigrazione e dalle forze militari per operazioni letali in Medio Oriente, in particolare in Iran e a Gaza. Per citare l’amministratore delegato Alex Karp, il prodotto di Palantir “viene occasionalmente utilizzato per uccidere persone“.

Nonostante i timori, un portavoce del Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato che l’agenzia intende rinnovare il contratto con Palantir.

Un nuovo rapporto delle ricercatrici indipendenti Tina Indrani Mason e Rose Worden per l’iniziativa “Tech for Bad” (Tecnologia per il Male) afferma che il Programma Alimentare Mondiale continua a “investire massicciamente” nel progetto del Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale e mette in guardia contro una “violazione dei principi delle Nazioni Unite“.

Intitolato “Palantir e il Programma Alimentare Mondiale: la collaborazione scandalosa al centro della più grande catena di approvvigionamento umanitario al mondo“, il rapporto descrive la collaborazione tra le Nazioni Unite e Palantir come “un chiaro conflitto di interessi e una grave abdicazione alla responsabilità etica“.

“Gestione del rischio inadeguata”

Palantir, con sede in Florida, è specializzata nella creazione di programmi in grado di analizzare enormi quantità di dati e individuare modelli o connessioni che richiederebbero settimane o mesi di lavoro a un analista umano. L’azienda sottolinea tuttavia di non essere un’impresa di “estrazione di dati“.

Il rapporto di analisi interno dell’Ufficio dell’Ispettore Generale del Programma Alimentare Mondiale, datato agosto 2025 e trapelato in rete, si concentra sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, evidenziando una “gestione del rischio inadeguata” e la mancanza di “linee guida e politiche appropriate” in materia di tutela dei dati nel rapporto tra il Programma Alimentare Mondiale e Palantir. Il problema è classificato come “priorità elevata“.

“Fin dall’inizio della collaborazione, le principali preoccupazioni in materia di riservatezza sollevate da parti interessate interne ed esterne riguardo all’utilizzo del Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale non sono state affrontate in modo adeguato“, afferma il rapporto di analisi.

L’analisi è stata completata mentre il contratto pro bono originario tra il Programma Alimentare Mondiale e Palantir veniva silenziosamente prorogato.

“Stiamo finalizzando il rinnovo del nostro accordo quinquennale in essere. L’ambito generale e i termini del contratto rimangono gli stessi del contratto del 2019“, ha dichiarato un portavoce del Programma Alimentare Mondiale. Il rinnovo dovrebbe essere firmato ad agosto, secondo fonti del Programma Alimentare Mondiale.

Il rapporto di analisi trapelato afferma che il Programma Alimentare Mondiale “non dispone di un sistema unificato e affidabile” per la gestione dei dati, aggiungendo che “le considerazioni sulla reputazione legate alla collaborazione con Palantir hanno generato incertezza istituzionale“.

Solleva inoltre interrogativi sui potenziali costi e complicazioni derivanti dalla cessazione della collaborazione. “Al momento, non esiste una strategia di uscita chiaramente definita per il Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale, né chiarezza sui potenziali costi che potrebbero derivare dalla rescissione della collaborazione“, aggiunge il rapporto di analisi.

Il documento rileva che la divisione tecnologica del Programma Alimentare Mondiale “ha valutato le opportunità di esportare e salvare i dati dal Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale in caso di cessazione della collaborazione“, ma che tale piano non è stato presentato alle principali parti interessate del Programma Alimentare Mondiale o di Palantir e che continuano a essere effettuati “ingenti investimenti” nel Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale.

Non era la prima volta che il coinvolgimento di Palantir veniva segnalato come problematico dal Programma Alimentare Mondiale; anche un’analisi del 2020, condotto dall’ufficio legale dell’agenzia, aveva sollevato delle perplessità.

Il personale all’interno dell’ufficio legale che si occupava delle verifiche di investigazione e analisi è stato sciolto nel giugno 2025 e tali valutazioni sono ora affidate al gruppo di analisi interno del Programma Alimentare Mondiale, che riferisce direttamente al capo dell’agenzia.

L’analisi trapelata ha fornito ulteriori dettagli sul contratto quinquennale originale stipulato nel 2019 con il Programma Alimentare Mondiale.

Un esperto di aiuti umanitari a conoscenza del contratto, che ha chiesto di rimanere anonimo per timore di ritorsioni, ha dichiarato che il contratto contiene una clausola che potrebbe legalmente consentire a Palantir di “addestrare il proprio programma” sui dati delle Nazioni Unite.

“Nell’accordo di licenza d’uso era presente una clausola specifica che il Programma Alimentare Mondiale voleva inserire per impedire a Palantir di conservare i dati grezzi, ma poi c’era una frase subdola: ‘Palantir si riserva il diritto di utilizzare i dati per migliorare le prestazioni del sistema’“.

Questa clausola “potrebbe potenzialmente consentire a Palantir di utilizzare i dati per addestrare gli algoritmi“, ha osservato la fonte.

Secondo Privacy International, una ONG con sede nel Regno Unito, la formulazione sembra simile a quella di altri contratti di licenza d’uso stipulati da Palantir, tra cui la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale britannico.

Privacy International ha esaminato i dettagli dell’accordo di licenza stipulato nel 2019 tra Palantir e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che includeva la seguente clausola:

“10. Dati di utilizzo. Palantir può raccogliere dati analitici, statistici, metriche o altri dati di utilizzo relativi all’uso dei Prodotti da parte del Cliente (1) al fine di fornire i Prodotti al Cliente; (2) per scopi statistici (a condizione che tali dati non consentano l’identificazione personale); o (3) per monitorare, analizzare, mantenere e migliorare i Prodotti“.

Il modello affaristico di Palantir si differenzia da quello delle aziende di Intelligenza Artificiale per il mercato di massa in quanto vende “programmi aziendali”, ovvero tecnologie progettate per aiutare le organizzazioni a gestire i dati.

Il sito web dell’azienda afferma che i dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare i suoi modelli, a meno che non vengano esplicitamente richiesti, e che i servizi ospitati da terze parti non hanno accesso alle informazioni dei clienti per utilizzarle nell’addestramento.

“Palantir non utilizza, conserva o vende i dati dei clienti per scopi propri“, ha dichiarato un portavoce. “Non utilizziamo i dati dei clienti per addestrare i modelli“.

Tuttavia, se un contratto contiene un Accordo di Licenza d’Uso che concede a Palantir il diritto di utilizzare i dati dei clienti per “migliorare le prestazioni“, l’azienda potrebbe potenzialmente utilizzare tali informazioni per addestrare o migliorare i propri sistemi di Intelligenza Artificiale.

“I fornitori di programma hanno sempre desiderato i dati di utilizzo per migliorare le prestazioni“, il che li aiuta a identificare le funzionalità più richieste, i picchi di utilizzo e i malfunzionamenti delle applicazioni. “Pertanto, richiedono regolarmente questo diritto nei loro contratti“, ha affermato Chris Wlach, avvocato specializzato in tecnologia con sede a New York.

“Oggi, però, i dati possono anche contribuire all’addestramento di algoritmi e modelli di Intelligenza Artificiale. Pertanto, gli utenti devono approcciarsi a queste clausole con maggiore cautela. Devono chiedersi: “Cosa sono esattamente i miei ‘dati di utilizzo’ e come vengono utilizzati esattamente?“.

L’ex dipendente di Palantir, Juan Sebastian Pinto, ha spiegato come l’azienda potrebbe utilizzare indirettamente i dati dei clienti.

“Sebbene Palantir non addestri i propri sistemi con i dati dei clienti, può sviluppare casi d’uso/applicazioni con tali dati e venderli a un altro cliente, potenzialmente in una configurazione a duplice uso (a fini strumentali)“, ha affermato in un messaggio a Signal.

Questo potrebbe rappresentare un problema per le Nazioni Unite.

“I dati a cui il Programma Alimentare Mondiale e altre agenzie umanitarie hanno accesso su alcune delle persone più vulnerabili al mondo forniscono un insieme di dati di addestramento altrimenti non disponibile per comprendere come le popolazioni civili si muovono fisicamente durante i conflitti, cercano cibo, acqua e riparo, e offrono spunti sulla loro mortalità e morbilità“, ha affermato Nathaniel Raymond, direttore esecutivo del Laboratorio di Ricerca Umanitaria presso la Facoltà di Sanità Pubblica di Yale.

Nelle mani sbagliate, tali informazioni potrebbero essere letali.

“Le agenzie umanitarie sono di fatto custodi delle informazioni che consentono l’identificazione personale e demografica dei principali obiettivi di molteplici eserciti e servizi segreti globali“, ha affermato Raymond.

Il rapporto Tech for Bad (Tecnologia per il Male) si spinge ancora oltre: “Quando la fame viene sempre più sfruttata come arma di guerra, il Programma Alimentare Mondiale deve rivalutare se l’integrazione del programma di un appaltatore militare statunitense e alleato complice nel proprio ecosistema di dati, relativi all’approvvigionamento alimentare, lo comprometta“.

Il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato di “svolgere un’approfondita procedura di investigazione e analisi per garantire che tutti i servizi o le capacità forniti siano conformi alle rigorose esigenze del Programma Alimentare Mondiale in materia di gestione dei dati, tutela e sicurezza“.

“Il Programma Alimentare Mondiale elabora e controlla tutti i propri dati e ha integrato rigorose misure di sicurezza in tutti i suoi contratti tecnologici“, ha aggiunto.

La collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale è iniziata con un progetto pilota nel 2017, ma è stata formalizzata nel 2019. I dettagli della collaborazione non sono ampiamente noti al pubblico e i responsabili della comunicazione dell’agenzia hanno affermato di essere stati scoraggiati dal parlarne apertamente, a causa dei potenziali rischi per la reputazione.

Una questione spinosa

Il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato per la prima volta la sua collaborazione con Palantir il 5 febbraio 2019. Tuttavia, l’agenzia stava lavorando a un progetto pilota con l’azienda dal 2017, all’incirca nello stesso periodo in cui David Beasley, un importante politico statunitense e ammiratore di Trump, ha assunto la guida del Programma Alimentare Mondiale.

Palantir ha confermato la sua collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale dal 2017.

Enrica Porcari, all’epoca responsabile informatica e direttrice tecnologica del Programma Alimentare Mondiale, ha affermato che, sebbene il sistema Palantir avesse accesso ai registri delle distribuzioni di aiuti umanitari, non conteneva dati personali identificativi dei beneficiari.

Secondo fonti interne alle Nazioni Unite, Palantir ha cercato con insistenza di ottenere l’accesso al sistema di gestione, tracciamento e identificazione dei beneficiari SCOPE, ma un piccolo gruppo di dipendenti del Programma Alimentare Mondiale ha negoziato un accordo in base al quale i dati biometrici sarebbero stati protetti.

Ciononostante, la Mezzaluna Rossa Siriana si è ritirata da SCOPE nel 2019, temendo che i suoi dati venissero condivisi con il colosso statunitense dei programmi.

I dettagli sulla collaborazione tra il Programma Alimentare Mondiale e Palantir non sono ampiamente divulgati. Un alto funzionario del Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato di aver firmato un accordo di riservatezza.

“C’è stata una scelta deliberata, una regola non scritta di non comunicare su Palantir“, secondo Pedro Garbellini, ex responsabile della comunicazione della divisione tecnologica del Programma Alimentare Mondiale. “Nessuno voleva occuparsene a causa dei rischi per la reputazione“.

Garbellini, che ha lavorato per il Programma Alimentare Mondiale da settembre 2021 a dicembre 2025, ha affermato che nel 2024 ci fu una disputa tra i gruppo di comunicazione delle divisioni tecnologia e collaborazione su chi dovesse occuparsi delle questioni relative a Palantir.

C’era una regola non scritta: “Mai parlare di Palantir“.

L’argomento era una “questione spinosa“, ha detto Garbellini.

“Perché continuiamo a collaborare con Palantir?”

Ad aprile Palantir ha pubblicato sui social media un manifesto che esaltava le virtù del potere statunitense e lanciava un appello alle armi per l’Occidente in un’era di competizione geopolitica guidata dall’Intelligenza Artificiale. I critici lo hanno descritto come una visione “inquietante” che “abbraccia la sorveglianza statale dei cittadini tramite l’Intelligenza Artificiale“.

Peter Thiel, co-fondatore di Palantir e un liberista diventato finanziatore di Trump, ha dichiarato esplicitamente: “Non credo più che libertà e democrazia siano compatibili“.

L’amministratore delegato Karp ha notoriamente definito Palantir “completamente anti-woke” e ha auspicato che coloro che sottovalutano l’azienda vengano cosparsi di “urina con fentanil“.

Durante una riunione dipartimentale presso la sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma nell’aprile del 2026, un dipendente che aveva letto il manifesto ha posto una domanda cruciale: “Perché continuiamo a collaborare con Palantir?“.

La domanda è stata accolta da un applauso da parte del personale delle Nazioni Unite.

Secondo fonti interne alle Nazioni Unite, la stessa domanda era stata posta anche al direttore ad interim dell’agenzia durante una cena alla fine di gennaio.

Un esperto di diritti umani delle Nazioni Unite, Andrew Gilmour, ha consegnato al direttore ad interim del Programma Alimentare Mondiale, Carl Skau, una lettera firmata da membri del personale delle Nazioni Unite di diversi dipartimenti, in cui si chiedeva al Programma Alimentare Mondiale di interrompere i rapporti con Palantir.

La lettera affermava, in parte, che il personale era preoccupato che il Programma Alimentare Mondiale “potesse essere in contraddizione con i suoi obblighi fondamentali di diligenza in materia di diritti umani” a causa del suo rapporto con Palantir. Secondo una fonte, Skau ha riconosciuto che il rapporto era problematico, ma ha affermato che sarebbe stato difficile per il Programma Alimentare Mondiale uscirne.

I sistemi del Programma Alimentare Mondiale, ha spiegato, erano ormai così intrecciati con Palantir che sarebbe stato costoso e arduo spostare la logistica della catena di approvvigionamento su un’altra piattaforma. Inoltre, ha aggiunto, Palantir aveva aiutato il Programma Alimentare Mondiale a risparmiare denaro e a migliorare la sua efficienza.

Skau non ha risposto alle domande in merito allo scambio di messaggi. Palantir ha rifiutato di rilasciare interviste, ma ha dichiarato in una e-mail di essere “orgogliosa di collaborare con il Programma Alimentare Mondiale“.

“Timori sui finanziamenti”

Il rinnovo del contratto arriva mentre l’amministrazione Trump spinge un candidato “Prima l’America”, Luke Lindberg, come nuovo direttore generale del Programma Alimentare Mondiale. Lindberg è un alto funzionario del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, che ad aprile ha firmato un accordo da 300 milioni di dollari (259,5 milioni di euro) con Palantir.

Secondo una fonte ONU ben informata, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres avrebbe “rallentato” il processo di approvazione di Lindberg, e non è chiaro se il nuovo direttore del Programma Alimentare Mondiale verrà nominato prima della fine del suo mandato. Il Programma Alimentare Mondiale è solitamente guidato da un americano.

Mentre gli Stati Uniti minacciano di ritirare ulteriori finanziamenti alle Nazioni Unite, alcuni alti funzionari del Programma Alimentare Mondiale ritengono che la fine della collaborazione con Palantir potrebbe provocare ulteriori ritorsioni da parte dell’amministrazione Trump, secondo fonti interne alle Nazioni Unite che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzate a discutere pubblicamente la questione.

Una riduzione del 34% dei finanziamenti al Programma Alimentare Mondiale da parte dei principali donatori nel 2025, in particolare dagli Stati Uniti, il maggiore contributore dell’agenzia, ha innescato licenziamenti di massa e una ristrutturazione, con piani per tagliare quasi un terzo della forza lavoro globale entro quest’anno.

Sebbene il contratto da 45 milioni di dollari (38,9 milioni di euro) che il Programma Alimentare Mondiale ha firmato con Palantir nel 2019 sia pro bono, consentendo a Palantir di ottenere una detrazione fiscale per l’intero valore contabile, “è anche un contratto vincolato al fornitore“, ha spiegato un dipendente del Programma Alimentare Mondiale a condizione di anonimato.

Questo tipo di accordo può rendere un cliente dipendente da un unico fornitore per prodotti o servizi, rendendo costoso, tecnicamente difficile e legalmente oneroso rescinderlo.

Il Programma Alimentare Mondiale ha dichiarato di non essere vincolato ad alcun fornitore di tecnologia.

Il dipendente ha affermato che una valutazione del Programma Alimentare Mondiale ha stimato che lo sviluppo interno di un sistema simile costerebbe circa 20 milioni di dollari (17,3 milioni di euro).

Ma questo potrebbe rivelarsi più economico a lungo termine rispetto all’attuale collaborazione con Palantir, ha concluso la fonte. Ad esempio, i consulenti del Programma Alimentare Mondiale formati all’utilizzo dei sistemi di Palantir applicano tariffe molto più elevate. Inoltre, Palantir potrebbe iniziare a richiedere il pagamento per l’utilizzo dei suoi programmi in qualsiasi momento.

Il Programma Alimentare Mondiale ha affermato che l’utilizzo del programma pro bono comporta comunque il pagamento di infrastrutture informatiche esterne di terze parti, locazione e supporto aggiuntivo. Il sito web delle Nazioni Unite dedicato agli appalti mostra pagamenti a Palantir per un totale di oltre 10,5 milioni di dollari (9,1 milioni di euro) dal 2017 al 2024.

Un dipendente con una profonda conoscenza della tecnologia del Programma Alimentare Mondiale ha definito il programma di Palantir “mediocre“.

“Non offre nulla di nuovo rispetto a ciò che è già disponibile su internet“, ha spiegato. “È come se avessero semplicemente ritoccato un prodotto già esistente“.

Un altro ex membro del personale del Programma Alimentare Mondiale, che ha utilizzato ampiamente il programma di Palantir, ha affermato che circa il 98% delle operazioni del Programma Alimentare Mondiale utilizza il Sistema di Operazioni e Trasformazione Digitale, il sistema progettato da Palantir per connettere i dati tra i numerosi sistemi frammentati dell’organizzazione.

Lo hanno descritto come “il miglior strumento del settore“, aggiungendo: “Niente si avvicina minimamente. Chiunque può accedervi, è possibile creare e importare le proprie raccolte di dati, sviluppare i propri strumenti e raggiungere un’efficienza elevatissima a tutti i livelli. Se si lavora in autonomia, la supervisione è minima“.

Hanno aggiunto che la piattaforma migliora significativamente l’efficienza e può essere utilizzata, ad esempio, per ottimizzare l’intera catena di approvvigionamento.

Secondo un membro del personale, la rimozione di Palantir “farebbe collassare” la catena di approvvigionamento del Programma Alimentare Mondiale.

“Resa dei conti globale”

Con la crescente influenza di Palantir a livello mondiale, cresce anche la resistenza globale nei suoi confronti.

Un movimento internazionale di base, chiamato Purge Palantir, è riuscito a convincere diverse entità, tra cui il sistema ospedaliero pubblico di New York, a interrompere le collaborazione con Palantir.

Il Servizio Sanitario Nazionale britannico sarebbe stato avvertito di prepararsi a un’eventuale interruzione dei rapporti con l’azienda, a seguito delle pressioni esercitate da alcuni membri del Parlamento. A maggio, il Servizio Sanitario Nazionale britannico ha ammesso che alcuni dipendenti di Palantir potevano accedere a dati identificativi dei pazienti, nonostante le precedenti dichiarazioni contrarie.

Nel frattempo, un accordo tra l’autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito e Palantir ha suscitato timori che le informazioni finanziarie dei cittadini britannici possano essere condivise con l’amministrazione Trump, dato che la legge statunitense consente al governo di accedere ai dati delle aziende statunitensi tramite un mandato FISA, un’autorizzazione segreta emessa da un tribunale speciale degli Stati Uniti.

L’agenzia di spionaggio interna francese, la DGSI, ha deciso a giugno di interrompere la collaborazione con Palantir e di optare per un concorrente nazionale per motivi di sicurezza nazionale, così come ha fatto il servizio di sicurezza interno tedesco.

L’ambasciatrice francese per gli affari digitali e l’Intelligenza Artificiale, Clara Chappaz, ha dichiarato che “la decisione della DGSI di interrompere la collaborazione con Palantir è stata presa, in parte, per preoccupazioni relative alla sovranità dei dati e alla resilienza digitale“.

Viste le crescenti critiche a livello globale, molti dipendenti si chiedono perché le Nazioni Unite continuino a collaborare con il controverso colosso dei programmi per la gestione dei dati al fine di fornire aiuti alle persone più vulnerabili del mondo.

* da France 24 – Jessica Le Masurier è corrispondente da New York e dalle Nazioni Unite per France 24. Ha conseguito una laurea con lode e una specializzazione in lingue e letterature moderne presso l’Università di Oxford.

– Questa inchiesta di FRANCE 24 è stata pubblicata in collaborazione con PassBlue. Khatya Chhor, Dulcie Leimbach e Damilola Banjo hanno contribuito alla redazione e alla stesura dell’articolo.

Traduzione: La Zona Grigia

Fonte: https://passblue.com/…/never-speak-about-it-leaked…/

16 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO