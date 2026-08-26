Come nascondere i crimini di guerra: il linguaggio della negazione

Nel 1947, due anni dopo il crollo del Regime che aveva minacciato la sua vita, il filologo ebreo tedesco Victor Klemperer pubblicò un breve libro intitolato: “Il linguaggio del Terzo Reich“. Klemperer, scampato allo sterminio perché sposato con una donna non ebrea, non scrisse di Campi di Sterminio o di Squadre della Morte delle SS. Scrisse di parole.



Secondo lui, il Nazismo si insinuava nella società non solo attraverso discorsi e manifesti per le strade, ma soprattutto attraverso espressioni che le persone interiorizzavano inconsapevolmente, come minuscole dosi di veleno che entravano nel flusso sanguigno. Singole parole, espressioni e schemi sintattici venivano imposti alle masse attraverso milioni di ripetizioni, per poi essere adottati meccanicamente e inconsciamente. Il veleno, scriveva, non agisce immediatamente. Si accumula.



Questi termini sono familiari a quasi tutti oggi, ed è proprio per questo che vale la pena ricordarli. Si considerino alcuni esempi: “trattamento speciale” (Sonderbehandlung), un eufemismo per omicidio; “reinsediamento” o “trasferimento” (Umsiedlung), un eufemismo per deportazione forzata e sterminio; “custodia protettiva” (Schutzhaft), ovvero detenzione arbitraria senza controllo giurisdizionale, spesso in un Campo di Concentramento; e “morte pietosa” o “omicidio pietoso” (Gnadentod), un eufemismo per l’uccisione di persone disabili nell’ambito del programma Nazista di “eutanasia”.

Poi c’è l’espressione più famigerata di tutte, “la Soluzione Finale alla Questione Ebraica” (Endlösung der Judenfrage), formulata in uno stile inequivocabilmente burocratico: c’è un problema, c’è una soluzione, non ci sono cadaveri.

Nella sua analisi del processo Eichmann, Hannah Arendt esaminò quelle che i Nazisti chiamavano “regole linguistiche” (Sprachregelungen), un sistema di eufemismi ed espressioni in codice usate per mascherare omicidi e deportazioni. Dimostrò che questi termini non erano intesi semplicemente a nascondere i crimini al mondo. Prima di tutto, permettevano agli stessi carnefici di continuare a operare senza dover mentire. Fornivano agli assassini parole, termini e condanne con cui potevano convivere.

Questo fenomeno non era esclusivo della Germania e certamente non si concluse con la caduta del Terzo Reich. Decenni prima del Genocidio Nazista, il governo ottomano presentò la deportazione forzata degli armeni durante la Prima Guerra Mondiale come una misura amministrativa, usando il termine tehcir, che significa “deportazione” o “rimozione“.

Sotto la dittatura militare argentina, traslado, o “trasferimento“, era un eufemismo per indicare il prelievo di prigionieri per essere uccisi. Alcuni vennero assassinati sui famigerati “Voli della Morte“, gettati vivi in ​​mare o nel Río de la Plata. Ufficialmente irreperibili, divennero noti come desaparecidos, “gli scomparsi“, come se fossero semplicemente evaporati. Durante il Genocidio ruandese, gli assassini Hutu chiamavano l’omicidio “lavoro” e le loro vittime Tutsi “scarafaggi“.

Termini simili si sono radicati anche negli Stati Uniti, ciascuno all’interno di un particolare contesto storico. L’espressione “danni collaterali” ha assunto sempre maggiore importanza durante e dopo la Guerra del Vietnam, quando i militari ebbero bisogno di quantificare l’uccisione di civili senza chiamarla con il suo vero nome.

Dopo gli attentati dell’11 settembre, la CIA e l’amministrazione di George W. Bush usarono l’espressione “tecniche di interrogatorio rafforzate” per indicare pratiche coercitive che includevano la tortura dell’acqua, il waterboarding; in altre parole, la Tortura. Questa terminologia consentiva l’uso della Tortura senza invocare la parola stessa, contribuendo a impedire che tali pratiche venissero legalmente definite come crimini.

Nel suo saggio fondamentale del 1946: “Politica e lingua inglese“, George Orwell scrisse che il linguaggio politico è concepito “per far sembrare vere le bugie e rispettabile l’omicidio“. Ricercatori successivi hanno dimostrato che la sintassi stessa può svolgere un ruolo ideologico. La forma passiva cancella i responsabili di un crimine, lasciando visibili solo le vittime: “I palestinesi sono stati uccisi“.

Le costruzioni senza agente, incluse le forme passive e le frasi costruite attorno a verbi inaccusativi, trasformano un evento in un processo avvenuto di per sé, come un cambiamento del tempo: “Si sono sviluppati degli scontri“; “Si è verificata una recrudescenza“.

La distinzione tra “noi” e “loro” crea una dicotomia superficiale tra il “buono” e il “cattivo”. Le nostre azioni sono descritte nel linguaggio delle intenzioni e delle circostanze: “un fallimento dei servizi di spionaggio“; “sono stati feriti accidentalmente“. Le loro azioni, invece, sono descritte nel linguaggio delle caratteristiche intrinseche: “assetati di sangue“; “consumati da un odio profondo“.

Nel suo libro del 2001: “Stati di negazione“, Stanley Cohen ha distinto la negazione letterale, “non è successo“, dalla negazione interpretativa, in cui i fatti fondamentali vengono riconosciuti ma a cui viene attribuito un significato diverso. Sì, delle persone sono morte, ma non si è trattato di un massacro o di un omicidio. Si è trattato di un “incidente” o di un “evento“. Non è un’occupazione, ma una “situazione“. Non si tratta di un’espulsione, ma di un'”evacuazione“.

E non c’è esempio migliore della raccapricciante espressione “incoraggiare la migrazione volontaria“. Lo Stato che ha distrutto la maggior parte delle case nella Striscia di Gaza, ha interrotto le forniture di cibo, acqua, elettricità e medicinali, ha impedito la ricostruzione e ha ripetutamente sfollato un milione di persone, ha istituito un ufficio dedicato all’interno del Ministero della Difesa per incoraggiare la migrazione.

Offre “infrastrutture che consentono il passaggio via terra, mare e aria” e annuncia che una parte significativa dei residenti è effettivamente “interessata” a emigrare.

Si tratta di un eufemismo dialettico. Invece di nascondere l’espulsione, la ribalta. Il criminale diventa un “fornitore di servizi“, la persona espulsa diventa un cliente e la Pulizia Etnica diventa opera di un ufficio governativo con un nome e un bilancio.

La parola “volontaria” presuppone l’esistenza del libero arbitrio. Ma tale volontà, se esiste, è essa stessa il prodotto della devastazione e della distruzione. In primo luogo, vengono create le condizioni in cui la vita diventa impossibile. Poi, fuggire da tali condizioni viene presentato come una scelta. In questo modo, il linguaggio liberale della libertà di movimento e di scelta personale viene strumentalizzato al servizio dell’ingegneria demografica.

Come ogni eufemismo, anche questo è un’ammissione. Alcuni hanno già chiamato il nuovo organismo con il suo vero nome: “l’Ufficio Trasferimenti“. Questo è il nome corretto. Semplicemente, non viene menzionato dai media compiacenti e nel dibattito pubblico.

I media israeliani ora dispongono di un lessico completo, efficiente e raffinato, progettato per impiantare descrizioni eufemistiche dei Crimini dello Stato nella mente degli israeliani. Le stragi a Gaza rientrano nella categoria delle “attività operative“.

La distruzione di interi quartieri diventa “falciare il prato” o “radere al suolo“, immagini prese in prestito dal giardinaggio e dall’edilizia. Un bombardamento aereo mirato che uccide decine di innocenti viene descritto come uno “sventamento” o una “neutralizzazione“, termini provenienti dal mondo dei servizi segreti che implicano la prevenzione di un male maggiore.

Un’area che continua a essere bombardata, come Al-Mawasi nel Sud di Gaza, viene definita “zona umanitaria“. E quando diventa chiaro che civili innocenti, compresi bambini, sono stati uccisi, subentrano formulazioni passive: “sono stati uccisi durante un’operazione“, “hanno perso la vita“, “sono stati segnalati dei decessi“.

Quando un israeliano viene ucciso, veniamo a conoscenza del suo nome, età, città di origine, genitori e coniuge o compagno. Ma quando decine di palestinesi vengono uccisi, ci viene fornito solo un numero e talvolta la fonte della notizia, “secondo il Ministero della Sanità di Gaza“, accompagnata dall’insinuazione che l’informazione in primo luogo non dovrebbe essere creduta.

Il mese scorso, un gruppo di israeliani è entrato nella periferia del villaggio di Tell, a ovest di Nablus, vicino alla moschea. Nei telegiornali, sono stati descritti come “escursionisti“. Non coloni, non una folla omicida, nemmeno un gruppo proveniente dalla zona intorno all’avamposto di Havat Gilad. Semplicemente “escursionisti“, una parola che evoca l’immagine di una gita in famiglia del sabato mattina.

Presenta gli intrusi come persone del tutto innocenti, poiché è improbabile che qualcuno che fa un’escursione abbia dato inizio alla violenza. Quando il resoconto afferma che “hanno incontrato dei palestinesi che li hanno attaccati“, l’intera scena è già stata delineata: c’era una gita nella natura, un sentiero e un gruppo di pacifici escursionisti del sabato. Poi, all’improvviso, sono comparsi degli assassini palestinesi portando con sé la violenza.

In realtà, le incursioni dei coloni armati nei villaggi della zona, Far’ata, Jit, Madama e Jalud, e i tentativi dei residenti palestinesi di fermarli erano già stati documentati da giorni. Nello scontro a Tell, quattro membri della famiglia Ramadan sono stati uccisi, insieme a un membro della squadra di sicurezza Havat Gilad e a un ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane.

Le vittime israeliane sono state descritte in dettaglio, inclusi i loro nomi, età, luoghi di residenza e contesto familiare. Le vittime palestinesi sono state ridotte dalla maggior parte dei media a una sola etichetta: “terroristi“.

È un termine generico attribuito retroattivamente, dopo un omicidio, a qualsiasi palestinese che arrechi danno a un ebreo, anche se questi stesse cercando di difendere la propria casa e la propria famiglia da teppisti ebrei armati. Segue poi la solita descrizione, che di per sé fornisce una giustificazione retrospettiva: “il terrorista è stato eliminato“. La definizione precede l’indagine e, in pratica, la rende superflua.

Se la stessa scena si fosse svolta al contrario, il linguaggio sarebbe rimasto lo stesso? Se un gruppo di palestinesi armati fosse entrato nella periferia di un insediamento israeliano un sabato mattina, vicino alla sinagoga, e avesse affrontato i residenti, qualcuno in televisione li avrebbe definiti “escursionisti“? I residenti che sono usciti per respingerli sarebbero stati definiti “terroristi“?

Questo è precisamente ciò che il sociologo Pierre Bourdieu intendeva con “violenza simbolica“. Non si tratta di una menzogna che qualcuno ha deciso di diffondere o di un ordine impartito dall’alto, ma di un insieme di categorie di pensiero interiorizzate così profondamente che sia chi classifica sia chi viene classificato le accettano come naturali.

Un redattore che scrive “escursionisti” o “terroristi” non ha la sensazione di scegliere una parola. Ha la sensazione di descrivere la realtà. Questo è il potere della violenza simbolica. Non richiede alcuna imposizione amministrativa perché è già radicata nel nostro vocabolario.

Il meccanismo linguistico descritto da Klemperer esiste in ogni società che vuole continuare a fare qualcosa che sa già di non poter chiamare con il suo vero nome. Un eufemismo non è un ornamento o una decorazione. È un’infrastruttura. Permette a un cittadino ragionevole e morale di guardare il telegiornale, dire: “Quello che sta succedendo lì è terribile“, e poi passare alla puntata successiva di “Sposato a prima vista” o “Ballando con le stelle” senza che nulla turbi il suo equilibrio psicologico.

La grande trasgressione, tuttavia, non appartiene solo ai media ipocriti. Appartiene anche all’opposizione, che ha adottato lo stesso identico lessico. Yair Golan, leader del partito di opposizione dei Democratici, una volta osò infrangere la barriera e affermare che un Paese sano di mente “non uccide i bambini per divertimento“.

Fu universalmente condannato e costretto a spiegare, qualificare e attenuare la sua affermazione. La lezione che Golan sembra aver imparato non riguarda i limiti della critica, ma i limiti del suo vocabolario. Si può criticare la condotta della guerra o ciò che sta accadendo in Cisgiordania, ma non si possono chiamare le conseguenze con il loro nome preciso.

Gadi Eisenkot, attualmente il principale candidato del fronte antigovernativo, incarna a suo modo lo stesso principio. Chiede l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sull’attacco del 7 ottobre e sulla guerra successiva, e invoca la responsabilità individuale, eppure non dice quasi nulla sulla violenza dei coloni in Cisgiordania o sull’ufficio per la “migrazione volontaria“. Questo silenzio non può essere liquidato come una semplice tattica elettorale, perché ha un profondo significato storico.

Quando coloro che affermano di offrire un’alternativa al governo parlano la lingua del governo, l’eufemismo cessa di essere propaganda di un singolo schieramento politico e diventa la voce nazionale. In tal caso, anche il mandato di una commissione d’inchiesta statale, ammesso che venga mai istituita, sarà scritto nella stessa lingua. Pertanto, non sarà in grado di giungere a conclusioni accurate su un evento che non è mai stato chiamato con il suo vero nome: Genocidio.

L’unico ruolo critico che ci rimane, come consumatori di media che ancora credono nell’integrità del linguaggio e nei valori umanistici, è quello interpretativo.

Quando sentiamo parlare di un “incidente“, dobbiamo chiederci chi ha fatto cosa a chi. Quando sentiamo parlare di “escursionisti“, dobbiamo chiederci da dove venivano e quali armi portavano. Quando sentiamo che delle persone “sono state uccise“, dobbiamo chiederci chi le ha uccise. Quando sentiamo la parola “terrorista“, dobbiamo chiederci chi ha dato inizio alla violenza. E quando sentiamo parlare di “attività operative” a Gaza, dobbiamo cercare di capire cosa sta realmente accadendo alle vittime innocenti, esposte in fragili tende a una raffica di bombe che cadono dal cielo.

Klemperer scrisse che parole velenose gli erano entrate nel sangue. Stanno entrando anche nel nostro. Ma possiamo ancora scegliere le parole giuste per sostituirle. Per ora, questa è quasi l’unica cosa che ci resta da fare.

* Daniel Blatman è uno storico dell’Olocausto e del Genocidio. Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://thepalestineproject.medium.com/how-to-conceal-war…?

26 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO