Israele espelle funzionari olandesi, minaccia i britannici ma loda Italia e Germania

Italia e Germania continuano a essere i “migliori complici di Israele in Europa”. La conferma viene dal fatto che Israele sta valutando la possibilità di espellere anche i funzionari britannici e potenzialmente di altri paesi europei dal Centro di coordinamento a guida statunitense per la Striscia di Gaza postbellica, come ritorsione per le critiche mosse alle politiche di Benjamin Netanyahu nei Territori Palestinesi.

Ieri il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar aveva annunciato l’espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza (ex Cmcc) a Kiryat Gat, parte del Board of Peace per la Striscia, che dovranno lasciare Israele “entro una settimana“.

“Ho preso questa decisione oggi a seguito di una serie di iniziative anti-israeliane del governo olandese. L’ultima è stata l’approvazione di una legge che vieta il commercio di prodotti israeliani provenienti da Giudea e Samaria, Gerusalemme Est e dalle Alture del Golan, che entrerà in vigore il mese prossimo“, ha scritto Sa’ar su X.

“Il nostro messaggio è chiaro: chiunque agisca contro Israele non avrà alcun ruolo nella regione. Israele non permetterà che vengano intraprese azioni contro di esso senza rispondere“,

Diverse fonti a conoscenza dei fatti hanno affermato che nelle scorse settimane il governo israeliano ha discusso la possibilità di espellere anche i funzionari del Regno Unito dall’International Gaza Support Center, il quartier generale multinazionale istituito per monitorare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas.

Secondo il Financial Times misure simili sarebbero state prese in considerazione anche nei confronti di Italia e Germania. L’ufficio del primo ministro israeliano e i funzionari tedeschi si sono rifiutati di commentare. Anche un funzionario del governo italiano ha respinto l’idea che l’Italia e la Germania vengano espulse dall’IGSC.

Interpellato in merito, un funzionario israeliano si è limitato a dire: “Israele ha buoni rapporti con la Germania e l’Italia.“

Nelle ore successive, una fonte ufficiale israeliana ha dichiarato all’ANSA che “il report del Financial Times non è corretto“: “Non c’è alcuna intenzione di agire contro Paesi amici come l’Italia o la Germania. Diverso è invece quanto accaduto nel caso dell’Olanda”.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha annunciato questa settimana l’espulsione dei rappresentanti olandesi dal centro a causa della decisione dei Paesi Bassi di boicottare i prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti nella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme Est e sulle alture del Golan.

Quest’anno Israele aveva già espulso i rappresentanti spagnoli dall’IGSC, citando il “pregiudizio ossessivo anti-israeliano” di Madrid. Annunciando la decisione contro i Paesi Bassi, Sa’ar ha dichiarato: “Israele non permetterà che vengano presi provvedimenti contro di esso senza una risposta“.

L’IGSC, precedentemente noto come Centro di coordinamento civile-militare, ha sede nel sud di Israele ed è guidato da ufficiali militari statunitensi che lavorano a fianco delle Forze di difesa israeliane e di decine di funzionari militari e diplomatici provenienti da circa 50 paesi e organizzazioni internazionali.

L’IGSC è guidato da ufficiali militari statunitensi che lavorano a fianco delle Forze di Difesa israeliane.

Il nuovo primo Ministro britannico Andy Burnham ha puntato ad inasprire la posizione del Regno Unito nei confronti di Israele, affermando il mese scorso che avrebbe cercato di esercitare pressioni sul governo israeliano attraverso un potenziale divieto di commercio di merci provenienti dagli insediamenti.

Il Regno Unito, la Germania e l’Italia, insieme a quasi altri 20 paesi e alla Commissione europea, hanno pubblicato la scorsa settimana una lettera congiunta in cui criticano aspramente il piano di Israele di procedere con le gare d’appalto per la costruzione del progetto di insediamento E-1 vicino a Gerusalemme, che secondo gli analisti potrebbe dividere in due la Cisgiordania e rivelarsi fatale per le prospettive di uno Stato palestinese.

Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha aggiunto che “la Gran Bretagna non resterà a guardare e non accetterà la distruzione della soluzione dei due Stati“. Sa’ar ha replicato che il Regno Unito non dovrebbe “dare lezioni al popolo ebraico su dove può vivere nella sua patria storica“.

Secondo il Financial Times una fonte a conoscenza della situazione ha affermato che Israele ha già dato un esempio con la Spagna e i Paesi Bassi, e quindi era logico aspettarsi una sorta di “ritorsione” per la posizione più intransigente della Gran Bretagna. Più di 140 parlamentari hanno recentemente firmato una lettera in cui sollecitano Burnham a procedere con il divieto di importazione di merci provenienti dagli insediamenti.

29 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO