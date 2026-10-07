Il dibattito sul trattato di non proliferazione nucleare in Iran

Dopo due ondate di attacchi statunitensi e israeliani nell’arco di un anno, cresce la pressione sulla dirigenza iraniana affinché si ritiri dal Trattato di non Proliferazione Nucleare. I sostenitori affermano che il Trattato non è riuscito a proteggere il programma nucleare civile iraniano né i suoi scienziati.

Gli oppositori avvertono che il ritiro potrebbe fornire a Washington e Tel Aviv un pretesto per un nuovo attacco. Il dibattito ora va ben oltre il Majlis (il Parlamento iraniano).

“Una decisione importante in vista” è un modo per descrivere una mozione che giace da mesi nella presidenza del Parlamento iraniano. Un gruppo di parlamentari ha ora rilasciato una dichiarazione pubblica chiedendo al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e al Ministero degli Esteri di avviare il processo formale di ritiro dal Trattato di non Proliferazione Nucleare. Chiedono inoltre a Teheran di porre fine agli impegni nucleari volontari che vanno oltre gli obblighi previsti dal Trattato.

I parlamentari sostengono che il Trattato di non Proliferazione Nucleare e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica non siano riusciti a salvaguardare il diritto dell’Iran alla tecnologia nucleare a fini pacifici. Accusano l’Agenzia di aver permesso che le informazioni ottenute tramite le ispezioni raggiungessero i nemici dell’Iran, esponendo impianti nucleari e scienziati ad attacchi.

La loro dichiarazione fa seguito ad anni di controversie sull’accesso dell’Agenzia ai siti iraniani e sull’utilizzo dei suoi risultati da parte dei governi occidentali. Invocano l’articolo 10 del trattato, che consente il ritiro quando uno Stato ritiene che eventi straordinari abbiano messo in pericolo i suoi interessi supremi. Un ritiro richiederebbe un preavviso di tre mesi alle altre parti e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

A seguito di questa dichiarazione pubblica, il parlamentare di Isfahan Hussein-Ali Haji-Deligani ha rivelato che lui e i suoi colleghi hanno presentato mesi fa una proposta di legge sul ritiro dell’Iran dal Trattato di non Proliferazione Nucleare, e spetta al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, sottoporla al dibattito in aula. Heji-Delogani ha ribadito:

“Considerate le due guerre combattute contro l’Iran dai suoi nemici, la permanenza dell’Iran nel Trattato di non Proliferazione Nucleare è inutile, soprattutto dopo che il Consiglio dei governatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha inviato il dossier sull’Iran al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, l’Iran dovrebbe uscire dal trattato per evitare ulteriori danni“.

Altri parlamentari hanno rivolto le loro critiche alla dirigenza parlamentare. Il deputato di Teheran Kamran Ghazanfari ha accusato il presidium di aver impedito che la mozione venisse discussa in aula, un’accusa rivolta principalmente a Ghalibaf.

Ghalibaf si è allineato con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian su diverse questioni di politica statale, attirandosi le critiche degli ex alleati tra i Principialisti. La disputa sul Trattato di non Proliferazione Nucleare è diventata un ulteriore punto di contesa tra di loro.

Un altro parlamentare, Mohammad-Reza Sabaghian, ha dichiarato:

“Dobbiamo usare il coraggio dimostrato e la giusta strategia per chiudere lo Stretto di Hormuz nella discussione sul ritiro dal Trattato di non Proliferazione Nucleare. Questo è il secondo passo che porterà al fallimento dei piani americani“.

Mohsen Sani, membro della Commissione Parlamentare per la Sicurezza Nazionale, si è spinto oltre:

“A nostro avviso, il Trattato di non Proliferazione Nucleare non ha più alcun significato o rilevanza, sia che si voglia rimanervi che uscirne. Quando uno Stato membro del Trattato attacca un altro membro (l’Iran), significa ritirarsi da tutti gli impegni e i trattati che sono esistiti a questo riguardo. Le recenti pressioni suggeriscono che dovremmo riconsiderare l’arricchimento“.

La richiesta di ritiro ha incontrato resistenza all’interno dell’istitutivo politico iraniano. Il parlamentare di Teheran Mohammad Seraj non vede alcun vantaggio nell’uscire. A meno che l’Iran non intenda costruire la bomba atomica, sostiene, tale passo danneggerebbe solo le sue relazioni con gli Stati amici.

Khorasan, un quotidiano vicino a Ghalibaf, ha criticato i parlamentari per aver “radicalizzato il clima politico del Paese e costretto la Repubblica Islamica a prendere una decisione così delicata“, definendola “un regalo a Trump“.

Il giornale sostiene che “qualsiasi passo verso l’uscita dal Trattato di non Proliferazione Nucleare fornisce a Trump e Netanyahu una giustificazione sufficiente per i loro futuri attacchi contro l’Iran, alienandosi al contempo amici come la Cina e la Russia, che hanno sempre sostenuto il legittimo diritto dell’Iran a un programma nucleare non militare“.

Rouydad24, un sito di notizie con forti legami con il fronte riformista, ha attaccato i parlamentari definendoli “radicali” che “sono tornati con una ricetta controversa e costosa“.

Il sito di notizie riformista accusa Pezeshkian di aver trasformato “il ritiro dal Trattato di non Proliferazione Nucleare in uno slogan politico, senza considerare che si tratta di una questione complessa dal punto di vista economico, militare e internazionale“.

Il dibattito è diventato una sfida per Pezeshkian, il cui governo ha difeso la permanenza dell’Iran nel trattato. Ma il presidente non è l’unica voce in capitolo. Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha apertamente sollevato la possibilità di un ritiro.

Rezaei ha dichiarato: “Dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato il Memorandum d’Intesa di Islamabad del dopoguerra, siamo giunti alla conclusione che dobbiamo cambiare rotta. Non abbiamo ancora preso una decisione sul ritiro dal Trattato, perché il nostro ritiro dipende totalmente dal comportamento di Washington”.

Il Generale ammette che la Repubblica Islamica rimane fedele al divieto religioso sull’uso delle armi nucleari, sancito dalla Guida Suprema Ali Khamenei, e non ha modificato la sua dottrina nucleare; tuttavia, “nessuno può garantire il futuro”, precisa.

<L’Iran sta cercando di dotarsi di armi nucleari?

In un’intervista esclusiva con Fox News, organo di stampa del Partito Repubblicano, Pezeshkian ha categoricamente negato che l’Iran stia cercando di dotarsi di una bomba atomica, aggiungendo che il suo Paese è persino disposto a diluire le scorte di uranio purificato al 60%, pari a 440 chilogrammi, e a consentire agli ispettori nucleari dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica di supervisionare il programma nucleare iraniano.

Pezeshkian ha rilasciato queste dichiarazioni mentre la Repubblica Islamica non permette agli ispettori internazionali di visitare i suoi impianti nucleari, distrutti da Stati Uniti e Israele durante le due guerre del giugno 2025 e del febbraio-marzo 2026.

Le rassicurazioni di Pezeshkian contrastano con l’avvertimento di Rezaei, secondo cui il futuro del Paese non può essere garantito. Le notizie provenienti da Teheran, secondo cui la Guida Suprema Mojtaba Khamenei avrebbe escluso colloqui sul nucleare con Washington, rimangono non confermate e non offrono alcun fondamento per considerare tale divieto come una politica consolidata.

L’adesione dell’Iran al Trattato di non Proliferazione Nucleare si è trasformata da questione tecnica e legale in un dibattito più ampio sulla deterrenza, dopo gli attacchi ai suoi impianti nucleari. Il disegno di legge parlamentare dà a questo dibattito una piattaforma pubblica, ma i soli legislatori non basteranno a risolverlo.

La decisione finale spetterebbe ai più alti livelli dell’istitutivo politico e di sicurezza della Repubblica islamica. Un voto al Parlamento potrebbe formalizzare una linea d’azione già definita altrove, come già accaduto con precedenti leggi sul nucleare.

La Legge sull’azione strategica per la revoca delle sanzioni del 2020, ad esempio, obbligava il governo ad ampliare le attività nucleari e a limitare le ispezioni qualora non si fosse concretizzata la revoca delle sanzioni. Essa ha drasticamente ridotto il margine di manovra dell’amministrazione Rouhani rispetto all’accordo sul nucleare del 2015, il Piano d’Azione Globale Congiunto. Il precedente è rilevante perché un disegno di legge presentato come iniziativa parlamentare può diventare una leva per politiche concordate tra le istituzioni di sicurezza dello Stato.

Per ora, le proposte di uscita dal Trattato di non Proliferazione Nucleare e gli appelli a costruire la bomba atomica circolano parallelamente. Ciò non dimostra che una delle due posizioni sia stata effettivamente adottata. Mostra però quanto posizioni un tempo relegate ai margini del dibattito pubblico siano entrate a far parte della discussione sulla sicurezza dell’Iran.

Il parlamentare Ahmad Bakhshayesh Ardestani ha sostenuto la necessità di costruire prima un’arma nucleare e poi ritirarsi dal Trattato di non Proliferazione Nucleare, “perché solo in questo caso si può garantire la deterrenza contro una rinnovata aggressione israelo-americana”.

Persino il Khorasan, che mette in guardia contro un’uscita immediata dal Trattato di non Proliferazione Nucleare, non esclude tale possibilità. La sua tesi è che l’Iran dovrebbe prima costruire e testare un’arma nucleare. Fino ad allora, afferma, Teheran sopporterebbe i costi di uno Stato dotato di armi nucleari senza possedere un deterrente nucleare.

Il disaccordo in Iran non si limita più alla questione se il Paese debba uscire dal Trattato. Riguarda anche il momento in cui ciò avverrà.

* Fereshteh Sadeghi è una giornalista con sede a Teheran, specializzata in politica interna iraniana. In precedenza ha lavorato per Press TV in Iran e per Al Jazeera English in Qatar. – Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://thecradle.co/articles-id/40309

7 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO