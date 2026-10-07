L’elettore o il capitale: chi governa Berlino?

Il 20 settembre 2026, Die Linke entra nella storia. Con il 25,7% dei voti, il partito arriva per la prima volta in testa all’assemblea berlinese. I partiti tradizionali, CDU, SPD e Verdi, accusano il colpo. Un governo di sinistra, con Elif Eralp alla guida della città, è a portata di mano. Almeno in teoria.

Questo successo non ha nulla di misterioso. Si basa su un lavoro di fondo. Durante la campagna, migliaia di volontari di Die Linke hanno battuto i quartieri. Porta dopo porta. Palazzo dopo palazzo. Si sale, si scende, si risale. Niente belle brochure sotto il braccio, solo una domanda: cosa impedisce alla gente di dormire?

Per centinaia di migliaia di berlinesi, la risposta salta agli occhi, e fa male: l’affitto. Quella busta che cade nella cassetta delle lettere ogni mese. Quella certezza che una parte sempre più grande dello stipendio finisce dritta sul conto di un padrone di casa anonimo.

Die Linke vuole affitti accessibili, spezzare il potere dei giganti immobiliari quotati in Borsa e far finalmente rispettare il referendum. Nel 2021, più di un milione di berlinesi aveva votato per la socializzazione dei grandi parchi immobiliari privati.

Sul tema della casa, nessun altro partito ispira tanta fiducia ai berlinesi. I numeri parlano da soli: all’indomani del voto, il 37% di tutti i berlinesi ritiene che sia Die Linke ad avere le soluzioni migliori per abitare a un prezzo accessibile.

L’establishment contrattacca: il grande ribaltamento del dibattito

Die Linke ha vinto sul concreto: la casa, gli affitti, la proprietà. Ma in un batter d’occhio, la stampa e i salotti televisivi non ne parlano quasi più. Da un giorno all’altro, il dibattito politico ruota attorno ad accuse di antisemitismo.

Attorno alla Rote Hilfe, un’organizzazione di solidarietà di sinistra che fornisce sostegno legale a militanti e detenuti. Attorno a presunti legami con “clan” criminali. Attorno all’idea che parti del partito uscirebbero dal quadro democratico accettabile. Nei media, la questione non è più come far scendere gli affitti, ma se Die Linke sia «semplicemente in grado di governare».

È il grande ribaltamento. Non si parla più degli affitti inaccessibili, dell’onnipotenza dei gruppi immobiliari, della crisi abitativa. Si parla della legittimità del partito che ha vinto le elezioni proprio su quei temi. Nel frattempo, dietro le quinte, l’establishment federale si adopera per rendere giuridicamente impossibile qualsiasi socializzazione dei giganti immobiliari, la famosa Vergesellschaftung. Anche se l’articolo 15 della Legge fondamentale tedesca la consente in linea di principio.

Quello a cui assistiamo è una controffensiva organizzata dei blocchi di potere economici e politici in carica. Aprono diversi fronti contemporaneamente: economico, giuridico, politico e ideologico. Passiamo in rassegna le nove forze che si sono schierate in ordine di battaglia contro Die Linke a Berlino.

1. Il capitale immobiliare

Lo scontro più frontale oppone Die Linke al capitale immobiliare. Il partito vuole espropriare i gruppi immobiliari a scopo di lucro che possiedono più di tremila alloggi. Nella città sono interessati più di 200.000 alloggi. In prima linea: Vonovia, il più grande gruppo immobiliare d’Europa, che da sola detiene 138.000 appartamenti a Berlino.

Il 21 settembre, all’indomani del voto, il BFW Berlin-Brandenburg, la lobby dei promotori privati, lancia il segnale d’allarme. Denuncia «un ritorno indietro in materia di politica abitativa». L’espropriazione frenerebbe le costruzioni. Il capitale privato fuggirebbe.

La BBU, la federazione dei locatori di Berlino-Brandeburgo, sale a sua volta sul piede di guerra. Sui giornali Handelsblatt, Die Welt, Die Zeit e Tagesspiegel, agita lo spettro di «massicci rischi di disinvestimento». In breve: se si minaccia anche solo minimamente il suo modello di proprietà e di profitto, la lobby immobiliare scende immediatamente in campo.

È la lotta di classe nella sua forma più materiale. Die Linke vuole far passare il potere dei grandi proprietari immobiliari verso gli inquilini e la proprietà pubblica. Il settore immobiliare vuole mantenere il regno della proprietà privata, delle rendite locative e dei ritorni sugli investimenti.

La posta in gioco è quanto mai concreta: a chi appartengono gli alloggi, chi incassa gli affitti, dove vanno i soldi pubblici, e chi ha il diritto di deciderne?

2. Il capitale finanziario

Chi dice immobiliare dice banche. Lo stesso 21 settembre, Die Deutsche Kreditwirtschaft, la potente federazione del settore bancario tedesco, lancia un avvertimento ufficiale. Socializzare gli alloggi farebbe fuggire il capitale privato. Complicherebbe il finanziamento immobiliare. Farebbe lievitare i premi di rischio. E poiché l’ipocrisia non ha limiti, «ridurrebbe i mezzi disponibili per l’istruzione e la politica sociale».

Come se le banche tedesche si fossero mai preoccupate di questo genere di cose negli ultimi decenni.

I mercati reagiscono all’istante. Il titolo di Vonovia subisce un colpo e arretra dell’1,7% controcorrente rispetto al mercato, raggiungendo il livello più basso da giugno 2023. Anche Deutsche Wohnen ne risente. Perché? Perché per questi signori, un alloggio a Berlino non è un luogo dove si vive, dove si ama, dove si crescono i figli. Per il grande capitale, gli alloggi sono veicoli di investimento e garanzie che permettono in cambio di fare montagne di debiti.

Togliete questi alloggi dal mercato privato, e non colpirete solo il padrone di casa, ma anche il gestore di fondi, il banchiere e lo speculatore: tutto l’ecosistema parassitario di Francoforte. Anche questa è lotta di classe.

3. Il grande padronato berlinese

Il capitale berlinese tradizionale si era trincerato ben prima del voto. Le quattro grandi organizzazioni padronali, la Camera di commercio (IHK Berlin), la Camera delle arti e mestieri, la VBKI e l’UVB, avevano serrato i ranghi nella loro “Wahlarena der Berliner Wirtschaft”. In questo forum elettorale comune, i principali partiti venivano a difendere il loro programma economico davanti al padronato organizzato.

Il loro lobbying non si ferma la sera delle elezioni. Dopo la vittoria di Die Linke, il presidente della VBKI, Harald Christ, monta sul suo cavallo di battaglia. Il suo messaggio? «Chi vuole espropriare la proprietà privata in questa città gioca con il nostro futuro.»

La VBKI è uno dei circoli più esclusivi della Berlino degli affari, di quelli che vivono più dei redditi delle loro proprietà e del lavoro altrui che del proprio lavoro. Per Harald Christ, che non è mai stato eletto a nulla, un partito «che non si distacca chiaramente dall’antisemitismo» non dovrebbe nemmeno governare.

Le due linee d’attacco dell’establishment convergono perfettamente qui. Da un lato, la difesa della sacrosanta proprietà privata. Dall’altro, il ricatto morale. Die Linke deve essere trattata da paria finché non si piega a tutte le esigenze dell’establishment.

4. L’industria degli armamenti

Secondo fronte economico: l’industria degli armamenti. I militaristi sognano di fare di Berlino un crocevia dell’industria bellica. Die Linke non vuole. Nessuna espansione dell’industria militare in città. Nessuna propaganda militare per le strade. Nessun reclutatore dell’esercito nelle scuole.

È bestemmiare in piena messa del militarismo tedesco. Avido di nuovi contratti da miliardi, il complesso militare-industriale vuole fare della Regione Berlino-Brandeburgo un polo della difesa e dell’aeronautica. La ministra dell’Economia del Land del Brandeburgo, Martina Klement, ha già avvertito che il suo Land «andrà da solo se necessario» se Berlino bloccherà i suoi progetti. Punta il dito contro l’ostilità di Die Linke verso la Rüstungsindustrie, l’industria degli armamenti.

Anche questa è lotta di classe: Berlino diventerà un ingranaggio dell’economia di guerra in pieno sviluppo, o le farà da argine?

5. Lo Stato federale e il veto istituzionale

La pressione non viene solo dalle banche, dai promotori e dalle lobby. Interi pezzi dell’apparato statale entrano direttamente nella danza.

Che Die Linke non debba in nessun caso guidare la formazione del governo berlinese, sembra essere stato deciso prima ancora della chiusura dei seggi. Il 20 settembre, pochi minuti dopo le 18, le urne appena chiuse, il cancelliere Friedrich Merz pronuncia un discorso dal messaggio limpido: mantiene la rotta, qualunque cosa dicano gli elettori.

Il giorno dopo, Merz annuncia di voler accelerare una legge federale contro la socializzazione dei grandi gruppi immobiliari. La sua coalizione si era già accordata sul principio, ma con la vittoria di Die Linke, la questione diventa improvvisamente urgente.

Bisogna, secondo Merz, rassicurare gli investitori internazionali: in Germania, la proprietà privata è al sicuro e non si espropria alla leggera. Che questo messaggio venga da Merz non è banale. Prima del suo ritorno in politica, ha presieduto dal 2016 al 2020 il consiglio di sorveglianza della filiale tedesca di BlackRock, uno dei più potenti gestori di asset al mondo.

Tutto ruota attorno all’articolo 15 della Legge fondamentale. Dal 1949, prevede nero su bianco che il suolo, le risorse naturali e i mezzi di produzione possono, per legge, essere trasferiti alla proprietà collettiva o ad altre forme di economia collettiva, dietro indennizzo fissato dalla legge. Questo articolo non è mai stato applicato. Tutta la battaglia di Berlino è sapere se potrà esserlo, per la prima volta, contro i grandi gruppi immobiliari.

Altri responsabili non sono da meno. Il presidente del Consiglio bavarese Markus Söder (CSU) minaccia di rimettere in discussione i trasferimenti finanziari verso Berlino se la città virerà troppo a sinistra. La Baviera è uno dei Länder più ricchi e uno dei principali contributori netti alla redistribuzione tra i Länder. La Baviera è ricca, la Baviera paga. Quindi Söder vuole dettare a Berlino come votare. Una pericolosa «lega-nordizzazione» del federalismo tedesco: la regione ricca che si compra la democrazia della regione povera.

Anche alcuni ministri si intromettono, servendosi della loro funzione ufficiale. La ministra federale dell’Economia, Katherina Reiche, ha usato l’account Instagram del suo ministero per attaccare Die Linke sulle espropriazioni, l’antisemitismo e presunti legami con la criminalità organizzata. Die Linke ha adito le vie legali invocando il dovere di neutralità delle istituzioni pubbliche.

Persino la giustizia si invita nel dibattito. In piena polemica su presunti contatti tra Die Linke e “clan” criminali, la procuratrice generale di Berlino, Margarete Koppers, ha avvertito che le reti criminali cercano deliberatamente di avvicinare i responsabili politici. Non ha accusato Die Linke per nome, ma il suo intervento ha dato un peso istituzionale supplementare all’immagine che si stava fabbricando attorno al vincitore delle elezioni.

Merz e il suo vice-cancelliere e ministro delle Finanze, Lars Klingbeil (SPD), sanno benissimo cosa è in gioco: se la socializzazione dei grandi gruppi immobiliari riesce a Berlino, l’idea potrebbe farsi strada altrove, nell’automotive, nell’energia o in altri settori strategici.

È proprio questo precedente che bisogna uccidere sul nascere. Una vittoria elettorale di Die Linke non deve assolutamente scuotere l’ordine della proprietà, e ancor meno diventare un esempio che appiccherebbe il fuoco ad altre lotte sociali.

6. La polizia e l’apparato di sicurezza

Sesta linea di pressione: l’apparato di polizia. Dopo le elezioni, alcuni sindacati di polizia berlinesi hanno avvertito che un governo guidato da Die Linke rischierebbe di indebolire la polizia limando i suoi poteri, i suoi mezzi di sorveglianza e di repressione. La Gewerkschaft der Polizei (GdP) è andata oltre, avvertendo SPD e Verdi che «la sicurezza di questa città è in gioco». Ha persino lasciato intendere che agenti potrebbero lasciare Berlino per altri Länder.

La minaccia ha presto preso una piega molto concreta. I governi CDU del Baden-Württemberg e del Brandeburgo hanno apertamente invitato i poliziotti berlinesi a fare i bagagli, collegando esplicitamente la loro campagna di reclutamento alla prospettiva di un governo guidato da Die Linke.

È una pressione organizzata, un ricatto in piena regola da parte di alcuni sindacati di polizia e di governi regionali conservatori: adottate la nostra visione della polizia e della sicurezza, o svuoteremo i ranghi della vostra polizia.

7. L’ambasciata d’Israele

E poi c’è l’elefante nella stanza: la campagna sull’antisemitismo. Il 26 settembre, l’ARD, il grande network pubblico radiotelevisivo tedesco, constatava che la polemica sull’antisemitismo aveva «eclissato tutti gli altri temi dalla vittoria elettorale».

In linea di principio, un ambasciatore non deve immischiarsi direttamente nella vita politica del suo paese ospite. Ciò non ha impedito all’ambasciatore d’Israele, Ron Prosor, di denunciare, dopo la vittoria di Die Linke, una «minaccia esistenziale immediata» per la comunità ebraica a Berlino. Fedele sostenitore di Netanyahu e fustigatore della Corte penale internazionale, Prosor accusa parti di Die Linke di «antisemitismo sfrenato» e di ostilità verso Israele.

Quasi nello stesso momento, Josef Schuster, presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, interpellava direttamente SPD e Verdi: chiunque aiuti Die Linke a entrare al Rotes Rathaus, il municipio rosso di Berlino, mette secondo lui in pericolo la coesione sociale e la comunità ebraica.

Nel SPD e nei Verdi, questa pressione israeliana trova un’eco. L’eletto SPD Martin Hikel giudica impossibile cooperare con un partito che, secondo lui, «tollera dichiarazioni antisemite». L’antisemitismo e la difesa di Israele sono ormai al centro delle prime discussioni tra Die Linke, il SPD e i Verdi. L’intervento israeliano pesa così direttamente sul clima in cui si negozia il futuro governo berlinese.

Dietro tutto ciò si delinea un intreccio strategico più ampio. Nonostante il genocidio a Gaza, la Germania e Israele rafforzano la loro cooperazione militare-industriale. Quest’anno, il produttore di armi israeliano Elbit Systems ha firmato nuovi accordi strategici con, tra gli altri, TKMS e Diehl Defence, in particolare per sistemi d’arma navali e droni destinati alla Bundeswehr. Elbit conta di aprire fino a otto nuovi siti in Germania negli anni a venire.

La battaglia attorno a Israele ha quindi anch’essa una dimensione materiale. Non si tratta solo di Gaza, dell’apartheid e del colonialismo di insediamento israeliano, ma anche di un intreccio militare e industriale sempre più stretto. In questo contesto, l’etichetta «antisemita» assume una carica politica del tutto particolare quando la si appiccica alle forze che si oppongono al governo israeliano, al riarmo tedesco o a questa crescente cooperazione militare-industriale.

8. ELNET: la rete di lobbying internazionale

Oltre all’ambasciata, esiste tutta un’infrastruttura di lobbying. E una cosa colpisce: ogni volta che una sinistra conseguente sfonda nelle urne, l’antisemitismo torna al centro del dibattito.

In Gran Bretagna, tre grandi quotidiani hanno affermato all’unisono, nel 2018, che un governo guidato da Jeremy Corbyn avrebbe rappresentato una «minaccia esistenziale» per la comunità ebraica. Bisognava delegittimare Corbyn perché rompeva con il consenso su Israele, sosteneva apertamente la causa palestinese e difendeva un programma socio-economico in rottura frontale con l’establishment britannico. L’accusa di antisemitismo è diventata un’arma in una battaglia più ampia: dichiararlo inabile al potere.

Stesso scenario in Francia. Nel 2024, Yonathan Arfi, presidente del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia (CRIF), dichiarava che «La France insoumise non ha posto al governo». Motivo invocato, anche qui: l’«antisemitismo».

In realtà, era la critica del genocidio a Gaza da parte della sinistra a essere presa di mira. Prima delle recenti elezioni municipali, il servizio francese di vigilanza e protezione contro le ingerenze digitali straniere Viginum ha persino portato alla luce una vasta campagna di disinformazione israeliana, orchestrata dall’oscuro ufficio Blackcore. Siti falsi, profili falsi, notizie false, bot dopati con l’IA: i candidati LFI sono stati sistematicamente sporcati.

A Berlino, gli sguardi si rivolgono soprattutto verso ELNET Deutschland, un’organizzazione di lobbying che vuole stringere i legami tra Israele e l’Europa. Il finanziamento di questa impresa proviene principalmente dagli Stati Uniti. In un solo anno, l’ufficio tedesco ha ricevuto più di un milione di euro da ELNET US.

ELNET ha finanziato viaggi in Israele per almeno 51 deputati del Bundestag. Poco prima delle elezioni berlinesi, ha fatto venire sei ufficiali delle Tsahal nella capitale per incontrare responsabili politici, la Bundeswehr e i media. ELNET è così un anello chiave tra i circoli di sicurezza israeliani e l’establishment politico tedesco, con mezzi considerevoli e un accesso diretto ai decisori.

Nel dibattito politico berlinese attuale, questa infrastruttura contribuisce a creare un clima politico in cui l’atteggiamento verso Israele è sempre più usato come criterio per determinare chi può o non può governare.

9. Gli Stati Uniti

Resta l’ingerenza americana. Nella loro National Security Strategy ufficiale, gli Stati Uniti non fanno mistero del loro sostegno attivo alle forze di estrema destra e nazionaliste in Europa, dal Rassemblement national in Francia all’AfD in Germania. Per Trump, un’Europa simile presenta un doppio vantaggio: alleati più vicini a Washington, e un’Unione europea divisa, incapace di affermarsi come potenza autonoma.

Negli ultimi anni, pesi massimi americani, da Elon Musk a Donald Trump passando per JD Vance, Marco Rubio e l’ex ambasciatore Richard Grenell, si sono apertamente immischiati nella politica tedesca, il più delle volte per offrire all’AfD legittimità e spazio politico.

Quando l’AfD ha sfondato in Sassonia-Anhalt, Trump, Musk e Grenell erano in prima fila ad applaudire. Trump ha salutato pubblicamente il risultato, Musk ha scritto «Gut gemacht!» e Grenell ha parlato di «una grande vittoria e di un giorno nuovo per la Germania». Era appena due settimane prima delle elezioni berlinesi.

Allo stesso tempo, l’ambasciata americana in Germania ha sbloccato quest’estate circa 400.000 dollari per organizzazioni della società civile, in particolare per progetti di lotta contro l’antisemitismo («countering antisemitism»). Fondi diplomatici per pesare sull’agenda politica interna. Su istruzione di Washington, le ambasciate americane in Europa alimentano la caccia alle streghe contro la sinistra, mentre mettono il piede nella staffa all’estrema destra.

Un’ammissione di debolezza

Sommate tutte queste forze, banche, gruppi immobiliari, padronato, industria degli armamenti, giustizia, governo federale, ambasciate, capitale internazionale, e vedrete cosa si sta giocando davvero a Berlino. Diverse frazioni della classe dominante, ciascuna con i propri interessi, fanno blocco non appena si toccano i rapporti di proprietà e di potere.

Il primo fronte è materiale. Il capitale immobiliare difende i suoi affitti e il suo patrimonio fondiario, le banche i loro crediti e le loro garanzie, gli investitori i loro rendimenti, l’industria degli armamenti i suoi contratti miliardari e i suoi ordini pubblici. I loro interessi divergono, ma convergono su un punto: Die Linke non deve toccare la presa del capitale privato sulla casa, sull’investimento e sul denaro pubblico.

Il secondo fronte è politico e ideologico. Non appena questi interessi materiali sono minacciati, il dibattito scivola verso l’antisemitismo, l’estremismo, la Rote Hilfe e presunti legami con i clan criminali. Non si tratta più solo di bloccare riforme concrete. Si tratta di respingere Die Linke fuori dal campo politico accettabile.

Ma siamo onesti: questa campagna di calunnie disperata è soprattutto una formidabile ammissione di debolezza. Le élite la trascinano nel fango per mancanza di argomenti. Nessuno può guardare i berlinesi negli occhi e dire loro che una topaia a 1.500 euro al mese è normale. La crisi abitativa non è una posizione estremista. È il quotidiano dell’immensa maggioranza della popolazione, compresi molti elettori del SPD, dei Verdi e della destra.

Poiché non può vincere quel dibattito, l’establishment tenta di imporne un altro. I fumogeni si susseguono: «Antisemitismo!» «Clan!» «Islamisti!» «Rote Hilfe!» Meno si risponde alla questione sociale, più si grida sulla presunta incapacità di Die Linke di governare.

Il vero estremismo non è un partito che organizza gli inquilini. Il vero estremismo è una società in cui milioni di persone sono cacciate dalla loro città perché una manciata di avvoltoi reclama il suo rendimento. Il vero estremismo è un sistema che riduce la casa alla speculazione e la guerra a un business.

Die Linke ha vinto la battaglia sulla questione fondamentale: a chi appartiene Berlino? Chi fissa le regole, chi controlla gli immobili e a chi deve servire la città? La risposta dei berlinesi è stata chiara. La violenza della controffensiva mostra quanto il campo avverso comprenda bene cosa è in gioco.

Questa polarizzazione non deve spaventare nessuno. È semplicemente il rumore della lotta di classe: i poteri economici difendono i loro beni e il loro capitale, i poteri dello Stato tentano di blindare il perimetro entro cui un risultato elettorale ha il diritto di cambiare qualcosa.

Un profumo di panico aleggia nei circoli del potere. Non è il momento di mettersi sulla difensiva né di arretrare. È il momento, più che mai, di appoggiarsi alla popolazione e mobilitarsi. Perché è proprio qui che si gioca la questione decisiva: chi forma realmente la maggioranza a Berlino, e chi ha il potere di sbarrargli la strada?

* Segretario del PTB (Partito del Lavoro del Belgio)

da LavaMedia

7 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO