India. Il governo scatena la repressione contro i comunisti e l’opposizione

In India il regime del BJP – il partito di governo dell’attuale premier Modi – ha lanciato un’ondata di repressione senza precedenti contro la sua opposizione politica – facendo arrestare oltre 5.000 persone – nel tentativo di impedire che una nuova ondata di proteste si diffonda in tutto il paese.

Quest’ultimo atto di repressione è un segno della paura che attanaglia il BJP dopo la vittoria del movimento studentesco all’inizio di quest’anno.

Nella repressione scatenata contro i manifestanti a Delhi il 10 ottobre, la Polizia di Delhi ha arrestato centinaia di leader di partiti politici, organizzazioni della società civile, studenti e giovani.

Quasi tutta la dirigenza del Partito Comunista Indiano (M), incluso il suo Segretario Generale MA Baby e altri alti membri dell’Ufficio Politico e del Comitato Centrale, è stata presa in custodia dalla polizia. Molti degli arrestati sono stati maltrattati e aggrediti dalla polizia, causando lesioni come nel caso del deputato Sivadasan.

Il membro dell’Ufficio Politico e capo dell’opposizione del Kerala, il compagno Pinarayi Vijayan, i membri del Comitato Centrale K N Balagopal e John Brittas sono stati confinati nel veicolo della polizia per ore, privati di cibo, acqua e non è stato nemmeno permesso loro di prendere le medicine essenziali.

Un gruppo di donne, tra cui la membro dell’Ufficio Politico Mariam Dhawale, sono state portate alla Stazione di Polizia di Maurya Enclave, non è stato nemmeno autorizzato a usare i servizi igienici. I telefoni cellulari di un gruppo di compagni, tra cui il deputato A.A. Rahim, sono stati sequestrati dalla polizia.

Tutta la potenza dello Stato è stata scatenata contro i manifestanti con un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza, il blocco delle strade insieme a severe restrizioni alla circolazione e alla comunicazione. Tutto ciò costituisce un flagrante attacco ai diritti democratici di protesta pacifica e alle libertà costituzionali ed è una palese manifestazione di autoritarismo.

Già a maggio erano scoppiate proteste in tutta l’India, a seguito di segnalazioni di un’irruzione della polizia nella casa del dirigente del PCI (M) Pinarayi Vijayan a Thiruvananthapuram, nello stato meridionale del Kerala, condotta da un’agenzia federale.

La risposta del governo espone la sua paura della mobilitazione popolare e la sua determinazione a sopprimere il dissenso piuttosto che rispondere a serie domande sulle irregolarità nel processo SIR (Special Intensive Revision, un processo utilizzato per aggiornare e ripulire le liste elettorali. A differenza delle revisioni sommarie periodiche o dell’aggiornamento continuo, il SIR è un intervento intensivo volto a identificare omissioni, duplicati, elettori deceduti e ad aggiungere gli aventi diritto che mancano dalle liste) .

Il diritto di voto è fondamentale per la democrazia e non può essere minato attraverso procedure opache o esclusioni arbitrarie.

L’Ufficio Politico del PCI (M) esorta l’intera organizzazione a organizzare proteste da parte di tutte le unità del Partito in tutto il Paese contro questa repressione e a chiedere che il Commissario Elettorale Capo Gyanesh Kumar sia ritenuto responsabile e rimosso, che il processo SIR sia fermato e che si garantisca il ripristino nelle liste dei nomi di tutti gli elettori aventi diritto che sono stati cancellati.

12 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO