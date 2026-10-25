USA Elezioni Midterm: negli Stati chiave gli elettori chiedono stop alle armi per Israele

Secondo un nuovo sondaggio pubblicato mercoledì dall’Institute for Middle East Understanding (IMEU) e condotto dalla società di analisi dati YouGov, la maggioranza dei probabili elettori in ciascuno dei sei stati chiave in bilico (Georgia, Iowa, Maine, Carolina del Nord, Ohio e Texas) si dichiara favorevole alle misure per bloccare il trasferimento di bombe a Israele.

Il sondaggio ha inoltre rilevato che la maggioranza o una netta maggioranza relativa dei 3.200 intervistati nei sei stati è favorevole a “tagliare i 3,3 miliardi di dollari di fondi pubblici destinati agli armamenti di Israele” e ritiene che la guerra in Iran avvantaggi Israele più degli Stati Uniti.

Come in altri sondaggi recenti, la nuova indagine, condotta tra la fine di settembre e la metà di ottobre, ha rilevato che i democratici e gli indipendenti che si identificano come tali erano significativamente più propensi a opporsi a ulteriori trasferimenti militari a Israele rispetto ai repubblicani che si identificano come tali in ogni stato, sebbene alm eno un terzo dei repubblicani in tutti gli stati tranne la Carolina del Nord (26%) abbia affermato di essere favorevole al blocco dei bombardamenti verso Israele.

La percentuale più alta di repubblicani che hanno assunto questa posizione si è registrata nel Maine, dove il 45% si è dichiarato contrario a ulteriori trasferimenti di questo tipo.

La senatrice uscente Susan Collins, impegnata in una serrata competizione contro un democratico che ha criticato gli aiuti militari e le vendite di armi statunitensi a Israele, ha votato contro una risoluzione per vietare il trasferimento di bombe da 1.000 e 2.000 libbre a Israele il 15 aprile, l’ultima volta che il Senato si è espresso sulla questione.

Quel voto ha segnato la prima volta in cui la maggioranza dei senatori democratici (36 su 46 membri del gruppo) ha votato contro il trasferimento di armi a Israele.

Tutti e sei gli stati oggetto del sondaggio YouGov sono considerati cruciali per le speranze dei Democratici di ottenere il controllo del Senato nelle elezioni di medio termine del 3 novembre. Dei sei seggi al Senato in palio quest’anno, solo uno è attualmente occupato da un Democratico, Jon Ossoff della Georgia.

Il sondaggio suggerisce che il sostegno a Israele e alla guerra contro l’Iran tra i repubblicani potrebbe rivelarsi uno svantaggio nelle elezioni di medio termine del mese prossimo. Come riportato da RS la scorsa settimana, alcuni candidati repubblicani al Senato negli stati chiave hanno cercato di prendere le distanze dalla guerra contro l’Iran, sebbene pochi abbiano votato al Congresso per porvi fine o limitarla.

Sebbene il sondaggio non chiedesse agli intervistati quanto peso avrebbero attribuito al sostegno militare statunitense a Israele e alla guerra in Iran nel decidere come avrebbero votato alle elezioni senatoriali di quest’anno, esso giunge in un momento in cui una serie di altri sondaggi ha mostrato una disapprovazione popolare senza precedenti per la condotta di Israele nella guerra di Gaza, che dura ormai da tre anni, e una persistente e forte opposizione (55%) al conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran .

Un paio di recenti sondaggi hanno anche indicato che gli elettori sono più preoccupati dalla guerra in Iran che dall’immigrazione o dalla criminalità, due temi su cui i repubblicani tendono a dominare.

In merito all’approvazione o alla disapprovazione delle “misure del Senato per bloccare il trasferimento di bombe a Israele”, il 65% degli intervistati nel Maine si è dichiarato favorevole, mentre solo il 22% contrario. In Georgia, la divisione è stata del 55% favorevole e del 28% contrario; in Iowa, del 56%-24%; in Carolina del Nord, del 51%-30%; in Ohio, del 57%-31%; e in Texas del 54%-30%.

Interrogati sulla “riduzione di 3,3 miliardi di dollari di fondi pubblici destinati ogni anno agli armamenti di Israele” , il 52% degli intervistati in Georgia si è dichiarato favorevole, mentre il 34% contrario. In Iowa, la ripartizione è stata del 59%-26%; nel Maine, del 57%-30%; nella Carolina del Nord, del 48%-34%; nell’Ohio, del 54%-37%; e in Texas, del 52%-34%.

Alla domanda su quale Paese tragga maggior beneficio dalla guerra contro l’Iran, il 50% degli elettori della Georgia ha indicato Israele, mentre il 28% ha indicato gli Stati Uniti; in Iowa, la ripartizione è stata del 54% per Israele e del 21% per gli Stati Uniti; nel Maine, del 59%-19%; nella Carolina del Nord, del 52%-23%; nell’Ohio, del 49%-27%; e in Texas, del 51%-25%.

* Jim Lobe è redattore di Responsible Statecraft. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di capo della redazione di Washington dell’Inter Press Service dal 1980 al 1985 e nuovamente dal 1989 al 2015. Tradotto e pubblicato da Pagine Esteri

25 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO