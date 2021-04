Trasporto aereo: oggi sciopero nazionale e mobilitazioni in tutta Italia

I lavoratori del trasporto aereo si ribellano: venerdì 23 aprile sciopero nazionale USB di 4 ore e mobilitazioni in tutta Italia

Venerdì 23 aprile 2021 l’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale di quattro ore (dalle 13 alle 17) di tutto il trasporto aereo e due manifestazioni nazionali: a Roma – Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino dalle 14; e a Pisa – Piazza dei Miracoli, incrocio Santa Maria Duomo dalle 11.30.

Il governo ha definitivamente cancellato dalla propria agenda la riforma del trasporto aereo e, seguendo i dettami della UE, sta attuando la distruzione di Alitalia, privando il nostro Paese di una vera compagnia di bandiera che contrasti la low-costizzazione del mercato e dei contratti di lavoro di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore.

La liberalizzazione del mercato senza regole, negli ultimi 15 anni, ha portato alla svendita del settore alle compagnie low cost (e a breve a quelle ultra low cost) e di conseguenza al peggioramento delle condizioni di lavoro, di diritti e salario, di sicurezza e salute sul lavoro, oltre a un aumento vertiginoso di lavoro precario, nonostante i tassi di crescita impressionanti del settore.

USB rilancia i primi essenziali tre macro-temi e chiede immediatamente al Governo:

· Un piano di emergenza che garantisca il lavoro e sostenga le aziende fino alla totale ripresa del traffico prevista entro il 2023.

· Un piano di investimenti pubblici a sostegno della ripresa, a partire da un vettore nazionale adeguato alle necessità, alla soluzione delle crisi attuali e alla ricomposizione di lavorazioni pregiate come la manutenzione aerea.

· L’avvio delle riforme di sistema attese da anni, con al primo posto la tutela del lavoro e delle filiere produttive con regole uguali per tutti gli operatori.

La situazione si sta deteriorando in modo impressionante e non c’è più tempo da perdere se questo Paese vuole preservare un patrimonio professionale se non vuole lasciare un settore strategico nelle mani di interessi e rendite private e straniere.

Appuntamenti di venerdì 23 aprile 2021:

Fiumicino – Aeroporto Leonardo da Vinci dalle 13 alle 17

Pisa – Piazza dei Miracoli, incrocio Santa Maria Duomo – dalle ore 11.30

23 Aprile 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO