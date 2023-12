16 anni dopo ThyssenKrupp: Giornata di raccolta firme per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro

Sono passati 16 anni da i tremendi avvenimenti della Thyssenkrupp di Torino, in cui sette operai furono coscientemente mandati a morire in un rogo nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007: alcuni di loro erano a lavoro da ormai 12 ore, mentre molte misure di sicurezza non erano state osservate. Una vera e propria strage sul lavoro, tra le più terribili della storia del nostro paese.

USB e le altre realtà promotrici della legge di iniziativa popolare per introdurre il reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro hanno quindi organizzato una giornata di raccolta firme straordinaria, per non dimenticare le vittime del rogo della Thyssenkrupp: occorre rimettere al centro del dibattito pubblico il tema della salute e della sicurezza sul lavoro, in un paese che sembra essersi dimenticato delle migliaia di morti del lavoro che siamo costretti a piangere ogni anno.

Tramite l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, siamo convinti, si potrebbe finalmente porre una deterrenza reale ed immediata contro chi, colpevolmente, taglia su salute e sicurezza di chi lavora per accumulare maggiori profitti. Tutte le info e la procedura di firma online sono accessibili sul sito leggeomicidiosullavoro.it

Di seguito le varie iniziative e raccolte firme in tante città italiane, lista ancora parziale:

Torino – ore 17:00 – Assemblea Pubblica, Cascina Marchesa, Parco delle Vittime del Rogo Thyssenkrupp

Milano – ore 16:30 – Assemblea Cittadina, Circolo Familiare di Unità Proletaria, Viale Monza 140

Udine – Banchetto di raccolta firme, ore 19:00, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati, Via Romchi 20

Treviso – Banchetto di Raccolta Firme, ore 18:00, Conegliano, Via Lazzarin 6

Genova – ore 12:00/14:00, Ospedale Galliera, Padiglione B8, Via Mura delle Cappuccine 14

Bologna – ore 19:00 – Assemblea Pubblica, Centro Costarena, Via Azzo Gardino 48

Chieti – ore 17:00 – Conferenza Stampa, Piazza Giambattista Vico

Firenze – Banchetti di raccolta firme – ore 16:00, Stazione Rifredi – ore 18:00, Spazio Alfieri, via dell’Ulivo 8

Pisa – Banchetto di raccolta firme – ore 8:30 / 12:00- Piazza della Stazione Centrale

Livorno – Conferenza Stampa – Ore 12:00, Deposito Costiero Neri – ore 17:00 Presidio in Piazza Grande

Terni – Banchetto di raccolta Firme – Ore 13:00/15:00, Acciai Speciali Terni

Roma – Banchetti di Raccolta Firme – ore 9:00/12:00 Ministero del Lavoro, Via Flavia – ore 10:00/13:00 Mercato coperto Viale Spartaco e Università la Sapienza – Ore 14:00/16.00 Piazza della Repubblica – 0re 16:00/19:00 incrocio Tuscolana Nobiliore

Frosinone – Banchetti di raccolta Firme – ore 10:30/13:00, Piazza Don Carlo Cervini – ore 15:00 / 19:00 Inail V.le Guglielmo Marconi

Catania – Assemblea Pubblica – ore 18:00 Piazza Stesicoro

Bari – Banchetti di raccolta firme, ore 7:45/9:30 Ingresso AQP, Viale Vittorio Emanuele Orlando – ore 17:00/20:00 Spazio 17, Via Signorile

