Blitz nei supermercati Pam e Panorama contro i licenziamenti ingiustificati

Presidi e iniziative organizzate da Usb si sono svolti ieri davanti a vari punti vendita di Pam e Panorama in diverse città tra cui Roma, Firenze, Livorno e Brescia, dove lavoratrici, lavoratori e delegazioni sindacali sono entrati nei punti vendita per denunciare pubblicamente le gravi ingiustizie che stanno colpendo il personale.

Al centro della protesta il cosiddetto “test carrello”, uno strumento utilizzato dall’azienda come pretesto disciplinare e punitivo, trasformato in un meccanismo di controllo che ha già portato a licenziamenti del tutto infondati e privi di reale motivazione. Un attacco diretto alla dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, colpiti mentre ogni giorno garantiscono il funzionamento dei supermercati.

USB si schiera al fianco delle persone licenziate, dando voce a chi è stato allontanato ingiustamente e rivendicando il reintegro immediato e la fine di ogni pratica vessatoria. Le iniziative territoriali hanno mostrato chiaramente che non siamo di fronte a episodi isolati, ma a un problema strutturale che richiede una risposta nazionale.

Per questo, oltre alla protesta nei territori, USB ha chiesto un confronto formale con il Ministero del Lavoro e una audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, affinché venga fatta piena luce sulle condotte di Pam e Panorama e sulle ricadute occupazionali e sociali di questa vertenza.

La mobilitazione non accenna a fermarsi. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione, USB si è detta pronta a proseguire il percorso di lotta fino a ottenere tutele, giustizia e rispetto per tutte e tutti.

“Nessuna e nessuno deve essere lasciato solo. Reintegro immediato. Avanti con la mobilitazione nazionale” afferma USB in un comunicato che annuncia anche le scadenze del 28 e 29 novembre.

“Torneremo a mobilitarci per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori già i prossimi 28 e 29 novembre, con lo sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia il primo giorno, mentre sabato è previsto un grande corteo nazionale e Roma dalle ore 14:00 a Porta San Paolo”.

26 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO