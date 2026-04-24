Il decreto primo maggio del Governo Meloni è una scatola vuota

Servono salario, casa e interventi sui prezzi. 29 aprile presidio a Piazza Capranica, Roma, ore 15:00

Mentre il Governo Meloni prepara un nuovo decreto vuoto in occasione del Primo Maggio il Paese sprofonda nell’inflazione, con il caro carburanti in particolare che sta strangolando lavoratori e lavoratrici non ostante il taglio delle accise.

Diciamo basta alle prese in giro del Governo: per rispondere all’emergenza servono salari adeguati, di almeno 2000 euro per tutte e tutti, diritto alla casa garantito con lo stop degli sfratti e dei distacchi delle utenze, affitti calmierati e nuove case popolari, un intervento forte sui prezzi per fermare il carovita, togliendo l’IVA dai beni di prima necessità. Nel prossimo decreto primo maggio non c’è niente di questo: il solito contenitore vuoto che parla solo alle aziende, tramite incentivi e sgravi fiscali.

Noi non ci stiamo, il 29 aprile saremo in Piazza Capranica alle 15:00, nei pressi del Parlamento, per ribadire quello che serve a lavoratrici e lavoratori di tutto il Paese: salario dignitoso, diritto alla casa e controllo pubblico dei prezzi.

24 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO