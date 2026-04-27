Tocca uno tocca tutti. 27 aprile sciopero nazionale nell’industria contro la repressione nei luoghi di lavoro:

La vertenza Jabil di Marcianise è entrata in una fase di scontro aperto che riguarda l’intero sistema industriale. Nello stabilimento campano è in atto un processo di smantellamento produttivo fondato su cessione del sito, costruzione di una newco priva di garanzie e assenza di un piano industriale credibile. Dentro questo quadro si inserisce un’escalation repressiva evidente. Tre licenziamenti arrivati a breve distanza l’uno dall’altro hanno colpito lavoratori direttamente coinvolti nella mobilitazione sindacale contro l’operazione TMA e contro lo svuotamento dello stabilimento: Saverio Spena, Michele Madonna e Pasquale Zeno.

USB Industria Campania ha già proclamato uno sciopero per il 27 aprile, aprendo una fase di mobilitazione diretta sul territorio con iniziative e presidi ai cancelli della fabbrica. La portata di quanto sta accadendo richiede una risposta generale. Viene colpita l’agibilità sindacale. Viene colpito il diritto dei lavoratori a organizzarsi, a rappresentarsi e a difendere lavoro e salario. Quanto accade a Marcianise riguarda ogni fabbrica. Riguarda ogni lavoratore esposto a ristrutturazioni, delocalizzazioni mascherate e operazioni finanziarie senza prospettiva industriale. Riguarda la possibilità concreta di esercitare organizzazione e conflitto nei luoghi di lavoro.

Per queste ragioni, l’Unione Sindacale di Base proclama 2 ore di sciopero nazionale in tutti i comparti industriali, alla fine di ogni turno di lavoro, per il giorno 27 aprile 2026, in continuità con la mobilitazione già aperta in Campania. La giornata del 27 aprile rappresenta un passaggio di mobilitazione generale contro la repressione nei luoghi di lavoro e contro i processi di smantellamento industriale.

Ogni azienda è chiamata a misurarsi con questo segnale. Colpire chi si organizza e lotta apre un conflitto generale. Se toccano uno, toccano tutti.

27 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO