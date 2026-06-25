Presentata la piattaforma per il contratto degli autoferrotranvieri

Il Coordinamento Nazionale TPL, USB Lavoro Privato, ha trasmesso oggi a mezzo PEC, la propria proposta di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri e degli Internavigatori per il triennio 2027-2029.

La piattaforma è stata inviata alle associazioni datoriali del settore – ASSTRA, ANAV e AGENS – nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro e parti sociali.

Venerdì 12 giugno 2026, a Roma, i delegati USB del Trasporto Pubblico Locale provenienti da ogni regione d’Italia si sono riuniti in assemblea nazionale per discutere e votare la nuova piattaforma; il risultato è stato netto: approvazione all’unanimità.

Una piattaforma costruita con e dai lavoratori del settore, traducendo in richieste concrete ciò che ogni giorno conducenti, operatori e addetti vivono su strada, in deposito, a bordo.

Il contratto attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2026; USB LP ritiene indispensabile avviare il confronto negoziale con congruo anticipo, per scongiurare i ritardi e i vuoti contrattuali che hanno già colpito i lavoratori nelle precedenti tornate.

Negli ultimi tre anni l’inflazione ha eroso in misura dura il potere d’acquisto dei lavoratori, a ciò si aggiunge la scelta politica guerrafondaia del governo Meloni: ogni miliardo destinato agli armamenti è un miliardo sottratto ai salari, ai servizi pubblici, ai trasporti, alla sanità, all’istruzione.

La proposta di USB LP non si limita ad affrontare la questione economica e clausole normative, con determinazione si inserisce in un quadro più ampio rivendicando:

la gestione pubblica del servizio come regola e non come eccezione;

il diritto alla mobilità come diritto fondamentale della persona, non come merce soggetta alle logiche di mercato;

il ricorso alla concorrenza e all’esternalizzazione come misura eccezionale, da motivare e circoscrivere.

Una piattaforma contrattuale che affronta con decisione: aumenti retributivi congrui rispetto all’erosione del potere d’acquisto degli ultimi anni; introduzione di un meccanismo economico di adeguamento automatico dei salari al costo della vita, una nuova scala mobile capace di difendere stabilmente il potere d’acquisto delle retribuzioni; rafforzamento delle norme su malattia, malattie professionali e lavori usuranti; tutele concrete per il personale inidoneo; regolamentazione stringente delle esternalizzazioni e dei sub-affidamenti; potenziamento dei diritti sindacali e dell’agibilità delle RSU; misure efficaci contro le aggressioni al personale e per la sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del CCNL 28 novembre 2015, USB LP ha richiesto formalmente l’apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori 2027-2029..

Il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico essenziale: le lavoratrici e i lavoratori che lo tengono in piedi meritano un contratto all’altezza, firmato in tempo, senza compromessi al ribasso.

25 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO