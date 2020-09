Anche la Cina sbaglia, se esporta troppo

Seguiamo da sempre con interesse la Cina, e l’abbiamo difesa da decenni, da quando tutti i media occidentali ne hanno fatto il nemico numero 1.

L’abbiamo difesa dall’infame accusa di essere l’untrice planetaria del Covid. Informiamo i lettori dei notevoli progressi compiuti dalla sua economia e dalla sua società civile nei campi scientifici, sociali, culturali e sanitari.

Abbiamo elogiato l’ottima politica sanitaria condotta per combattere il Covid e la straordinaria pensata della “Via della Seta sanitaria”. Siamo stati tra i primi ad informare sull’accordo commerciale con gli Usa di gennaio e prima ancora del Memorandum con il nostro Paese. E tanto altro ancora. Continueremo perciò a sostenere la Cina, per i suoi progressi socialisti, per la pace mondiale, per un futuro condiviso dell’umanità.

Ma qualcosa sta andando storto da un po’ di mesi. Informiamo della straordinaria capacità di risalita dell’economia cinese a cui non corrisponde, ad ora, un contributo determinante per la risalita mondiale.

Già a luglio, con l’export in crescita del 7.1% e l’import in diminuzione dell’1,4% si notava che il surplus commerciale, ben 63 miliardi di dollari, era troppo grande per l’asfittico commercio internazionale.

Oggi è uscito il dato di agosto, boom dell’export a 9.5% anno su anno, mentre l’import è ancora in diminuzione del 2,1%. Il surplus raggiunge 59 miliardi, nei primi otto mesi quasi 400 miliardi di dollari.

Così non va. Naturalmente non ci piace affatto Pompeo (segretario di Stato Usa), e non siamo ceto accusabili di essere simpatizzanti degli Usa. Ma riteniamo che l’economia possa reggere a lungo se c’è uno scambio equo, cosa che non succede da decenni; e che la Cina, a differenza di Germania e Giappone, che perseguono la politica mercantilista, sembrava volesse cambiare corso.

Ebbene, ad agosto, il surplus commerciale cinese verso gli Usa è cresciuto del 27% mentre l’import dagli Stati Uniti è stato pari ad un magro +1,8%. Per la pace mondiale, secondo la stessa dichiarazione cinese, sempre ripetuta, gli accordi debbono essere rispettati, al di là che siano stati firmati con Pompeo o il Deep State. Proprio per non darla loro vinta.

Stessa cosa con l’Italia, il Memorandum non ha prodotto significative variazioni del surplus cinese. Certo, è la forza della sua economia, ma l’economia, nelle relazioni internazionali, è molto ma non tutto. La Cina ha molti nemici, purtroppo, ma vediamo che fa poco per sbugiardarli. Un peccato.

