Per “tornare alla normalità” non c’è fretta

Neanche il tempo di pensarlo, ed ecco che la Federal Reserve aggiunge il caso Evergrande – colosso cinese dell’immobiliare, sull’orlo del crack – alla lista dei rischi sistemici. E dunque rinvia l’inizio del tapering (diminuzione progressiva delle immissioni di liquidità nel sistema) a tempi migliori.

Ma il “pericolo cinese” è solo una parte dei problemi che hanno sconsigliato di intraprendere fin d’ora la strada del “ritorno alla normalità” sui mercati, con un rialzo dei tassi di interesse (confermati ieri sera nella forchetta tra zero e 0,25%).

Gli altri dati con cui la Fed deve fare ora i conti sono una crescita del Pil meno forte di quanto previsto qualche mese fa (+5,9% invece del +7, come rimbalzo dopo la grande frenata imposta dalla pandemia) e la recrudescenza dei contagi in parecchi Stati a bassa vaccinazione.

Neanche il forte aumento dell’inflazione (+4,2% invece del 3,4 stimato in precedenza) ha fatto cambiare l’orientamento “tollerante” del presidente della Fed, Jerome Powell, confortato dall’opinione prevalente degli analisti che considerano questo aumento solo temporaneo, dovuto alla difficoltà di far fronte alla domanda crescente in molti settori (petrolio, energia in genere, semiconduttori, costo dei noli marittimi, ecc).

IN più è arrivata anche l’attesa “iniezione di liquidità” da parte di Pechino, che ha voluto così tranquillizzare i mercati interni (e indirettamente quelli mondiali) sulla capacitò di gestire i problemi creati da Evergrande. Quasi 14 miliardi di dollari come “segnale”.

La società immobiliare cinese, da parte sua, assicura di aver fatto fronte alla scadenza di un bond (appena 83 milioni di dollari) e di poter fare altrettanto con la scadenza del 29 settembre (altri 47). Cifre relativamente piccole, a fronte di debiti accertati per quasi 300 miliardi, ma che se non fossero state pagate avrebbero significato che Evergrande è ormai insolvente.

Un articolo di Caixin Global, giornale cinese specializzato in economia, è andato a ricostruire il modo in cui Evergrande “ha nascosto il suo debito”, facendolo sparire dai bilanci. Grande fantasia tecnica (finanza creativa, si diceva qualche anno fa), un’incredibile faccia tosta, “schemi Ponzi” da capogiro, una serie di “scatole cinesi” da perderci la testa, ma niente di diverso di quanto fatto per decenni negli Stati Uniti o in Europa con i “derivati” e i magheggi delle banche d’affari.

E si comprende bene perché il governo cinese, da qualche anno, stia stringendo sulle regole in modo anche brusco – chiedere a Jack Ma per avere un esempio – in modo da non ritrovarsi in casa un problema “sistemico” che ha tagliato le gambe all’egemonia Usa sul pianeta.

****

Come Evergrande ha nascosto il suo debito

Wang Jing, Chen Bo, Yu Ning, Zhu Liangtao, Wang Juanjuan e Zhou Wenmin

A giudicare dal suo bilancio, il gruppo cinese Evergrande è un colosso.

Alla fine della prima metà del 2021, Evergrande aveva attività totali di 2,37 trilioni di yuan (367,3 miliardi di dollari) e passività totali di quasi 2 trilioni di yuan. Aveva 571,7 miliardi di yuan di passività fruttifere, una cifra che era effettivamente in calo di circa 145 miliardi di yuan dalla fine del 2020.

Evergrande è riuscita ad abbassare questo numero principalmente rinviando i pagamenti ai suoi fornitori. Ma questo ha solo spostato le passività in un’altra parte del suo bilancio. I suoi debiti commerciali e altri debiti sono aumentati di 122 miliardi di yuan nella prima metà del 2021, rispetto alla fine del 2020.

L’azienda ha ancora seri problemi finanziari. Non è un segreto che le società immobiliari di solito hanno grandi passività fuori bilancio. Evergrande ha dimostrato di essere un maestro nel nascondere i suoi debiti sia in bilancio che fuori bilancio. Ha impiegato una varietà di metodi, come il debito mascherato da capitale e le acquisizioni che devono ancora essere pagate. Il gruppo non è stato trasparente sulle sue passività fuori bilancio, rendendo difficile valutare la portata del problema.

Secondo una fonte del settore immobiliare, gli sviluppatori come Evergrande hanno bisogno di investire molto denaro in un progetto nelle sue fasi iniziali, e consolidare i bilanci a questo punto porterà ad un aumento delle loro passività a bilancio. Pertanto, le aziende hanno escogitato una varietà di metodi per escludere i progetti in costruzione dai loro bilanci. Una volta che un progetto apre le prevendite o dopo che il suo flusso di cassa diventa positivo, lo sviluppatore lo riporta in bilancio tramite un trasferimento di capitale.

Il rapporto di Caixin sulle controversie sul piano di investimento Chaoshoubao di Evergrande, che era orientato verso i dirigenti e gli impiegati, offre uno sguardo alle pesanti passività fuori bilancio di Evergrande. Secondo il piano di Evergrande, il fondo Chaoshoubao da 40 miliardi di yuan, che ha raccolto denaro vendendo prodotti di gestione patrimoniale, è stato incanalato in diversi progetti immobiliari attraverso piani fiduciari. Il primo lotto di capitale è stato messo in due progetti di ristrutturazione a Shenzhen.

Uno sguardo da vicino a uno di questi progetti ha mostrato come Evergrande è riuscita a mantenere il denaro fuori dal suo bilancio. Evergrande ha fornito a Shenzhen Liang Yang Industrial Co. Ltd. una somma di 10,7 miliardi di yuan per acquisire una partecipazione del 100% nella Shenzhen Duoji Investment Co. Ltd., una società interamente controllata da Chang’an International Trust Co. Ltd., in un accordo che includeva l’assunzione delle relative passività. Secondo il piano di Evergrande, la costruzione e la gestione di questo progetto sono state affidate a Evergrande Real Estate Group (Shenzhen), il che significa che Evergrande non ha avuto bisogno di includere il progetto nel suo bilancio, in quanto non c’era una relazione di capitale nominale tra lei e il progetto quando l’iniezione di capitale ha avuto luogo.

Caixin ha ottenuto i documenti della settima fase di Chaoshoubao, che hanno mostrato che Evergrande ha fatto leva sul capitale per acquisire il capitale di altre 10 società di progetto in modo simile. Anche questi progetti sono stati temporaneamente esclusi dai bilanci di Evergrande.

Inoltre, gli investimenti di debito mascherati da investimenti azionari sono stati anche una fonte importante delle passività implicite di Evergrande.

Dal 2017, Evergrande ha effettuato tre cicli di espansione intensiva del capitale e delle azioni, per un totale di 130 miliardi di yuan. L’obiettivo della raccolta di fondi era quello di rimborsare 112,9 miliardi di yuan in obbligazioni perpetue che la società aveva emesso dal 2013.

Queste obbligazioni perpetue avevano facilitato lo spostamento strategico di Evergrande dal concentrarsi su città di terzo e quarto livello a città di primo e secondo livello come Pechino e Shanghai. In pochi anni, Evergrande ha aumentato la proporzione dei suoi progetti nelle città di primo e secondo livello a più del 70% del totale.

Tuttavia, le obbligazioni perpetue sono arrivate con un pesante tasso d’interesse del 13%, una cifra che è aumentata di anno in anno, provocando una compressione dei profitti di Evergrande. Nel 2016, l’utile netto di Evergrande ha raggiunto 17,62 miliardi di yuan, di cui ben 10,6 miliardi di yuan erano attribuibili ai possessori di obbligazioni perpetue. L’espansione azionaria da 130 miliardi di yuan era destinata a risolvere questo problema.

Evergrande era ansiosa di liberarsi dell’onere finanziario rappresentato dalle obbligazioni perpetue. Dei 130 miliardi di yuan di investimenti strategici in Evergrande, Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd. Ltd. (SDHS) ha contribuito alla maggior parte – circa 23 miliardi di yuan. Diverse fonti vicine alla questione hanno detto che SDHS ha anche offerto altre forme di prestito a Evergrande per circa 60 miliardi di yuan, con tassi di interesse fino al 15%.

“Era raro che una società statale fornisse un prestito così grande a una singola impresa privata, quindi il mercato stava prestando molta attenzione all’affare”, ha detto una fonte. “Come tale, SDHS si è ritirata dal piano di investimento di Evergrande nel dicembre 2020”.

Gli operatori di mercato ritengono generalmente che l’investimento strategico iniziale di 130 miliardi di yuan fosse in realtà un investimento di debito mascherato da investimento azionario.

Fangchebao di Evergrande, un’agenzia immobiliare e una società di concessionarie auto, ha condotto pratiche simili.

Nel marzo 2021, Fangchebao ha portato un certo numero di investitori strategici, che insieme hanno acquisito 16,35 miliardi di HK$ del suo capitale. Inoltre, Fangchebao ha promesso pubblicamente che se non fosse riuscita a quotarsi in borsa entro un anno, gli investitori avrebbero avuto il diritto di chiedere a Evergrande di riacquistare le loro azioni con un premio del 15%.

Le passività implicite di Evergrande includono anche i pagamenti dovuti agli azionisti originari delle società che ha acquisito.

Un avvocato che rappresenta una società immobiliare locale che ha fatto causa a Evergrande ha detto a Caixin che Evergrande ha posto numerose precondizioni per effettuare i pagamenti per i trasferimenti di capitale nei contratti di M&A.

“Per esempio, se la società acquisita non riusciva a ottenere i certificati dei terreni e le approvazioni di pianificazione entro il tempo specificato, non riusciva a offrire la quantità di terreno promessa o non riusciva a mantenere i costi di demolizione entro un intervallo concordato, Evergrande si rifiutava di effettuare i pagamenti con la motivazione che le condizioni di pagamento non erano soddisfatte. Oppure potrebbe rifiutarsi di pagare la seconda e la terza rata dopo aver effettuato il pagamento iniziale”, ha detto la fonte.

Secondo le indagini di Caixin e i risultati della ricerca su China Judgments Online, almeno alcune dozzine di piccole società immobiliari hanno fatto causa a Evergrande, chiedendo che il tribunale annulli gli accordi di trasferimento di capitale che hanno firmato con Evergrande o ordini a Evergrande di pagare. Molte di loro hanno vinto la prima istanza in tribunale.

Queste cause dimostrano che Evergrande di solito paga i trasferimenti di capitale sotto forma di “commissioni forfettarie”, ma spesso si rifiuta di pagare le rate successive dopo aver versato un acconto del 30% – anche se le proprietà immobiliari corrispondenti sono già state vendute.

Inoltre, Evergrande deve soldi a diversi governi locali per acquisizioni di terreni non pagate. A luglio, il Dipartimento delle risorse naturali della città nordoccidentale di Lanzhou ha emesso un avviso in cui si richiede che 41 società immobiliari paghino al più presto le tasse di acquisizione dei terreni non pagate. Tra le società, 20 sono affiliate a Evergrande, comprese 19 che sono coinvolte nel progetto “Lanzhou Evergrande Cultural Tourism City”.

Una fonte che ha familiarità con il mercato dei capitali a Hong Kong ha detto che Evergrande ha raccolto molto denaro all’estero a tassi d’interesse superiori al 15%, che una fonte ha trovato perplessi. “Come potrebbe Evergrande realizzare un profitto prendendo in prestito a tassi d’interesse così alti?”, ha chiesto la fonte.

